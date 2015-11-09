Оператив ЗР: Infiniti Q30 — «японец» с немецкой ДНК

Первый компактный хэтчбек «Инфинити», созданный в сотрудничестве с концерном Daimler, готовится к выходу на российский рынок. Чего в нем больше — японского или европейского?

Infiniti Q30
Infiniti Q30

Infiniti > Q30

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2262_новый размерInfiniti Q30
Infiniti Q30
Infiniti Q30 

Повод: знакомство с первым Infiniti сегмента С. 

Место действия: Лиссабон и окрестности, Португалия.

Впечатления: не секрет, что автомобили Infiniti «заточены» под чаяния американских покупателей, ведь за океаном проживает основная масса клиентов японского премиум-бренда. Рынок Европы требует особенного подхода: здесь большие седаны и вседорожники не ценят, вот компактный хэтчбек — это другое дело. Но такого рода моделей компания Infiniti никогда не выпускала. Разрабатывать ее с нуля японцы не стали — проект вряд ли бы окупился. Поэтому в рамках кооперации с концерном Daimler они воспользовались платформой MFA, на которой построены компактные «Мерседесы».

Получилось неплохо! Выглядит Q30 что надо: дизайн яркий, стремительный, запоминающийся. Да и салон производит приятное впечатление — он не менее стильный и качественный, чем у родственных «мерсов».

2278_новый размер

2278_новый размерInfiniti Q30
Infiniti Q30
Infiniti Q30 

Гамма моторов позаимствована у немецких партнеров. Предлагаются два бензиновых двигателя (156 и 211 л.с.) и два дизеля (109 и 177 л.с.). Но версии с работающими от сжатия агрегатами к нам поставляться не будут.

Несмотря на позаимствованную платформу, японцы решили настроить шасси по собственному усмотрению. Что из этого получилось — читайте в январском выпуске журнала «За рулем».



Перспективы: Infiniti Q30 выходит на российский рынок только летом, поэтому цены японцы пока не объявили. Но сами же прогнозируют, что высокого спроса не будет — основной сбыт придется на кроссовер QX30.

Оценка: Q30 произвел отличное впечатление — это породистый автомобиль с вполне европейскими повадками.

Подробности: ЗР, 2016, №1.

Оператив ЗР: Infiniti Q30 — «японец» с немецкой ДНК
Оператив ЗР: Infiniti Q30 — «японец» с немецкой ДНК
Фото: Infiniti
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