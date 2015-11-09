Первый компактный хэтчбек «Инфинити», созданный в сотрудничестве с концерном Daimler, готовится к выходу на российский рынок. Чего в нем больше — японского или европейского?

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Infiniti Q30

Повод: знакомство с первым Infiniti сегмента С.

Место действия: Лиссабон и окрестности, Португалия.

Впечатления: не секрет, что автомобили Infiniti «заточены» под чаяния американских покупателей, ведь за океаном проживает основная масса клиентов японского премиум-бренда. Рынок Европы требует особенного подхода: здесь большие седаны и вседорожники не ценят, вот компактный хэтчбек — это другое дело. Но такого рода моделей компания Infiniti никогда не выпускала. Разрабатывать ее с нуля японцы не стали — проект вряд ли бы окупился. Поэтому в рамках кооперации с концерном Daimler они воспользовались платформой MFA, на которой построены компактные «Мерседесы».

Получилось неплохо! Выглядит Q30 что надо: дизайн яркий, стремительный, запоминающийся. Да и салон производит приятное впечатление — он не менее стильный и качественный, чем у родственных «мерсов».

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Infiniti Q30

Гамма моторов позаимствована у немецких партнеров. Предлагаются два бензиновых двигателя (156 и 211 л.с.) и два дизеля (109 и 177 л.с.). Но версии с работающими от сжатия агрегатами к нам поставляться не будут.

Несмотря на позаимствованную платформу, японцы решили настроить шасси по собственному усмотрению. Что из этого получилось — читайте в январском выпуске журнала «За рулем».



