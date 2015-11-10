Больше не драйвер: почему кредиты не заводят авторынок

Автокредиты не спешат дешеветь вслед за снижением ключевой ставки Центробанка, а напротив, недавно даже немного подорожали. При таких процентных ставках потребители готовы брать кредиты на покупку машины лишь с субсидией от государства либо по фирменным программам автопроизводителей. А многие россияне и вовсе решили отказаться от банковских займов, предпочтя приобрести более дешевый автомобиль, на который удалось накопить или занять у знакомых.

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Экономим на процентах

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Автокредитование уже давно стало одним из главных драйверов продаж на российском автомобильном рынке. В лучшие годы почти каждый второй автомобиль россияне приобретали с помощью заемных средств. Однако в кризис покупатели считают каждый рубль и не хотят переплачивать, в том числе за банковский заем, тем более что в трудные для экономики времена процентные ставки по автокредитам становятся слишком высокими.

Как показал социологический опрос, проведенный ВЦИОМ в этом году, желающих покупать автомобиль в кредит стало значительно меньше — их доля сократилась с 58% в 2014 году до 35%. При нынешней стоимости автокредитов россияне лучше выберут более дешевую машину, но купят ее на собственные средства (такой вариант предпочли 46% респондентов против 27% годом ранее) или же возьмут взаймы у знакомых (12% против 5% в прошлом году).

«В кризисных условиях увеличивается доля клиентов, которые приобретают автомобиль за наличные денежные средства или отказываются от приобретения машины в принципе. Кроме того, часть потребителей все чаще смотрят в сторону простого потребительского кредита, так как в некоторых случаях он даже дешевле текущего предложения по автокредитам», — комментирует заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Алексей Гонус.

Напомним, в начале нынешнего года автокредиты предлагались под 35% годовых, а некоторые банки в условиях обвала рубля и вовсе перестали их выдавать. В результате по итогам первого квартала рынок автокредитования рухнул на 65%, а доля автомобилей, проданных взаймы, сократилась аж до 20,1%, гласят данные Национального бюро кредитных историй. Однако с запуском госпрограммы субсидирования процентных ставок по автокредитам эта доля уже во втором квартале выросла до 40,9%. А вот в третьем квартале, несмотря на дальнейшее увеличение выдачи автокредитов в количественном выражении, доля кредитных продаж на авторынке несколько снизилась, составив 36,6%.

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По словам заместителя руководителя отдела кредитования и страхования компании «Артекс» Александра Ноздрунова, в первую очередь доля кредитных продаж сократилась на фоне очередного витка нестабильности в экономике — клиенты не хотят зря рисковать и по-прежнему не уверены в завтрашнем дне. Также на ситуацию могли повлиять курсирующие слухи о возможном снижении базовой ставки, что, соответственно, должно повлечь и удешевление кредитов.

Естественный отбор заемщиков

Снижение доли кредитных автомобилей в структуре автопродаж свидетельствует не только об ухудшении покупательской способности населения, но и о более внимательном «отборе» заемщиков со стороны банков, констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Таким образом, люди с относительно низким доходом сегодня зачастую не могут получить кредит на покупку даже дешевой машины. То есть банки стали отказывать таким заемщикам уже и по залоговым кредитам. Получается, что за бортом автокредитования оказались покупатели бюджетных автомобилей, о чем свидетельствует и возросшая сумма выдаваемых автокредитов. По данным НБКИ, только за последний квартал она увеличилась с 535,5 тыс. до 578,5 тыс. рублей.

«Главная причина роста средней суммы кредита — это повышение цен на автомобили, а также, вероятно, и снижение уровня благосостояния „среднего“ кредитора, из-за чего он вынужденно вносит более скромный первоначальный взнос, — рассуждает исполнительный директор компании „Рольф“ Виталий Павловский. — Доля автокредитов в премиальном классе, напротив, традиционно ниже».

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Особенности льготных автокредитов

Впрочем, госпрограмма льготного автокредитования направлена, прежде всего, на покупателей массовых автомобилей, ведь по ее условиям стоимость машины не должна превышать 1 млн рублей. Сегодня по ней продается порядка 65% автомобилей с привлечением заемных средств. Однако снижение доли кредитных продаж участники рынка связывают именно с падением спроса на льготные автокредиты. По словам заместителя генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, большинство покупателей, участвующих в госпрограмме, удовлетворили спрос в течение апреля-июня, когда курс рубля был относительно стабильным, а цены на автомобили не поднимались.

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Особенность заемщиков, которые приходят оформлять кредиты по госпрограмме, обусловлена требованиями к таким кредитам, отмечает начальник управления продуктовой политики департамента автокредитования «Русфинанс Банка» Кристина Алексеева. «Здесь и ограничение на максимальную стоимость автомобиля (не дороже 1 млн рублей), короткий срок кредитования (не более 3 лет), ограниченный список моделей. Таким образом, заемщики стараются выбирать средний ценовой сегмент автомобилей, чтобы кредит не стал тяжелым бременем для семейного бюджета», — рассказывает она.

Между тем участники авторынка ратуют за повышение ценового барьера по госпрограмме до 1,5 млн рублей, что позволит вовлечь в нее большее число покупателей. С соответствующей инициативой ассоциация «Российские автомобильные дилеры» неоднократно обращалась в правительство страны, однако пока безрезультатно. Как считает Виталий Павловский, расширение действия госпрограммы на автомобили среднего класса сделало бы ее востребованность у потребителей еще выше. Более того, сейчас именно в этом сегменте рынка происходит наибольший спад платежеспособного спроса, и его поддержка программой льготного автокредитования помогла бы выровнять этот перекос.

«Повысить эффективность кредитных продаж возможно, снизив процентные ставки при помощи субсидий, а для этого необходима объемная поддержка импортера и его тесное взаимодействие с банками-партнерами», — добавляет Александр Ноздрунов. По его словам, при покупке в кредит сегодня для клиента в приоритете выбора те автомобили, на которые действует специальные программы с пониженной процентной ставкой.

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Центробанк — не указ

Как известно, стоимость банковских кредитов во многом зависит от ключевой ставки, которую, в свою очередь, для кредитных организаций устанавливает Центробанк. После экстренного повышения до 17% в декабре прошлого года в этом году она планомерно снижалась и на сегодняшний день составляет более умеренные 11% годовых. Но оказалось, что снижение ключевой ставки вовсе не обязательно приводит к удешевлению кредитов для потребителей.

По оценкам Объединенного кредитного бюро, в первом квартале ставки по автокредитам составляли порядка 20–21%, во втором квартале снизились до 16%. Однако в июле опять наблюдался рост до 18%, и это значение сохраняется на протяжении последних трех месяцев. Как поясняет Николай Мясников, такая динамика обусловлена снижением количества автомобилей, приобретенных по госпрограмме, а также политикой кэптивных банков, которые также стали приводить свои ставки к среднерыночным значениям. «Так как мы пока не ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, процентные ставки по автокредитам тоже вряд ли будут снижаться. Банки — прежде всего коммерческие организации, которые должны заботиться о прибыльности», — отмечает он.

А вот Алексей Гонус из банка «Уралсиб» полагает, что процентные ставки по автокредитам будут понижаться, но не так быстро, как снижалась ключевая ставка. По его словам, многие банки стараются сейчас наверстать упущенное и получить максимальную маржу, закрывая потери по марже в первом и втором кварталах. «На текущий момент ключевая ставка — это не главный фактор для снижения стоимости кредитов. Высокая стоимость операционных расходов и относительно небольшие объемы продаж требуют максимизации прибыли и не позволяют существенно снижать процентные ставки, — говорит Алексей Гонус. — В то же время тенденция налицо, и все ключевые игроки постепенно снижают ставки. Учитывая тот факт, что Центробанк с июля 2015 года установил предельные значения по потребительским кредитам, в том числе автокредитам, это послужит дополнительным стимулом к снижению процентных ставок других участников рынка».

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Кредит недоверия

Косвенно сдерживает удешевление автокредитов растущая просроченная задолженность по действующим займам на покупку автомобилей, поскольку банки стали закладывать риски и потери от «плохих» заемщиков в стоимость вновь выдаваемых кредитов. Согласно данным НБКИ, доля просроченной задолженности свыше 30 дней достигла 8,4% по состоянию на 1 октября. При этом в начале года она составляла 6,9%, в первом квартале — 7,7%, во втором квартале — 8,3%. Таким образом, в третьем квартале доля просроченных автокредитов продолжила расти, хотя и не такими темпами, как прежде. Как говорит директор по развитию автокредитования «Локо-Банка» Андрей Ермаков, увеличение просроченной задолженности по автокредитам в 2015 году было вполне ожидаемо. На показатели роста влияют сразу несколько факторов — снижение уровня доходов населения и падение динамики роста кредитных портфелей банков.

На этом фоне кредитные организации стали предъявлять к своим клиентам более строгие требования, что Алексей Гонус объясняет попыткой снизить уровень просроченной задолженности и выбрать с рынка максимально безрисковых заемщиков. «Другое дело, что на рынке таких заемщиков не очень много, и потому в третьем квартале наметилась некоторая либерализация в подходах к клиентам для того, чтобы поддерживать объемы продаж», — отмечает он.

На подпорках госпрограммы

В целом участники рынка ожидают, что благодаря продолжающейся госпрограмме продажи автомобилей в кредит до конца года снижаться не будут, но и расти тоже. Доля кредитных машин на авторынке, по разным оценкам, может составить 30–40% в четвертом квартале. Однако с прекращением господдержки рынок автокредитования ждет неминуемое падение, а его естественное восстановление станет возможным лишь за счет удешевления кредитов, чему, в свою очередь, должны способствовать снижение стоимости фондирования для банков или субсидии от автопроизводителей.

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Как говорит генеральный директор автохолдинга «Максимум» Вадим Арустамян, доля кредитных продаж в автомобильном бизнесе зависит от наличия интересного предложения по кредитам со стороны банков-партнеров. Сегодня они могут предложить клиенту конкурентоспособную ставку только на автомобили, на которые распространяется государственная программа автокредитования или поддержка дистрибутора. «Без этих программ при увеличении ключевой ставки стоимость автокредитов в банках выросла до 18–19%. Плюс на предложение коммерческих банков влияет и стоимость фондирования, что также не позволяет предлагать дешевые кредиты потребителю», — отмечает он.

Основной тенденцией на рынке автокредитования в ближайшей перспективе можно считать выбор наименьшей процентной ставки, при этом клиенты все чаще будут откладывать покупку в кредит до момента стабилизации ситуации на рынке, которая может продлиться до конца лета 2016 года, добавляет Александр Ноздрунов.

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Прибавка на иномарку

Всего, по данным НБКИ на 1 августа 2015 года, в России насчитывается 1,9 млн действующих автокредитов. При этом чаще всего россияне брали в кредит автомобили Lada — в 14,5% случаев, что объясняется высокой долей АВТОВАЗа на авторынке в целом. А вот Renault и Nissan, чьи продажи меньше показателей Lada в несколько раз, по доле кредитных автомобилей российской марке практически не уступают — 13,5% и 12,5% соответственно. На Kia и Hyundai, которые сегодня являются лидерами среди иномарок, приходится 7,8% и 6,2% в объеме действующих автокредитов.

Еще сильнее отличается от рейтингов продаж структура базы залоговых автомобилей по моделям. Так, самым кредитуемым стал седан Renault Logan с долей 4,3%, за которым следуют кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Duster (по 3,2%), а также иномарочные бестселлеры Hyundai Solaris и Kia Rio (по 3,1%). Любопытно, что самый продаваемый в России автомобиль Lada Granta находится лишь на 10-м месте в этом рейтинге — его результат составил всего 2%.

«Lada Granta доступнее своих прямых конкурентов, Renault Logan в частности, что может влиять на выбор покупки за наличные или привлечения заемных средств у банка, — комментирует Андрей Ермаков. — Существуют и различия по маркетинговому продвижению финансовых программ кредитования моделей от автопроизводителей, что, в свою очередь, также напрямую влияет на выбор покупателя».

По словам Вадима Арустамяна, современный потребитель, который берет автомобиль в кредит, смотрит как на стоимость машины, так и на ежемесячные платежи. При оценке своих возможностей покупатели готовы ежемесячно переплачивать 1–1,5 тысячи рублей, но быть владельцем автомобиля иностранного бренда.