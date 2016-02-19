Заглядываем под капоты дрэгстеров: не закисью единой

Автомобили чемпионата России по дрэг-рейсингу кардинально отличаются от своих собратьев из других дисциплин. Их амплуа — 402 метра по прямой. И для этого «лошадей» под капотом держат больше, чем в Формуле‑1.

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Самый важный критерий — надежность. В дрэг-рейсинге за весь сезон автомобиль не пробегает и сотни километров, и ресурс мотора рассчитывают именно на эту дистанцию. Важно соблюсти баланс между надежностью и мощностью, ведь отдача должна быть максимальной. Даже самые обычные с виду Лады выдают до 900 л.с.

В двигателе (причем он не обязательно базовый) модифицируют всё, что только можно, ставят мощные турбины и топливную систему увеличенной производительности. Плюс закись азота, которая подбрасывает несколько сотен лошадиных сил. Это чревато перегревом и выходом мотора из строя, но чего не сделаешь ради победы! На элистинском этапе чемпионата России RDRC Андрей Муленко таким образом вырвал первое место у более мощного про-мода. Его Chevrolet Corvette выдержал!

Untitled-2 О сложности конструкции дрэгстеров можно судить по количеству органов управления. И всё это ради 402 метров!

О сложности конструкции дрэгстеров можно судить по количеству органов управления. И всё это ради 402 метров!

Да, закись азота легальна. Вообще, технические требования разрешают любое жидкое углеводородное топливо — бензин, газ, спирт. Категорически запрещены лишь нитрометан, оксид пропилена и гидразин.

Подвеска на дрэг-мобилях тоже оригинальная. Тщательно подбирают рычаги, пружины и амортизаторы — для ограничения хода и жесткости подвески. Машина не должна просаживаться на старте. Угол поворота рулевой колонки минимальный, доходит лишь до 40˚: задача — удержать машину на прямой, а виражи не ее стезя. Ни в каких других соревнованиях эти автомобили участвовать не смогут, а между трассами передвигаются только на прицепах.

Свобода технического творчества настолько широка, что у пилотов велик соблазн соорудить нечто необычное, такое, что даст нереальный эффект. От серийной машины порой остается только кузов, да и тот нередко самодельный. Изменения силовой структуры следует согласовать с техническим делегатом. Если тот сочтёт, что машина сделана не очень толково и может представлять угрозу для пилота и окружающих, ей откажут в старте: в регламентах дрэг-рейсинга прописан термин «опасная конструкция».

Дрэг-рейсинг зародился в 1930‑е годы в США, где невероятно популярен. И стартует там всё — от газонокосилок до грузовиков. Классическая дистанция заездов составляет четверть мили, или квотер (от англ. quarter), — 402,336 метра. География дрэг-рейсинга в России обширна, особенно развит он сегодня в Сибири: там много мощных машин и сильных пилотов. Потому-то чемпионат страны и имеет явный «уклон» к востоку.