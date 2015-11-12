На чем поедем через 10 лет: дизель-гибриды, электроскутеры и автопилот

Заглянуть в будущее — извечное желание человека. Оказывается, нет ничего проще, нужно только обратиться за помощью к специалистам (не гадалкам, футурологам или фантастам!) и четко сформулировать вопрос. О том, какими будут автомобили через 10 лет, нам рассказали руководители немецкой Bosch.

Bosch007

Материалы по теме Транспорт будущего: замена масла за 90 секунд и дизтопливо из кофе

Комплектующие Bosch поставляются на все крупнейшие автомобильные заводы и рынок автозапчастей. Бошевцы знают, что именно и в каком объеме было востребовано ранее, пользуется спросом сейчас и потребуется в будущем. Прямо или косвенно, они участвуют во всех инновациях автомобильного мира. Скажем больше, сам среднестатистический современный автомобиль, его основные системы родились именно в Bosch — придуманы, разработаны и созданы немецкими инженерами. Так что, более компетентных прогнозистов просто не найти.

По словам специалистов Bosch, и через десять лет доля электромобилей в мире будет относительно невелика. Если в 2011 году речь шла о 20% электромобилей в мировом автопарке к 2020 году, то сейчас прогнозы скорректированы до 15% к 2025-му. Причина понятна: кризис, все стараются экономить, а электромобили по-прежнему остаются дорогостоящими. Всевозможные льготы на покупку, стимулирование спроса и экономия при эксплуатации вторичны. Пока электромобиль — предмет роскоши, и точка. Даже в Германии, США или Швейцарии. Не забудем и о его небольшом запасе хода, что серьезно ограничивает использование. Еще сомнительнее будущее машин с силовыми установками, питающимися от альтернативных источников энергии: д ороги, сложны, опасны и т.д.

Похоже, бошевцам нелегко озвучивать эти факты — ведь они продолжают инвестировать по 400 млн евро ежегодно в разработки электромобильности, а в этом году приобрели американский стартап Seeo Inc. вместе с ноу-хау по революционному увеличению энергоемкости литий-ионных ячеек. Но эту технологию еще предстоит доводить до ума и до конвейера, что требует сил, средств, времени — всего помногу.

Bosch0002

В оправдание электромобильности скажем, что число электрических двухколесников, в отличие от четырехколесных собратьев, продолжает быстро увеличиваться, в первую очередь в Азии — так что под угрозой существования оказываются малокубатурные бензиновые моторы для мототехники. По прогнозам специалистов, к 2025 году в мире будет от 60 до 70 млн электроскутеров.

Мы посетили один из заводов Bosch, где организована выставка на тему истории марки. Так вот, электроскутер производства КНР с комплектующими Bosch — ключевой экспонат раздела современной продукции. Позже, на полигоне, во время «живой» демонстрации новых разработок марки я прокатился на таком. По разгонной динамике он как минимум не хуже бензинового (для справки, я вешу почти как двое среднестатистических китайцев). И вовсе не загрязняет атмосферу, что великое благо для больших городов, страдающих от смога. И конечно, не шумит. Впрочем, здесь есть свое «но»: ученые предсказывают быстрый рост числа незрячих в мире, а бесшумные транспортные средства для них особенно опасны, так что электроскутеры придется оснащать какими-нибудь генераторами шума.

Bosch00001

Материалы по теме Bosch отведет глаза водителей от голубых экранов

Ну да ладно, к главному. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) не сдались и даже не собираются сдаваться в ближайшие десятилетия. Более того, немецкие инженеры считают, что у них есть еще немалые ресурсы для развития. Так, уже сейчас их эффективность и экономичность можно увеличить на 10–15%, всего лишь повысив давление в системе впрыска топлива. Это касается и бензиновых, и дизельных двигателей, причем именно в дизелях немцы видят больший потенциал. В первом случае максимальное давление возрастает с нынешних 200 бар до 350, а во втором — до 3000! А на помощь традиционному турбонаддуву, эффективно работающему только с определенных оборотов, призван электрический наддув, не требующий «разгона». Хотя это как раз уже не ново, и мы видели системы комбинированного наддува, пробовали их в действии. Хорошо, но пока не идеально. Главное, что требуется от конструкторов — обеспечить достаточно большой ресурс таких систем, а от маркетологов — приемлемую стоимость двигателей, оснащенных комбинированным наддувом.

Своя комбинация готовится и для самого ДВС — с электромотором. Да, речь о гибриде. Однако Bosch разрабатывает гибридную систему и дешевле, и компактнее, и эффективнее нынешних. Компактность особенно важна, так как в мире увеличивается численность городского населения. Автомобили, которые все-таки останутся индивидуальными транспортными средствами даже через 10 лет, где-то нужно размещать. Пропорционально компактности будет уменьшаться и масса среднестатистического легкового автомобиля — за счет еще более широкого применения сплавов, композитных материалов, высокопрочных видов стали…

Но не нужно печалиться и начинать скучать. Во время ускорения электропривод будет добавлять автомобилю 150 Нм, наделяя даже малолитражки прытью спорткаров. Для питания гибрида Bosch требуется не 400 вольт, как сейчас, а только 48. Чтобы «подружить» 12-вольтовую систему электропитания современного автомобиля с 48-вольтовым мотор-генератором, достаточно преобразователя питания DC/DC. И в автомобиле придется найти место не только обычному аккумулятору, но и литий-ионной батарее для питания системы рекуперации. Варианты, по утверждению немцев, уже есть, и всего через пять лет 48-вольтовыми гибридами будут укомплектованы 4 миллиона автомобилей в мире. К 2025 году число таких машин, по прогнозу Bosch, увеличится многократно. Аналитики из американской инвестиционной компании Goldman Sachs считают, что через десять лет четверть мирового автопарка будет именно с гибридными силовыми установками. Сейчас гибридов — около 5%.

Bosch03

Материалы по теме Рулевое управление: от рычага до автономного вождения

Так как население Земли не только мигрирует в города, но и постепенно стареет, бошевцы предсказывают заметное увеличение числа немолодых водителей, которым потребуются более комфортные и простые в управлении машины. Через десять лет автомобили смогут передвигаться в автономном режиме (без участия человека) на ограниченных участках дорог (например, закрытых шоссе). По команде хозяев, отправленной со смартфона или планшета, машины смогут самостоятельно занимать и покидать парковочные места. Эту возможность обеспечит развитие коммуникаций автомобилей как между собой, так и с окружающей средой. И конечно, с владельцами.

Из последних новостей от Bosch — сенсорный дисплей мультимедийной системы, позволяющий не отвлекаться от дороги. Его представят в начале января 2016 года на шоу СES в Лос-Анджелесе. Казалось бы, мелочь — он только позволяет пальцам чувствовать нажатия виртуальных кнопок. Но вспомним, что на скорости 100 км/ч автомобиль проезжает 28 метров в секунду! Как бы быстро и успешно ни развивались системы автоматического управления, не стоит забывать о «человеческом факторе»…

Традиционно Bosch уделяет большое внимание безопасности. Так, в связи с развитием систем автономного управления они уверенно говорят о резком снижении числа ДТП. Даже в Германии, относительно благополучной по аварийной статистике, можно достичь улучшения на 37%. Не секрет, что подавляющее число аварий, около 90%, происходит по вине людей. А для большей безопасности дорожного движения конструкторы предусматривают мгновенный переход из автоматического режима управления в ручной и многоуровневую систему защиты от хакерских атак. При современной террористической угрозе приходится представлять, что произойдет, если кто-то или что-то одновременно «обрушит» программное обеспечение всех машин в одном квартале или на участке скоростной магистрали.

Bosch006

Естественно, нужно «прописать» автомобили с автоматическим управлением и во всех правовых документах, не только национальных, но и международных. Это уже постепенно делается. А самое главное — автомобили с такими системами должны накатать миллионы километров в тестовом режиме, чтобы выявить все возможные нюансы еще до массового внедрения. И эта работа уже активно ведется.

Итак, в 2025 году новый среднестатистический легковой автомобиль будет легким и компактным, гибридным (скорее всего, на основе дизельного ДВС) и с системой автоматического управления, подключаемой по желанию владельца. Марку, цвет и опции можно будет выбрать на свой вкус. Ну что, начинаем копить?