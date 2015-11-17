Эксклюзив: первый тест-драйв нового Hyundai Tucson (ВИДЕО)

Изрядная собственная масса, тяжелые колеса... Возможно ли сделать кроссовер, подвеска которого не будет громыхать на каждой ямке? Новый Tucson, даром что с 2,0-литровым турбодизелем под капотом, оказался тихоней. Нам на тест он достался в числе первых, поэтому делимся впечатлениями, полученными на Дмитровском полигоне.

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Нос, что цепляет

Начнем, пожалуй, с внешности. Передком новый Hyundai Tucson радикально отличается от предшественника, кроссовера ix35. Его утяжеленный нос с обилием оптики куда заметнее, чем 65 мм прибавки длины. Бьюсь об заклад, с ходу эти крохи вы вряд ли оцените. А новую структуру кузова с увеличенной долей высокопрочных сталей и улучшенную аэродинамику? А вместе с тем мы получили Hyundai, способный тягаться в солидности с Lexus. Красивый ход! Обновление должно, прежде всего, бросаться в глаза, цеплять на уровне эмоций. И с этим у Tucson все в порядке — спасибо шеф-дизайнеру Питеру Шрайеру.

Боковины и корма не столь авангардны, но в них почти нет азиатских мотивов. Автомобиль на 15 мм ниже предшественника, что тоже не заметно глазу. Но все вместе мелкие отличия в габаритах дают ощущение измененных пропорций. Что тоже прибавляет солидности. Снаружи.

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Передней частью новый Hyundai Tucson радикально отличается от предшественника — кроссовера ix35

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Открываю водительскую дверь, усаживаюсь в кресло (половина прироста длины пришлась на колесную базу — передние и задние седоки это оценят) и утыкаюсь в свежую приборную панель. Но что за мотив в центре, где цветной экран и сопла воздуховодов? Как знакомо. А, вспомнил: здравствуй, Kia Rio предыдущего поколения! Великий маэстро повторил мелодию. При этом сама панель — из жесткого пластика. Неожиданно. От столь многообещающего внешне автомобиля ждешь мягких материалов в салоне. Но оставим придирки. В целом удобно и современно. Из приятных бонусов — широкий диапазон продольной регулировки рулевой колонки. Это не номинальное перемещение для галочки: водителю будет легко подогнать рабочее место под себя.

На «галерке» тоже порядок. Ногам просторно, над головой запас есть, боковые стекла опускаются полностью. В российских реалиях весьма кстати придется двухрежимный подогрев задних сидений и отдельные воздуховоды климатической установки.

Спинки задних сидений регулируются по наклону. Можно сидеть вальяжно, а можно спинку поставить вертикально и получить прибавку для багажного отделения. Кстати, а сколько туда помещается? В Tucson с полноразмерным запасным колесом емкость багажника составляет 488 литров.

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Спинки задних сидений регулируются по наклону. Можно сидеть вальяжно, а можно спинку поставить вертикально и получить прибавку для багажного отделения.

Тихоня для ровных дорог

Новый Tucson не стал заправским вседорожником. Под двигателем мы намерили почти 180 мм — немногим больше, чем у соразмерных седанов. От земли до порогов заметно больше — 260–270 мм, но днище не оборудовано мощной защитой. Рулевой механизм нижнего расположения оберегает от «увечий» подрамник, тормозные трубки прикрыты тонким пластиковым коробом. И все. Под двигателем лишь неубедительный полимерный брызговик. Система выпуска, задние рычаги, муфта и задний редуктор в полноприводных версиях и вовсе в группе повышенного риска. Если елозить брюхом по жесткому грунту, повредить их не составит труда.

Даже в инструкции четко указано: допускается эксплуатация на ровных дорогах без асфальтового покрытия. Ключевое слово — ровных. Tucson позволяет весьма бодро и комфортно ехать по гладкой грунтовке, но иногда на пустяковой ямке вдруг — бац! Внезапный пробой подвески.

BAT_0910 Система выпуска, задние рычаги, муфта и задний редуктор в полноприводных версиях и вовсе в группе повышенного риска. Если елозить брюхом по жесткому грунту, повредить их не составит труда.

Система выпуска, задние рычаги, муфта и задний редуктор в полноприводных версиях в группе повышенного риска. Если елозить брюхом по жесткому грунту, повредить их не составит труда.

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Да и совершенно беззлобные шины Hankook Ventus не предназначены для серьезного офф-роуда. За счет полного привода кроссовер способен значительно дальше легковушки продвинуться по раскисшей от дождей дороге. Но, чувствуется, сцепных свойств покрышек не хватает. Чуть не рассчитал — увязнешь.

Полный привод на Tucson должен стать отменным помощником на зимних покрытиях со снегом и льдом. Вот где «подхватывающие» задние колеса будут уместны. Даже на не слишком скользком проселке заметно: электроника, заведующая многодисковой муфтой полного привода, настроена, прежде всего, на хорошую управляемость.

Очень понравился Tucson на асфальте. С подвеской действительно основательно поработали. Сколько раз приходилось ездить на кроссоверах с громкими подвесками. Они клацали, брякали, шумели на каждой выбоине. Инженеры Hyundai модернизировали оба подрамника, изменили конструкцию передних амортизационных стоек и задних рычагов. Так вот, относительно большинства конкурентов Tucson тих, как мышонок.

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Очень понравился Tucson на асфальте. С подвеской действительно основательно поработали.

Добавьте сюда чуткое рулевое управление с новым электроусилителем и тяговитый дизель мощностью 185 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Разве такой набор может не понравиться? Под занавес Tucson выполнил совсем уж издевательское упражнение — проезд по булыжной дороге автополигона. Не раз и не два бывало, что плотно сбитый на первый взгляд автомобиль оказывался совершенно дискомфортным на булыге. А Tucson здесь однозначно заслужил оценку «отлично». Шум подвески минимальный, вибрация от скачущих колес на обод руля вообще не передается.

Что для нас

Новый Tucson собирают в Чехии. Автомобили для России отличаются от тех, что делают для Европы, — прежде всего увеличенным дорожным просветом. Есть небольшая разница в комплектациях.

Гамма моторов достаточно широка. Новинка для кроссоверов Hyundai — бензиновый 1.6 GDI мощностью 132 л.с., как на новом Kia cee'd. Его устанавливают только на переднеприводные модификации с механической коробкой передач. Хорошо известный бензиновый атмосферник объемом 2,0 л и мощностью 149 л.c. агрегатируют с моно- или полноприводной трансмиссией. Коробки передач 6-ступенчатые механические или автоматические. Проверенный временем 2,0-литровый турбодизель, что побывал на нашем тесте, устанавливают только на автомобили с полным приводом и автоматической коробкой передач. Ну а любителям активного стиля езды предназначена полноприводная модификация с бензиновым T-GDI. Из 1,6 л объема корейцы выжали 177 л.с. и выставили в паре с этим мотором 7-ступенчатый «робот» DCT.

Hyundai Tucson — автомобиль не революционный, а эволюционный. Концепция, схема подвески, ряд силовых агрегатов остались прежними. Впрочем, зачем отказываться от наработок, что обеспечили хорошие продажи и по миру, и в России (в нашей стране второе поколение за 2010–2015 годы разошлось тиражом 137,8 тыс. экземпляров)? Типичный корейский кроссовер: пусть не идеальный, но добротный и, надеюсь, не менее надежный, чем предшественник.