Полуостров везения: как АВТОВАЗ и «китайцы» делят крымский авторынок

Крымский автомобильный рынок попал под санкции — большинство производителей иномарок отказываются официально поставлять туда автомобили. Поэтому многие местные автоцентры работают по франшизам от дилеров из соседних российских регионов, что, впрочем, делает машины дороже для потребителей, которые предпочитают покупать автомобили в официальных салонах. А их в регионе имеют преимущественно российские автопроизводители во главе с АВТОВАЗом, а также китайские марки.

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Не для продажи в Крыму

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После присоединения Крыма и Севастополя к России местные автодилеры оказались в неоднозначном положении. С одной стороны, они лишились традиционных поставок автомобилей от украинских импортеров из-за правового статуса полуострова, не признанного властями этой страны. Но и российские дистрибьюторы многих иностранных брендов с оглядкой на свои штаб-квартиры не решились взять крымские автоцентры под свою юрисдикцию. Дело в том, что из-за действия санкций со стороны Америки, Европы и Японии, которые являются основными поставщиками иномарок, большинство автопроизводителей этих стран ввели внутренние запреты на ведение бизнеса в Крыму даже в ущерб собственным продажам.

Как говорит директор департамента маркетинга и экономического анализа ассоциации «Укравтопром» Георгий Овсянников, конфликт Украины и России вокруг Крыма не является исчерпанным, и экономические санкции, введенные Западом против России и Крыма, в частности, не позволяют осуществлять на полуостров прямые «белые» поставки новых автомобилей. «Зарубежные автопроизводители считают Крым и Севастополь территорией Украины и предоставляют право продажи своих машин только украинским автоимпортерам. С точки зрения Украины Крым является оккупированной территорией, что не дает возможности заключать договора между украинскими дистрибьюторами и крымскими дилерскими компаниями», — рассказывает Георгий Овсянников.

По словам президента группы компаний «Автодель» (крупнейший автохолдинг в Крыму) Михаила Смолянова, местные дилеры делают все для работы с дистрибьюторами напрямую и получения статуса официальных представителей. Однако, опасаясь возможных последствий из-за нарушения санкций, ряд автопроизводителей все же не желают идти на открытый риск и поэтому многим местным представительствам приходится налаживать работу посредством субдилерства.

Действительно, в вотчину российских дистрибьюторов перешли дилеры лишь немногих иностранных марок. На сегодняшний день известно, что в Симферополе и Севастополе работают официальные дилерские центры Nissan, Peugeot и Citroen, а также Volkswagen, Skoda и Audi.

В объезд санкций

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Другие зарубежные бренды на крымском авторынке также присутствуют, но их автосалоны официально не значатся на сайтах ни российского, ни украинского импортеров. По словам директора информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олега Омельницкого, такие автоцентры работают по схеме субдилерства, закупая оптовые партии машин у российских дилеров из Ставрополья, Ростова-на-Дону, Краснодара и других ближайших городов.

К примеру, у Renault в настоящее время есть две точки продаж в Симферополе и Севастополе, которые продают автомобили и запчасти к ним, а также поддерживают гарантию для конечных потребителей. Как отмечают во французской компании, такой вариант партнерства позволяет, с одной стороны, заботиться о клиентах, с другой — уменьшить расходы.

Кстати, по неофициальным каналам на полуостров поставляются иномарки и из Украины, о чем свидетельствует наличие в крымских автосалонах моделей и комплектаций, которые представлены лишь на украинском рынке. «В настоящий момент дефицита автомобилей в Крыму нет. Присутствуют практически все марки. Но автомобили завозятся по разным схемам», — говорит Олег Омельницкий. По его мнению, до разрешения вопроса Крыма в правовой международной системе иностранные автоконцерны будут опасаться открыто декларировать официальный статус своих партнеров.

Между тем, несмотря на сложности с официальными поставками автомобилей в Крым, на полуострове появляются новые автосалоны. К примеру, недавно в Симферополе открылся неофициальный автоцентр Mercedes-Benz, в шоу-руме которого представлены самые последние новинки немецкой марки. Как заявил начальник отдела корпоративной коммуникации «Мерседес-Бенц Рус» Андрей Родионов, у штутгартской марки сейчас нет официального дилера в Крыму, поскольку в настоящее время автомобильный бизнес на полуострове, который является кризисным регионом, практически не развивается. При этом он не исключил, что в зависимости от экономической ситуации на полуострове компания в ближайшем будущем сможет предложить своим местным клиентам обслуживание на уровне, соответствующем фирменным стандартам Mercedes-Benz.

«Китайцы» оккупируют Крым

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Наибольшим спросом у крымчан среди «китайцев» пользуется седан Geely Emgrand EC7

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Пока западные автопроизводители ждут политического решения ситуации с Крымом и экономической стабилизации в этом регионе, их место спешат занять марки из Поднебесной. Сегодня на полуострове работают официальные дилеры не только уже знакомых крымчанам Geely и Lifan, но и нового бренда DFM.

Надо сказать, что в 2013 году, то есть еще до вхождения Крыма в состав России, китайская Geely стала лидером продаж на полуострове с долей почти 10%, чему, безусловно, способствовала локальная сборка этих автомобилей в Украине. Российский дистрибьютор Geely сумел сохранить объем реализации в Крыму на прежнем уровне, в числе первых наладив официальные поставки китайских машин летом прошлого года. Наибольшим спросом у крымчан, как и на российском рынке в целом, пользуются седан Geely Emgrand EC7 и кроссовер Emgrand X7. Сегодня на полуострове официально работают три дилерских центра Geely, два из которых расположены в Симферополе, а один — в Севастополе.

«Местный рынок быстро занял одну из лидирующих позиций в структуре продаж Geely в России», — рассказывает генеральный директор Geely в России Игорь Овсянников. За 10 месяцев 2015 года реализация автомобилей Geely в Крыму составила 6,6% от общего объема марки в России. По словам Игоря Овсянникова, его компания рассматривает крымский полуостров как один из ключевых для марки в России. При благоприятном развитии местной экономики Geely планирует остаться в текущем объеме продаж — порядка 600–700 автомобилей в год.

Недавно на крымский рынок вышел еще один китайский автопроизводитель — Dongfeng. Первый официальный дилерский центр DFM появился в Симферополе, а в следующем году планируется открытие новых автосалонов марки в Севастополе, Феодосии и Керчи. В перспективе ближайшего года потенциал продаж автомобилей DFM в Крыму оценивается на уровне 300 автомобилей, заявил директор по продажам и развитию «Дунфэн Мотор Рус» Кирилл Павлов.

АВТОВАЗ возьмет реванш

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Стоит ли говорить, что после вхождения Крыма в состав России на рынок этого региона устремились и отечественные автопроизводители. Так, в октябре прошлого года АВТОВАЗ открыл в Крыму свой первый автосалон, в котором планируется продавать 3 тыс. автомобилей в год. Сегодня в Симферополе действует уже два дилерских центра Lada, а для обеспечения достаточного ассортимента моделей на полуострове сформирован склад их временного хранения. Таким образом АВТОВАЗ намерен вернуть утраченные позиции в Крыму, заняв 20% всех продаж. Именно столько приходилось на продукцию АВТОВАЗа в былые годы, однако в условиях кризиса на украинском авторынке доля Lada в Крыму сократилась почти в 10 раз и составила всего 2,6% по итогам 2013 года. В целом по дорогам Крыма сегодня передвигаются 200 тысяч Lada (35% местного автопарка).

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Ульяновский автозавод в прошлом году также перевел под российскую юрисдикцию дилерские центры УАЗ, принадлежащие украинскому дистрибьютору ГК «АИС». На сегодняшний день работают два дилера в Симферополе и Севастополе, и в конце года откроется еще один автосалон УАЗ в Симферополе.

Как считает автомобильный эксперт Алексей Тузов, при нынешнем уровне доходов населения Крыма продукция отечественного автопрома будет пользоваться спросом у местных автомобилистов. А вот по мнению аналитиков сайта по продаже новых и б/у авто в Украине RST.ua, решение АВТОВАЗа и других отечественных автопроизводителей официально продавать автомобили в Крыму больше политическое, нежели экономически обоснованное и целесообразное. Со временем их может постигнуть судьба «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний, поскольку, работая на полуострове, можно будет забыть о деятельности на украинском рынке, предупреждают эксперты.

Впрочем, пока ситуация складывается противоположным образом. Так, один из крупнейших автохолдингов Украины — группа компаний «АИС», работающая с УАЗом, с ноября начала продажи автомобилей Lada. А компания «УкрАвтоВАЗ», являющаяся дистрибьютором автомобилей Lada на украинском рынке, недавно заявила о расширении своей дилерской сети по продаже запасных частей.

Передел рынка

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В сложившейся ситуации, когда часть дилеров имеют официальный статус, а другие нет, последние выглядят менее выигрышно в глазах потребителей. Дело в том, что субдилерская маржа у них меньше, чем у компаний, работающих с дистрибьютором напрямую, поэтому и цены в неофициальных автосалонах несколько выше.

«Дилеры, официально работающие через российских импортеров, предоставляют официальную гарантию на продаваемый автомобиль, а также возможность приобретения оригинальных аксессуаров, запчастей, могут обеспечить регулярный сервис и техобслуживание, участие в различных акциях дистрибьюторов, — отмечает Михаил Смолянов. — Серый дилер не несет излишних затрат на постпродажное обслуживание автомобиля, к тому же и цены у него на автомобиль выше на 5–10%».

20140924_2171_1404912682_trophy_1.a59fb4bb77f60264f63a0a341c6c0314 С переходом крымских дилеров УАЗ под российскую юрисдикцию реализация ульяновских вседорожников на полуострове, по данным компании, увеличилась в 2,5–3 раза, а наибольшим спросом пользуется UAZ Patriot

С переходом крымских дилеров УАЗ под российскую юрисдикцию реализация ульяновских вседорожников на полуострове, по данным компании, увеличилась в 2,5–3 раза, а наибольшим спросом пользуется UAZ Patriot

По мнению Кирилла Павлова, в этих условиях крымчане будут покупать новые автомобили у оставшихся официальных дилеров и официально присутствующих производителей, что в перспективе самым существенным образом скажется на структуре местного рынка новых автомобилей.

Как показывает статистика продаж, автопроизводители, наладившие официальные поставки автомобилей в Крым, смогли значительно улучшить свои позиции на местном рынке за счет доли неофициалов. К примеру, с переходом крымских дилеров УАЗ под российскую юрисдикцию реализация ульяновских вседорожников на полуострове, по данным компании, увеличилась в 2,5–3 раза, а наибольшим спросом пользуется UAZ Patriot. Продажи Nissan в Крыму за первое полугодие 2015 финансового года выросли почти в 3 раза — до 156 автомобилей, из которых более 40% занял кроссовер Qashqai. «Мы рассчитываем на дальнейший рост продаж, однако их потенциал зависит от развития кредитования в регионе», — констатирует директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

Действительно, крымчане получили возможность приобретать машины в кредит только в конце прошлого года. Однако автокредитованием сегодня занимаются лишь немногие банки, работающие на полуострове. К примеру, крупнейший в Крыму «Российский Национальный Коммерческий Банк» покупку автомобилей не кредитует. А ведущие российские банки в регион пока не приходят.

«Развитие автомобильного рынка региона затрудняет сложный доступ к заемным средствам. Мы предполагаем, что распространение программ розничного кредитования могло бы удвоить объем продаж автомобилей на полуострове», — говорит PR-менеджер PSA Peugeot Citroen Марина Степина.

116432_1_5 Продажи Nissan в Крыму за первое полугодие 2015 финансового года выросли почти в 3 раза до 156 автомобилей, из которых более 40% занял кроссовер Qashqai

Продажи Nissan в Крыму за первое полугодие 2015 финансового года выросли почти в 3 раза, до 156 автомобилей, из которых более 40% занял кроссовер Qashqai

Будущее без санкций

По данным Auto-Consulting, в последние годы до присоединения Крыма к России там продавалось 9–10 тыс. новых легковых автомобилей, а в пиковые годы эта цифра доходила до 20 тысяч. Таким образом, местный авторынок занимал 4,5–5% всех продаж в Украине. «Разумеется, в 2014 и 2015 годах в Крыму был зафиксирован спад продаж из-за известных событий», — заявляет Олег Омельницкий.

А вот в RST.ua рассказывают, что бум покупок автомобилей в Крыму пришелся на период обвала рубля, поскольку сама культура потребления на полуострове до сих пор остается в долларе, а не в рубле. «Особенно это коснулось подержанных машин. Если в рубле цены на б/у автомобили оставались прежними, в долларе они подешевели в два раза. Сегодня крымский авторынок уже достиг равновесия и спрос формируется согласно текущим низким доходам населения», — констатируют в RST.ua.

Автопроизводители считают Крым перспективным рынком сбыта, хотя темпы его восстановления и дальнейшего роста будут во многом зависеть от действия санкций, а также реализации федеральных программ по развитию региона. «В течение ближайших 2–3 лет геополитическая ситуация стабилизируется, будут отменены санкции и продажа автомобилей в Крыму покажет небывалую динамику, — уверен Михаил Смолянов. — Тем более что платежеспособность в нашем регионе сейчас возросла, и автомобили становятся все более доступными для клиентов».

В компании «Дунфэн Мотор Рус» также прогнозируют, что рынок новых автомобилей в Крыму будет иметь положительную тенденцию, но с небольшим ростом в ближайшее время. «Более активный рост мы ожидаем через полтора-два года, поскольку основное влияние будут оказывать те же факторы, что и на российском рынке, — комментирует Кирилл Павлов. — Однако если целевые государственные программы по развитию Крыма будут работать эффективно, темпы роста могут быть даже лучше наших ожиданий и прогнозов».

В свою очередь, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что развитие автомобильного рынка Крыма и Севастополя на сегодняшний день сдерживает несколько причин: политическая, экономическая и транспортная. «Во-первых, санкции никто не отменял, и российские представительства вынуждены придерживаться той политики, которую проводят головные штаб-квартиры, и не заводить в Крыму официальных дилеров. Пока не будет разрешен вопрос признания присоединения Крыма и отмены санкций, не стоит ждать изменения положения дел с официальными дилерами большинства иностранных производителей на полуострове, — рассуждает эксперт. — Во-вторых, ситуация в экономике региона почти не изменилась, и доходы жителей полуострова не позволяют им активно покупать новые автомобили. Наконец, вопрос доставки автомобилей в Крым с прошлого года так и не удалось толком решить. Таким образом, для того, чтобы наладить здесь полноценную торговлю автомобилями, как она организована в остальных российских регионах, нужно полностью устранить эти три причины. Когда и как это произойдет, пока неизвестно».