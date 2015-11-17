Полуостров везения: как АВТОВАЗ и «китайцы» делят крымский авторынок

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Не для продажи в Крыму
После присоединения Крыма и Севастополя к России местные автодилеры оказались в неоднозначном положении. С одной стороны, они лишились традиционных поставок автомобилей от украинских импортеров из-за правового статуса полуострова, не признанного властями этой страны. Но и российские дистрибьюторы многих иностранных брендов с оглядкой на свои штаб-квартиры не решились взять крымские автоцентры под свою юрисдикцию. Дело в том, что из-за действия санкций со стороны Америки, Европы и Японии, которые являются основными поставщиками иномарок, большинство автопроизводителей этих стран ввели внутренние запреты на ведение бизнеса в Крыму даже в ущерб собственным продажам.
Как говорит директор департамента маркетинга и экономического анализа ассоциации «Укравтопром» Георгий Овсянников, конфликт Украины и России вокруг Крыма не является исчерпанным, и экономические санкции, введенные Западом против России и Крыма, в частности, не позволяют осуществлять на полуостров прямые «белые» поставки новых автомобилей. «Зарубежные автопроизводители считают Крым и Севастополь территорией Украины и предоставляют право продажи своих машин только украинским автоимпортерам. С точки зрения Украины Крым является оккупированной территорией, что не дает возможности заключать договора между украинскими дистрибьюторами и крымскими дилерскими компаниями», — рассказывает Георгий Овсянников.
По словам президента группы компаний «Автодель» (крупнейший автохолдинг в Крыму) Михаила Смолянова, местные дилеры делают все для работы с дистрибьюторами напрямую и получения статуса официальных представителей. Однако, опасаясь возможных последствий из-за нарушения санкций, ряд автопроизводителей все же не желают идти на открытый риск и поэтому многим местным представительствам приходится налаживать работу посредством субдилерства.
Действительно, в вотчину российских дистрибьюторов перешли дилеры лишь немногих иностранных марок. На сегодняшний день известно, что в Симферополе и Севастополе работают официальные дилерские центры Nissan, Peugeot и Citroen, а также Volkswagen, Skoda и Audi.
В объезд санкций
Паромная переправа через Керченский пролив временно приостановила работу из-за шторма
Другие зарубежные бренды на крымском авторынке также присутствуют, но их автосалоны официально не значатся на сайтах ни российского, ни украинского импортеров. По словам директора информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олега Омельницкого, такие автоцентры работают по схеме субдилерства, закупая оптовые партии машин у российских дилеров из Ставрополья, Ростова-на-Дону, Краснодара и других ближайших городов.
К примеру, у Renault в настоящее время есть две точки продаж в Симферополе и Севастополе, которые продают автомобили и запчасти к ним, а также поддерживают гарантию для конечных потребителей. Как отмечают во французской компании, такой вариант партнерства позволяет, с одной стороны, заботиться о клиентах, с другой — уменьшить расходы.
Кстати, по неофициальным каналам на полуостров поставляются иномарки и из Украины, о чем свидетельствует наличие в крымских автосалонах моделей и комплектаций, которые представлены лишь на украинском рынке. «В настоящий момент дефицита автомобилей в Крыму нет. Присутствуют практически все марки. Но автомобили завозятся по разным схемам», — говорит Олег Омельницкий. По его мнению, до разрешения вопроса Крыма в правовой международной системе иностранные автоконцерны будут опасаться открыто декларировать официальный статус своих партнеров.
Между тем, несмотря на сложности с официальными поставками автомобилей в Крым, на полуострове появляются новые автосалоны. К примеру, недавно в Симферополе открылся неофициальный автоцентр Mercedes-Benz, в шоу-руме которого представлены самые последние новинки немецкой марки. Как заявил начальник отдела корпоративной коммуникации «Мерседес-Бенц Рус» Андрей Родионов, у штутгартской марки сейчас нет официального дилера в Крыму, поскольку в настоящее время автомобильный бизнес на полуострове, который является кризисным регионом, практически не развивается. При этом он не исключил, что в зависимости от экономической ситуации на полуострове компания в ближайшем будущем сможет предложить своим местным клиентам обслуживание на уровне, соответствующем фирменным стандартам Mercedes-Benz.
«Китайцы» оккупируют Крым
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Пока западные автопроизводители ждут политического решения ситуации с Крымом и экономической стабилизации в этом регионе, их место спешат занять марки из Поднебесной. Сегодня на полуострове работают официальные дилеры не только уже знакомых крымчанам Geely и Lifan, но и нового бренда DFM.
Надо сказать, что в 2013 году, то есть еще до вхождения Крыма в состав России, китайская Geely стала лидером продаж на полуострове с долей почти 10%, чему, безусловно, способствовала локальная сборка этих автомобилей в Украине. Российский дистрибьютор Geely сумел сохранить объем реализации в Крыму на прежнем уровне, в числе первых наладив официальные поставки китайских машин летом прошлого года. Наибольшим спросом у крымчан, как и на российском рынке в целом, пользуются седан Geely Emgrand EC7 и кроссовер Emgrand X7. Сегодня на полуострове официально работают три дилерских центра Geely, два из которых расположены в Симферополе, а один — в Севастополе.
«Местный рынок быстро занял одну из лидирующих позиций в структуре продаж Geely в России», — рассказывает генеральный директор Geely в России Игорь Овсянников. За 10 месяцев 2015 года реализация автомобилей Geely в Крыму составила 6,6% от общего объема марки в России. По словам Игоря Овсянникова, его компания рассматривает крымский полуостров как один из ключевых для марки в России. При благоприятном развитии местной экономики Geely планирует остаться в текущем объеме продаж — порядка 600–700 автомобилей в год.
Недавно на крымский рынок вышел еще один китайский автопроизводитель — Dongfeng. Первый официальный дилерский центр DFM появился в Симферополе, а в следующем году планируется открытие новых автосалонов марки в Севастополе, Феодосии и Керчи. В перспективе ближайшего года потенциал продаж автомобилей DFM в Крыму оценивается на уровне 300 автомобилей, заявил директор по продажам и развитию «Дунфэн Мотор Рус» Кирилл Павлов.
АВТОВАЗ возьмет реванш
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Стоит ли говорить, что после вхождения Крыма в состав России на рынок этого региона устремились и отечественные автопроизводители. Так, в октябре прошлого года АВТОВАЗ открыл в Крыму свой первый автосалон, в котором планируется продавать 3 тыс. автомобилей в год. Сегодня в Симферополе действует уже два дилерских центра Lada, а для обеспечения достаточного ассортимента моделей на полуострове сформирован склад их временного хранения. Таким образом АВТОВАЗ намерен вернуть утраченные позиции в Крыму, заняв 20% всех продаж. Именно столько приходилось на продукцию АВТОВАЗа в былые годы, однако в условиях кризиса на украинском авторынке доля Lada в Крыму сократилась почти в 10 раз и составила всего 2,6% по итогам 2013 года. В целом по дорогам Крыма сегодня передвигаются 200 тысяч Lada (35% местного автопарка).
Ульяновский автозавод в прошлом году также перевел под российскую юрисдикцию дилерские центры УАЗ, принадлежащие украинскому дистрибьютору ГК «АИС». На сегодняшний день работают два дилера в Симферополе и Севастополе, и в конце года откроется еще один автосалон УАЗ в Симферополе.
Как считает автомобильный эксперт Алексей Тузов, при нынешнем уровне доходов населения Крыма продукция отечественного автопрома будет пользоваться спросом у местных автомобилистов. А вот по мнению аналитиков сайта по продаже новых и б/у авто в Украине RST.ua, решение АВТОВАЗа и других отечественных автопроизводителей официально продавать автомобили в Крыму больше политическое, нежели экономически обоснованное и целесообразное. Со временем их может постигнуть судьба «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний, поскольку, работая на полуострове, можно будет забыть о деятельности на украинском рынке, предупреждают эксперты.
Впрочем, пока ситуация складывается противоположным образом. Так, один из крупнейших автохолдингов Украины — группа компаний «АИС», работающая с УАЗом, с ноября начала продажи автомобилей Lada. А компания «УкрАвтоВАЗ», являющаяся дистрибьютором автомобилей Lada на украинском рынке, недавно заявила о расширении своей дилерской сети по продаже запасных частей.
Передел рынка
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В сложившейся ситуации, когда часть дилеров имеют официальный статус, а другие нет, последние выглядят менее выигрышно в глазах потребителей. Дело в том, что субдилерская маржа у них меньше, чем у компаний, работающих с дистрибьютором напрямую, поэтому и цены в неофициальных автосалонах несколько выше.
«Дилеры, официально работающие через российских импортеров, предоставляют официальную гарантию на продаваемый автомобиль, а также возможность приобретения оригинальных аксессуаров, запчастей, могут обеспечить регулярный сервис и техобслуживание, участие в различных акциях дистрибьюторов, — отмечает Михаил Смолянов. — Серый дилер не несет излишних затрат на постпродажное обслуживание автомобиля, к тому же и цены у него на автомобиль выше на 5–10%».
20140924_2171_1404912682_trophy_1.a59fb4bb77f60264f63a0a341c6c0314С переходом крымских дилеров УАЗ под российскую юрисдикцию реализация ульяновских вседорожников на полуострове, по данным компании, увеличилась в 2,5–3 раза, а наибольшим спросом пользуется UAZ Patriot
По мнению Кирилла Павлова, в этих условиях крымчане будут покупать новые автомобили у оставшихся официальных дилеров и официально присутствующих производителей, что в перспективе самым существенным образом скажется на структуре местного рынка новых автомобилей.
Как показывает статистика продаж, автопроизводители, наладившие официальные поставки автомобилей в Крым, смогли значительно улучшить свои позиции на местном рынке за счет доли неофициалов. К примеру, с переходом крымских дилеров УАЗ под российскую юрисдикцию реализация ульяновских вседорожников на полуострове, по данным компании, увеличилась в 2,5–3 раза, а наибольшим спросом пользуется UAZ Patriot. Продажи Nissan в Крыму за первое полугодие 2015 финансового года выросли почти в 3 раза — до 156 автомобилей, из которых более 40% занял кроссовер Qashqai. «Мы рассчитываем на дальнейший рост продаж, однако их потенциал зависит от развития кредитования в регионе», — констатирует директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.
Действительно, крымчане получили возможность приобретать машины в кредит только в конце прошлого года. Однако автокредитованием сегодня занимаются лишь немногие банки, работающие на полуострове. К примеру, крупнейший в Крыму «Российский Национальный Коммерческий Банк» покупку автомобилей не кредитует. А ведущие российские банки в регион пока не приходят.
«Развитие автомобильного рынка региона затрудняет сложный доступ к заемным средствам. Мы предполагаем, что распространение программ розничного кредитования могло бы удвоить объем продаж автомобилей на полуострове», — говорит PR-менеджер PSA Peugeot Citroen Марина Степина.
116432_1_5Продажи Nissan в Крыму за первое полугодие 2015 финансового года выросли почти в 3 раза до 156 автомобилей, из которых более 40% занял кроссовер Qashqai
Будущее без санкций
По данным Auto-Consulting, в последние годы до присоединения Крыма к России там продавалось 9–10 тыс. новых легковых автомобилей, а в пиковые годы эта цифра доходила до 20 тысяч. Таким образом, местный авторынок занимал 4,5–5% всех продаж в Украине. «Разумеется, в 2014 и 2015 годах в Крыму был зафиксирован спад продаж из-за известных событий», — заявляет Олег Омельницкий.
А вот в RST.ua рассказывают, что бум покупок автомобилей в Крыму пришелся на период обвала рубля, поскольку сама культура потребления на полуострове до сих пор остается в долларе, а не в рубле. «Особенно это коснулось подержанных машин. Если в рубле цены на б/у автомобили оставались прежними, в долларе они подешевели в два раза. Сегодня крымский авторынок уже достиг равновесия и спрос формируется согласно текущим низким доходам населения», — констатируют в RST.ua.
Автопроизводители считают Крым перспективным рынком сбыта, хотя темпы его восстановления и дальнейшего роста будут во многом зависеть от действия санкций, а также реализации федеральных программ по развитию региона. «В течение ближайших 2–3 лет геополитическая ситуация стабилизируется, будут отменены санкции и продажа автомобилей в Крыму покажет небывалую динамику, — уверен Михаил Смолянов. — Тем более что платежеспособность в нашем регионе сейчас возросла, и автомобили становятся все более доступными для клиентов».
В компании «Дунфэн Мотор Рус» также прогнозируют, что рынок новых автомобилей в Крыму будет иметь положительную тенденцию, но с небольшим ростом в ближайшее время. «Более активный рост мы ожидаем через полтора-два года, поскольку основное влияние будут оказывать те же факторы, что и на российском рынке, — комментирует Кирилл Павлов. — Однако если целевые государственные программы по развитию Крыма будут работать эффективно, темпы роста могут быть даже лучше наших ожиданий и прогнозов».
В свою очередь, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что развитие автомобильного рынка Крыма и Севастополя на сегодняшний день сдерживает несколько причин: политическая, экономическая и транспортная. «Во-первых, санкции никто не отменял, и российские представительства вынуждены придерживаться той политики, которую проводят головные штаб-квартиры, и не заводить в Крыму официальных дилеров. Пока не будет разрешен вопрос признания присоединения Крыма и отмены санкций, не стоит ждать изменения положения дел с официальными дилерами большинства иностранных производителей на полуострове, — рассуждает эксперт. — Во-вторых, ситуация в экономике региона почти не изменилась, и доходы жителей полуострова не позволяют им активно покупать новые автомобили. Наконец, вопрос доставки автомобилей в Крым с прошлого года так и не удалось толком решить. Таким образом, для того, чтобы наладить здесь полноценную торговлю автомобилями, как она организована в остальных российских регионах, нужно полностью устранить эти три причины. Когда и как это произойдет, пока неизвестно».
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