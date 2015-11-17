Кто придет на смену Квяту: россияне в младших формулах

Года три назад выступления россиян в различных европейских формульных турнирах приобрели характер экспансии. За рубежом стартовали десятка два наших пилотов. Ныне по ряду причин, в основном финансовых, их количество уменьшилось, зато качество результатов пошло вверх. Кратко оценим итоги нескольких турниров.

Motorsports / ADAC Formel 4, 4. Event 2015, Eurospeedway Lausitz, GER

Роберт Шварцман

Formula-4

Самый младший формульный класс (около 150 л.с.) предназначен для вчерашних картингистов. Возраст участников — 15–17 лет. По правилам FIA стоимость машины F4 не должна превышать 30 тысяч евро, а бюджет сезона для одного пилота — 100 тысяч.

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Несколько россиян отправились в немецкий чемпионат, оказавшийся самым массовым — почти сорок пилотов. Тем приятнее результаты 16-летнего петербуржца Роберта Шварцмана. На его счету нет побед, однако он восемь раз поднялся на подиум в ходе восьми этапов (по три зачетных заезда в каждом). Итог сезона — отличное для дебютанта четвертое место. Причем все, кому уступил Роберт, старше его на год-полтора. А победитель турнира немец Марвин Динст — на два.

Для сравнения, Мик Шумахер, сын Михаэля, выступавший в родной Германии за одну из топ-команд, завершил сезон десятым. Мик ровесник Шварцмана, и есть вероятность, что по ходу лет они еще не раз встретятся в рамках одного турнира.

Шварцман параллельно выступал еще и в аналогичном итальянском чемпионате, где дебютировал в 2014 году (16-е место), а ныне стал бронзовым призером. Любопытно, что победителем в Италии стал эстонец Арон Ралф, тогда как в немецком чемпионате его итоговая позиция — девятая.

Констатируем: пилот, ярко проявивший себя в картинге (а Роберт был призером чемпионата мира в классе KF-Junior), не теряется и в младших формулах. Далее, вероятно, его карьера станет более зависима от размера имеющегося бюджета на сезон.

Euroformula Open

Официальную европейскую серию Формулы-3 (около 200 л.с.), проводимую под эгидой FIA, россияне почему-то упорно игнорируют. Хотя совершенно непонятно, чем она плоха или неудобна. Достаточно престижна и популярна, ну а высокая конкуренция — разве недостаток? Тем не менее наши пилоты пока отвергают этот путь.

В частности, наставники Константина Терещенко (21 год) предпочли чуть более простой турнир: Euroformula Open. По сути это чемпионат Испании Формулы-3, расширенный до восьмиэтапной континентальной серии путем присоединения гонок за рубежом (на таких знаковых трассах, как Спа, Монца, Сильверстоун).

02euroformula-tereschenko Константин Терещенко

Константин Терещенко

Терещенко дебютировал здесь в 2014-м, но тогда не был ярок. Ныне же полноценно боролся за титул с бразильцем Витором Баптистой и стал вице-чемпионом. До титула не хватило нескольких очков, несмотря на двенадцать подиумов и шесть побед. Некоторым утешением стала победа в официальном чемпионате Испании (этот зачет вели по трем из восьми этапов), где Константин опередил Витора с огромным перевесом по очкам. А некоторым поводом для размышлений — разница в возрасте Терещенко и Баптисты. Бразилец на четыре года младше.

И если говорить о перспективах, а у всех молодых формулистов одна цель — Формула-1, то возрастной фактор играет всё большую роль с момента, когда чемпионат мира стал охотно брать на работу 18-летних парней.

Auto GP

Переход Никиты Злобина из немецкого Кубка ATS Формулы-3 в более мощную серию Auto GP (свыше 500 л.с.) оказался стратегической ошибкой. Серия провела в минувшем сезоне всего два этапа (Хунгароринг, Сильверстоун), после чего организаторы объявили о «временном прекращении гонок», сославшись на малое число участников. Их и впрямь было немного — в Великобритании на старт вышли всего семь машин. Но для 19-летнего Никиты сезон фактически пропал.

Лучшим его результатом в Auto GP осталось четвертое место в одном из заездов второго этапа.

Formula Renault 2.0

Родственник (по параметру мощности моторов — под 200 сил) и конкурент Формулы-3 последние годы в Европе даже более популярен, чем Формула-3. Он входит в Мировую серию Рено (World Series by Renault), в лучшие годы собирал по сорок пилотов. До возрождения еще более молодежной F4 (которое инициировали в 2013-м) картингисты старались начинать формульную жизнь именно здесь.

AUTO — WSR SPA FRANCORCHAMPS 2015 Матевос Исаакян

Матевос Исаакян

Ныне участников было три десятка, в том числе четыре россиянина. Алексей Корнеев, Василий Романов и Денис Булатов зачетных очков не набрали вообще. Матевос Исаакян (ему 17 лет) добился большего — дважды был на подиуме и завершил чемпионат на десятой позиции.

Параллельно с Еврокубком проводят еще так называемый Альпийский кубок (Formula Renault 2.0 Alps). Участников здесь больше, но состав чуть проще, хотя многие пилоты выступают на два фронта. Поэтому и результаты россиян выше. Две победы в заездах на счету Исаакяна, одна — у Романова. Исаакян — четвертый в общем зачете и победитель в зачете юниоров.

Formula Renault 3.5

Это серьезная техника, это уже 530 л.с., и по этому показателю Рено 3.5 сопоставима с серией GP2. Если сравнивать их историю, то Формула-1 принимала пилотов «прямо отсюда» не менее охотно, нежели из GP2, чей статус все-таки чуть выше.

AUTO — WSR LE MANS 2015 Егор Оруджев в компании Оливера Роуленда (слева) и Тома Дильмана (справа)

Егор Оруджев в компании Оливера Роуленда (слева) и Тома Дильмана (справа)

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Россию в 3.5 в этом году представлял только Егор Оруджев, которому в октябре исполнилось 20 лет. Он пришел сюда из 2.0, где в 2014-м завершил сезон на восьмом месте. И, в общем, ничто не предвещало выдающихся результатов — иногда здесь теряются даже самые лучшие представители младших классов. Успехи, как правило, приходят на второй год выступлений. Оруджев показал их сразу: подиум в первой же гонке, победа на четвертом этапе в Венгрии, затем очень сильная концовка сезона. Итог — шестое место — в данном случае, похоже, не совсем отражает возможности пилота. Но будем справедливы: у Егора были сильные соперники, почти все в группе лидеров старше и опытнее его, начиная с победителя турнира — 23-летнего британца Оливера Роуленда.

Вопрос, чем займется Егор в будущем сезоне. Renault 3.5 покидает Мировую серию, продолжит жизнь самостоятельно и под другим названием. По всему, оставаться в ней еще на год сейчас — решение не оптимальное. Переход же в GP2 требует серьезного увеличения бюджета — там всё существенно дороже. Ждем информации.

GP3 и GP2

В сериях, являющихся гонками поддержки у Формулы-1, сезон еще не завершился. Так что итоги подведем после 29 ноября.