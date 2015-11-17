СтопЛиксутов: как снять парковочное напряжение

Сегодня на Тверской, напротив мэрии, состоялся митинг «Проблема платных парковок — почва для роста социальной напряженности в Москве». Посмотреть и послушать оказалось интересно, сообщает с места событий Илья Пименов.

IMG_4350

Время для встречи выбрали далеко не самое удачное — первую половину рабочего дня, так что собралось всего несколько десятков человек

Во встрече с представителями СМИ, москвичами и всеми неравнодушными к проблемам столицы приняли участие Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы РФ от КПРФ; Александр Агеев, первый заместитель председателя Комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству («Справедливая Россия»); Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки»; Андрей Клычков, депутат Московской городской Думы от КПРФ; Евгений Будник из Совета депутатов муниципального округа Басманный, и другие товарищи. Изначально встреча должна была состояться в закрытом помещении, однако столичные власти его не предоставили, так что пришлось ёжиться у подножия памятника Юрию Долгорукому. Да и время выбрали далеко не самое удачное — первую половину рабочего дня, так что собралось всего несколько десятков человек.

Волна критики, обращенная к московскому правительству, направлена в первую очередь на г-на Ликсутова, заместителя мэра Москвы по вопросом транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы. Если отбросить эмоциональные высказывания вроде тех, что Ликсутов не знает и не любит Москву и не имеет профильного образования, в сухом остатке лишь то, что заммэра под предлогом борьбы с пробками в столице и расширения жизненного пространства превратил платные парковки в высокодоходный бизнес с непрозрачным расходованием получаемых денежных средств. Платные парковки возникают по росчерку чиновничьего пера, без согласования с жителями города или их депутатами. Чтобы оправдать свои решения, чиновники демонстрируют результаты собраний неких инициативных групп, которые, как уверят протестующие, являются просто «мертвыми душами».

IMG_4294

Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки»

Материалы по теме Эвакуаторы-нарушители. Завершение истории

Выступавшие вспомнили и историю платных парковок в Москве — то, что они в порядке «социального эксперимента» появились сперва в пределах Бульварного кольца, потом распространились на Садовое, после — вышли за ТТК. А теперь в платных парковках едва ли не весь город, и они ползут за пределы МКАД вопреки ранним обещаниям чиновников.

Все выступавшие говорили, что платные парковки в центре города нужны, но сейчас они появляются там, где пробок никогда не было, где припаркованный транспорт никому не мешает. Напряженность увеличивают и безальтернативные платные парковки возле социальных объектов: образовательных и медицинских учреждений, храмов и т.д. И не стоит считать эту проблему чисто московской: пока вы читаете этот текст, платные парковки подбираются к другим городам страны, власти которых сочли столичный «эксперимент» удачным.

Противники деятельности Ликсутова считают, что наказание за неправильную парковку непропорционально тяжести нарушения. Помимо того что водитель платит штраф в 3000–5000 руб., столько же стоит «услуга эвакуации». Сутки хранения автомобиля обходятся еще в 500–1000 руб. При этом даже правильная парковка не гарантирует, что автомобиль не будет эвакуирован: случаи неправомерного перемещения становятся все более частыми. А на то, чтобы вернуть увезенную машину, приходится тратить как минимум несколько часов. Об унижениях, которые испытывают при этом нарушители или приравненные к таковым, и говорить не стоит.

Возмущение вызывают и тарифы на парковочные абонементы — 25 тыс. руб. в месяц в пределах ТТК. Это в два с лишним раза больше минимальной пенсии и прожиточного минимума. Таким образом, по словам Евгения Будника, московское правительство вводит антиконституционный имущественный ценз, ограничивая в правах малоимущих граждан.

IMG_4416

В завершение митинга собравшиеся подписали Меморандум открытой коалиции в защиту конституционных прав жителей Москвы

Между тем, как уверяет тот же Будник, департамент Лискутова планирует взять в аренду на будущий год семь автомобилей бизнес-класса, каждый из которых будет обходиться городу (вернее, его жителям) в 150 тыс. руб. в месяц. И каждый должен быть оснащен кварцевым облучателем и ионным очистителем — по мнению чиновников, в служебном автомобиле должно присутствовать это и многое другое. Например, двигатель мощностью не менее 180 л.с. И черная кожа.

В качестве воспитательного примера сторонники платных парковок часто приводят Лондон, Париж, Нью-Йорк и другие мегаполисы. Давайте посмотрим, на чем ездят их мэры. Даже не заместители. Борис Джонсон, мэр Лондона, предпочитает велосипед или сегвэй (электросамокат). И на двух колесах он не эпизодически, а регулярно, ежедневно. Анна Идальго, мэр Парижа, пользуется общественным транспортом или электромобилями, которые берет напрокат. Бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга неоднократно встречали в подземке. Без охраны. Правда, теперь говорят, что так было в начале мэрского срока — к концу его он спускался в метро всего пару раз в неделю, в остальное время передвигаясь на Chevrolet Suburban. Но хотите знать, сколько он заработал на посту мэра? 12 долларов, т.е. по доллару в год! И его наследник Билл ДеБлазио приехал на свою инаугурацию 1 марта 2014 года на метро.

IMG_4427 Меморандум открытой коалиции в защиту конституционных прав жителей Москвы в руках Николая Миронова, руководителя Центра экономических и политических реформ и одного из организаторов коалиции

Меморандум открытой коалиции в защиту конституционных прав жителей Москвы в руках Николая Миронова, руководителя Центра экономических и политических реформ и одного из организаторов коалиции

Как и на чем ездят г-да Ликсутов, Собянин и прочие столичные чиновники, мы все прекрасно знаем и каждый день видим. Так, едва начался митинг, без четверти двенадцать Тверскую огласило кряканье спецсигналов, и к зданию мэрии подлетел кортеж одного из градоначальников: черный Mercedes-Benz S-класса с «Гелендвагеном» охраны на хвосте и полицейским эскортом на Mercedes-Benz Е-класса спереди. Сколько стоят эти три машины? Сколько топлива жгут ежедневно? Во что обходится их техническое обслуживание? Сколько получают водители и охранники? И это деньги не самого мультимиллионера Ликсутова, а москвичей, среди которых хоть есть и те же миллионеры и даже миллиардеры, но не так много, как принято теперь считать в мэрии.

Все это стало причинами того, что в Интернете образовано сообщество #СтопЛиксутов, а депутаты и активисты общественных движений требуют незамедлительной отставки заместителя мэра по транспорту и дорогам. Ведь социальная напряженность действительно растет. Зачем ждать апогея?