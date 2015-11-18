Кого задел «Платон»: как заработало взимание платы с грузовиков

С 15 ноября все транспортные компании в дополнение к топливным сборам обязаны оплачивать каждый километр пути следования фуры по федеральным трассам. Сделать это можно, купив маршрутную карту либо внеся средства на счет и получив специальное трекер-устройство. Однако в первые дни работы сайт «Платона» не выдержал наплыва желающих зарегистрироваться и работал с перебоями. В Росавтодоре заявили, что сайт подвергся атаке хакеров. Толпы жаждущих срочно получить устройство в офисах «Платона» в Росавтодоре объяснили тем, что эти перевозчики спохватились в последний момент.

Truck drivers protest in Rostov-on-Don

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Согласно распоряжению правительства, на всех федеральных трассах России с 15 ноября запущена в эксплуатацию система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 т под названием «Платон». В период с 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года плата будет рассчитываться исходя из фактического пробега таких транспортных средств по тарифу 1,53 руб. за километр пройденного пути. А с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 руб./км.

Согласно информации Федерального дорожного агентства (Росавтодор), это самый низкий размер платы среди аналогичных систем в Европе. Например, в Австрии ставка доходит до 0,49 долл./км, в Белоруссии — 0,16 долл./км. Российский тариф по сегодняшнему курсу составляет 0,025 долл./км, что в шесть раз ниже, чем с соседней Белоруссии. Таким способом в правительстве решили компенсировать затраты на ликвидацию ущерба, который наносят транспортные средства массой свыше 12 т дорожному покрытию. Дело в том, что 56% общего размера вреда федеральным трассам наносят именно грузовые автомобили массой свыше 12 т, то есть проезд одной такой фуры сопоставим с негативным воздействием от проезда сразу 40–50 тыс. легковушек, подсчитали в Росавтодоре.

Установленный на данное время тариф позволит пополнять федеральный дорожный фонд примерно на 40 млрд руб. Дорожники уверяют — к 2019 году все федеральные автотрассы будут приведены в «нормальное» состояние. Отметим, что в случае проезда без оплаты физическому лицу грозит штраф в размере 40 тыс. руб., а юридическому — 450 тыс. (900 тыс. — при повторном нарушении).

Акции протеста перевозчиков: система не готова, товары подорожают

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Большинство автоперевозчиков — главным образом, представители малого и среднего бизнеса — оказались категорически против введения «разорительного» сбора. До момента ввода системы в эксплуатацию в правительстве постоянно проводились встречи с представителями Росавтодора и участием зампредседателя правительства Аркадия Дворковича, в которых автоперевозчики пытались убедить их, что предложенный размер сбора задушит отрасль и существенно сократит количество участников рынка. Отметим, что изначально предлагался другой тариф — 3,73 руб. за километр.

— Это означает резкий рост цен на перевозки, который в итоге будет переложен на конечного потребителя, — заявил «За рулем.РФ» председатель центрального комитета межрегионального профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко, выступающий за снижение заявленного тарифа. — Допустим, перевозчик поднимет стоимость своих услуг только на эту сумму. Но что помешает магазинам использовать это подорожание как предлог еще накрутить цены? При этом время для введения дополнительного сбора выбрано крайне неудачное — в стране кризис, бизнес и так пытается выжить. Введение такого тарифа приведет к инфляции около 5%. Кроме того, система не готова к работе в реальных условиях и не прошла никаких испытаний.

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В свою очередь, председатель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов настаивает против любых сборов с фур:

— У автоперевозчиков теперь будет два выхода — резко поднимать тарифы, что в конечном итоге приведет к подорожанию социально значимых продуктов. У нас ведь как? Чем тяжелее груз, тем он дешевле — соль, сахар, хлеб, молоко. Либо участники малого и среднего бизнеса — а это владельцы всего нескольких машин — просто не выдержат конкуренции крупных компаний, у которых прибыль изначально выше. Многие уже говорят о том, что думают уйти из бизнеса и продать фуры. В итоге все это приведет к тому, что на рынке останутся одни монополисты, которые смогут устанавливать любые тарифы. А платить придется простым людям из собственного кошелька. Вряд ли этому порадуются бабушки, которые придут в магазин.

Председатель Регионального совета ассоциации автомобильных перевозчиков в Центральном федеральном округе Валерий Алексеев при этом утверждает, что перевозчики готовы компенсировать наносимый дорогам вред и заинтересованы в том, чтобы они были лучшего качества. Но обращает внимание на то, что предложенная перевозчикам наспех схема совершенно неудобна и не учитывает ряда особенностей ведения бизнеса. «Почему в Росавтодоре не ввели никакого тестового режима работы „Платона“, не дали возможности людям заранее разобраться с регистрацией на сайте и получением оборудования?» — негодует Алексеев.

Кроме участия в переговорах дальнобойщики пошли и на более кардинальные меры, пригрозив массовым перекрытием дорожных трасс в случае введения сбора. Автоперевозчики со всей России пообещали проехать со скоростью не выше 10 км/ч в крайнем правом ряду, чтобы выразить свое недовольство. В итоге под напором аргументов заявленный тариф был снижен, но 11 ноября по стране все-таки прокатились массовые акции протеста, которые объединили участников рынка автоперевозок в крупнейших регионах, включая Сибирь, Краснодарский край и Приволжский округ. На своих автомобилях дальнобойщики разместили броские плакаты с требованиями отменить «Платон» и по часу в назначенное время простояли на обочинах дорог. Наконец, 15 ноября многие дальнобойщики грозили все-таки перекрыть трассы или просто не выехать на маршрут, однако эти акции не подтвердились, а система была запущена.

Атака на «Платон» и простои на маршруте

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Уже 15 ноября в Росавтодоре отчитались, что система «Платон» введена в работу: «В проекте успешно прошли регистрацию уже более 400 тыс. транспортных средств отечественных грузоперевозчиков и иностранных логистических компаний, работающих на территории нашей страны». Однако, как начали жаловаться автоперевозчики на специализированных форумах, с воскресенья и до середины следующего дня сайт «Платона» то полностью не работал, то работал некорректно. В итоге десятки тысяч желающих не смогли зарегистрироваться в личном кабинете, оплатить маршрутные карты или же внести средства на свой счет.

«Мы просто встанем на неделю и не будем работать», — сообщили «За рулем.РФ» несколько участников рынка. По словам собеседников, нужно выждать, даже если срываются поставки. Недоставление грузов по договору меньшее из зол по сравнению с движением по маршруту без оплаты.

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Руководитель крупной компании «Навигатор-М» с парком более 120 фур Руслан Шанкин рассказал «За рулем.РФ», что консультации с представителями «Платона» начал вести более чем за полгода до старта системы взимания платежей, однако и это не избавило его от серьезных проблем в первые дни работы. «Необходимые трекеры нам выдали быстро в центрах „Платона“, но почему-то сделали это лишь за пару дней до начала взимания денег. В итоге часть машин у меня на маршруте в Сибири, трекеры в Москве. Поэтому попытались зайти на сайт и заплатить за конкретный маршрут, купить карту. В итоге началась полная неразбериха, сайт не грузился. А когда „отвисал“, то за каждый маршрут с нас стали списывать сразу по несколько оплат. Представьте, деньги снимаются по пять-шесть-семь раз со счета! И это за каждую машину. В итоге надо было дозваниваться до „Платона“, писать им жалобы, ждать, когда деньги вернутся, и снова повторять процедуру».

Таких жалоб на форумах собралось по нескольку десятков из множества регионов — дальнобойщики протоколировали сбои, делали скриншоты и собирали данные для дальнейших жалоб на организацию.

В Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков «За рулем.РФ» сообщили, что в местных офисах «Платона» начиная с момента запуска системы и вплоть до текущего момента царит настоящая паника и выстраиваются очереди из недовольных дальнобойщиков, которые не могут выехать на маршрут.

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«Мы не можем понять, почему в Министерстве транспорта решили сначала запустить „Платон“ и только потом посмотреть, что из этого получится», — заявили в ассоциации, телефоны которой разрываются от звонков водителей — все хотят знать, как оплатить проезд. Пока сделать это удалось лишь части желающих, правда, маршруты до нужной им точки прокладываются на 200–300 км длиннее. Поделать с этим решительно нечего.

В ответ на претензии автоперевозчиков в Росавтодоре сначала заявили, что система взимания платы «Платон» работала в штатном режиме без масштабных сбоев. «Статистика первого дня работы системы показала, что 2/3 пользователей, которые пришли в офисы системы „Платон“, сделали это в первый раз, они не проходили процедуры регистрации, несмотря на то, что оператор обеспечил все каналы для этого заблаговременно: личный кабинет на сайте и 138 офисов обслуживания, которые открылись месяц назад. Оператор системы „Платон“ пошел навстречу тем перевозчикам, которые пришли на регистрацию за два-три дня или прямо в день запуска системы. Для них открыта возможность оформления разовой маршрутной карты с указанием минимального количества данных о владельце и его транспортом средстве», говорится в сообщении Росавтодора.

Однако позже в Министерстве транспорта России все-таки признали, что «Платон» работал с определенными затруднениями.

— Сбои в системе, через которую идет оплата проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам, вызваны организованными действиями недоброжелателей, — сообщил министр транспорта Максим Соколов. — Система работала с определенными затруднениями: в секунду было до 2 млн обращений на сайт. Я ничего не хочу утверждать, но могу сказать, что у нас явно столько перевозчиков нет.

Очереди в офисах и неясность со штрафами

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После запуска «Платона» корреспондент «За рулем.РФ» заглянул в московские офисы организации, чтобы узнать, как идет работа с автоперевозчиками и выдача трекеров. Оказалось, что в настоящее время эти пункты функционируют в авральном режиме до глубокого вечера. Людям приходится записываться в длинные листы ожидания и часами простаивать под дверями. Если приехать в офис сейчас и попытаться попасть на прием, можно рассчитывать минимум на двухтысячное место в списке, а это значит, что добраться до заветного окошка получится через два-три дня!

Проблема усугубляется тем, что люди пытаются получить не только необходимое устройство, но и решить проблемы с регистрацией в личном кабинете и на месте оплатить дорожные карты.

— Тем временем наши фуры простаивают, а в магазины не поступают товары, — пожаловался один из дальнобойщиков в очереди. — Я был здесь еще за неделю до старта выдачи трекеров, но получить устройство смог только спустя несколько дней. Оплатить дорожную карту не получалось, пришлось экстренно бежать сюда. Некоторые не смогли оплатить короткий маршрут по Подмосковью, всего около 200 рублей цена вопроса, а фуру пришлось поставить у обочины на несколько дней. Такими темпами нас просто задушат — вместо того чтобы работать нормально, приходится бегать по кабинетам.

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Еще один насущный вопрос, который постоянно задавали водители и автоперевозчики сотрудникам «Платона»: что делать со штрафами? Многих смутило заявление Росавтодора, которое поступило после проведения массовых митингов о введении моратория на штрафы по всей территории России, за исключением Московской области, до 1 мая 2016 года. Соответствующее объявление было размещено на сайте организации, но вскоре удалено.

— Мы следили за развитием событий, — рассказал нам посетитель офиса «Платон». — Но мы изначально не верили голословным заявлениям. Должно было быть соответствующее постановление правительства. А что делать, если нам придет штраф? Ведь фиксация нарушений идет не только через специальные рамки контроля, еще ездят 100 специальных автомобилей. И что я скажу в ГИБДД, когда получу бумажку на 450 тыс. рублей штрафа? Что мне в Росавтодоре разрешили?

Недоверие автоперевозчиков к заявлением об отмене штрафов оказалось обоснованным. Так, после заявления от 12 ноября о том, что штрафы в системе «Платон» отложены на полгода, уже 17 ноября на сайте Росавтодора появилась следующая информация: «Для фиксации нарушений предусмотрены два средства контроля: система мобильного контроля — 100 автомобилей, а также система стационарного контроля — 481 рамка на сети федеральных трасс. С 15 ноября оба вида контроля заработали в Московской и Калужской областях — там установлено 20 таких рамок. В течение еще 20 месяцев по всей России появится 461 рамка стационарного контроля. Чтобы не попасть под штрафные санкции, пользователи системы взимания платы „Платон“ могут выбрать любой из двух способов оплаты за проезд автомобиля с разрешенной максимальной массой свыше 12 т: оформить маршрутную карту или же использовать бортовое устройство ».

По данным Минтранса, в течение первого дня работы системы «Платон» в федеральный дорожный фонд поступило 35 млн руб. Вот это «приход»! Хотелось бы, чтобы и наши дороги улучшались такими же темпами.

В публикации использованы иллюстрации компании BrandLab, которая занималась разработкой нейминга и фирменного стиля системы «Платон».