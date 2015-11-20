Советы бывалых: зачем водителю вилка?

«Маленькие хитрости», которыми богаты опытные автовладельцы, многие годы коллекционирует отдел автомобильной информации «За рулем». В очередной подборке вы, как обычно, найдете полезные советы, которые позволяют сэкономить на ремонте и делают жизнь автомобилиста легче и приятнее.

УДОБСТВА В ГАРАЖЕ

Г. ЕМЕЛЬЯНОВ, Москва

В шиномонтажных мастерских никто не крутит болты и гайки вручную — используют пневматические или аккумуляторные гайковерты. Для частников такие инструменты дóроги. Между тем, чтобы механизировать процесс, достаточно аккумуляторного шуруповерта, который есть у многих. Правда, крутящий момент и прочность конструкции недостаточны, например, для колесного крепежа. И все же он может существенно облегчить задачу.

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Пока колесо опирается на землю, «срываем» затяжку крепежа обычным силовым ключом (например, баллонником), а затем, подняв домкратом машину, действуем шуруповертом. Нужно лишь обзавестись переходником под квадрат ½ дюйма (см. фото), который соединит шуруповерт с нужным ключом-головкой. Естественно, при затяжке крепежа после замены колеса действуем в обратном порядке — дотягиваем гайки или болты надежным силовым ключом.

НА БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ЭКОНОМЛЮ

М. ЗАКИРОВ, Татарстан

На многих автомобилях (и на моем «корейце» тоже) задние фонари сдвоенные: одна часть на заднем крыле, другая на крышке багажника. При нажатии на педаль тормоза загорается лишь стоп-сигнал на крыле. Однако в штатной проводке фонаря, установленного на крышке багажника, предусмотрен и резервный провод питания — от педали тормоза. И даже лампа в фонаре, как выяснилось, двухнитевая. Я немедленно воспользовался этим открытием. Подобрал пару соединительных проводов подходящей длины, оснастил наконечниками — и в два счета получил дополнительные стоп-сигналы. Теперь в режиме торможения мой Kia заметнее для других водителей, а это снижает риск аварии.

НОЖОМ И ВИЛКОЙ

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А. ПАРФЕНОВ, Нижегородская область

В современных автомобилях многие детали фиксируют различными по форме и конструкции пластиковыми пистонами. Казалось бы, ничего сложного при демонтаже: подцепи чем-нибудь вроде плоской отвертки и вынимай! Но пистон при этом часто перекашивается, иногда ломается. А если еще и находится в неудобном месте, может изрядно потрепать нервы. Недавно, снимая бампер с Форда, я удачно вспомнил о складном походном ноже, в комплекте которого есть вилка. Она просто идеально подходит для извлечения пистонов без повреждений. С делом справился в два счета!

УДАРНЫЙ ТРУД

С. УСОВ, Самара

При демонтаже клапана газораспределительного механизма возможна проблема с сухариками, припекшимися к стержню. Пытаясь оторвать сухарики, вы рискуете их уронить, после чего они могут оказаться в поддоне двигателя, а то и застрять где-нибудь в цепи ГРМ. Поэтому напомню о безопасном способе работы. Нужно найти стальную трубу длиной 200…400 мм с внутренним диаметром больше отверстия с сухариками в тарелке пружин, а наружным — меньше, чем сама тарелка. В нижний конец трубы либо вставьте сильный магнит, либо заложите консистентную смазку. Плотно прижав трубу к тарелке, молотком нанесите по торцу несколько резких ударов. Подпружиненная тарелка на миг сместится вниз, а освободившиеся сухарики останутся либо на магните, либо на смазке.

ЗАЩИТА ОТ КРЮЧКО… ВОРОВ

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Т. КУЗНЕЦОВ, Санкт-Петербург

Увы, от действий злодеев не застрахованы даже владельцы старых, давно уже не престижных автомобилей. В нашем городе не гнушаются кражами деталей с древних Жигулей, благо способы проникновения под капот давным-давно известны. Крепким крючком хорошенько зацепи трос привода замка капота и потяни… Именно так у меня и умыкнули новенький аккумулятор. Эта неприятность подтолкнула к мысли защитить трос. Подыскав подходящую металлическую трубу диаметром 16 мм, согнул ее по месту. Трос проложил внутри и надежно закрепил. Теперь крючком не возьмешь! Некоторых и такая «броня» не остановит, но не каждый же разгуливает по улицам с болгаркой под мышкой.

МУЧАЯСЬ БЕССОННИЦЕЙ

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В. САМОДЕЛКИН, Московская область

В длительных путешествиях жена любит сидеть на заднем сиденье автомобиля, что-нибудь читая. Естественно, в темное время ей нужен свет, но штатный верхний плафон мешает мне вести машину. Поэтому из светодиодной автомобильной лампы и патрона я сделал небольшой светильник-ночник. В качестве абажура приспособил флакон от косметики. Питание подвел от прикуривателя — через обычный выключатель от комнатного ночника. Светильник закрепил зацепами на направляющих переднего подголовника. Лампа настолько эффективна, что выручает не только при чтении текстов, но даже при поиске мелких предметов на полу.