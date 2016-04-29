Меняем масло и масляный фильтр в двигателе Nissan Almera

В соответствии с регламентом технического обслуживания менять масло в двигателе Ниссан Альмера, так же как и масляный фильтр, следует через каждые 15 тыс. км пробега. Справиться с этой задачей поможет пошаговая инструкция с фото.

Nissan Almera
Nissan Almera

Nissan > Almera

Работу по замене масла в  двигателе Nissan Almera выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

2271-3-8-01-03

2271-3-8-01-03 Снимаем крышку маслозаливной горловины.
Снимаем крышку маслозаливной горловины.

1447251277_2271_3_8_02_01

1447251277_2271_3_8_02_01 Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.
Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.

1447265467_2283_4_1_0333333333333333

1447265467_2283_4_1_0333333333333333 Очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
Очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Для слива отработавшего масла подставляем широкую емкость объемом не менее 5 л.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба.

1447265883_2163_13_05a_02

1447265883_2163_13_05a_02 Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.
Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

1447251287_2271_3_8_02_02

1447251287_2271_3_8_02_02 Отворачиваем масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.
Отворачиваем масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.

Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.

Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.

[10 операций по техобслуживанию Nissan Almera, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Nissan Almera] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 15 000/45 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 60 000 и 120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Nissan Almera] [Лампы, применяемые в автомобиле Nissan Almera]

Меняем масло и масляный фильтр в двигателе Nissan Almera
Меняем масло и масляный фильтр в двигателе Nissan Almera
Фото: «За рулем»
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Nissan Almera (6)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный салон, надежность

Недостатки:

Мало опций

Комментарий:

Работаю в такси и выбрал Алмеру исключительно за просторный салон. С ним удобнее не только пассажирам, но и мне самому: меньше пачкаются от ног спинки передних кресел и остальная обшивка салона. Пробег уже больше 50 000 км, ничего не ломалось. От платформы Логана я другого и не ждал. Коробка, раз...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые