Меняем масло и масляный фильтр в двигателе Nissan Almera

Работу по замене масла в двигателе Nissan Almera выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
2271-3-8-01-03Снимаем крышку маслозаливной горловины.
1447251277_2271_3_8_02_01Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.
1447265467_2283_4_1_0333333333333333Очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Для слива отработавшего масла подставляем широкую емкость объемом не менее 5 л.
Отвернув пробку вручную, сливаем масло.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Под пробкой установлена стальная шайба.
1447265883_2163_13_05a_02Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.
Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.
Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.
1447251287_2271_3_8_02_02Отворачиваем масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки.
Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.
Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.
[10 операций по техобслуживанию Nissan Almera, которые помогут вам сэкономить]
[Как сэкономить на плановом ТО Nissan Almera] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 15 000/45 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 60 000 и 120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Nissan Almera на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Nissan Almera] [Лампы, применяемые в автомобиле Nissan Almera]
Читать комментарии (1)