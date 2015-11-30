Выживают сильнейшие: кризис подкосил ряды автодилеров

Российский авторынок, кажется, наконец-таки достиг дна, но далеко не все дилеры доживут до его восстановления. Автосалонов в нашей стране оказалось слишком много, ведь строились они с расчетом на объем продаж вдвое больший, чем сейчас. Впервые в новейшей истории отечественного авторитейла дилерские ряды начали редеть, и, по оценкам экспертов, в ближайшие годы может закрыться каждый четвертый дилерский центр.

Дилерский центр

Первые потери

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Несмотря на то, что спрос на автомобили в России падает вот уже третий год подряд, автопроизводители до недавнего времени продолжали расширять свои дилерские сети. Во многом это было связано с тем, что строительство новых автоцентров начиналось, когда продажи машин еще бурно росли, а открывать их приходилось уже в разгар кризиса. Однако в этом году дилерские ряды впервые стали сокращаться — в целом стало меньше примерно на 200 автосалонов, подсчитали в «Автостате». Таким образом, на сегодняшний день в нашей стране осталось около 3800 дилерских центров — столько же, сколько было в 2012 году, до начала падения авторынка.

Как рассказали в аналитическом центре международного автомобильного холдинга «Атлант-М», бурный рост авторынка в 2005–2008 гг., а затем в 2011-2012-м привлек большое количество инвесторов, в том числе не связанных с автобизнесом. В руках у импортеров, особенно по маркам — лидерам продаж и премиальным брендам, неожиданно оказался чрезвычайно дорогой и привлекательный товар — франшиза. Большинство импортеров выдавали эти франшизы, не учитывая финансовое положение и потенциал продаж своих действующих дилеров. Открытие нового дилера в географической близости от уже существующих стало обычным явлением. В обмен от инвесторов требовались значительные финансовые ресурсы для строительства и оснащения автоцентра, закупки складов автомобилей, запчастей и аксессуаров (часто по завышенным ценам и не вполне ликвидных).

Кроме того, почти все участники рынка переоценивали потенциал его развития. В свою очередь, цели импортеров по объемам продаж и рыночной доле стали еще одной причиной неконтролируемого роста числа дилеров в ущерб их финансовому состоянию. Дело в том, что дистрибьюторам было выгодно расширять дилерские сети — средние продажи на дилера падали, но итоговая цифра все же росла. Также выгодно было доводить до дилеров завышенный план продаж и наказывать за его невыполнение лишением бонуса, что толкало участников рынка на демпинг и обрушивало доходность.

«Все это не относится к таким грамотным импортерам, как Toyota, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz. Поэтому сейчас по данным маркам банкротства и закрытия дилеров практически отсутствуют. Но в большинстве остальных случаев в дилерских сетях возникла практически дарвиновская борьба за существование (избыток численности при дефиците „корма“), в которой слабые начали погибать, а средние — слабеть», — констатируют аналитики «Атлант-М».

Toyota_Брянск

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), более 20% дилерских предприятий в этом году работают с убытками, и некоторые вынуждены покинуть рынок, приходя к финансовому краху. С начала года как минимум 20 дилерских компаний стали банкротами.

«Рынок сокращается, и те дилеры, которые не смогли выстроить свою работу в новых условиях, уходят и будут уходить из отрасли. Сейчас в буквальном смысле идет процесс выживания, и те, кто подошли к нему с большим объемом кредитов и недифференцированным портфелем брендов, — закроются. Этот процесс уже идет и в 2016 году, скорее всего, только усилится», — считает председатель совета директоров «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Дилеры GM покажут кино

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Серьезный удар по дилерским рядам нанес General Motors, решивший свернуть в России продажи Opel и массовых моделей Chevrolet. Автосалонов именно этих марок закрылось больше всего в уходящем году — более 100 у Chevrolet и свыше 35 у Opel. Как показал проведенный РОАД опрос дилеров GM, большинство из них до сих пор не согласовали с концерном четкие условия компенсации потерь, и более 10 компаний намерены судиться с автопроизводителем, так как не удовлетворены предложенными условиями. В то же время получить новые франшизы и перепрофилировать автосалоны смогли около 20% дилеров, входящих в сеть GM. Порядка 10% дилерских центров просто прекратили работу, а часть из них будет отдана под другие виды бизнеса. В большинстве же случаев компании стремятся сохранить сервисный контракт и намерены продолжать продажи Chevrolet Niva.

По словам Вячеслава Зубарева, уход с рынка GM ударил по всем его дилерам, но особенно пострадали те компании, у которых Opel и Chevrolet были единственными брендами или имели большой вес в портфеле. Впрочем, эффект ухода General Motors по большому счету еще не мог сказаться в полной мере, ведь до сих пор продолжаются распродажи остатка складов, отмечают в «Атлант-М». В последние месяцы, накануне ухода с рынка, по Chevrolet и Opel предлагались достаточно привлекательные цены, что позволило дилерам работать с прибылью, в отличие от некоторых прошлых лет.

chevrolet_niva Концепт Chevrolet Niva второго поколения

Концепт Chevrolet Niva второго поколения

«Судьба у каждого дилера GM теперь своя. Некоторым удалось сменить франшизу, хотя наиболее привлекательные марки были недоступны, часть продолжает работу в качестве дилера только GM-АВТОВАЗ, — рассказывают аналитики „Атлант-М“. — Других по большей части ждет постепенная деградация. Один за другим они будут либо закрываться, либо перепрофилироваться под другую марку, либо превращаться в мультибрендовые СТО и салоны продаж подержанных автомобилей. Некоторые здания уже становятся торговыми центрами, магазинами продаж стройматериалов и садовых товаров и даже кинотеатрами».

Отметим, что в сегменте массовых иномарок наиболее сильно в этом году пострадали также дилерские сети Peugeot, SsangYong и Fiat.

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За «Хондой» — в Японию

Очередной потерей для российского авторынка может стать японская Honda, которая с будущего года прекращает централизованные поставки в Россию, предлагая своим дилерам заказывать автомобили непосредственно на заводах компании. Как считают в РОАД, такое решение равносильно сокращению бизнеса на рынке до минимума, поскольку без дочернего дистрибьютора лишь немногие дилеры смогут выполнять функции импортеров, особенно с учетом проблем в получении финансирования в банках и высоких валютных рисков. Кроме того, в стоимость автомобилей будет включаться ввозная пошлина, а увеличение цены снизит спрос на продукцию бренда, добавляет директор по продажам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев.

Однако в российском офисе Honda уверяют, что дилеры с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, а новая схема поставок будет способствовать максимально эффективному процессу продаж в условиях резкого падения российского авторынка. «Мы еще продолжаем переговоры, но предварительно, все дилеры будут осуществлять работу с маркой Honda. Мы считаем своей основной задачей продолжение работы всех дилерских центров Honda в России независимо от объема продаж. Учитывая, что суммарный парк Honda превышает полмиллиона автомобилей, самое главное и важное для нас — поддержка существующих клиентов по всей стране», — заявил руководитель управления продаж и маркетинга Honda Motor Rus Михаил Плотников.

По мнению гендиректора компании «Артекс» Михаила Кормеса, с переходом на новую схему поставок положение дилеров Honda только улучшится: вести дела напрямую с производителем, минуя дистрибьютора, в некоторых случаях может быть удобнее.

Китайское спасение

Желая расширить брендовый портфель или найти замену убыточной марке, дилеры все чаще стали рассматривать автопроизводителей из Поднебесной. Каждый третий новый дилерский центр, открывшийся в этом году, продает китайские автомобили. Правда, массовое закрытие автосалонов Great Wall и оптимизация крупнейшей среди «китайцев» дилерской сети Lifan подпортили статистику, и по итогам года общее число дилерских центров в китайском сегменте несколько сократилось (с 588 до 570 салонов). А наиболее активно развивают свои дилерские сети Dongfeng, Brilliance и Haval, которые сравнительно недавно пришли на российский рынок.