Помогаем скорой: как сделать машины скорой помощи заметнее

На какой дистанции водитель легкового автомобиля видит в салонное зеркало заднего вида приближающуюся скорую и как можно сделать машину «амбуланса» заметнее для всех, кто за рулем?

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О том, с какими боями по городским магистралям прорываются спешащие на вызов скорые, знает каждый водитель. А уж сотрудники ЗР в этом и вовсе эксперты, ибо наша редакция расположена в паре кварталов от знаменитого Института имени Склифосовского, из которого скорые вылетают словно пчелы из улья, не зная устали.

Почему же не всегда пропускают неотложку? Или пропускают, но слишком поздно, когда она уже практически уперлась в бампер идущей впереди машины и надорвала свою сирену? Потому, что неопытные водители нечасто смотрят в зеркало заднего вида и почти у каждого в машине играет музыка: скорую сначала не слышно, потому что она далеко, а потом не видно, поскольку расположенные на крыше сигнальные маячки «лупят» поверх легковушек. Кто из нас не попадал в идиотскую ситуацию, когда слышишь сирену и не понимаешь, с какой стороны… Вот мы и решили проверить, на какой дистанции водитель легкового автомобиля видит в салонное зеркало заднего вида приближающуюся скорую и как можно сделать ее заметнее для всех водителей.

РАЗ МИГАЛКА, ДВА МИГАЛКА

Для натурного эксперимента мы выбрали седан Лада Гранта, универсал Лада Ларгус и кроссовер Ford EcoSport — машины с разным обзором с места водителя. В роли скорой — ГАЗ‑22177 Соболь, действующий «амбуланс» Ступинской станции скорой медицинской помощи. Он-то и будет поочередно подбираться сзади к тестовым машинам, а мы зафиксируем расстояние, на котором спецсигналы, расположенные на крыше машины скорой помощи, пропадут в салонных зеркалах заднего вида.

11-Scoraya_zr-09_15 Установка дополнительного цветового маяка заняла десять минут.

Установка дополнительного цветового маяка заняла десять минут.

Худшая обзорность — в Экоспорте: мигалки исчезли из виду в узком заднем стекле на расстоянии 57 метров. А вместе с ними незаметной стала и сама скорая — без спецсигналов на такой дистанции ее непросто опознать. Понятно, почему водители некоторых машин столь поздно уступают дорогу спешащим на вызов медикам.

Вдвое позже скрываются синие огни в салонном зеркале Ларгуса — уже неплохо! С такого расстояния гарантированно успеваешь «запеленговать» пробирающуюся сквозь плотный городской поток скорую.

А лидер — Гранта. Странно, правда? Ведь Ларгус — это почти аквариум! Но именно в Гранте маяки видны дольше всего: они исчезли из виду, только когда скорая подъехала на расстояние чуть больше 12 метров. Всё дело в том, что в Ларгусе посадка высокая, а чем выше сидит водитель, тем сильнее «режется» верхний край отражения в зеркале.

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Если бы у всех была столь хорошая обзорность «назад и вверх», как в Гранте, мы не стали бы огород городить. Но у большинства современных автомобилей обзорность через салонное зеркало (да и через наружные) никудышная, поэтому водители скорых вынуждены включать сирену и «крякать» без удержу.

Что мы предлагаем? Не изобретать велосипед, а обратиться к зарубежному опыту и установить дополнительный спецсигнал на решетку радиатора — как это сделано на каретах скорой помощи в Европе, Азии и Америке. Там спецтранспорт буквально обвешан маячками — такую иллюминацию заметишь в любой дорожной ситуации. Так давайте посмотрим, дают ли дополнительные мигалки положительный эффект.

Еще какой! В зеркале Форда стробоскопы пропадают из виду на расстоянии всего 7 метров. К Гранте мигалки подъехали еще ближе: они сверкают практически в салоне — даже спящего разбудят. А вот Ларгус удивил: дополнительный спецсигнал пропал в зеркале раньше, чем штатный. Он спрятался за частоколом высоких подголовников второго и третьего рядов (более компактные L‑образные предназначены только для дорогих версий) и за рамками распашных задних дверей, образующих по центру довольно широкую мертвую зону. Но отнесем эти особенности конструкции к исключениям — автомобилей с такими дверями не так уж много. Вдобавок скорая часто пробирается по разделительной полосе, сместившись относительно ряда, а при таком раскладе стробоскоп маячит в зеркале заднего вида намного дольше.

15-Scoraya_zr-09_15 Пример того, как пропускают скорую в Западной Европе. На многополосной дороге уступить дорогу медикам таким способом намного безопаснее и быстрее. Давайте перенимать полезный опыт!

Пример того, как пропускают скорую в Западной Европе. На многополосной дороге уступить дорогу медикам таким способом намного безопаснее и быстрее. Давайте перенимать полезный опыт!

ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ

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Наш эксперимент показал, что установка под лобовое стекло дублирующих сигнальных огней делает скорую гораздо заметнее. Ведь в этом случае мигалки находятся почти на уровне зеркал заднего вида большинства автомобилей, а потому намного дольше остаются в поле зрения. Когда мы разговорились с работающими на скорых, выяснилось, что подобный эксперимент уже проводился: однажды водители прикрепили к переднему бамперу медицинского фургона стробоскопы — и время прибытия этой машины на вызовы резко сократилось, поскольку ей заблаговременно уступали дорогу. Увы, гаишники быстро пресекли самодеятельность. Но почему, если сэкономленные в пути минуты способны спасти кому-то жизнь?

Объяснение простое и, как это часто бывает, абсурдное. Автомобили скорой помощи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50574–2002, в котором сказано всё о цветографических схемах, опознавательных знаках, надписях, специальных световых и звуковых сигналах. Один из пунктов этого документа гласит, что проблесковые маячки должны устанавливаться непосредственно на крышу или над ней, и ни в каком другом месте.

Правила дорожного движения требуют пропускать скорую, когда у нее включены проблесковые маячки и сирена. Многие водители пропускают неотложку, даже если работает лишь световая сигнализация, — подвинуться-то несложно! А если скорая будет снабжена дополнительными мигалками, не заметить ее будет практически невозможно.

Значит, дело за малым — изменить устаревший документ. Если ГОСТ работает не на людей, а против них, нужно отправить его на свалку — и разработать новый. Поэтому мы обращаемся к законодателям всех уровней: давайте исключим из ГОСТа пункт о том, что проблесковые маяки на машинах скорой помощи можно устанавливать лишь на крыше. Необходимо узаконить дубль световой балки на уровне глаз водителей легковых автомобилей — например, на решетке радиатора или у нижней кромки лобового стекла. Дело-то несложное, а люди спасибо скажут.