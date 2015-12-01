У горьковских грузовиков несколько изменилась эмблема — с геральдического щита убрали аббревиатуру завода, а у гордого и сильного оленя появился глаз. Знакомимся с перспективами в сегменте среднетоннажников, которые теперь открылись Группе ГАЗ.

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Седельный тягач ГАЗ-С47R13 4х2.

Прошедшей осенью премьерный показ прототипа седельного тягача ГАЗон-Next стал просто неожиданностью. Трудно было даже предположить, что Горьковский автозавод рискнет развивать тему использования своих грузовиков на дальнобое. То, что ГАЗели, Валдаи и ГАЗ-3309, ориентированные на такие перевозки, строят под себя небогатые частники или же мелкой серией различные нижегородские компании — это понятно. Можно было бы ожидать появления тентованных ГАЗонов-Next в сцепке с двухосным прицепом-тандемом с центральным расположением осей. Но Группа ГАЗ теперь решила сама и по максимуму использовать потенциал ГАЗона. Главный фактор появления такого седельного тягача: по сравнению с ГАЗ-3309 и ГАЗ-3310 Валдай, ГАЗон-Next — увеличенной грузоподъемности. Напомним, у Валдая полная масса — 7400 килограммов, у ГАЗ-3309 — 8200, а у ГАЗона-Next — 8,7 тонны. Тягач ГАЗ-С47R13 (так он называется) тоже имеет полную массу 8700 кг, но рассчитан на работу в составе автопоезда полной массой 16 800 при грузоподъемности 10 тонн. Тем самым Группа ГАЗ позиционирует ГАЗон-Next как альтернативу грузовикам несуществующего ныне автозавода имени Лихачева.

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По тщательности отделки интерьера ГАЗон-Next вполне сопоставим с конкурентами-иномарками.

Если покопаться в истории родного автопрома, то можно вспомнить о существовании седельных тягачей ГАЗ-51П или даже ГАЗ-63П 4х4 под полуприцепы полной массой 6 тонн. Позже появились ГАЗ-52-06. Однако в «докамазовскую» эпоху действительно массовыми тягачами были ЗИЛы. Присмотритесь при случае к кадрам советской кинохроники 60-х и даже начала 80-х годов — различные полуприцепы таскают именно тягачи ­ЗИЛ-130В1. А помните фильм «Единственная»? Там вернувшийся из армии герой Валерия Золотухина ударно трудится на Колхиде КАЗ-608В, которую делали на агрегатах ЗИЛ-130. Нагрузка на седло у ЗИЛа была 6400 кг, на заднюю ось — 8000 кг, полная масса полуприцепа — 14 400 кг при полной массе тягача 10,5 тонны. Основной полуприцеп для 130-го тягача был одесский ОдАЗ-885 грузоподъемностью 7,5 тонны. В сцепке с Колхидой работал двухосный полуприцеп ­КАЗ-717 полной массой 15,5 тонны грузоподъемностью 11 500 кг. Серьезный автопоезд получался. Если бы мотор был мощнее. Поговорка «Нет в горах страшнее рыси и машины с Кутаиси» появилась не случайно.

gazs47r13_4h2_id3 Пока грузоподъемность полуприцепа 10 тонн, с двумя осями на полуприцепе ее легко довести до 12 000 кг. Внутренняя длина платформы 8378 мм

Пока грузоподъемность полуприцепа 10 тонн, с двумя осями на полуприцепе ее легко довести до 12 000 кг. Внутренняя длина платформы — 8378 мм.

Но, действительно, то были совсем другие времена. В СССР выбора грузовиков не было, машины распределялись по разнарядкам, бензин стоил 7–8 копеек, а МАЗ казался почти иномаркой. Однако и в современной Европе делают сверхлегкие седельные тягачи под работу с особыми полуприцепами, под особые перевозки. На выставке IAA в Ганновере вне павильонов часто выставляют тягачи на шасси Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter, но лучше на эту роль подходят рамные IVECO Daily, особенно в тяжелом исполнении.

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