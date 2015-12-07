Первый тест-драйв нового Mitsubishi Pajero Sport: настоящий «проходимец»!

Племя настоящих вседорожников вырождается. Ветераны тихо уходят, а их место занимают неженки-кроссоверы. К счастью, есть еще настоящие бойцы — такие как новый Pajero Sport, на котором я одним из первых поездил на заводском полигоне Mitsubishi.

00-(4)

Mitsubishi Pajero Sport. Производство Таиланд. В России с первой половины 2016 года.

Материалы по теме Настоящие внедорожники: последний рубеж обороны

Pajero Sport третьего поколения неспроста явился на свет практически одновременно с пикапом L200. У них схожая основа с единственным различием в ходовой части: у вседорожника сзади комфортная пружинная подвеска, а у пикапа рессорная, более подходящая для тяжелой работы.

Даже пустой Pajero Sport радует мягкостью хода. Похоже, у подвески недюжинный запас энергоемкости. Но полновесную оценку ходовой части можно будет дать лишь после того, как удастся поездить по дорогам всех типов и вне оных.

Двигателей по-прежнему два на выбор: 2,4‑литровый турбодизель (как на пикапе) и бензиновая «шестерка» объемом три литра. Их характеристики для российского рынка еще уточняются. Скорее всего, дизель будет в точности как на L200 (181 л.с. и 430 Н·м), а мощность бензинового собрата составит 209 л.с. — это тот же V‑образный мотор 6В31, что работает на нынешнем Pajero Sport (222 л.с.) и на кроссовере Outlander (230 л.с.).

01-(3) Ширина, высота и колесная база остались прежними, а длина машины выросла на 90 мм. Под днищем — внушительные 218 мм. Глубину преодолеваемого брода увеличили до 700 мм (+ 100 мм).

Ширина, высота и колесная база остались прежними, а длина машины выросла на 90 мм. Под днищем — внушительные 218 мм. Глубину преодолеваемого брода увеличили до 700 мм (+ 100 мм).

На внедорожном участке около горы Фудзи удалось опробовать обе версии. Дизель в этих условиях приятнее: охотные отклики «на педаль», удобное дозирование тяги. Да и расход радует — в полтора раза меньше, чем у бензиновой машины в тех же условиях.

Это первый Mitsubishi, который примерил восьмиступенчатый автомат. В городе и на трассе он делает машину экономичнее, а на умеренном бездорожье запомнился мягкими переключениями и пониманием того, что от него требуется в данный момент.

Возможности полного привода в части железа остались неизменными. В Россию повезут только машины с модернизированной трансмиссией Super Select второго поколения (как на L200). В режиме 4Н роль мягкой блокировки центра выполняет не вискомуфта, а дифференциал Torsen. Нижний ряд раздаточной коробки — с передаточным числом 2,5 вместо 1,9. По наследству перешли жесткие блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов.

02 Приборы богаче, чем у соплатформенного L200. Отделка — под дерево или черный глянец, который быстро покрывается царапинами в местах постоянного контакта с одеждой

Приборы богаче, чем у соплатформенного L200. Отделка — под дерево или черный глянец, который быстро покрывается царапинами в местах постоянного контакта с одеждой

Материалы по теме Какие вcедорожники годны для бездорожья

Электроники тоже хватает: есть система помощи при спуске с горы и «внедорожные» режимы работы трансмиссии: «грязь/снег», «гравий», «песок», «камни». Эти «пряники» не бесплатны, но велика ли реальная польза от них? Преодолеть крутой спуск можно и на понижающей передаче, а с диагональным вывешиванием механическая блокировка заднего дифференциала справляется увереннее и быстрее, чем умная электроника, перераспределяющая тягу по колесам.

Внедорожные настройки системы стабилизации — отдельная тема. Я не смог уловить разницу в поведении машины и степени пробуксовки колес, трогаясь в разных режимах на одном и том же покрытии. Что «гравий», что «песок» — всё едино. Может, в иных, более тяжелых условиях различия станут заметны? Или это не более чем эффект плацебо?

Несмотря на массу полезной и не очень электроники, Pajero Sport остался «проходимцем» — способным на многое. При этом он стал моднее, современнее — и имеет все шансы сократить отставание от более дорогого вседорожника Toyota Land Cruiser Prado, который сейчас расходится втрое лучше.

ПЛЮС: Стал на голову современнее, не утратив внедорожных способностей МИНУС: Нет уверенности, что цена будет привлекательной