Не слишком заметный рестайлинг концерн Daimler превратил в знаковое событие, сменив название модели. Что принесла лишняя буква на шильдике Mercedes-Benz GLS?

Mercedes-Benz Fahrvorstellung GLS Hochgurgl 2015

Повод: тест-драйв флагманского вседорожника Mercedes-Benz.

Место действия: Австрия.

Впечатления: любят производители напускать солидности, прикрывая банальный рестайлинг модели эпитетом «абсолютно новая». Но в данном случае Mercedes имеет на это полное право — сочетание GLS появилось в линейке впервые. По сути же перед нами слегка обновившийся вседорожник GL второго поколения, выпускающийся в США с 2012 года.

Главное приобретение во внешности — фары, сменившие ксеноновые лампы на светодиоды. С такой начинкой адаптивность вышла на новый уровень. Вечерняя поездка по серпантину с частыми встречными и попутными машинами раскрыла потенциал системы во всей красе. В автоматическом режиме свет заливает изрядное пространство, но при любых обстоятельствах заботливо оберегает глаза других водителей.

Mercedes-Benz Fahrvorstellung GLS Hochgurgl 2015

Обновленное «железо» представлено девятиступенчатым автоматом. Его примерили все «гражданские» версии вседорожника (заряженный GLS 63 AMG остался при прежней 7-скоростной коробке). В режиме «Комфорт», выбранном шайбой на центральном тоннеле, агрегат показался не слишком расторопным ни при 258 дизельных, ни при 333 бензиновых силах под капотом. Его манеры впору назвать заточенными под экономичное вождение. А вот положение «Спорт» меня удовлетворило. Причем по всем параметрам сразу: из подвески и рулевого управления уходит чрезмерная мягкость.

Окружить заботой и комфортом GLS умеет не хуже S-класса. Но — только передних седоков. На втором ряду установлен безальтернативный цельный диван, лишенный таких излишеств, как массаж или обширные электрорегулировки. Можно утешиться отдельным пультом климат-контроля и погрузиться в созерцание — фильма на персональном мониторе или окружающих пейзажей. Благодаря панорамной крыше обзорность с галерки отличная.

Можно смириться и с существованием сидений на третьем ряду. Со своими 186 см роста мне там тесновато. Правда, не проверял, как долго смогу выдержать. Развлечений еще меньше: свет, подстаканник да дефлектор вентиляции в потолке.

Mercedes-Benz Fahrvorstellung GLS Hochgurgl 2015

Перспективы: семиместность в России не оценят, но все остальное, как показывает статистика, весьма востребованно. Модель занимает золотую середину между более компактным вседорожником GLE (ранее — ML) и солидным седаном S-класса.

Оценка: весомым аргументом против Мерседеса GLS может послужить разве что нелюбовь к большому формату.

Подробности: ЗР, 2016, № 02.