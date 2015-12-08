Новый Skoda Superb против конкурентов: ну, кто тут папочка?

Skoda Superb (1,8 л, бензин, 180 л.с., 7-ступенчатый робот DSG, Style, опции) — 2 361 000 руб.; Ford Mondeo (2,0 л, бензин, 199 л.с., 6-ступенчатый автомат, Titanium, опции) — 1 829 000 руб.; Toyota Camry (2,5 л, бензин, 181 л.с., 6-ступенчатый автомат, Элеганс Плюс) — 1 566 000 руб.

Непросто быть менеджером среднего звена в небольшой компании. Вызывает тебя главный и говорит: кризис, мол, брат, надо сокращать издержки, анализировать ключевые показатели эффективности (бери больше, кидай дальше), придется пересмотреть ставки сотрудников. Да, говоришь, понимаю. А у самого весь отдел — три человека, и с каждым ты пуд соли съел. Хотя нет, не со всеми: появился в коллективе новичок. Но толковый, не отнять. Рекомендации хорошие, на собеседовании дельные вещи говорил. Достоинства и недостатки других ты знаешь вдоль и поперек, причем недостатки как раз бревном в глазу стоят. Вот и думай, кому добавить забот (и оклад), а у кого отнять — у бывалых кадров, от которых новых песен не услышишь, или у молодого и амбициозного парня.

И ещё, говорит шеф. Кризис кризисом, а в бюджете у тебя заложены расходы на служебный автомобиль. Надо осваивать, а то порежут смету на следующий год. Потолок — два миллиона рублей; лучше, конечно, поменьше. Посмотри, обоснуй выбор. Двигай.

И ты двигаешь, а у самого голова пухнет. Чтобы сосредоточиться, открываешь апрельский выпуск журнала «За рулем» — там в тесте седанов сегмента Е победила Toyota Camry с 181‑сильным мотором. Берешь июньский выпуск — а там в лидерах Ford Mondeo, обскакавший ту же Camry, — правда моторы были уже по 150 «лошадок». Посмотрим, кто выбьется в лидеры на сей раз — сравним 199‑сильный Mondeo в версии Titanium и Camry (181 л.с., Элеганс Плюс), а в компанию к ним возьмем новичка — лифтбек Skoda Superb с 1,8‑литровым турбомотором мощностью 180 л.с. в исполнении Style. Такой Superb с некоторыми пакетами опций оказывается дороже двух миллионов — вот и прикинем, стоит ли овчинка выделки и от каких «допов» можно отказаться.

Выбирай я автомобиль в личное пользование, на Camry вряд ли посмотрел бы — который год Toyota удивляет: как машины при такой внешности находят столько поклонников? Испокон веков Camry была неброской, а рестайлинг нынешнего поколения — попытка нацепить маску Джокера из последнего «Бэтмена» на поклонника киноленты «Небесный тихоход».

Вот Mondeo — другое дело! Особенно анфас: про сходство с автомобилями Aston Martin не упомянул только ленивый (в свое время не поленились и мы). Правда, после масштабного рестайлинга, который коснулся и других легковых моделей Ford, теперь Mondeo можно спутать не только с бондмобилем, но и с Фиестой.

КРЕПКИ ТЫЛЫ

Superb тоже грешит излишним семейным сходством с Октавией и Рапидом, но по сравнению с машиной прошлого поколения новая флагманская Skoda смотрится гармоничнее. Вновь не блесну оригинальностью и приведу ассоциацию с чешским хрусталем — не к месту запотевшим: наш Superb огорчил помутневшей после мойки левой фарой.Что важнее всего в служебном автомобиле среднего класса? Правильно, комфорт на заднем сиденье. Если за рулем водитель, а ты едешь пассажиром, лучше сесть назад — спереди так или иначе отвлекаешься на дорожную обстановку и переживаешь больше водителя: куда прешь в наш ряд!

33-MONDEO_zr-12_15 Ford Mondeo





Так, что у нас в Mondeo? Садиться не очень удобно — проем не рекордный, приземляешься на край сиденья. Плотная подушка, обшитая цепким материалом, удачно подобранный наклон спинки. Под крышкой центрального подлокотника — ниша (ничем не выстланная) и пара подстаканников. В дверной карман можно пристроить бутылку с водой — но этим не удивить, а вот узкой выштамповки вдоль него, куда как раз умещается iPad, я больше ни у кого не видел.

Двухступенчатый обогрев сидений — ОК. Высоковольтная розетка — вообще отлично! Если ездить тут одному, не понравятся лишь заваленный к краям потолок да зауженные оконные проемы. Впрочем, если желаешь абстрагироваться от внешнего мира, это даже к лучшему.

В Супербе наслаждаешься заоконными видами, а от посторонних взглядов можно спрятаться за шторками. Места для ног тут побольше, чем в Mondeo, через широкий проем проще садиться на диван, профиль которого не уступает фордовскому. Здесь широченный подлокотник, в котором обнаружился держатель для самопишущего пера и подстаканники-трансформеры. А вот лотка для мелочовки нет, — впрочем, ее можно спустить в дверную нишу, благо у нее ворсовое покрытие. Розетка на 230 В, трехуровневый обогрев и возможность создать собственный микроклимат — из списка опций, от которых грех отказываться; со шторками на окнах они удорожают Superb на полсотни тысяч рублей.

В Тойоте все это можно получить бесплатно. Точнее, так: за цену Cуперба в версии Style (без дополнительных наворотов) японцы предлагают Camry в максимальной комплектации. А это, извините, не только шторки и климат-контроль для задних пассажиров, но и персональные электрорегулировки половинок дивана! Жаль, что в тестовой машине этих благ нет, но так и цена ее — полтора миллиона, а не два.

BAT_4204 Toyota Camry

А на простор уровень комплектации не влияет никак: пусть у Camry самая короткая колесная база, зато салон скомпонован так, что запас до спинок передних кресел тут больше, чем в Супербе, не говоря уже про Mondeo! С одной оговоркой: если сидеть справа, то в Шкоде сдвинутое вперед до упора переднее пассажирское кресло обеспечит коленям на пару сантиметров больше пространства, чем в Тойоте. Но если сесть за шофером, то начинаешь благодарить японцев: в Camry конструкторы разместили руль и педали так, что соседство с водителем не стеснит VIP-седока.

И посадка-высадка в Тойоте дается проще: дверной проем широк, а расстояние между средней стойкой кузова и подушкой сиденья таково, что без труда проносишь ноги над порогом. Да и по общему впечатлению воздушности и уюта Camry предпочтительнее остальных — во многом благодаря светлой отделке. А еще Toyota подкупает ездовым комфортом. Плавность хода даже на разбитой дороге образцовая, а «лежачие полицейские» уже не кажутся чрезмерно откормленными. Вот только уровень шума никак не эталонный, хотя и раздражающе назойливым его не назовешь. В целом обстановка способствует рабочим размышлениям.

И Ford не промах! Его шасси плотнее тойотовского, однако на длинной асфальтовой волне это даже в плюс: меньше шансов стать жертвой морской болезни. Уровень шума в салоне самый низкий что на разгоне, что при движении с постоянной высокой скоростью. Глянешь на дверные уплотнения (на всех машинах контур тройной) — и сразу понимаешь, что на резине не экономили.

47-SUPERB_zr-12_15 Skoda Superb

Skoda тиха на форсаже, не тревожит шумом при движении на городских скоростях, и лишь на загородных трассах в салон проникает пение шин, что подтверждают и результаты наших замеров. По плавности хода Superb отличается от конкурентов нюансами и заслуживает высокой оценки.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

49-SUPERB_zr-12_15 Skoda Superb. В темное время суток строгий интерьер Суперба можно оживить мягкой подсветкой, причем ее цвет и яркость регулируются.

В отличие от родственника — седана Volkswagen Passat , чешский флагман в российских спецификациях пока лишен активного шасси — опция Driving Mode Selection позволяет настроить лишь отклик «на газ» и помощь усилителя руля. Если едешь пассажиром, лучше выбрать «нормальный» режим. Но сейчас я сажусь за руль, чтобы отвлечься от раздумий. К тому же не исключено, что в конторе сократят всех водителей, и тогда придется самому крутить баранку.

В Шкоде за руль браться приятнее всего. Оптимальный по диаметру и сечению обода, слегка подрезанный снизу, с аккуратной отделкой — не сравнить со скользкой кожей и грубыми швами у конкурентов. Претензии к посадке предъявить сложно: здесь даже поясничный упор регулируется по вертикали, а не только по степени выпуклости.

Ford словно для гонщиков создавался: у узких сидений цепкая обивка и развитая боковая поддержка; вдобавок, что крайне важно, их можно опустить предельно низко. Есть даже подрулевые лепестки. Впрочем, и Шкоду ими оснастят — только доплати. Toyota — автомобиль не для водителя, а для шофера. Так и вижу, как упитанный персонаж в расстегнутом недорогом пиджаке откидывает спинку плоского и скользкого сиденья в ожидании шефа. Пестрый дисплей между колодцами приборов с синюшной подсветкой можно вырубить, чтобы не мозолил глаза, — к чему знать расход казенного бензина? Кнопки климатической системы крупные, не промахнешься. Мультимедийная система задумчивая, экран ее невелик, но при этом проблем с коммуникацией нет: имеется и USB, и линейный вход, и Bluetooth-связь с телефоном — причем сам аппарат можно подзарядить в специальном лотке с беспроводной зарядкой. Ниша под подлокотником охлаждаемая — шеф будет доволен.

35-MONDEO_zr-12_15 Ford Mondeo. Салон Mondeo кого-то подкупит чувством защищенности, других отпугнет тяжеловесностью.Концепция «хард-кнопки в сочетании с тачскрином» на Mondeo реализована не лучшим образом: от некоторых клавиш можно отказаться, другие не мешало бы добавить.

В боксе между передними сиденьями Mondeo рефрижератора нет, зато обнаружились два USB-порта и разъемы RCA, в просторечии — «тюльпаны». Головное устройство мультимедийной системы приятнее в общении, но и тут возникли претензии к скорости откликов и управлению разными разделами меню. В него среди прочего зашиты функции климат-контроля, а основными регулировками можно управлять и с помощью хард-кнопок, размещенных внизу консоли. Есть среди них чудаковатые: например, одна включает электрообогрев лобового стекла, вторая направляет воздух на него, а третья врубает все средства борьбы с запотеванием одновременно. Причем, если нажать кнопки в определенной последовательности, климат-контроль зависнет в режиме максимальной температуры — возвращать ее на комфортный уровень придется вручную.

На фоне Camry, приверженной проверенным решениям конца 1990‑х годов, и немного заблудившегося в экспериментах Mondeo неоклассицизм Суперба — бальзам на душу. И современно (одни только всплывающие виртуальные кнопки тачскрина чего стоят), и шустро, и ярко, и логично. Вдобавок к традиционной связи телефона с мультимедийной системой Skoda предлагает формат SmartLink, благодаря которому функционал штатной системы можно расширить с помощью приложений на телефоне или планшете. Несколько режимов камеры заднего вида существенно упрощают парковку в тесном пространстве. На Форде и Тойоте тоже есть камеры и ультразвуковые датчики, но всё же Superb оказывается лидером по части обзорности. А роль аутсайдера досталась Mondeo.

21-CAMRY_zr-12_15 Toyota не блещет новаторскими решениями, но наёмного водителя порадует как минимум хорошей обзорностью. Центральная консоль оформлена в духе Hi-Fi-компонентов четвертьвековой давности. Островок современных технологий — лоток беспроводной подзарядки смартфонов, поддерживающих стандарт Qi.



Центральная консоль оформлена в духе Hi-Fi-компонентов четвертьвековой давности.

Островок современных технологий — лоток беспроводной подзарядки смартфонов, поддерживающих стандарт Qi.

В оценке драйверских качеств согласен с Максом Гомяниным, который расскажет о них отдельно. А сам тем временем подготовлю отчет для шефа.

Итак, самому возрастному в нашем отделе сотруднику вряд ли придется рассчитывать на повышение. Он исполнительный и довольствуется невысоким окладом, но новые проекты уже не тянет. Что делать со вторым, еще посмотрим: есть огрехи в работе, зато огонь в глазах горит. А новичку дадим карт-бланш — пусть запросы у него немалые, так ведь и придраться в работе не к чему.

Управлять или заправлять?

Что там еще? Надо же выбрать новый служебный автомобиль! Подам-ка заявку на Superb.

20-CAMRY_zr-12_15

хороша на шоссе: позволяет расслабиться на прямой и без нервотрепки перестраиваться из ряда в ряд. Потенциала 181‑сильного мотора вполне хватает для обгонов. Автомат явно не спортивный, при переключениях чувствуются запаздывания, но это скорее призыв ехать солидно, без суеты. При этом лишь в Camry есть волшебная кнопка, отключающая «противобукс», а затем и систему стабилизации. Странно, правда?

Странно! Ведь «спорта» в шасси ни грамма. Чуть перебрал с газом в повороте, и автомобиль ожидаемо скользит наружу. У «японца» большие крены, пустоватый руль, по которому пробегает дрожь вибраций, когда под колесами оказываются неровности. А в напряженной дуге, попадись плохой асфальт, подвеска не успевает полностью переварить глубокие поперечные трещины.

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Неотключаемая система курсовой устойчивости ESC демократична, не вмешивается сразу и позволяет чуть поскользить — шасси настроено на легкую избыточную поворачиваемость. Руль очень точный, даже острый, с четким «нулем». Кому-то эта острота может показаться чрезмерной. Двухлитровый мотор и шестиступенчатый автомат — неплохой симбиоз. Мощности хватает везде и всегда. Солидный, почти пятиметровый седан разгоняется мягко, но раз — и стрелка спидометра уже подобралась к отметке «100»!

К услугам желающих самим пощелкать передачами — подрулевые лепестки. Пользоваться ими гораздо удобнее, нежели кнопками на селекторе в стартовой версии седана. Касаюсь правого лепестка, и в Mondeo просыпается гоночный характер. Повороты он проходит с азартом компактного хэтча, вкусно урча мотором, и оправдывает победу в тесте из июньского «За рулем».

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Высокие материи

Ну а что может противопоставить сильному дебютанту этого годас 180‑сильным мотором? Тандем силового агрегата и трансмиссии классный! Даже в обычном режиме системы Driving Mode Selection 1,8‑литровый мотор и семиступенчатый робот с полуслова понимают друг друга. Переключения быстрые, без рывков и сомнений в выборе нужной передачи. Лишь при резком нажатии педали газа чувствуется небольшая задержка. Но в режиме «спорт» она минимальна, а разгон чуть быстрее и напористее. Руль не такой острый, как в «американце», но с такой же отличной обратной связью во всех ездовых режимах. Неотключаемая электроника, как и в младших моделях бренда, дает немного пошалить, но одергивает, когда водитель уж слишком увлекся.Что будет, если за руль сядет человек чуть выше среднего роста? В небольших автомобилях мне с моими 190 см удобно устроиться в водительском кресле удается не сразу. Среднеразмерные седаны — другое дело, однако и тут не обошлось без оговорок.

Salon_2

В Супербе с заднего сиденья можно двигать кресло переднего пассажира. Такую же возможность предлагает Camry, но в более богатой комплектации.

Салонсамый просторный, но кресло, когда довольно большой ход его регулировки по высоте уже исчерпан, хочется опустить еще немного — и спинку пришлось откинуть больше желаемого.

Подушка широкая, валики боковой поддержки скромны. Сиденье «японца» особенно понравится упитанным людям, мне же боковой поддержки не хватает. Электрорегулировка поясничного упора самая скромная в тройке.

Bag_Camry Проем Camry хорош: его форма удачнее, чем у проема Mondeo, но порог высокий, а вместимость, по нашим замерам, самая скромная. Предусмотрены крепежные крючки. Поклаже помешают лишь петли крышки, но на них есть пластиковые накладки, так что вещи не зацепятся. Спинка второго ряда раскладывается из багажника (а не из салона, как у соперников). Жаль, проем получается очень узкий и нет лючка для лыж. Под полом грузового отсека — полноразмерное запасное колесо 215/55 R17.

передние кресла почти спортивные. Это один из немногих автомобилей, где рука инстинктивно не тянется к электрорегулировкам, чтобы «уронить седло» на пол: сиденье установлено довольно низко, мне в самый раз. Люди ростом ниже среднего тоже в обиде не останутся — сиденье поднимается высоко.

Ярко выраженные валики боковой поддержки цепко фиксируют тело. Набивка подушек очень плотная, поясничный упор регулируется — в таких объятиях остеохондроз водителю не грозит.

Bag_Mondeo Багажник Mondeo второй по размерам. Тут нет крючков, но имеются крепежные петли, проем при сложенной спинке дивана довольно большой. Ровный пол при складывании сиденья не получается (впрочем, как и в других машинах), а лючок в спинке маленький. Под полом — докатка T125/80 R16.

Багажник Mondeo второй по размерам. Тут нет крючков, но имеются крепежные петли, проем при сложенной спинке дивана довольно большой. Ровный пол при складывании сиденья не получается (впрочем, как и в других машинах), а лючок в спинке маленький. Под полом — докатка T125/80 R16.

Кресломягче, чем в Mondeo, и расположено выше, потому слегка подаю спинку назад. Уселся, но лопатками чувствую шов, где фактурная часть обивки соединяется с гладкой кожей. Еще чуть назад спинку… Вот, в самый раз! Поясничный упор регулируется вперед-назад и вверх-вниз. В остальном сиденье Шкоды — нечто среднее между теми, что предлагают Toyota и Ford: в меру плотная набивка, неявная, но ощущаемая в движении боковая поддержка. Для многих эта середина окажется золотой. Мне же удобнее всего в Mondeo.

Salon_1

Если нужно ехать втроем, Camry (1) — неплохой вариант: хватает места вширь, туннель рудиментарный, но посередине лучше сажать низкорослого. Прекрасно справится с этой задачей и Superb (2) — благодаря широкой и плоской центральной секции. Впрочем, среднему пассажиру придется пристраивать ступни по краям мощного туннеля. В Mondeo (3) туннель развитый, запаса над головой и в плечах поменьше, а сиденье норовит вытолкнуть среднего ездока.

Обогрев дивана есть во всех машинах: в Форде и Шкоде кнопки — рядом с дефлекторами вентиляции, в Camry — — на дверях. Если выбрать Тойоту оснащением выше, третья зона климат-контроля обойдется покупателям дешевле, чем в Шкоде.

Bag_Superb

Superb — победитель в номинации «Встречаем делегацию в аэропорту». Огромная задняя дверь с электроприводом открывает багажный отсек, в котором всё продумано. Есть съемный фонарик, множество крючков, петель и сеток. Справа пристроен бокс для аптечки. Лючок в спинке дивана самый большой. Под полом — полноразмерная запаска 205/55 R16.

Универсальный, полноприводный

01--vrez-к-SUPERB-MONDEO-CAMRY_zr-12_15

Сразу после завершения этого сравнительного теста у меня появилась возможность проехать по Испании на полноприводном универсале Superb Combi

В аэропорту Малаги поджидал черный «суперсарай» в топовой комплектации Laurin & Klement. Его 280 «турболошадей» впряжены в шестиступенчатую DSG. Лифтбек в схожем оснащении уже продают по цене от 2 329 000 рублей, а универсалы (как полно-, так и переднеприводные) появятся у нас в первой половине 2016 года.

Шикарный аппарат! Изъян один — старые карты навигации. Электронный Сусанин завел меня на узкую грунтовку с крутым подъемом, ведущим к воротам частного дома. Развернуться невозможно. Съезжаю назад и тут же сваливаюсь левыми колесами в колею. Перевожу ногу с тормоза на газ. Отката нет: небольшая пробуксовка — и машина легко выбирается из ловушки. Продолжаю спуск… и сваливаюсь уже правым бортом. Снова перехожу в Drive и снова газ! Хруст битых глиняных черепков под колесами, толчок вперед — и я на свободе. Межосевая муфта Haldex пятого поколения оперативно жонглирует тягой, так что мне остается лишь крутить руль да работать педалями — хотя шины чисто асфальтовые. Поэтому ничуть не жалею, что нет кнопки блокировки муфты: она не нужна.

02--vrez-к-SUPERB-MONDEO-CAMRY_zr-12_15 Емкость багажника — 625 л, а со сложенным сиденьем аж 1950 л. Самый вместительный в классе!

А вот клиренс всего-то 149 мм. «Российский пакет» с пассивными амортизаторами, коим оснащают все поставляемые к нам Супербы, увеличивает его до 164 мм. Российскую версию с активным шасси DCC обещают завершить в середине следующего года (в Европе такая уже есть). По асфальту универсал едет как лифтбек, не отличишь. Он тяжелее всего на 20 кг, потому настройки подвески те же. Муфта работает с преднатягом, поэтому даже при переборе с газом в повороте Superb Combi 4×4 предсказуем и стабилен.