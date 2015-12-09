Заглядываем первыми в новый Mercedes-Benz Е-класса (ФОТО)

Mercedes-Benz провел второй сеанс знакомства с новым поколением Е-класса. На сей раз покров тайны был сдернут с интерьера седана.

E-Klasse InterieurE-Class Interior Mercedes-Benz E-класса

Согласно последней моде, премиальные марки все чаще практикуют многоступенчатое представление новинок. Вот и мерседесовский седан Е-класса, который дебютирует на январском мотор-шоу в Детройте, минувшим летом похвастался своими технологиями активной безопасности, а в начале декабря компания пригласила журналистов на знакомство с внутренним убранством модели.

Рисуя переднюю панель Е-класса, дизайнеры ловко обыграли промежуточное положение модели в иерархии марки, позаимствовав часть решений у компактного С-класса, а часть — у флагманской «эски». Сравнить все интерьеры вы, уважаемые читатели, можете сами.

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Сравните интерьер нового Mercedes-Benz Е-класса (вверху) с «внутренним миром» C- (слева) и S-класса.

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Едва я оказался внутри, моим вниманием завладела роскошная «комбинация приборов». Кавычки неслучайны: реальные приборы в премиальном сегменте уже стали анахронизмом. Перед глазами владельца «ешки» — два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, накрытые единым минеральным стеклом. По размерам они не уступают тем, которыми щеголяет флагманский S-класс, но превосходят их по разрешению. Ничего не поделаешь: технологии развиваются очень быстро, и более дешевые модели обгоняют своих «старших братьев» за счет новизны. Об этом я писал и в первом материале про Mercedes E-Class.

Еще одна интересная особенность новинки — огромный горизонтальный «планшет», который отделен от панели. Мы уже привыкли видеть выделенный дисплей на свежих «Мерседесах» (в частности, таким после рестайлинга обзавелся вседорожник GLS). Но если там он сравнительно небольшой, то тут — целая «гладильная доска»!

«Цифровая» сущность дает широчайшие возможности для персонализации. Владелец может выбирать из трех вариантов отображения приборов (классический, спортивный и прогрессивный) и менять набор выводимых данных. Неизменным остается лишь наличие спидометра и топливомера. Отдельно настраиваются два других сектора, где в стандартном варианте отображаются тахометр и информация маршрутного компьютера. Также на две большие зоны можно разбить центральный дисплей, потеснив, к примеру, карту навигации параметрами аудиосистемы. Таким образом, перед водителем в общей сложности пять отдельных сегментов, четырьмя из которых он может «играть» по своему усмотрению. А еще можно создать в памяти отдельные профили для каждого водителя, введя в них предпочитаемую конфигурацию климат-контроля, цвет фоновой подсветки интерьера (их предусмотрено аж 64), частоту радиостанции, вид приборной панели и многое другое.

E-Klasse, DesignprozessE-Class, Design Process В базовом варианте Mercedes-Benz E-класса сохранит традиционные аналоговые приборы с семидюймовым дисплеем между ними. Монитор мультимедиа тоже окажется скромнее: 8,4 дюйма вместо 12,3. Такой вариант, вероятно, окажется у популярной в России базовой версии «ешки» — с самым простым двигателем в комплектации «Особая серия».

В базовом варианте Mercedes-Benz E-класса сохранит традиционные аналоговые приборы с семидюймовым дисплеем между ними. Монитор мультимедиа тоже окажется скромнее: 8,4 дюйма вместо 12,3. Такой вариант, вероятно, окажется у популярной в России базовой версии «ешки» — с самым простым двигателем в комплектации «Особая серия».

Отдельная гордость мерседесовцев — топовая аудиосистема Burmester. В ее состав входят 23 динамика, четыре из которых расположены на потолке. Последние включаются, если выбрать режим 3D-Surround, обеспечивающий трехмерное объемное звучание. Я не меломан и не ценитель техники Hi-End, но звучит E-Class действительно потрясающе. И снова немецкие спецы не без гордости отмечают: комплекс «ешки» такой же, как на флагманской модели, но чуть современнее. Здесь тоже можно выбирать из пяти предустановленных настроек звучания музыки или указать, на каком из четырех мест сидит главный пассажир, чтобы именно он слышал лучшее качество.

Управлять огромным комплексом умений и способностей машины предлагается с помощью шайбы, тачпада и нескольких клавиш между сиденьями. Они требуют привыкания. Мне показалось неудобным, что вращающаяся рукоятка частично накрыта пультом управления, да и попадать по кнопкам, частью классическим, частью сенсорным, получалось не с первого раза. На ходу удобнее использовать пульты на руле. С ними куда проще: левый отвечает за комбинацию приборов слева, правый — за расположенный по центру передней панели экран. Клавиши дополнены небольшими сенсорными панелями с функцией пролистывания. Вот с ними обращаться — сущее удовольствие. Можно настроить даже уровень чувствительности (предусмотрены три варианта).

Немало удивил тот факт, что мультимедиасистема Е-класса иногда подтормаживала. Понятно, что такой функционал «переварит» не каждый процессор, но ведь немцы знали, до какой степени нагруженным окажется электронный разум автомобиля. Придраться к чему-то еще при первом знакомстве не получилось. Хотя минусы подобных машин и их зашкаливающей роскоши известны. Их всего два — цена и надежность. С остальным у немецких инженеров проблем не возникает.