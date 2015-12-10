Палки в колеса: почему Украина не пускает Lada Vesta?

АВТОВАЗ, возлагая надежды на свои новые модели Lada Vesta и XRAY, решил взять реванш на украинском авторынке. Однако недавно Украина объявила о введении заградительных пошлин для российских машин, что приведет к их значительному удорожанию. Впрочем, наши автопроизводители не намерены покидать украинский рынок, несмотря на туманные перспективы его восстановления.

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Потерянный рынок

АВТОВАЗ намерен вернуться на украинский рынок с новыми моделями, заявил президент предприятия Бу Андерссон на церемонии старта продаж Lada Vesta. Строго говоря, АВТОВАЗ и не покидал Украину, где по-прежнему работает его официальный дистрибьютор. А речь идет о возвращении позиций в этой стране, которая долгие годы была для Lada крупнейшим экспортным рынком. Еще в начале 2000-х российская марка занимала здесь более 55% всех продаж, сегодня же ее доля составляет всего 2%.

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Переломным стал 2012 год, когда АВТОВАЗ впервые более чем за 40 лет безоговорочного лидерства на украинском рынке уступил «пальму первенства» корейской Hyundai. Кстати, разрушить монополию Lada ей удалось во многом благодаря модели Accent (экспортное название Solaris), которая тогда поставлялась из России. АВТОВАЗ же в тот год снял с конвейера «классику», составлявшую основу его продаж на Украине, а оставшиеся модели Lada проигрывали в цене продукции Запорожского автозавода и многим бюджетным иномаркам. Введенные с 2013 года спецпошлины на бензиновые автомобили сделали Lada еще менее конкурентоспособной, впрочем, как и большинство массовых иномарок. Ну а в 2014 году произошли известные события с Крымом, после которых покупка любого российского товара до сих пор воспринимается некоторыми украинскими потребителями как «финансирование страны-агрессора».

Потерю позиций АВТОВАЗа на украинском рынке аналитик ИХ «Финам» Анатолий Вакуленко связывает, прежде всего, с обновлением модельного ряда Lada. «Думаю, ключевая причина — замена дешевой „классики“ более современными и, соответственно, более дорогими моделями, которые вынуждены конкурировать в иных рыночных нишах, где их преимущества не столь очевидны. События последних двух лет еще усилили этот эффект, с одной стороны, сделав покупку российской машины в глазах определенной части украинцев чем-то вроде государственной измены, а с другой — резко сократив покупательную способность населения Украины», — рассуждает эксперт.

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Барьер на границе

Между тем с сентября этого года спецпошлины на бензиновые иномарки были отменены, однако вместо них Украина с 2016 года устанавливает для автомобилей из России дополнительные таможенные сборы в размере от 10,41 до 17,66% в зависимости от производителя. Поводом для их введения стало государственное субсидирование российских автозаводов, поставляющих свою продукцию в Украину. Как уверяют инициаторы антидемпингового расследования, это обеспечивает им конкурентное преимущество перед украинскими автопроизводителями. Кстати, с декабря аналогичные меры начали действовать и в отношении автомобилей из Узбекистана. По словам участников отрасли, таким образом украинские власти расчищают рынок для местных ЗАЗа и «Богдана», которые с прошлого года фактически простаивают.

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Для продукции АВТОВАЗа доппошлина составит 14,57%, что, безусловно, сильно ударит по ценам автомобилей Lada. Несмотря на это, отказываться от продаж российских машин дистрибьюторы Украины не намерены. Так, один из крупнейших украинских автохолдингов ГК «АИС», который является импортером автомобилей Lada, УАЗ, Chevrolet Niva и ГАЗ, заявил, что продолжит поставки российских машин в следующем году. При этом с января 2016 года цены на них будут повышены на размер доппошлины, однако более чем двукратная девальвация рубля за последние 1,5 года существенно снизила стоимость автомобилей российского производства в долларовом эквиваленте. Это, как утверждают в «АИС», в настоящий момент позволяет им занимать уникальную ценовую нишу в своих сегментах.

А вот эксперты украинского сайта по продаже новых и б/у автомобилей RST.ua считают перспективы российского автопрома на Украине довольно туманными. По их мнению, даже если не брать в расчет новые доппошлины, АВТОВАЗ не может предложить какого-либо конкурентного преимущества, чтобы противопоставить свою продукцию местным ЗАЗу и «Богдану», которые более выигрышны в ценовом вопросе, а также китайским автопроизводителям. К тому же в последние годы АВТОВАЗ значительно утратил свои позиции на украинском рынке, поскольку в отличие от конкурентов не счел нужным инвестировать в дилерскую сеть на Украине, сократившуюся в несколько раз.

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На Ладе поставили «Икс»

Значительно уменьшился и модельный ряд Lada, представленный на украинском рынке. Сегодня в эту страну официально не поставляются ни Kalina, ни Priora, и на выбор украинским покупателям предлагаются лишь Lada 4x4, Granta и Largus. Что касается новых Lada Vesta и XRAY, то их появление на местном рынке остается под большим вопросом с учетом введенных компенсационных пошлин.

Кстати, в отличие от российского рынка, где бестселлером является бюджетная Granta, на Украине самая продаваемая модель АВТОВАЗа — вседорожник Lada 4x4. Как поясняют аналитики RST.ua, это единственная модель, не имеющая прямой конкуренции в своем сегменте на украинском рынке. «Lada 4x4 ориентирована на »сельскую” аудиторию, где самым важным фактором является проходимость в ущерб комфорту. В других сегментах потребители отдают предпочтение более качественной продукции», — говорят эксперты.

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Тем не менее АВТОВАЗ остается крупнейшим российским экспортером автомобилей, занимая более половины объема поставок из нашей страны. Правда, в количественном выражении эти показатели невелики — за десять месяцев 2015 года на украинский рынок было отправлено чуть более 780 автомобилей Lada (-23% к прошлому году), гласят данные «АСМ-Холдинга». В структуре экспорта самого АВТОВАЗа Украина сегодня занимает лишь 8,3%, хотя до создания Таможенного союза с Казахстаном и Белоруссией это был крупнейший внешний рынок для Lada. И, по мнению экспертов, АВТОВАЗ не станет отказываться от него, поскольку за многие годы кризиса на украинском авторынке накопился огромный отложенный спрос, который будет реализован по мере улучшения политической и экономической ситуации в этой стране.

Политика рулит

Не намерен терять украинский рынок и GM-АВТОВАЗ, чей вседорожник Chevrolet Niva продолжает пользоваться здесь большой популярностью. Как рассказали в пресс-службе СП, несмотря на более чем двукратное падение авторынка Украины в этом году, продажи Chevrolet Niva выросли более чем в три раза, а по итогам ноября вседорожник от GM-АВТОВАЗ и вовсе смог стать лидером в сегменте SUV, согласно данным AUTO-Consulting. «Вводимые заградительные пошлины в отношении импортируемой автомобильной продукции, в том числе российской, на Украину вынуждают СП корректировать объемы поставок, а также рассматривать различные варианты сохранения своей доли рынка. При этом полного прекращения продаж автомобилей Chevrolet Niva не планируется», — заявили на GM-АВТОВАЗ.

Добавим, что на Украину также поставляются автомобили УАЗ, а из иномарок российского производства туда экспортируется только Volkswagen Polo sedan. Останется ли эта модель на украинском рынке после введения доппошлин, еще не решено, сообщили в «Порше Украина».