Тест-драйв Volkswagen Caravelle T6 Highline: за что доплата?

«Сколько-сколько он стоит?!» — на этом обычно и обрывалось мое общение со знакомыми, узнавшими ценник очередного подопечного по тесту. Так уж исторически сложилось, что в нашей пока еще не насытившейся толком машинами стране минивэны и «оживленные» LCV волей-неволей противопоставляются вседорожникам. А между тем новый Volkswagen Transporter Т6 (на тесте — его пассажирская версия Caravelle) пришел, чтобы доказать, что его предшественник разлетелся тиражом в 2 млн экземпляров неспроста.

T5 vs T6 Volkswagen T5 (слева) против T6

Volkswagen T5 (слева) против T6

Объективности ради замечу, что снаружи, да и внутри, революции не случилось. Все пережитое Т6 тянет скорее на глубокий рестайлинг. Просто посмотрите на фото выше и скажите, что я не прав. С другой стороны, если, как говорится, «пипл хавает», зачем изобретать велосипед? Так, впрочем, было почти всегда, но каким-то образом за 65 лет после выхода первого Bulli новый извозчик стал таким, каков есть. И все же, чтобы сильно не отдуваться за производителя, я взял на тест Каравеллу в исполнении Highline, ранее отсутствовавшем. Тут наш короткобазный фургон (в длиннобазной версии +40 см между стойкой С и задней осью) с восемью сиденьями (максимально возможное число для короткой базы — девять) смотрится уже в ином свете.

Снимок экрана 2015-12-08 в 15.31.30 Разница между короткобазной и длиннобазной версиями Volkswagen Caravelle

Разница между короткобазной и длиннобазной версиями Volkswagen Caravelle

Highline — это когда на пороге дилерского центра вы получаете неожиданную эсэмэску об упавшей 13-й зарплате (она же премия). Это когда изначально вы хотели брак по расчету, а родственники будущей жены оказались не рублевыми, а долларовыми миллионерами. Словом, когда вы можете и должны решиться на нечто большее, чем рассчитывали.

Во-первых, потому что это красиво. Фары полностью светодиодные, что помимо эстетики добавляет и более интересный управляемый свет. Тут вам уже не только подсветка поворотов, но и интеллектуальный пучок дальнего света, который не слепит встречку. Проехал 700 км от Москвы до Минска — работает как часы. И не надо менять лампочки каждый сезон — светодиоды служат в десять раз дольше традиционных галогенок! Отдельно забавляет скорость срабатывания дальнего, когда нужно моргнуть.

IMG_3058 У Highline хромированная поперечина в воздухозаборнике и противотуманки с функцией подсветки поворотов, но самое главное — полностью светодиодные фары

У Highline хромированная поперечина в воздухозаборнике и противотуманки с функцией подсветки поворотов, но самое главное — полностью светодиодные фары

Нет, ну а что, только владельцам топового Multivan забавляться? Тут же и 17-дюймовые литые диски Cascavel (у нас за доплату стояли Devonport), и тонированные стекла (кстати, зачем в салоне еще и боковые шторки?), и сдвижные двери с электроприводом по бокам. В лютые морозы или просто за ненадобностью электропривод можно отключить. Но чувствуете, как нарастает градус: слайдеры с обеих сторон, да еще и с приводом?! М-м-м!

Красота продолжается и в салоне. Передняя панель у Highline заменена на ту, что и в новом Мультивэне, — со вставками из пластика с покрытием «под рояльный лак». Красиво, но непрактично: отпечатки пальцев экспертам-криминалистам видны невооруженным глазом. В правой части — дополнительный верхний вещевой отсек с крышкой, куда зачем-то уехал разъем USB для подключения смартфона. Нет, правда, зачем делать нишу для хранения мобильника в центральной части, если кабель для подключения к мультимедиа придется тащить из соседнего ящика? Зато вместо 5-дюймового дисплея за доплату (доплату даже в комплектации Highline, Карл!) в тестовом автомобиле система Composition Media с 8-дюймовым экраном. Мы уже видели такую на топовых легковушках группы VW. Под нижней кромкой расположены сенсоры, реагирующие на приближение руки и «пробуждающие» спрятанное меню на экране.

Снимок экрана 2015-11-06 в 11.02.33

В остальном мультимедийка была бы весьма заурядной, если бы не одно обстоятельство: при помощи кабеля, о котором я обмолвился ранее, к ней можно подключить смартфон и посредством Apple CarPlay или Android Auto получить урезанную версию своего мобильника прямо на центральном дисплее. Попробовал CarPlay — проблем нет, а вот Android Auto не захотел запускаться ни с одним из трех протестированных устройств. Мистика!

И даже не вздумайте шептаться с женой о сидящей сзади теще. На ее стороне — подслушивающее устройство в виде усилителя голоса водителя. В передней части салона установлен микрофон, который и передает сказанное им в адрес пассажиров. Впрочем, эту функцию можно отключить, но бдительность терять не следует.

IMG_3055 Сиденья второго ряда раздельные. Боковые имеют крепления Isofix. Для увеличения полезного объема багажного отсека все сиденья можно извлечь, либо сложить их спинки в ровную плоскость.

Сиденья второго ряда раздельные — все с креплениями Isofix. Для увеличения полезного объема багажного отсека можно извлечь оба ряда либо сложить их спинки в ровную плоскость.

Вообще, Caravelle, даром что автомобиль коммерческий, всякими помощниками и ассистентами напичкан так, как не снилось многим легковушкам. Кстати о сне. Система Rest Assist следит за тем, чтобы вы не задремали за рулем, и предлагает сделать паузу в долгой поездке. Ну а если вы уже стали клевать носом, то City Emergency Braking на скоростях до 30 км/ч поможет оттормозиться перед препятствием.

Впрочем, производным от Transporter отдают предпочтение не за гаджеты, а за выверенные легковые ездовые манеры вкупе с практичностью грузовичка/автобуса. Вот тут-то ломать ничего не стали. Хочешь возить людей — пожалуйста: четыре ряда сидений (в длинной базе) позволяют приютить до 12 человек. И с каким комфортом! Трехзонный климат с отдельным блоком управления над головами пассажиров второго ряда всегда к вашим услугам. Кстати, второй ряд представляет собой раздельные кресла (поворотные остались прерогативой Мультивэна) с креплениями Isofix, при этом боковые приподнимаются, чтобы пропустить пассажиров назад. А вздумается заняться перевозкой грузов — легким движением руки (для заднего дивана потребуются руки тяжелоатлета) извлекаем сидушки и получаем кубометры полезного пространства. Только не заляпайте ковровое покрытие! Впрочем, извлекать сиденья необязательно — в ряде случаев будет достаточно сложить спинки практически в ровную плоскость. Задняя дверь может быть как двустворчатой, так и подъемной, как в нашем случае, причем с электродоводчиком на премиальный манер.

2_-2 Двигатель biTDI (180 л.с. установлен поперечно и завален на 8 градусов)

Двигатель biTDI (180 л.с., установлен поперечно и завален на 8 градусов)

С ездовой точки зрения на Caravelle грех жаловаться. И тут я опять про Highline. Под капотом все тот же турбодизель, установленный теперь поперечно, со все теми же показателями (180 л.с., 400 Нм). Разве что планка пикового момента оказывается в вашем распоряжении на 100 об/мин раньше — с 1500 до 4000 об/мин. Несущественно. «Ест» по-прежнему мало: по трассе, на зимней резине, в дождь, да еще и с полной загрузкой — около 8 л/100 км. Так что на полном баке (80 л) можно уехать очень далеко. Для пущей экономии все Caravelle оснащаются системой «старт-стоп».

Ускоряется этот T6 почище хэтчбеков гольф-класса как с места, так и с ходу даже в переднеприводном исполнении, что попало к нам на тест. Семискоростная DSG знай себе перебирает передачи, правда, была замечена в мелком хулиганстве. Подкатываетесь к красному сигналу светофора, а тут вдруг требуется вновь ускориться на вспыхнувший зеленый? Неминуемо получите толчок. Срабатывает в восьми случаях из десяти, как удалось установить —между второй и третьей передачами.

FullSizeRender Амортизаторы системы DCC с управляемой жесткостью

Амортизаторы системы DCC с управляемой жесткостью

Руль, доставшийся от Гольфа, с гидроусилителем — в этом вопросе немцы пока чтят традиции. От упора до упора я намерил 3,25 оборота, что позволяет легко и непринужденно маневрировать в ограниченных пространствах (радиус разворота — 5,95 м — лишь на полметра больше, чем у того же Гольфа). Обзор наружу эталонный, хотя боковые зеркала односекционные, в отличие от некоторых конкурентов.

Но на ходу ощущения от езды изменились. Дело тут в новой подвеске DCC. Управляемые электроникой амортизаторы после нажатия клавиши на центральной консоли следуют одному из трех алгоритмов работы: комфортному, обычному и спортивному. Тут тоже без шероховатостей не обошлось. Электроника жестковато «прихватывает» амортизаторы — в итоге получаем имитацию пробоя (характерные стуки) на, казалось бы, безобидном месте. Так что, катался я преимущественно в стандартном режиме.

IMG_1439 Места за крайним рядом сидений в любой из версий одинаково мало — удлинение колесной базы съел дополнительный ряд

Места за крайним рядом сидений в любой из версий одинаково мало — удлинение колесной базы съел дополнительный ряд

А теперь совсем о грустном. Уж не знаю, зачем понадобилось при наличии Multivan, рассчитанного на перевозки с шиком, выпускать близкую к нему по духу версию Caravelle, но с ценовой точки зрения получился казус. Потому что стоит наш подопытный аж 3 798 600 руб. Нет, конечно, версия Highline изначально предлагается по цене от 2 762 200 руб., но, как и в случае с премиумом, вышло так: не все то бесплатно, что светится. Хочешь упакованный автомобиль, про базовый ценник даже на топовую версию можешь забыть. Омыватель фар, сдвижные форточки в дверях-слайдерах и камера заднего вида — все это за доплату. И все же стоит лишь однажды проехаться на Caravelle Highline, чтобы влюбиться в нее навсегда. Брак по расчету?

Габариты

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Правда в том, что за 3,8 млн руб. глазам пока еще есть куда разбежаться. Захотите премиальный седан, можете приглядеться к 5-й серии BMW или ее конкурентам. Конечно, некоторым членам семейства для вылазки за город придется воспользоваться такси — всем места не хватит. Не говоря уже о клиренсе в 193 мм, коим обладает короткобазная Каравелла. Впрочем, отпор на проселке ей могут дать вседорожники. Например, за 3 852 000 руб. доступна версия «Элеганс» нового Land Cruiser 200. Ей, к слову, приделали дополнительный бак на 45 л, как бы понимая, что в дальности хода за T6 «проходимцу» будет не угнаться. И в салоне снова лишь пятеро седоков. Есть над чем поразмышлять…