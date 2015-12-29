Тест Suzuki Vitara S: куда турбина заведет

00-VitaraS_zr-01_16Серебристые корпуса наружных зеркал — еще один атрибут турбо-Витары.
Suzuki Vitara S
- Длина/ширина/высота/база 4175/1775/1610/2500 мм
- Объем багажника 375 л
- Снаряженная/полная масса 1235/1730 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1,4 л; 103 кВт/140 л.с. при 5500 об/мин; 220 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Разгон 0–100 км/ч 10,2 с
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ-95/47 л
- Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 6,4/5,0/5,5 л/100 км
- Трансмиссия полный привод; М6
04-VitaraS_zr-01_16Алюминиевые накладки на педали и красный декор — вот и все интерьерные отличия.
Новая Vitara ладно скроена и не без претензий на покорение легкого бездорожья. Ей не хватало лишь мощного двигателя, например турбодизеля, что уже известен в Европе. Но его нам по-прежнему не видать. Зато в марте на российский рынок выйдет 140‑сильная Vitara S — первая в истории марки машина с бензиновым турбомотором.
Внешних изменений у Витары с турбомотором минимум: пятисекционная решетка радиатора и красная окантовка фар. Красная кайма украсила переднюю панель салона и дефлекторы вентиляции (у обычной окантовки синие), на сиденьях красная отстрочка сменила серебристую. А на пластиковой декоративной крышке двигателя красуется многообещающая надпись: BOOSTERJET. Самолет?
Ездит турбированная Vitara совершенно по-другому. У педали газа словно появились дополнительные нервные окончания: она реагирует на малейшее прикосновение — и машина готова сорваться с места. На разгон до сотни нужно всего 10,2 с против 13 с у атмосферной машины, а переднеприводная версия еще шустрее — 9,5 с! Максималка поднялась с 180 до 200 км/ч. При такой резвости неплохо бы иметь плотный, с хорошей обратной связью руль, — но, увы, он всё такой же ватный.
03-VitaraS_zr-01_16Первый в истории Suzuki бензиновый турбомотор.
Подвеска энергоемка и не допускает сильных кренов. По шоссе едешь в удовольствие, да и с проселком она справляется уверенно. А вот двигателю, который был так хорош на асфальте, приходится туго на тяжелых грунтах. Предельный крутящий момент 220 Н∙м выдается в диапазоне 1500–4000 об/мин (у атмосферника лишь 156 Н∙м при 4400 об/мин), но проезд по влажному песку оспортивленной Витаре не очень-то давался.
Чтобы не зарыться, приходилось ползти внатяг, и порой двигатель глох, цепенея перед преградой, как мышонок при виде кошки.
Стихия машины с литерой S — асфальт, где турбоглоток воздуха приходится двигателю очень кстати: нечто драйверское появилось в характере Витары и, что особенно приятно, снизился расход топлива. Бензина, разумеется. Ориентировочная цена — 1 500 000 рублей.
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