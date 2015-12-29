Тест Suzuki Vitara S: куда турбина заведет

В марте на российский рынок выходит 140‑сильная Suzuki Vitara S — первый в истории марки автомобиль с бензиновым турбомотором. Чем отличаются ездовые повадки турбированной и атмосферной Витар? Ответ дал тест-драйв новой S-версии на асфальте и на бездорожье.

00-VitaraS_zr-01_16 Серебристые корпуса наружных зеркал — еще один атрибут турбо-Витары.

Серебристые корпуса наружных зеркал — атрибут турбо-Витары.

Suzuki Vitara S

Длина/ширина/высота/база 4175/1775/1610/2500 мм

4175/1775/1610/2500 мм Объем багажника 375 л

375 л Снаряженная/полная масса 1235/1730 кг

1235/1730 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1,4 л; 103 кВт/140 л.с. при 5500 об/мин; 220 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1,4 л; 103 кВт/140 л.с. при 5500 об/мин; 220 Н·м при 1500–4000 об/мин Разгон 0–100 км/ч 10,2 с

10,2 с Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/47 л

АИ-95/47 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 6,4/5,0/5,5 л/100 км

6,4/5,0/5,5 л/100 км Трансмиссия полный привод; М6

04-VitaraS_zr-01_16 Алюминиевые накладки на педали и красный декор — вот и все интерьерные отличия.

Алюминиевые накладки на педали и красный декор — вот и все интерьерные отличия.

Новая Vitara ладно скроена и не без претензий на покорение легкого бездорожья. Ей не хватало лишь мощного двигателя, например турбодизеля, что уже известен в Европе. Но его нам по-прежнему не видать. Зато в марте на российский рынок выйдет 140‑сильная Vitara S — первая в истории марки машина с бензиновым турбомотором.

Внешних изменений у Витары с турбомотором минимум: пятисекционная решетка радиатора и красная окантовка фар. Красная кайма украсила переднюю панель салона и дефлекторы вентиляции (у обычной окантовки синие), на сиденьях красная отстрочка сменила серебристую. А на пластиковой декоративной крышке двигателя красуется многообещающая надпись: BOOSTERJET. Самолет?

Ездит турбированная Vitara совершенно по-другому. У педали газа словно появились дополнительные нервные окончания: она реагирует на малейшее прикосновение — и машина готова сорваться с места. На разгон до сотни нужно всего 10,2 с против 13 с у атмосферной машины, а переднеприводная версия еще шустрее — 9,5 с! Максималка поднялась с 180 до 200 км/ч. При такой резвости неплохо бы иметь плотный, с хорошей обратной связью руль, — но, увы, он всё такой же ватный.

03-VitaraS_zr-01_16 Первый в истории Suzuki бензиновый турбомотор.

Первый в истории Suzuki бензиновый турбомотор.

Материалы по теме Suzuki Vitara получила литеру S и спортивный характер

Подвеска энергоемка и не допускает сильных кренов. По шоссе едешь в удовольствие, да и с проселком она справляется уверенно. А вот двигателю, который был так хорош на асфальте, приходится туго на тяжелых грунтах. Предельный крутящий момент 220 Н∙м выдается в диапазоне 1500–4000 об/мин (у атмосферника лишь 156 Н∙м при 4400 об/мин), но проезд по влажному песку оспортивленной Витаре не очень-то давался.

Чтобы не зарыться, приходилось ползти внатяг, и порой двигатель глох, цепенея перед преградой, как мышонок при виде кошки.

Стихия машины с литерой S — асфальт, где турбоглоток воздуха приходится двигателю очень кстати: нечто драйверское появилось в характере Витары и, что особенно приятно, снизился расход топлива. Бензина, разумеется. Ориентировочная цена — 1 500 000 рублей.