Lada Vesta против конкурентов: кто вырвется из окружения? (ВИДЕО)

00-Vesta,-Polo,-Solaris,-Logan,-Gentra_zr-01_16-00011-HDRRavon Gentra — бензин, 1,5 л (107 л.с.), 5-ступенчатая механика, Optimum Plus, 519 000 руб.; Lada Vesta — бензин, 1,6 л (106 л.с.), 5-ступенчатая механика, Luxe Multimedia, 633 000 руб.; Volkswagen Polo — бензин, 1,6 л (110 л.с.), 5-ступенчатая механика, Allstar, ожидаемая цена указанной комплектации 639 790 руб.; Renault Logan — бензин, 1,6 л (102 л.с.),:5-ступенчатая механика, Luxe Privilege, 668 960 руб., Hyundai Solaris — бензин, 1,6 л (123 л.с.), 6-ступенчатая механика, Special Edition 500 000th, 684 900 руб.
СоперникиВ свой первый день на должности главы АВТОВАЗа Бу Андерссон распорядился вычистить и отремонтировать заводские туалеты. Швед, съевший не одну собаку на управленческих делах, был шокирован состоянием уборных и не понимал, как люди, работающие в подобных условиях, могут создавать хорошие автомобили.
- Ravon Gentra — бензин, 1,5 л (107 л.с.), 5-ступенчатая механика, Optimum Plus, 519 000 руб.
- Lada Vesta — бензин, 1,6 л (106 л.с.), 5-ступенчатая механика, Luxe Multimedia, 633 000 руб.
- Volkswagen Polo — бензин, 1,6 л (110 л.с.), 5-ступенчатая механика, Allstar, ожидаемая цена указанной комплектации 639 790 руб.
- Renault Logan — бензин, 1,6 л (102 л.с.), 5-ступенчатая механика, Luxe Privilege, 668 960 руб.
- Hyundai Solaris — бензин, 1,6 л (123 л.с.), 6-ступенчатая механика, Special Edition 500 000th, 684 900 руб.
Качеством в Тольятти действительно не пахло. Интерьерные пластиковые панели на Калинах и Грантах топорщились, подгонка кузовных элементов оставляла желать лучшего, коробки передач гудели и не отличались четкостью переключений, а ступичные подшипники разваливались вместе с верой в светлое будущее.
Но не прошло и двух лет с момента появления Андерссона в тольяттинских цехах, а мы уже любуемся красавицей Вестой. Первой Ладой, созданной в условиях чистых уборных. Первой Ладой, двери которой закрываются с приятным звуком и без усилия.
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А нам всё РАВОН
22-Gentra_zr-01_16Ravon Gentra. Ездовые манеры Джентры удачно скрывают возраст шасси. Посетовать можно лишь на жестковатую подвеску — с дорожными дефектами конкуренты справляются лучше.
Ravon Gentra Автомобиль дебютировал в 2002 году как Chevrolet Lacetti (на некоторых рынках — Daewoo Lacetti) и продавался в России вплоть до 2012 года. В 2013‑м пережил фейслифтинг, был переименован в Daewoo Gentra и получил прописку на заводе GM Uzbekistan. Осенью 2015 года модель переименована в Ravon Gentra по требованию компании Daewoo International. Привод передний. Коробка передач — пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Двигатели бензиновые: 1,5 л (107 л.с.), М5 — от 439 000 руб., 1,5 л (107 л.с.), A6 — от 519 000 руб.Десять лет назад мы с отцом пришли в салон Chevrolet за седаном Lacetti. Недорого отделанный, но вполне современный по меркам того времени автомобиль был аккуратно собран и отлично выглядел. Около новеньких машин стайками порхали потенциальные покупатели, а очереди на популярные версии растягивались на несколько месяцев. И вот смотрю я на Джентру — тот же Lacetti-седан в третьем пришествии, только с мордашкой от Lacetti-хэтчбека — и недоумеваю: как же сильно за десять лет изменился сегмент бюджетных седанов на стыке класcов B и C! Казавшаяся недавно практически эталонной эргономика уже воспринимается захворавшей: простецкий пластмассовый руль регулируется только по высоте, ход рычага механики велик, а за пятой передачей приходится тянуться куда-то вправо и вверх, полируя пластмассовым рычагом колено переднего пассажира. Отделка тоскливая. Интерьерные панели отлиты из дешевого пластика и выкрашены в серый цвет всех возможных оттенков. Это комната психологической загрузки — с архаичными электронными часами, антикварными крутилками, которыми регулируется наклон подушки водительского сиденья (нормальной регулировки по высоте нет). Порт USB? Забудьте. «Блютус»? Очень смешно. Хочется выйти и захлопнуть за собой дверь. И счастье, если захлопнуть ее удастся с первого раза — качество сборки на заводе в Асаке прихрамывает.
23-Gentra_zr-01_16Ravon Gentra. Интерьер явно устарел. Дополнительную щепотку уныния привносит обилие серого самых разных оттенков.Ход рычага пятиступенчатой механики великоват, но четкость переключений приемлема. За пятой передачей приходится далеко тянуться.
Валенки со стразамиRenault Logan второго поколения — вот автомобиль по-настоящему современный! У нашего седана в комплектации Luxe Privilege есть и USB, и AUX. И даже мультимедийная система с тачскрином и навигацией! Двухцветная панель выглядит воздушной и нарядной, а кожаный руль с приливами под правильный хват удобно лежит в руках. Но вот парадокс! Находиться в Renault ненамного приятнее, чем в Джентре.
34-Logan_zr-01_16Renault Logan демонстрирует приличную плавность хода, однако пустой руль не располагает к сколько-нибудь активной езде, а шум от двигателя выходит за рамки приличия.
Renault Logan Второе поколение бестселлера французской марки выпускается с 2012 года. Продажи в России стартовали весной 2014‑го. Производится в Тольятти. Привод передний. Коробки передач — пятиступенчатая механика, четырехступенчатый автомат, пятиступенчатый робот. Двигатели бензиновые: 1,6 л (82 л.с.), М5 — от 419 000 руб., 1,6 л (102 л.с.), М5 — от 539 000 руб., 1,6 л (82 л.с.), Р5 — от 552 980 руб., 1,6 л (102 л.с.), А4 — от 599 980 руб.
37-Logan_zr-01_16Renault Logan. Двухцветный интерьер Логана в топовом исполнении Luxe Privilege воздушен и наряден, однако к эргономике есть вопросы. Руль сильно завален вперед, расположение рычага механической коробки неидеально, а блок управления задними стеклоподъемниками по-прежнему внедрен в центральную консоль. Пульт управления стеклопакетом на водительской двери Логана по-прежнему купированный: клавиши управления задними стеклами находятся на центральной консоли. Невзрачная «кочерга» пятиступенчатой механики огорчает длинным ходом и неидеальной избирательностью.
Низкий потолокНа первый взгляд, Solaris — воплощение идеального бюджетного автомобиля. С лёту покоряет аккуратным интерьером, выполненным из пластика с хорошей фактурой. Подкупает человеческой геометрией посадки и приятной глазу панелью приборов.
61-Solaris_zr-01_16Hyundai Solaris подкупает динамикой, информативными тормозами и лучшей в квинтете изоляцией от моторных шумов. А вот управляемость у Весты и Polo вкуснее.
Hyundai Solaris Выпускается с января 2011 года на заводе полного цикла в Санкт-Петербурге. В июне 2014 года модернизирован. Привод передний. Коробки передач — пяти- или шестиступенчатая механика, четырех- или шестиступенчатый автомат. Двигатели бензиновые: 1,4 л (107 л.с.), М5 — от 505 900 руб., 1,6 л (123 л.с.), М6- от 604 400 руб., 1,4 л (107 л.с.), А4 — от 614 400 руб., 1,6 л (123 л.с.), А6 — от 644 400 руб.бюджетном сегменте лишь Skoda Rapid с 1,4‑литровым турбомотором может похвастаться подобной прытью. И мало кто способен противопоставить столь же мощную шумоизоляцию. Управляемость не зажигает, однако в спокойных режимах понятна и предсказуема; лишь на трассе искушенная душа просит более чистой обратной связи. Передачи щелкаются четко и уверенно, ход рычага коробки значительно меньше, чем в Логане или Джентре. А передач шесть. Тому же Логану страсть как не хватает дополнительной передачи, которая и на экономичность повлияла бы, и придушила звук мотора на крейсерских скоростях.
65-Solaris_zr-01_16Hyundai Solaris. Аккуратно собранный и продуманный интерьер Соляриса не заслуживает критики. Жаль лишь, что руль регулируется по вылету исключительно в максимальной комплектации Elegance.
Светлая заВЕСТьМне тяжело навязать чужое мнение. Я выясню всё до мельчайших деталей и составлю свое.И хотя глупо отрицать, что восторженные отзывы коллег, успевших поездить на Весте, сформировали в сознании позитивное ее восприятие, к оценке я подходил очень осторожно и въедливо изучал каждую мелочь.
75-Vesta_zr-01_16Lada Vesta. Веста значительно жестче других Лад, однако и управляемость великолепная. Приятнее и надежнее в этом тесте едет только Polo. Шумоизоляция на высоте.
Lada Vesta Сборка Весты начата 25 сентября на заводе в Ижевске. Продажи стартовали ровно через два месяца — в ночь на 25 ноября. Седан спроектирован в России, но некоторые узлы и агрегаты заимствованы (например, механическая коробка передач Renault). Привод передний. Коробка передач — пятиступенчатая механика или пятиступенчатый робот. Двигатель бензиновый: 1,6 л (106 л.с.), М5 — от 514 000 руб., 1,6 л (106 л.с.), Р5 — от 569 000 руб.Как театр начинается с вешалки, так знакомство с новой машиной начинается с дверной ручки. Эдакое рукопожатие при встрече. Дверь Весты поддается очень легко, а закрывается и вовсе на зависть оппонентам — всегда с первого раза и с приятным, породистым звуком. Эргономика не вызывает вопросов, довольно жесткое водительское кресло идеально распределяет нагрузки, боковая поддержка в норме. Кстати, только в Ладе мне удалось сесть так низко, как я хотел. Ни Джентра, ни Логан с Солярисом не предоставили такой возможности. Руль отформован из пластика даже в самой дорогой комплектации Luxe, однако приятен на ощупь и регулируется по высоте и по вылету даже в базовой комплектации. А вот материалы отделки передней панели, боковых стоек и крыши хотелось бы получше — Solaris и Polo оставляют ощущение более качественных вещей. И блок управления стеклоподъемниками не фонтан. Олдскульные тольяттинские клавиши без автоматического режима даже на водительской двери — словно пришельцы из прошлого. Если бы мы ставили баллы за интерьерный лоск и общее ощущение качества, Solaris объехал бы Весту на два корпуса.
77-Vesta_zr-01_16Lada Vesta. По степени проработки эргономики Веста стоит на одной ступени с Polo. Материалы отделки неплохие, но в мелочах Solaris и Polo дарят ощущение более качественных вещей. Рычаг пятиступенчатой механики Лады отлично изолирован от вибраций, но расстраивает длинным ходом. Зато четкость работы почти образцовая.
ПОЛОн силО том, что Volkswagen очень хочет быть в авангарде, говорит хотя бы тот факт, что популярный Polo Sedan, выпускаемый с 2010‑го, в прошлом году был модернизирован дважды. Весной подретушировали внешность — перерисовали решетку радиатора, оптику и кое-что в интерьере. А осенью оснастили новыми моторами калужской сборки, коробками передач с измененными передаточными числами, перенастроенной подвеской и свежими опциями.
48-Polo_zr-01_16Пережив обширное техническое обновление, Volkswagen Polo Sedan снова в авангарде. Это самый тихий, комфортный и приятный в управлении автомобиль в классе.
Volkswagen Polo Седан на платформе хэтчбека VW Polo пятого поколения дебютировал в 2010 году. Собирается в Калуге. Весной 2015‑го представлен рестайлинговый вариант с освеженной внешностью, а в ноябре обновили линейку моторов и расширили список опций. Привод — передний. Коробка передач — пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Двигатели бензиновые: 1,6 л (90 л.с.), М5 — от 524 900 руб., 1,6 л (110 л.с.), М5 — 602 900 руб., 1,6 л (110 л.с.), А6 — 648 900 руб.На тест мы урвали один из первых Polo в только-только запущенной комплектации Allstar. Она занимает промежуточное положение между Trendline и Comfortline. Value for money, говорят фольксвагеновцы. Подразумевая, что оснащение трудно назвать роскошным, но всё необходимое наличествует, а цена приятная. На момент сдачи в печать этого выпуска ЗР предполагаемая цена тестовой машины составляла 639 790 рублей. А ведь здесь две подушки, кондиционер, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и другие мелочи, подробнее о которых рассказывает Максим Гомянин. Главное украшение интерьера — великолепный мультируль со скошенным низом, как на Пассате или Гольфе. И — о чудо! — в Фольксвагене, испокон веку мучившем нас фирменным слотом Media-IN, появились разъемы USB и AUX. Обновленный Polo вообще подкупает вниманием к деталям. Доводчики здесь — на всех опускных стеклах, причем работают и вверх, и вниз. Материалы отделки, вне сомнений, лучшие в квинтете. Штатная аудиосистема в два счета «цепляется» к телефону через Bluetooth и звучит более чем достойно, в то время как в других автомобилях теста штатная «музыка» играет на троечку с минусом. Отныне Polo воспринимается просто маленьким Фольксвагеном, а не маленьким и дешевым.
50-Polo_zr-01_16Volkswagen Polo Sedan. Эргономика Polo практически безупречна, а обшитый нежнейшей кожей руль со скошенным низом — как на моделях Golf и Passat: это великолепная находка маркетологов, крайне положительно влияющая на общее восприятие интерьера. Приятный рычаг, умеренный ход,безупречная четкость переключений. Конкурентам есть чему поучиться.
Заглушив моторы и окинув прощальным взглядом наших подопечных, мы готовы озвучить итог. Немолодой Ravon Gentra подойдет непритязательным покупателям, которые экономят каждый рубль, не гонятся за прогрессом и не считают зазорным доделать что-то своими руками. Например, отрегулировать дверные замки или изобрести выход AUX для штатной магнитолы. На великие дела мотивирует ценовая пропасть до ближайшего конкурента по тесту.
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ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ
Геннадий Емелькин Одно из принципиальных изменений в Весте по сравнению с другими автомобилями Лада — в компьютерной диагностике. Как правило, у каждого автопроизводителя есть партнер-производитель диагностического оборудования для дилерских центров. Для АВТОВАЗа начиная с первых моделей с впрыском топлива таким партнером была самарская фирма НТС, выпускавшая сканеры серии ДСТ. Но для диагностики электронных систем Весты АВТОВАЗ выбрал иностранного производителя сканера. Таким образом, ДСТ выбывает из разряда дилерских сканеров, хотя при доводке и испытании Весты использовали именно этот прибор.
ПРИЦЕНИСЬ
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VOLKSWAGEN POLO SEDAN
Базовый Polo (комплектация Conceptline, от 524 900 рублей) оснащен двумя подушками безопасности, ABS; водительское сиденье регулируется по высоте, у заднего сиденья складывается спинка. Polo в версии Trendline с 110‑сильным мотором имеет дисковые тормоза сзади, а самая богатая версия Highline (от 702 900 рублей) подразумевает противотуманки с функцией поворотного света. Предлагается пакет «Безопасность» за 31 990 рублей: ESP, боковые подушки, датчики парковки. А пакет «Мультимедиа» с продвинутой музыкальной системой и мультифункциональным рулем оценен в 18 990 рублей. Обогревы сидений, лобового стекла и форсунок омывателя объединены в пакет Hot Star.
ЛАДА ВЕСТА
Базовая Веста в исполнении Классик (от 514 000 рублей) дешевле Соляриса и Polo, но оснащена богаче: есть подушка безопасности водителя, ABS с усилителем экстренного торможения, система контроля устойчивости (ESC) и противобуксовочная. Комплектация может быть расширена пакетом опций Start (кондиционер, подушка безопасности пассажира, охлаждаемый перчаточный ящик), за который просят 30 000 рублей.
Веста в версии Комфорт (от 570 000 рублей, есть обогрев зеркал, сидений, задние датчики парковки и прочее) и Luxe (от 609 000 рублей, есть датчик дождя, противотуманки и др.) тоже дешевле Соляриса и Polo в наиболее богатом оснащении.
HYUNDAI SOLARIS
Самый доступный Solaris (1,4 л, 107 л.с., М5, исполнение Active) оценен в 535 900 рублей: он на 21 900 рублей дороже базовой Весты и на 11 000 рублей — начального Polo. Но это не пустая машина: есть две подушки безопасности, ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, иммобилайзер, передние электростеклоподъемники, центральный замок и прочее. За кондиционер, обогрев зеркал и сидений придется доплатить 73 500 рублей, но у машин с автоматом и 123‑сильным мотором 1.6 всё перечисленное входит в стандартное оборудование. Средняя комплектация Comfort оценена в 620 900 рублей, а топовая Elegance — в 675 400 рублей. Покупателям машины с мотором 1.6 предлагают пакеты опций. В «Зимний» ценой 21 400 рублей входит обогрев лобового стекла и руля, а также кожаная отделка рукояти коробки передач и руля. За пакет «Безопасность» (боковые подушки, ESP, противобуксовочная система, обогрев лобового стекла) возьмут 40 000 рулей.
RENAULT LOGAN
Цены на Logan (1,6 л, 82 л.с., М5, исполнение Access) стартуют с 419 000 рублей — это один из наиболее доступных седанов в России. На 96 тысяч дешевле самой доступной Весты! В оснащении числятся подушка безопасности водителя, крепления детского кресла ISOFIX, дневные ходовые огни. ABS появляется в комплектации Confort. За кондиционер придется доплатить 29 990 рублей, но в версии Privilege он в стандарте. Климат-контроль появляется в наиболее богатой комплектации Luxe Privilege.
Пакеты опций предназначены преимущественно для среднего оснащения Confort. «Зимний» пакет с датчиком температуры и обогревом передних сидений, зеркал, лобового стекла стоит 16 990 рублей. Пакет «Мультимедиа» (навигация, аудиосистема с поддержкой Bluetooth) — 15 990 рублей.
RAVON GENTRA
Базовый седан в комплектации Comfort стоит 439 000 рублей — это машина без ABS, но с одной подушкой безопасности, иммобилайзером, центральным замком, обогревом зеркал и четырьмя электростеклоподъемниками. Средняя версия Optimum Plus (от 519 000 рублей) подразумевает ABS, кондиционер с салонным фильтром, CD/MP3‑аудиосистему, обогрев сидений, стальные 15‑дюймовые колеса. Джентру в топовом оснащении Elegance можно купить за 579 000 рублей. В такой машине есть вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира, пепельница, обогрев лобового стекла, регулируемый по углу наклона руль и прочее.
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