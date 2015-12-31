Lada Vesta против конкурентов: кто вырвется из окружения? (ВИДЕО)

В свой первый день на должности главы АВТОВАЗа Бу Андерссон распорядился вычистить и отремонтировать заводские туалеты. Швед, съевший не одну собаку на управленческих делах, был шокирован состоянием уборных и не понимал, как люди, работающие в подобных условиях, могут создавать хорошие автомобили.

Качеством в Тольятти действительно не пахло. Интерьерные пластиковые панели на Калинах и Грантах топорщились, подгонка кузовных элементов оставляла желать лучшего, коробки передач гудели и не отличались четкостью переключений, а ступичные подшипники разваливались вместе с верой в светлое будущее.

Но не прошло и двух лет с момента появления Андерссона в тольяттинских цехах, а мы уже любуемся красавицей Вестой. Первой Ладой, созданной в условиях чистых уборных. Первой Ладой, двери которой закрываются с приятным звуком и без усилия.

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И первой Ладой, в салоне которой не сразу понимаешь, заведена она или нет. Конечно, нужно сказать искреннее спасибо заимствованным у альянса Renault — Nissan решениям и комплектующим — схемам подвесок (Renault Megane/ Fluence ), электроусилителю руля ( Nissan Qashqai ) и пятиступенчатой механической коробке ( Renault Logan ). Однако 106-сильный шестнадцатиклапанник, настройки шасси и интерьер у Весты — свои.

И даже одного взгляда на Ладу достаточно, чтобы в душе поселилась робкая надежда на то, что она готова дать бой одноклассникам, в числе которых родственный Renault Logan с аналогичной пятиступкой и 1,6-литровым атмосферником мощностью 102 силы.

Разумеется, конкуренты тоже не теряли времени даром. Пока на АВТОВАЗе дотачивали новый флагман, Volkswagen второй раз за год (не рекорд ли это?) модернизировал Polo Sedan : мы взяли самую свежую версию, которая на момент теста еще не поступила в продажу, — с новым 1,6-литровым мотором (110 л.с. вместо прежних 105 л.с.), новой коробкой передач, улучшенной шумоизоляцией и недоступными прежде опциями.

Корейцы из Hyundai поставили абсолютный рекорд, реализовав в России за четыре с половиной года полмиллиона Солярисов, и продолжают снимать сливки, продавая до 10 тысяч машин ежемесячно. В наших руках машина из юбилейной серии «500 000th», с 1,6-литровым мотором и шестиступенчатой механикой.

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А предприятие GM Uzbekistan провело вынужденный ренейминг, запустив бренд Ravon взамен стародавнего Daewoo: запрет на его использование санкционировал правообладатель — глобальная компания Daewoo International.

Не потеряется ли возрастной седан Ravon Gentra — суть Chevrolet Lacetti с 107-сильным мотором от Chevrolet Cobalt — на фоне более свежих оппонентов? Вооружайтесь попкорном — битва будет жаркой!

А нам всё РАВОН

22-Gentra_zr-01_16 Ravon Gentra. Ездовые манеры Джентры удачно скрывают возраст шасси. Посетовать можно лишь на жестковатую подвеску — с дорожными дефектами конкуренты справляются лучше.





Ravon Gentra Автомобиль дебютировал в 2002 году как Chevrolet Lacetti (на некоторых рынках — Daewoo Lacetti) и продавался в России вплоть до 2012 года. В 2013‑м пережил фейслифтинг, был переименован в Daewoo Gentra и получил прописку на заводе GM Uzbekistan. Осенью 2015 года модель переименована в Ravon Gentra по требованию компании Daewoo International. Привод передний. Коробка передач — пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Двигатели бензиновые: 1,5 л (107 л.с.), М5 — от 439 000 руб., 1,5 л (107 л.с.), A6 — от 519 000 руб.

Десять лет назад мы с отцом пришли в салон Chevrolet за седаном Lacetti. Недорого отделанный, но вполне современный по меркам того времени автомобиль был аккуратно собран и отлично выглядел. Около новеньких машин стайками порхали потенциальные покупатели, а очереди на популярные версии растягивались на несколько месяцев.

И вот смотрю я на Джентру — тот же Lacetti-седан в третьем пришествии, только с мордашкой от Lacetti-хэтчбека — и недоумеваю: как же сильно за десять лет изменился сегмент бюджетных седанов на стыке класcов B и C! Казавшаяся недавно практически эталонной эргономика уже воспринимается захворавшей: простецкий пластмассовый руль регулируется только по высоте, ход рычага механики велик, а за пятой передачей приходится тянуться куда-то вправо и вверх, полируя пластмассовым рычагом колено переднего пассажира.

Отделка тоскливая. Интерьерные панели отлиты из дешевого пластика и выкрашены в серый цвет всех возможных оттенков. Это комната психологической загрузки — с архаичными электронными часами, антикварными крутилками, которыми регулируется наклон подушки водительского сиденья (нормальной регулировки по высоте нет). Порт USB? Забудьте. «Блютус»? Очень смешно. Хочется выйти и захлопнуть за собой дверь. И счастье, если захлопнуть ее удастся с первого раза — качество сборки на заводе в Асаке прихрамывает.

23-Gentra_zr-01_16 Ravon Gentra. Интерьер явно устарел. Дополнительную щепотку уныния привносит обилие серого самых разных оттенков.Ход рычага пятиступенчатой механики великоват, но четкость переключений приемлема. За пятой передачей приходится далеко тянуться.





Конечно, этот автомобиль со сложной судьбой нельзя назвать мертворожденным. Профиль кресла водителя неплох, задний диван не хуже и не лучше, чем у конкурентов. В Джентре достаточно тихо, да и управляемость приличная: живые реакции, незначительные крены в поворотах. Напора полуторалитрового мотора достаточно для большинства ситуаций. И если перечисленных достоинств вам вполне хватает для долгих счастливых отношений с автомобилем, то самое время порадоваться тому, что Gentra с двумя подушками, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и обогревом передних сидений оценена в 519 000 рублей — на 20% дешевле тестовой Весты!

И все-таки я не купил бы Ravon, даже оказавшись на мели. Дело не в том, что дорожные трещины «узбекский кореец» проходит жестче своих конкурентов. И не в том, что багажник Джентры самый скромный в квинтете. Небогатые покупатели приобретают автомобиль с расчетом на долгое использование. А для меня годами ездить на изрядно устаревшей машине — сущий кошмар. Я предпочту копить, отказавшись от прочих жизненных удовольствий, и выберу комплектацию значительно проще, но это будет автомобиль современный. Благо предложений хватает.

Десять лет — это вечность. В наши дни вещи меняются с калейдоскопической быстротой. Сегодня в России нет ни модели Lacetti, ни бюджетных Chevrolet. Нет даже здания у станции метро «Сокол», в котором располагался салон , когда-то привлекший нас с отцом в свои двери. И я на девяносто девять процентов уверен, что ажиотажного спроса на седан Ravon Gentra также не будет. А уж в отсутствии очередей — на все сто.

Валенки со стразами

Renault Logan второго поколения — вот автомобиль по-настоящему современный! У нашего седана в комплектации Luxe Privilege есть и USB, и AUX. И даже мультимедийная система с тачскрином и навигацией! Двухцветная панель выглядит воздушной и нарядной, а кожаный руль с приливами под правильный хват удобно лежит в руках. Но вот парадокс! Находиться в Renault ненамного приятнее, чем в Джентре.

34-Logan_zr-01_16 Renault Logan демонстрирует приличную плавность хода, однако пустой руль не располагает к сколько-нибудь активной езде, а шум от двигателя выходит за рамки приличия.





Renault Logan Второе поколение бестселлера французской марки выпускается с 2012 года. Продажи в России стартовали весной 2014‑го. Производится в Тольятти. Привод передний. Коробки передач — пятиступенчатая механика, четырехступенчатый автомат, пятиступенчатый робот. Двигатели бензиновые: 1,6 л (82 л.с.), М5 — от 419 000 руб., 1,6 л (102 л.с.), М5 — от 539 000 руб., 1,6 л (82 л.с.), Р5 — от 552 980 руб., 1,6 л (102 л.с.), А4 — от 599 980 руб.

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Я стойко ощущаю себя водителем грузовика. Или фургона. Посадка — командирская. Под правой рукой — бесконечная рукоять пятиступенчатой механики, смещенная вперед так, что на месте четвертой передачи я постоянно пытаюсь нащупать «нейтраль». Ход рычага даже больше, чем в Джентре; регулируемый лишь по высоте руль (а ведь Logan второго поколения встал на конвейер в 2012-м!) огорчает вялыми реакциями на любых скоростях. Дополняет невеселую картину выходящий за рамки приличия рев мотора.

Давайте быть честными: первый Логан, будучи абсолютно недружелюбным к потребителю и сотканным из эргономических косяков, стал популярным лишь потому, что на тот момент у него не было прямых конкурентов . И мне очень жаль, что многие спорные решения достались в наследство современной машине. Это и неудобная высокая посадка в мягком бесформенном кресле без поясничной поддержки, и расположенные на центральной консоли клавиши управления задними стеклоподъемниками, и маленькие боковые зеркала… Но Logan покупают, и неплохо!

А дело в том, что свою утилитарную функцию маленький Renault выполняет хорошо. Моторчик в 102 силы сносно везет, подвеска честно отрабатывает умеренные ямы. На заднем диване комфортно располагаются трое пассажиров, а 400-литровый багажник запросто вмещает их вещи. Больше того, по дороге в деревню нигде не зацепишь брюхом, ведь клиренс почти кроссоверный — 165 мм.

37-Logan_zr-01_16 Renault Logan. Двухцветный интерьер Логана в топовом исполнении Luxe Privilege воздушен и наряден, однако к эргономике есть вопросы. Руль сильно завален вперед, расположение рычага механической коробки неидеально, а блок управления задними стеклоподъемниками по-прежнему внедрен в центральную консоль. Пульт управления стеклопакетом на водительской двери Логана по-прежнему купированный: клавиши управления задними стеклами находятся на центральной консоли. Невзрачная «кочерга» пятиступенчатой механики огорчает длинным ходом и неидеальной избирательностью.





Renault в недорогих комплектациях может стать выгодным приобретением и прекрасным помощником для семьи. Но кому адресован наш Logan в топовой комплектации Luxe Privilege? Тайна, покрытая мраком. Ни тачскрин мультимедийной системы, ни подрулевой пульт управления «музыкой», ни другие опции, поднявшие цену тестовой машины до запредельных 668 960 рублей, не превратят Logan в удобного и модного «горожанина». Не сделают утилитарный автомобиль существенно уютнее, удобнее и приветливее. Вне зависимости от уровня оснащения, двери будут закрываться с консервобаночным звуком, а эргономика останется из рук вон плохой. С шестьюстами тысячами я без раздумий отправлюсь к дилерам Hyundai. И судя по тому, что дела у корейцев идут значительно лучше, не я один.

Низкий потолок

На первый взгляд, Solaris — воплощение идеального бюджетного автомобиля. С лёту покоряет аккуратным интерьером, выполненным из пластика с хорошей фактурой. Подкупает человеческой геометрией посадки и приятной глазу панелью приборов.

61-Solaris_zr-01_16 Hyundai Solaris подкупает динамикой, информативными тормозами и лучшей в квинтете изоляцией от моторных шумов. А вот управляемость у Весты и Polo вкуснее.





Hyundai Solaris Выпускается с января 2011 года на заводе полного цикла в Санкт-Петербурге. В июне 2014 года модернизирован. Привод передний. Коробки передач — пяти- или шестиступенчатая механика, четырех- или шестиступенчатый автомат. Двигатели бензиновые: 1,4 л (107 л.с.), М5 — от 505 900 руб., 1,6 л (123 л.с.), М6- от 604 400 руб., 1,4 л (107 л.с.), А4 — от 614 400 руб., 1,6 л (123 л.с.), А6 — от 644 400 руб.

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Ограниченная версия Special Edition 500 000th, выпущенная в честь полумиллионного проданного в России Соляриса, — это урезанная комплектация Elegance. Есть датчик света, полноценный климат-контроль, легкосплавные 16-дюймовые колеса и встроенные в боковые зеркала повторители указателей поворотов. Но нет приборной панели Supervision (повторюсь, даже штатная хороша), датчиков парковки и обогрева руля. Да и сам руль не обшит кожей и лишен регулировки по вылету. Пожалуй, лишь ее отсутствие и заставляет говорить о некой «неполноценности».

Тем не менее после Джентры и Логана в Солярисе я обживаюсь моментально. А если разбудить 123‑сильный мотор и проехать пару километров, улыбка уже не сойдет с лица. В бюджетном сегменте лишь Skoda Rapid с 1,4‑литровым турбомотором может похвастаться подобной прытью. И мало кто способен противопоставить столь же мощную шумоизоляцию.

Управляемость не зажигает, однако в спокойных режимах понятна и предсказуема; лишь на трассе искушенная душа просит более чистой обратной связи. Передачи щелкаются четко и уверенно, ход рычага коробки значительно меньше, чем в Логане или Джентре. А передач шесть. Тому же Логану страсть как не хватает дополнительной передачи, которая и на экономичность повлияла бы, и придушила звук мотора на крейсерских скоростях.

65-Solaris_zr-01_16 Hyundai Solaris. Аккуратно собранный и продуманный интерьер Соляриса не заслуживает критики. Жаль лишь, что руль регулируется по вылету исключительно в максимальной комплектации Elegance.





И все-таки есть в этой бочке корейского меда небольшой осадок. Первыми его ощутят гости заднего ряда — особенно если заберутся туда втроем. Solaris ощутимо теснее конкурентов: жмет и в плечах, и в коленях. Покатая крыша норовит ударить рослых по голове. И даже я при росте 176 см задевал волосами обшивку потолка, устроившись посередине. Кстати, средний подголовник не предусмотрен.

Педаль тормоза в пол — и под равномерный стрекот ABS наш Hyundai встает на свежем снегу как вкопанный. Информативность привода педали тормоза лучшая в тесте. Хорош Solaris! Но и цена велика — 684 900 рублей.

Светлая заВЕСТь

Мне тяжело навязать чужое мнение. Я выясню всё до мельчайших деталей и составлю свое.И хотя глупо отрицать, что восторженные отзывы коллег, успевших поездить на Весте , сформировали в сознании позитивное ее восприятие, к оценке я подходил очень осторожно и въедливо изучал каждую мелочь.

75-Vesta_zr-01_16 Lada Vesta. Веста значительно жестче других Лад, однако и управляемость великолепная. Приятнее и надежнее в этом тесте едет только Polo. Шумоизоляция на высоте.





Lada Vesta Сборка Весты начата 25 сентября на заводе в Ижевске. Продажи стартовали ровно через два месяца — в ночь на 25 ноября. Седан спроектирован в России, но некоторые узлы и агрегаты заимствованы (например, механическая коробка передач Renault). Привод передний. Коробка передач — пятиступенчатая механика или пятиступенчатый робот. Двигатель бензиновый: 1,6 л (106 л.с.), М5 — от 514 000 руб., 1,6 л (106 л.с.), Р5 — от 569 000 руб.

Как театр начинается с вешалки, так знакомство с новой машиной начинается с дверной ручки. Эдакое рукопожатие при встрече. Дверь Весты поддается очень легко, а закрывается и вовсе на зависть оппонентам — всегда с первого раза и с приятным, породистым звуком.

Эргономика не вызывает вопросов, довольно жесткое водительское кресло идеально распределяет нагрузки, боковая поддержка в норме. Кстати, только в Ладе мне удалось сесть так низко, как я хотел. Ни Джентра, ни Логан с Солярисом не предоставили такой возможности.

Руль отформован из пластика даже в самой дорогой комплектации Luxe, однако приятен на ощупь и регулируется по высоте и по вылету даже в базовой комплектации. А вот материалы отделки передней панели, боковых стоек и крыши хотелось бы получше — Solaris и Polo оставляют ощущение более качественных вещей. И блок управления стеклоподъемниками не фонтан. Олдскульные тольяттинские клавиши без автоматического режима даже на водительской двери — словно пришельцы из прошлого. Если бы мы ставили баллы за интерьерный лоск и общее ощущение качества, Solaris объехал бы Весту на два корпуса.

77-Vesta_zr-01_16 Lada Vesta. По степени проработки эргономики Веста стоит на одной ступени с Polo. Материалы отделки неплохие, но в мелочах Solaris и Polo дарят ощущение более качественных вещей. Рычаг пятиступенчатой механики Лады отлично изолирован от вибраций, но расстраивает длинным ходом. Зато четкость работы почти образцовая.





Пускаю мотор и… Это первая Лада, в которой трудно понять, заведен двигатель или нет. Никаких вибраций на педалях или рычаге коробки. Земля и небо в сравнении с редакционными Калиной и Грантой. И хотя ход рычага в Весте длинный, как и ход педали сцепления (вот оно, родство с Renault Logan!), переключения приятные и четкие — явно лучше, чем в Renault. Неудивительно, ведь коробка Весты — доработанная: вместо тягового привода здесь реализован тросовый, более современный.

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Можете мне не верить, но уровень «шумоподавления» также на недосягаемой для Логана высоте. Да что там, в этой номинации Веста вполне сравнима с Солярисом. А уж по части управляемости она не оставляет вышеупомянутым соперникам шансов: острый руль, точные и быстрые реакции и прогнозируемое поведение в любых ситуациях. Здесь нет ни излишней легкости, демонстрируемой Солярисом на трассе, ни перманентного «киселя» Renault, ни задумчивости Джентры. Веста не просто надежно управляющийся бюджетник — это настоящий driver’s car ! Удивительно, но ста шести сил для ритмичной езды вполне хватает.

Чем еще запомнилась Веста? Лучшими в тесте зеркалами, камерой заднего вида, рекордным дорожным просветом (мы намерили под поддоном картера 190 мм!) и удобным багажником, заткнувшим за пояс всех конкурентов с результатом 444 литра (тоже согласно нашим замерам). А еще — лючком бензобака без замка, что вынудило нас нарисовать лишь семь баллов в графе «Эксплуатация». Слить топливо из такой машины — проще простого. Прокол.

Тем не менее дебют удался. О чем красноречиво говорят итоговые оценки.

ПОЛОн сил

О том, что Volkswagen очень хочет быть в авангарде, говорит хотя бы тот факт, что популярный Polo Sedan, выпускаемый с 2010‑го, в прошлом году был модернизирован дважды. Весной подретушировали внешность — перерисовали решетку радиатора, оптику и кое-что в интерьере. А осенью оснастили новыми моторами калужской сборки , коробками передач с измененными передаточными числами, перенастроенной подвеской и свежими опциями.

48-Polo_zr-01_16 Пережив обширное техническое обновление, Volkswagen Polo Sedan снова в авангарде. Это самый тихий, комфортный и приятный в управлении автомобиль в классе.





Volkswagen Polo Седан на платформе хэтчбека VW Polo пятого поколения дебютировал в 2010 году. Собирается в Калуге. Весной 2015‑го представлен рестайлинговый вариант с освеженной внешностью, а в ноябре обновили линейку моторов и расширили список опций. Привод — передний. Коробка передач — пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Двигатели бензиновые: 1,6 л (90 л.с.), М5 — от 524 900 руб., 1,6 л (110 л.с.), М5 — 602 900 руб., 1,6 л (110 л.с.), А6 — 648 900 руб.

На тест мы урвали один из первых Polo в только-только запущенной комплектации Allstar. Она занимает промежуточное положение между Trendline и Comfortline. Value for money, говорят фольксвагеновцы. Подразумевая, что оснащение трудно назвать роскошным, но всё необходимое наличествует, а цена приятная. На момент сдачи в печать этого выпуска ЗР предполагаемая цена тестовой машины составляла 639 790 рублей. А ведь здесь две подушки, кондиционер, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и другие мелочи, подробнее о которых рассказывает Максим Гомянин.

Главное украшение интерьера — великолепный мультируль со скошенным низом, как на Пассате или Гольфе. И — о чудо! — в Фольксвагене, испокон веку мучившем нас фирменным слотом Media-IN, появились разъемы USB и AUX.

Обновленный Polo вообще подкупает вниманием к деталям. Доводчики здесь — на всех опускных стеклах, причем работают и вверх, и вниз. Материалы отделки, вне сомнений, лучшие в квинтете. Штатная аудиосистема в два счета «цепляется» к телефону через Bluetooth и звучит более чем достойно, в то время как в других автомобилях теста штатная «музыка» играет на троечку с минусом. Отныне Polo воспринимается просто маленьким Фольксвагеном, а не маленьким и дешевым.

50-Polo_zr-01_16 Volkswagen Polo Sedan. Эргономика Polo практически безупречна, а обшитый нежнейшей кожей руль со скошенным низом — как на моделях Golf и Passat: это великолепная находка маркетологов, крайне положительно влияющая на общее восприятие интерьера. Приятный рычаг, умеренный ход,безупречная четкость переключений. Конкурентам есть чему поучиться.





В жестком кресле я моментально нашел оптимальную позу. Сидеть здесь даже удобнее, чем в Весте! Рычаг пятиступенчатой механики там, где и должен быть, а его ход покоряет четкостью — как приятно перещелкивать передачи! Блок управления климатической системой расположен на оптимальной высоте и под правильным углом. Этому интерьеру пять с лишним лет, а он по-прежнему лучший в сегменте! Из досадных эргономических проколов выделю лишь куцые наружные зеркала.

Едет Volkswagen классно. Перенастроенная подвеска позволяет Polo «переруливать» Весту, не говоря обо всех остальных. На прямой он сохраняет железобетонную стабильность. А еще у «вагена» отменная плавность хода, вдобавок он тише оппонентов на крейсерских скоростях.

И даже задний диван не изменил расстановку сил. Было опасение, что обладатель самой короткой колесной базы опечалит пассажиров, но сзади в Polo ничем не хуже, чем в Джентре, Весте или Логане. Даже если отправиться в дальний путь впятером, 424‑литровый (по замерам ЗР) багажник запросто приютит все сумки.

Заглушив моторы и окинув прощальным взглядом наших подопечных, мы готовы озвучить итог.

Немолодойподойдет непритязательным покупателям, которые экономят каждый рубль, не гонятся за прогрессом и не считают зазорным доделать что-то своими руками . Например, отрегулировать дверные замки или изобрести выход AUX для штатной магнитолы. На великие дела мотивирует ценовая пропасть до ближайшего конкурента по тесту.

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Львиную долю покупателейнаверняка составят довольные обладатели машин первого поколения . Лояльность логановодов не знает границ! Однако целесообразной мне видится покупка машины в недорогих комплектациях. Ведь за цену упакованного Логана можно выбрать любого из сегодняшних участников, тоже недурно оснащенных.

оказался лишь третьим не оттого, что плох, а потому, что сильны конкуренты. Если не принимать во внимание тесноту в заднем ряду, он не заслужил упрека в своей адрес. Это современный, приятный в общении и очень быстрый для своего класса автомобиль, который определенно стоит рассматривать в качестве возможной покупки. И полмиллиона проданных экземпляров — яркое тому доказательство.

только предстоит доказать свою состоятельность и оправдать «взрослую» цену в глазах живущей предубеждениями публики. Кто-то не любит перемен, а кто-то в них не верит, если речь идет о чем-то давно ставшем привычным. АВТОВАЗ мучительно долго барахтался на каменном дне — и я прекрасно понимаю покупателей, которым непросто поверить в позитивные сдвиги. В случае с Вестой продукт докажет всё сам. Наберемся терпения!

Победа Фольксвагена не стала столь ошеломляющим сюрпризом, как второе место Весты. Постоянные обновления не прошли даром:— самый взрослый и качественный автомобиль в сегменте. Практичный , с вкусной управляемостью, достойной плавностью хода и адекватной ценой. Он сделан с любовью к покупателю, которой так не хватает Джентре (в плане качества), Логану (в плане эргономики) и Весте (в плане отделочных материалов). Это заслуженная победа, доказывающая, что и после пяти лет на конвейере можно быть лучшим.

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Если отбросить предрассудки, Лада Веста полностью оправдывает немалую цену прекрасными ездовыми свойствами и богатым оснащением. Она не просто навязала одноклассникам борьбу, но и одолела всех, за исключением практически безупречного Polo.

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ

Геннадий Емелькин Одно из принципиальных изменений в Весте по сравнению с другими автомобилями Лада — в компьютерной диагностике. Как правило, у каждого автопроизводителя есть партнер-производитель диагностического оборудования для дилерских центров. Для АВТОВАЗа начиная с первых моделей с впрыском топлива таким партнером была самарская фирма НТС, выпускавшая сканеры серии ДСТ. Но для диагностики электронных систем Весты АВТОВАЗ выбрал иностранного производителя сканера. Таким образом, ДСТ выбывает из разряда дилерских сканеров, хотя при доводке и испытании Весты использовали именно этот прибор.

ПРИЦЕНИСЬ

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VOLKSWAGEN POLO SEDAN

Базовый Polo (комплектация Conceptline, от 524 900 рублей) оснащен двумя подушками безопасности, ABS; водительское сиденье регулируется по высоте, у заднего сиденья складывается спинка. Polo в версии Trendline с 110‑сильным мотором имеет дисковые тормоза сзади, а самая богатая версия Highline (от 702 900 рублей) подразумевает противотуманки с функцией поворотного света.

ЛАДА ВЕСТА

Предлагается пакет «Безопасность» за 31 990 рублей: ESP, боковые подушки, датчики парковки. А пакет «Мультимедиа» с продвинутой музыкальной системой и мультифункциональным рулем оценен в 18 990 рублей. Обогревы сидений, лобового стекла и форсунок омывателя объединены в пакет Hot Star.

Базовая Веста в исполнении Классик (от 514 000 рублей) дешевле Соляриса и Polo, но оснащена богаче: есть подушка безопасности водителя, ABS с усилителем экстренного торможения, система контроля устойчивости (ESC) и противобуксовочная. Комплектация может быть расширена пакетом опций Start (кондиционер, подушка безопасности пассажира, охлаждаемый перчаточный ящик), за который просят 30 000 рублей.

Веста в версии Комфорт (от 570 000 рублей, есть обогрев зеркал, сидений, задние датчики парковки и прочее) и Luxe (от 609 000 рублей, есть датчик дождя, противотуманки и др.) тоже дешевле Соляриса и Polo в наиболее богатом оснащении.

HYUNDAI SOLARIS

Самый доступный Solaris (1,4 л, 107 л.с., М5, исполнение Active) оценен в 535 900 рублей: он на 21 900 рублей дороже базовой Весты и на 11 000 рублей — начального Polo. Но это не пустая машина: есть две подушки безопасности, ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, иммобилайзер, передние электростеклоподъемники, центральный замок и прочее. За кондиционер, обогрев зеркал и сидений придется доплатить 73 500 рублей, но у машин с автоматом и 123‑сильным мотором 1.6 всё перечисленное входит в стандартное оборудование.

Средняя комплектация Comfort оценена в 620 900 рублей, а топовая Elegance — в 675 400 рублей.

RENAULT LOGAN

Покупателям машины с мотором 1.6 предлагают пакеты опций. В «Зимний» ценой 21 400 рублей входит обогрев лобового стекла и руля, а также кожаная отделка рукояти коробки передач и руля. За пакет «Безопасность» (боковые подушки, ESP, противобуксовочная система, обогрев лобового стекла) возьмут 40 000 рулей.

Цены на Logan (1,6 л, 82 л.с., М5, исполнение Access) стартуют с 419 000 рублей — это один из наиболее доступных седанов в России. На 96 тысяч дешевле самой доступной Весты! В оснащении числятся подушка безопасности водителя, крепления детского кресла ISOFIX, дневные ходовые огни. ABS появляется в комплектации Confort. За кондиционер придется доплатить 29 990 рублей, но в версии Privilege он в стандарте. Климат-контроль появляется в наиболее богатой комплектации Luxe Privilege.

Пакеты опций предназначены преимущественно для среднего оснащения Confort. «Зимний» пакет с датчиком температуры и обогревом передних сидений, зеркал, лобового стекла стоит 16 990 рублей. Пакет «Мультимедиа» (навигация, аудиосистема с поддержкой Bluetooth) — 15 990 рублей.

RAVON GENTRA

Базовый седан в комплектации Comfort стоит 439 000 рублей — это машина без ABS, но с одной подушкой безопасности, иммобилайзером, центральным замком, обогревом зеркал и четырьмя электростеклоподъемниками.

Средняя версия Optimum Plus (от 519 000 рублей) подразумевает ABS, кондиционер с салонным фильтром, CD/MP3‑аудиосистему, обогрев сидений, стальные 15‑дюймовые колеса.

Джентру в топовом оснащении Elegance можно купить за 579 000 рублей. В такой машине есть вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира, пепельница, обогрев лобового стекла, регулируемый по углу наклона руль и прочее.