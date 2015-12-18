Переходим на отечественное: почему сборка иномарок сбавляет обороты?

Иномарки уже давно стали локомотивом российского автопрома, однако в 2015 году впервые начали сдавать позиции. И это несмотря на то, что обвал рубля сделал локальную сборку выгоднее импорта. На этом фоне отечественные АВТОВАЗ и УАЗ оказались в еще более выигрышном положении и намерены взять реванш, чему будет способствовать обновление модельного ряда.

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Lada пошла в контрнаступление

Производство иномарок в нашей стране началось в конце 1990-х, и с тех пор они упорно наращивали долю среди сходящих с наших конвейеров машин. Уже в 2010 году на иномарки приходилась половина всех выпущенных в РФ автомобилей, а в 2014-м их доля превысила 75%. Однако в уходящем году Лады и УАЗы впервые в новейшей истории российского автопрома смогли несколько отыграть свои позиции. Согласно прогнозу «АСМ-Холдинга», в 2015 году российские автозаводы выпустят 1 млн 303 тыс. легковых машин, из них 937 тысяч — иномарки. Таким образом, доля автомобилей зарубежных брендов в общем объеме производства составит 71,8% против 75,4% годом ранее, сократившись впервые за более чем 15 лет.

Остановить наступление иномарок отечественным автозаводам во многом помогла девальвация рубля, ведь благодаря высокой локализации производства их продукция оказалась более конкурентоспособной. По словам консультанта департамента исследований автомобильного рынка Frost & Sullivan Анны Озделен, отечественные автопроизводители, которые большинство компонентов закупают у местных поставщиков, выигрывают в цене, что позволяет им снизить зависимость от падения национальной валюты. В то же время реальные доходы россиян продолжают снижаться, поэтому естественно, что их предпочтения сместились в более дешевые сегменты российского авторынка, добавляет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

automotive industry in Russia Динамика производства легковых автомобилей отечественных и иностранных марок, тыс. шт.

«Отечественный автопром предлагает все более конкурентоспособные модели. Но не секрет, что улучшение, скажем, безопасности и комфорта автомобилей сказывается и на их цене. Тем не менее она по-прежнему ниже одноклассников иностранных брендов», — констатирует директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити» Владимир Мирошников. Именно российские марки, с его слов, смогли в наибольшей мере воспользоваться выгодами программ стимулирования спроса — утилизации и льготного автокредитования.

Наиболее устойчивым к кризису оказался Ульяновский автозавод, который, по данным «АСМ-Холдинга», за январь-октябрь увеличил выпуск своих вседорожников на 15,5%, до 22,2 тыс. машин (без учета коммерческой техники). Рост производства на УАЗе связан с выходом на рынок обновленного Патриота, а также значительным объемом госзакупок.

А вот сборка автомобилей Lada в этом году несколько снизилась, хоть и в меньшей степени, чем в целом по отрасли. За тот же период на предприятиях группы АВТОВАЗ было выпущено 261,2 тыс. машин с ладьей на радиаторной решетке, что на 17,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: производство иномарок за тот же период сократилось на 31,3%, до 740,9 тыс. единиц.

Russian carmakers agaist foreign Динамика доли отечественных и иностранных марок в производстве легковых автомобилей, %

Как отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, потребительский спрос в этом году еще больше сместился в сегмент В, в котором как раз присутствует основной отечественный производитель — АВТОВАЗ. В то же время, по его словам, многие заводы зарубежных концернов были вынуждены существенно сокращать производство автомобилей и останавливать на некоторое время конвейер.

Иномарки дали задний ход

Запуск производства коммерческих грузовых автомобилей Hyundai в Калининградской области

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Наибольшее падение объемов выпуска показал «Автотор» — на 55% по итогам 10 месяцев года, когда за ворота предприятия вышло 73,9 тыс. легковых автомобилей Kia, Hyundai и BMW, а также уже покинувших конвейер Opel и Chevrolet. Как отмечают в пресс-службе калининградского предприятия, российский авторынок существенно просел, и это естественным образом сказалось на падении производства. Значительно усугубил ситуацию на заводе уход General Motors, из-за чего почти половина его мощностей была законсервирована. В то же время «Автотор» продолжает расширять и обновлять модельный ряд выпускаемых автомобилей. Только в 2015 году на местный конвейер встали девять новых и обновленных моделей, включая седан Hyundai Elantra.

Как известно, с апреля будущего года «Автотор» лишится льгот на беспошлинный ввоз машинокомплектов и уже несколько лет создает новые мощности по выпуску автомобилей со сваркой и окраской кузовов. Пока по полному циклу в Калининграде выпускаются Kia Sorento и Cerato, однако в ближайшее время число моделей должно увеличиться. Как отмечают на предприятии, постановка на конвейер новых автомобилей будет зависеть, прежде всего, от экономической целесообразности и ситуации на российском авторынке.

Заметно сократил производство в этом году и калужский завод «ПСМА Рус» — в январе-октябре на 44,8%, до 21,8 тыс. автомобилей. По словам PR-менеджера PSA Peugeot Citroen Марины Степиной, снижение объемов выпуска вызвано падением рыночного спроса, особенно в сегменте седанов С-сегмента, где динамика хуже, чем в среднем по рынку. Напомним, линия по сборке автомобилей Peugeot 408 и седанов Citroen C4 в этом году простаивала почти четыре месяца, в то время как производство вседорожников Mitsubishi Outlander и Pajero Sport продолжалось в обычном режиме с перерывом на весенние и летние каникулы. Однако с февраля будущего года предприятие перейдет на сокращенный, четырехдневный режим работы, который будет действовать полгода. Что касается расширения модельного ряда «ПСМА Рус», такие планы есть лишь у парочки Peugeot и Citroen, где пока не разглашают подробностей. А вот будет ли в Калуге производиться новый Mitsubishi Pajero Sport, который выйдет на российский рынок в 2016 году, еще не решено.

Production of new version of Ford Focus begins at Ford Sollers factory in Russia

Двукратное снижение объемов выпуска зафиксировано на предприятиях Ford Sollers во Всеволожске и Елабуге. Второй завод в Набережных Челнах, открытый после модернизации в декабре прошлого года, также работает с загрузкой мощностей менее 20%. При этом все три предприятия недавно досрочно остановили свои конвейеры до середины января.

Ушли, не обещав вернуться

Между тем в уходящем году сразу несколько зарубежных автопроизводителей полностью свернули сборку автомобилей в нашей стране. Это, безусловно, будет сказываться на доле иномарок в российском автопроме и в дальнейшем. Речь идет, прежде всего, о закрытии завода GM в Санкт-Петербурге и прекращении контрактной сборки автомобилей концерна на мощностях «Автотора» и Горьковского автозавода. Во Владивостоке был прекращен выпуск Toyota Land Cruiser Prado, что в японской компании объясняют экономической нецелесообразностью проекта в долгосрочной перспективе. Дело в том, что приближались сроки по переходу на полномасштабное производство этих вседорожников, а в текущих рыночных условиях дополнительные инвестиции оказались неоправданными. На неопределенный срок приостановлена сборка на Дальнем Востоке и автомобилей SsangYong. Не выпускаются больше в России и китайские вседорожники Great Wall, для которых российский дистрибьютор «Ирито» построил завод в Липецкой области.

20140328_irito_lipeck_4 Цех окраски кузовов автомобилей Great Wall на заводе в Липецкой области

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Исключением на фоне падения сборки иномарок остается петербургский завод Hyundai, продолжающий работать на полную мощность. В январе-октябре 2015 года с конвейера предприятия сошло 186,8 тыс. автомобилей, что всего на 4,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Дополнительный объем производства заводу обеспечили начавшиеся поставки Hyundai Solaris в Египет и Ливан, однако общая доля экспорта при этом не увеличится. А запуск производства нового кроссовера Hyundai Creta и Solaris второго поколения призван помочь предприятию сохранить статус крупнейшего производителя иномарок в России.

Стоит также отметить увеличение контрактной сборки Renault-Nissan на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске. За 10 месяцев 2015 года эти предприятия выпустили 112,8 тыс. автомобилей Renault, Nissan и Datsun, что на 27,6% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время на собственных заводах Renault и Nissan объемы производства в этом году снижаются. По данным «АСМ-Холдинга», с конвейера «Рено Россия» сошло 116,8 тыс. машин, включая Nissan Terrano, — на 34,6% меньше, чем в январе-октябре 2014 года. Как отмечают на предприятии, производственный план гибкий и позволяет оперативно реагировать на состояние спроса на рынке. В будущем году на московском заводе начнется выпуск новой модели Renault, название которой пока держится в секрете.

Данные по производству на заводе Nissan в Санкт-Петербурге не раскрываются, однако известно, что в настоящее время предприятие загружено менее чем наполовину. В ноябре на петербургском конвейере Nissan стартовал выпуск кроссовера Qashqai, при этом в связи с серьезным сокращением D-сегмента на российском рынке была прекращена сборка бизнес-седана Teana. С весны 2016 года завод Nissan перейдет на двухсменный режим работы, сократив около 500 работников третьей смены. Перенос производства в Петербург самой продаваемой модели марки Nissan Almera при этом не рассматривался. «Завод Nissan позиционируется концерном как предприятие, где выпускаются автомобили ценовой категории, близкой к 1 млн рублей и выше. Здесь не планировалось производить массовые модели. Поэтому за всю историю предприятие выпускало только кроссоверы или седаны бизнес-класса», — говорит Михаил Чаплыгин.

Новинки заведут конвейеры

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По мнению экспертов, структура российского автопрома в дальнейшем существенно не изменится, при этом решающую роль в расстановке сил будет играть запуск новых моделей. АВТОВАЗ уже запустил в серию две свои новинки — седан Lada Vesta и хэтчбек XRAY, а в 2016 году планирует поставить на конвейер универсал Vesta Cross и кроссовер XRAY Cross. По мнению Анны Озделен, с выходом новых моделей и фейслифтом существующего модельного ряда Lada АВТОВАЗ сможет нарастить свою рыночную долю, чему также будут способствовать рост спроса на бюджетные автомобили во времена экономического спада и господдержка отечественного автопрома. А вот Михаил Чаплыгин считает, что Vesta и XRAY так или иначе снизят спрос на другие модели АВТОВАЗа, поэтому нельзя их рассматривать исключительно как дополнительный объем производства к нынешнему.