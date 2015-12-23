Как Porsche продлевает жизнь своим спорткарам

Накануне 2016 года российское представительство Porsche напомнило о своей программе продленной гарантии Porsche Approved, которой вскоре исполнится 15 лет. Мы посетили крупнейший европейский дилерский центр марки — «Порше Центр Рублевский», чтобы своими глазами увидеть работу с «машинами, которые стареют медленнее своих хозяев».

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Как это работает...

Впервые продленную гарантию на свои спорткары Porsche запустила в 2001 году в Германии. В нашу же страну она пришла лишь десятилетие спустя, когда сформировался российский автопарк. Суть ее заключается в том, что по истечении стандартной двухлетней гарантии на новый автомобиль его владелец может расширить поддержку до 200 000 км пробега. Ограничение — возраст автомобиля, участвующего в программе. При продлении сертификата на год ему должно быть не больше девяти лет, на два года — не больше восьми. Стоимость зависит от возраста и модели автомобиля и начинается от 60 100 руб. на Boxster/Cayman. Сертификат на два года на Panamera обойдется владельцу в 131 000 руб.

Для сравнения перечислим, какие условия предлагают другие премиальные бренды своим клиентам, участвующим в аналогичных программах. Большая немецкая тройка ограничивает свои программы пробегами в 100 000–125 000 км и продлевает гарантию лишь до пяти лет, Jaguar Land Rover при сопоставимой продолжительности гарантии распространяет ее на автомобили с пробегом до 120 000 км.

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...и зачем это нужно

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Porsche проверяет автомобили, претендующие на участие в программе, по 111 пунктам. В список необходимых процедур входят проверки ключей и документов, косметического состояния автомобиля, его оснащенности всем необходимым и тестирование работоспособности систем как в статике, так и при пробной поездке. Например, двигатель проверяется на запуск и работу в холодном состоянии и после прогрева. Оцениваются работа подвески и сцепления (где оно есть), переключения передач, отсутствие посторонних шумов и вибраций, динамические характеристики, выбег и эффективность торможения. При этом в список не входит, скажем, замер компрессии в цилиндрах двигателя. Но в Porsche говорят, что их механики достаточно квалифицированы, чтобы оценить общее состояние мотора по тому, насколько он ровно работает, как звучит и насколько хорошо разгоняет машину. Как итог, говорят немцы, две трети из всех когда-либо выпущенных автомобилей Porsche до сих пор на ходу.

Указанных 111 пунктов меньше, чем у британцев (165 пунктов проверки), но больше, чем у прочих премиальных немцев (максимум — 110). JLR также предлагает сертификаты на два года (остальные — только годичные), но ограничивает максимальный пробег в гарантийный период до 60 000 км. При этом у всех премиалов есть круглосуточная помощь на дорогах.

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Сертификат продленной гарантии Porsche имеет международное значение. У нас признают сертификаты, выданные в Германии, у них — в России. При продаже автомобиля в гарантийный период можно переоформить на нового владельца и сертификат. С апреля 2015 года продленную гарантию могут оформить даже на автомобиль, купленный не у официального дилера — естественно, если машина проходит по возрасту и пробегу и обслуживалась ранее с использованием оригинальных запчастей. Впрочем, в индивидуальном порядке расширенная гарантия может быть выдана даже на модифицированный (то есть тюнинговый) автомобиль.

В завершающемся, 2015 году российские владельцы автомобилей Porsche приобрели 2100 сертификатов продленной гарантии. Напомним, что и в целом год для немецкого бренда оказался очень удачным. Впервые в истории за период с января по ноябрь включительно в мире было продано 209 894 новых автомобиля этой марки, из них в нашей стране — 4829, что на 20% больше, чем годом ранее. Видимо, покупатели премиальных автомобилей считают их отличными объектами для инвестиций.