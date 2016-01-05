Ищем 10 отличий хэтчбека Infiniti Q30 от Мерседеса

Наконец-то в Infiniti осознали, что без компактной модели на европейском рынке ловить нечего! В 2013 году в линейке марки появился перспективный хэтчбек Q30 Concept, в основе которого лежит компактная мерседесовская платформа MLA, а минувшей осенью автомобиль предстал уже в серийном виде. До России Q30 вместе с внедорожной версией QX30 доберутся летом — и, как показал первый тест-драйв нового хэтча, у немецких премиум-компактов появится серьезный конкурент.

00-Q30_zr-01_16 Infiniti Q30

Infiniti Q30 1.6t / 2.0t AWD

Длина/ширина/высота/база 4425/1805/1495/2700 мм

4425/1805/1495/2700 мм Объем багажника (VDA) 368 л

368 л Снаряженная/полная масса 1470/1920 кг | 1545/1990 кг

1470/1920 кг | 1545/1990 кг Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1595 см³; 115 кВт/156 л.с. при 5300 об/мин; 250 Н·м при 1250–4000 об/мин | бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 155 кВт/211 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1200–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1595 см³; 115 кВт/156 л.с. при 5300 об/мин; 250 Н·м при 1250–4000 об/мин | бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 155 кВт/211 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1200–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,9 с | 7,3 с

8,9 с | 7,3 с Максимальная скорость 215 км/ч |230 км/ч

215 км/ч |230 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/50 л | АИ-95/56 л

АИ-95/50 л | АИ-95/56 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл н.д.|8,6/5,2/6,4 л/100 км

н.д.|8,6/5,2/6,4 л/100 км Трансмиссия передний привод; А7 | полный привод; А7

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Стартовая прямая

Infiniti на рынке уже много лет, но объемы производства при всем упорстве японцев сравнительно невелики — около 200 тысяч автомобилей в год. Модельный ряд узок — седанами и кроссоверами сыт не будешь. Посмотрите на немецкую «большую тройку»: двадцать лет назад каждый из грандов ежегодно продавал по 500–700 тысяч машин, а теперь по два миллиона! Взлет спроса обусловлен помимо прочего появлением у фирм Mercedes-Benz, Audi и BMW сравнительно доступных автомобилей сегмента С.

В Infiniti тоже осознали, что без компактной модели на европейском рынке ловить нечего. В 2013 году появился перспективный хэтчбек Q30 Concept, в основе которого лежит компактная мерседесовская платформа MLA. Японцы стараются замалчивать этот факт, хотя не секрет, что альянс Renault-Nissan и концерн Daimler работают в кооперации по многим направлениям.

Минувшей осенью Q30 предстал уже в серийном виде. Внешне он почти не отличается от прототипа — всё те же смелые, атлетичные формы. «Тридцатка» заметно выше одноклассников: 1495 мм в холке. По габаритам она ближе не к мерседесовскому А‑классу, а к компактному кроссоверу GLA, который тоже базируется на платформе MLA. Схож и дорожный просвет — 172 мм. Не пузотёрка! 03-Q30_zr-01_16 Infiniti Q30

С удовольствием поползал бы на Q30 по проселку, но пока в моих руках машина в версии Sport, а у нее клиренс меньше на 17 мм, 19‑дюймовые колеса и диффузор в заднем бампере. У меня даже пульс участился.

В салоне отовсюду торчат мерседесовские уши. Приборы, руль, вынесенные на двери модули электрорегулировок передних сидений, блок климат-контроля, перегруженный функциями левый подрулевой переключатель — всё как на Мерседесах. Но о полном сходстве речи нет. У Q30 оригинальная центральная консоль, прямоугольные, а не круглые дефлекторы вентиляции. И — традиционный селектор автомата на туннеле между креслами (а не на рулевой колонке), отчего справа от «штурвала» зияет пустота…

Качество сборки и отделки — мерседесовское. Сиречь высокое. И уровень оснащения достойный. Панорамная крыша, аудиосистема Bose, самопарковщик… Полный плезир. Есть даже камеры кругового обзора. Хотя боковые зеркала у Q30, в отличие от мерседесовских, крупные и информативные. А вот в салонное зеркало мало что видно — заднее стекло слишком узкое.