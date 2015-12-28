Даже если вы собираетесь потратить на покупку автомобиля менее полумиллиона рублей, придется хорошенько поломать голову. Помимо закономерных вариантов вроде недорогих хэтчбеков и седанов в бюджет укладывается парочка кроссоверов, а также несколько очень необычных и интересных вариантов.
Читатель «За рулем» из Молдавии интересуется, сколько времени он может ездить в России со своими национальными правами (ему предстоит длительная командировка). Требования закона проясняет глава ГИБДД Михаил Черников.
Эксперты «За рулем» выяснили, стоит ли тратить деньги на переделку фар подержанной машины, «зрение» которой успели подсадить возраст и пробег. Фары с неоригинальными LED-линзами прошли испытания наравне со штатными галогенками, светодиодами и ксеноном.
Как мы ни старались разозлить Рапид и Икс-Лайн, до нокаута дело так и не дошло: победителя определили по очкам.
Кто выжил в «экологическом апокалипсисе»: главные премьеры 2015 года
Нередко СМИ бросаются фразами о том, что уходящий год был богат на события. Вы могли бы припомнить периоды, когда время текло размеренно, а жизнь напоминала тихую заводь? Но для 2015-го набившее оскомину высказывание справедливо на все сто. И, увы, пресловутые события частенько были не из приятных. Взять, к примеру, рецессию отечественного рынка, полную перестройку российского бизнеса General Motors и радикальное сокращение предложения от Honda. А про дизельгейт, подкосивший европейского автогиганта номер один — Volkswagen Group, и вовсе говорить не приходится. Но и новинки — к сожалению, далеко не все из них доберутся до отечественного рынка, — доставили немало радости. В нашем обзоре мы приводим некоторые наиболее значимые из них.
Одно из стержневых событий года — запуск нового седана Lada Vesta и старт выпуска хэтчбека XRAY. О всех перипетиях, связанных с появлением долгожданных автомобилей, мы рассказывали обстоятельно, многократно и продолжим следить за развитием тольяттинского модельного ряда, у которого под чутким присмотром Бу Андерссона попросту нет другого варианта, кроме как становиться все лучше и лучше.
А что же иностранные бренды? Увы, в случае с современной конъюнктурой и реалиями отечественного рынка в полной мере справедлива поговорка «Видит око, да зуб неймет». Примеры? Увы, их немало...
Во Франкфурте Renault представила восхитительный хэтчбек Megane — конкурента Volkswagen Golf, а также семейство Talisman. Новые «французы» построены на модульной платформе CMF, демонстрируют значительно преобразившийся фирменный стиль и… пролетают мимо России.
Важнейший европейский дебютант, о котором с недавних пор нам можно только мечтать, — Opel Astra пятого поколения на шасси D2XX (оно же у Chevrolet Cruze и Volt), имеющий серьезные шансы на победу в конкурсе Car of the Year 2016. Хэтчбек возьмет свое если не красивым дизайном, то конструктивом. Шутка ли, масса в зависимости от модификации и уровня оснащения снижена на 120–200 кг!
Не видать нам и седана Honda Civic, начинающего историю десятого поколения популярного семейства. Жаль, ведь автомобиль стал заметно крупнее, продвинулся в плане технологий (в арсенале «гражданских» версий отныне наддувный мотор) и красив как никогда.
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Skoda Superb
Зато Skoda Superb третьего поколения, дебютировавшая на Женевском автосалоне, уже продается на российском рынке в ипостаси лифтбека и универсала. Будут у нас продавать и свежий седан Kia Optima, к которому позже присоединится универсал (пока он не дебютировал и его российские перспективы туманны). Китайцев, как всегда, впору пускать отдельной строкой. И дело не только в летнем старте продаж грейтволловской марки Haval — если не премиальной, то точно не простонародной.
В уходящем году мы были свидетелями рождения как забавных «клонов», коими еще богата китайская земля, так и весьма зрелых новинок. И здесь явное преимущество у Geely. Компания, владеющая Volvo, показала изображения кроссовера Emgrand Boyue, развивающего фирменный стиль, первоначально опробованный на седане GC9. Предвестником новой четырехдверки выступил шоу-кар Emgrand Concept — товарное воплощение, что важно, получит модульное шасси CMA, спроектированное вместе со шведами.
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Borgward BX7
Borgward BX7
Borgward BX7
Нынешний год войдет в историю как дата возрождения немецкой марки Borgward. Причем здесь Поднебесная? Европейский бренд находится во владении компании Foton, входящей в концерн BAIC, а его первенец — кроссовер BX7 будет выпускаться в Китае и ориентирован, прежде всего, на местный рынок.
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