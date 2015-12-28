Кто выжил в «экологическом апокалипсисе»: главные премьеры 2015 года

Нередко СМИ бросаются фразами о том, что уходящий год был богат на события. Вы могли бы припомнить периоды, когда время текло размеренно, а жизнь напоминала тихую заводь? Но для 2015-го набившее оскомину высказывание справедливо на все сто. И, увы, пресловутые события частенько были не из приятных. Взять, к примеру, рецессию отечественного рынка, полную перестройку российского бизнеса General Motors и радикальное сокращение предложения от Honda. А про дизельгейт, подкосивший европейского автогиганта номер один — Volkswagen Group, и вовсе говорить не приходится. Но и новинки — к сожалению, далеко не все из них доберутся до отечественного рынка, — доставили немало радости. В нашем обзоре мы приводим некоторые наиболее значимые из них.

Чего хотят массы?

lada_vesta_9_1 Lada Vesta

Материалы по теме Первый тест-драйв серийного седана Lada Vesta

Одно из стержневых событий года — запуск нового седана Lada Vesta и старт выпуска хэтчбека XRAY. О всех перипетиях, связанных с появлением долгожданных автомобилей, мы рассказывали обстоятельно, многократно и продолжим следить за развитием тольяттинского модельного ряда, у которого под чутким присмотром Бу Андерссона попросту нет другого варианта, кроме как становиться все лучше и лучше.

А что же иностранные бренды? Увы, в случае с современной конъюнктурой и реалиями отечественного рынка в полной мере справедлива поговорка «Видит око, да зуб неймет». Примеры? Увы, их немало...

Во Франкфурте Renault представила восхитительный хэтчбек Megane — конкурента Volkswagen Golf, а также семейство Talisman. Новые «французы» построены на модульной платформе CMF, демонстрируют значительно преобразившийся фирменный стиль и… пролетают мимо России.

Важнейший европейский дебютант, о котором с недавних пор нам можно только мечтать, — Opel Astra пятого поколения на шасси D2XX (оно же у Chevrolet Cruze и Volt), имеющий серьезные шансы на победу в конкурсе Car of the Year 2016. Хэтчбек возьмет свое если не красивым дизайном, то конструктивом. Шутка ли, масса в зависимости от модификации и уровня оснащения снижена на 120–200 кг!