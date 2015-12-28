Кто выжил в «экологическом апокалипсисе»: главные премьеры 2015 года

Нередко СМИ бросаются фразами о том, что уходящий год был богат на события. Вы могли бы припомнить периоды, когда время текло размеренно, а жизнь напоминала тихую заводь? Но для 2015-го набившее оскомину высказывание справедливо на все сто. И, увы, пресловутые события частенько были не из приятных. Взять, к примеру, рецессию отечественного рынка, полную перестройку российского бизнеса General Motors и радикальное сокращение предложения от Honda. А про дизельгейт, подкосивший европейского автогиганта номер один — Volkswagen Group, и вовсе говорить не приходится. Но и новинки — к сожалению, далеко не все из них доберутся до отечественного рынка, — доставили немало радости. В нашем обзоре мы приводим некоторые наиболее значимые из них.

Renault Talisman
Renault Talisman

Renault > Talisman

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador

Lamborghini > Aventador

Skoda Superb
Skoda Superb

Skoda > Superb

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda > CX-9

Hyundai Genesis
Hyundai Genesis

Hyundai > Genesis

BMW 7-й серии
BMW 7-й серии

BMW > 7-й серии

Audi Q7
Audi Q7

Audi > Q7

Audi A4
Audi A4

Audi > A4

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Opel Astra
Opel Astra

Opel > Astra

Чего хотят массы?

lada_vesta_9_1

lada_vesta_9_1Lada Vesta
Lada Vesta

Материалы по теме
1444232071_lada_vesta Первый тест-драйв серийного седана Lada Vesta

Одно из стержневых событий года — запуск нового седана Lada Vesta и старт выпуска хэтчбека XRAY. О всех перипетиях, связанных с появлением долгожданных автомобилей, мы рассказывали обстоятельно, многократно и продолжим следить за развитием тольяттинского модельного ряда, у которого под чутким присмотром Бу Андерссона попросту нет другого варианта, кроме как становиться все лучше и лучше.

А что же иностранные бренды? Увы, в случае с современной конъюнктурой и реалиями отечественного рынка в полной мере справедлива поговорка «Видит око, да зуб неймет». Примеры? Увы, их немало...

Во Франкфурте Renault представила восхитительный хэтчбек Megane — конкурента Volkswagen Golf, а также семейство Talisman. Новые «французы» построены на модульной платформе CMF, демонстрируют значительно преобразившийся фирменный стиль и… пролетают мимо России.

Важнейший европейский дебютант, о котором с недавних пор нам можно только мечтать, — Opel Astra пятого поколения на шасси D2XX (оно же у Chevrolet Cruze и Volt), имеющий серьезные шансы на победу в конкурсе Car of the Year 2016. Хэтчбек возьмет свое если не красивым дизайном, то конструктивом. Шутка ли, масса в зависимости от модификации и уровня оснащения снижена на 120–200 кг!

Не видать нам и седана Honda Civic, начинающего историю десятого поколения популярного семейства. Жаль, ведь автомобиль стал заметно крупнее, продвинулся в плане технологий (в арсенале «гражданских» версий отныне наддувный мотор) и красив как никогда.

skoda_superb_40

skoda_superb_40
Skoda Superb

Зато Skoda Superb третьего поколения, дебютировавшая на Женевском автосалоне, уже продается на российском рынке в ипостаси лифтбека и универсала. Будут у нас продавать и свежий седан Kia Optima, к которому позже присоединится универсал (пока он не дебютировал и его российские перспективы туманны).

Китайцев, как всегда, впору пускать отдельной строкой. И дело не только в летнем старте продаж грейтволловской марки Haval — если не премиальной, то точно не простонародной.


В уходящем году мы были свидетелями рождения как забавных «клонов», коими еще богата китайская земля, так и весьма зрелых новинок. И здесь явное преимущество у Geely. Компания, владеющая Volvo, показала изображения кроссовера Emgrand Boyue, развивающего фирменный стиль, первоначально опробованный на седане GC9. Предвестником новой четырехдверки выступил шоу-кар Emgrand Concept — товарное воплощение, что важно, получит модульное шасси CMA, спроектированное вместе со шведами.

borgward_bx7

borgward_bx7Borgward BX7
Borgward BX7
Borgward BX7 

Нынешний год войдет в историю как дата возрождения немецкой марки Borgward. Причем здесь Поднебесная? Европейский бренд находится во владении компании Foton, входящей в концерн BAIC, а его первенец — кроссовер BX7 будет выпускаться в Китае и ориентирован, прежде всего, на местный рынок.

Кто выжил в «экологическом апокалипсисе»: главные премьеры 2015 года

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