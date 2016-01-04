Первое знакомство с Lada XRAY: четверо на одного

Вазовская новинка — высокий хэтчбек Lada XRAY — оказалась в редакции «За рулем» еще до официального старта продаж. Более того, даже до церемонии запуска производства. Наш подопытный — предсерийный образец с рядом недоработок. Что, впрочем, не мешает нам сделать первые выводы о будущем модели.

Еще в начале декабря наш коллега Максим Пастушенко, снимавший видео о Ладе Иксрей, не удержался от буквенно-цифрового выражения своих эмоций после тест-драйва. Как итог, мы получили массу комментариев наших читателей и осознали, что интерес среди россиян к очередному вазовскому детищу зашкаливает. Поэтому мы решили дать о нем еще несколько вводных, чтобы вы получили полярные взгляды на этот хэтчбек.

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Рентген, пощади мою больную спину!

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Называть XRAY «высоким хэтчбеком» — правильно и в прямом и в переносном смысле. В прямом — потому что в потоке сидишь в нем на уровне владельцев иных кроссоверов. В переносном — потому что это первый за долгое время автомобиль из Тольятти, после поездки на котором чешется в районе кармана. Нет, правда! Когда в 2006 году я продал свою последнюю Ладу (забавно, что это был тоже хэтчбек — ВАЗ-2112), то поклялся больше не связываться с вазовской продукцией. И не потому, что она ломалась, а свеженькие запчасти оставляли желать лучшего. Машины с ладьей на решетке были удручающе скучны!

И вот благодаря великому переселению народов (смена топ-менеджмента АВТОВАЗа, альянс с Рено-Ниссан) мы получаем это. Lada XRAY — это как хрестоматийный анекдот про русского и его зарубежных оппонентов, когда в итоге смех сквозь слезы. Я смеюсь, когда ввинчиваюсь на нем в городскую толчею, бодро переваривая пятиступкой крутящий момент (за городом шестая передача пришлась бы ко двору); когда понимаю, что впервые не пытаюсь заглушить музыкой посторонние шумы (даже на предсерийном авто!), а басы мультимедиасистемы покоятся в нейтральном положении; когда играючи атакую бордюры. Но плачу, когда прошу сиденье о пощаде — таких неудобств я не испытывал давно! Вазовцы, хватит увлекаться чужими комплектующими — просто выдолбите для меня скамью из дуба!

Артур Саруханов, главный редактор сайта «За рулем.РФ»

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Плохой сон Весты

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XRAY с высокой оконной линией навязчиво напоминает Весту, которую разбудили в пять утра и вынудили ехать куда-то безо всякой на то причины. Опухшая спросонья, нацепившая впопыхах детские «тапочки» на пару размеров меньше собственного, она и катится нехотя: лениво реагирует на повороты руля и заставляет усомниться, что под коротким капотом прячутся 114 сил — на восемь больше, чем в распоряжении приснопамятного (и более тяжелого) родственного седана. Лишь только плавность хода в сравнении с Вестой заслуживает теплых слов.

Получив от Sandero целый букет косяков вроде неудобных клавиш обогрева кресел, регулируемой только по высоте рулевой колонки и нелепой «кочерги» пятиступенчатой механики, XRAY уступил глубоко переосмысленной российскими инженерами Весте и с точки зрения эргономики. Кресла от Sandero огорчают спину отсутствием поясничной поддержки, боковые зеркала от Renault справляются со своей задачей хуже вазовских.

Разумеется, покупатели расставят все по местам. Но когда вы увидите статистику реализации двух новинок, знайте: дело исключительно в том, что Vesta попросту лучше. А утверждение, будто россияне любят седаны, — заскорузлый и бредовый миф.

Михаил Кулешов, редактор отдела испытаний журнала «За рулем.РФ»

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Лимитчик

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В последнее время я дважды начинал статьи с того, как попадал в центр внимания окружающих. И каждый раз это было правдой: знакомство с седаном Vesta и кросс-хэтчем XRAY проходило на дорогах Тольятти, где к продукции АВТОВАЗа испытывают естественное любопытство. В третий раз воспользоваться проверенной журналистской находкой не удалось: я вывел Иксрей на московские улицы и не могу сказать, что это был наш звездный час.

Да и я, окунувшись в мир залитого огнями мегаполиса, иначе воспринимаю XRAY. Мне не нравится, что в предновогодних пробках я не могу положить руку на подлокотник и облегчить нагрузку на спину, поиграв поясничным подпором, — по причине их отсутствия. Я недоволен, что при включении задней передачи мультимедиасистема не приглушает звук, когда на тесной парковке мне требуется максимальная концентрация — а убавить его клавишами на руле никак не получается, потому что они не подсвечены. Еще эти дурацкие реношные кнопки подогрева, расположенные на основании подушки сиденья — я включил его или выключил, когда оставил машину прогреваться?

И если в Тольятти ты настолько увлечен маневрированием между колдобинами и ямами, что не замечаешь «грязи» на руле — то в Москве, где по большей части асфальт хорош, внезапная колея или заплатка отдаются на баранке неприятным рывком и выводят тебя из хрупкого внутреннего равновесия.

За два дня, которые я колесил по Москве на Иксрее, лишь один из соседей по потоку попросил опустить стекло и поинтересовался, что к чему. Услышав мое предположение, что базовый XRAY будет стоить под 600 000 рублей, изрядно взгрустнул: очевидно, так и продолжит ездить на своем Ларгусе. Поэтому, если Бу Андерссон хочет усилить позиции Лады на столичных дорогах, надо приложить все силы, чтобы создать новым моделям новый имидж, оправдывающий новые цены. И предложить покупателям то, что востребовано в условиях мегаполиса: регулировку поясничного подпора и подлокотник. И, разумеется, автоматическую коробку.

Вадим Никишев, редактор отдела испытаний журнала «За рулем»

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Лучевая ономастика

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Похоже, что вторжение французов на завод в Тольятти и появление иностранца во главе предприятия начисто отбили желание разговаривать на родном языке. Не хватает русских слов и на названия новых моделей. Так вслед за пришедшей из римского пантеона Вестой, которой окрестили новый вазовский седан, появился какой-то рентгенолучевой Иксрей. Что, не нашлось жигулей, самар, спутников, наконец? Можно было бы и на Волгу замахнуться, ибо не осталось такой машины в Нижнем.

С названием не повезло машинке, хотя сам переднеприводный автомобиль получился добрым. Он довольно плотно скроен, качественно собран и неплохо вооружен. Ниссановский мотор бодро разгоняет и уверенно тянет во всем диапазоне доступных ему скоростей. Хорошая шумоизоляция придает автомобилю солидности. А вот пятиступенчатой трансмиссии, действительно, не хватает шестой передачи.

К существенным недостаткам я бы отнес и тесноту на заднем диване, и отсутствие освещения для сидящих там пассажиров. Может, можно было чуть по-другому организовать внутреннее пространство. Зачем, например, нужно было городить из мрачного жесткого пластика мощную тяжеловесную переднюю панель, которая, похоже, съедает чуть ли не треть салона? Не добавляет удобства водителю и ограниченный только вертикальной регулировкой рулевой узел. Да и сам руль великоват в диаметре и излишне толст в хвате — результат слепого копирования у дешевых Рено.

Большой с виду XRAY может также огорчить владельца не самым объемным багажником. Но не дает покоя другое. Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. А с названием у первого вазовского кроссовера хреново.

Владимир Соловьев, обозреватель журнала «За рулем»