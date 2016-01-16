Что вместо такси: плюсы и минусы каршеринга

Взять чужой автомобиль на пять минут, причем абсолютно законно? Легко. Но выгодно ли? Преимущества и недостатки краткосрочной аренды автомобиля изучил на практике Илья Пименов.

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Краткосрочная аренда легкового автомобиля с поминутной тарификацией называется каршерингом. Подобные прокатные системы действуют во многих странах мира. У нас в 2012 году первопроходцем стала сеть Anytime, а минувшей осенью в Москве начала работать система «Делимобиль», инвестируемая холдингом General Invest итальянца Винченцо Трани.

Автопарк «Делимобиля» — сотня новеньких седанов Hyundai Solaris. За каждую минуту проката просят 8 рублей 90 копеек (до 10 декабря было 5 рублей), а за ожидание — полтора рубля. В Anytime минута на автомобиле того же класса (Solaris, Cruze и Polo) стоит 6 рублей в будние и 7 рублей в выходные, а за 8–10 соответственно можно покататься на BMW 116i. Но важнейшее конкурентное преимущество «Делимобиля» — возможность бесплатно оставлять каршеринговую машину на платных паркингах — такое разрешение выдало компании московское правительство.

Авто на час

Чтобы подключиться к системе, нужно скачать на смартфон или планшет бесплатное приложение и зарегистрироваться, отправив фотографии водительского удостоверения и двух страниц паспорта.

Если будет получено одобрение службы безопасности, остается подписать договор в одном из офисов (я так и сделал). Ленивому клиенту договор привезет курьер. Холл с коврами и красным деревом, две улыбчивые девушки на ресепшен и ноль человек в очереди. Я подписал две копии приложения к договору (полностью он размещен на интернет-сайте), забрал один экземпляр с доходчивой памяткой пользователя и ввел в приложение данные банковской карточки. Счастливого пути?

01-DELIAVTO_zr-01_16 Договор подписан — можно ехать.

Семь минут мы с фотографом зябли перед офисом в ожидании привязки карточки к системе. За это время как следует осмотрели «наш» Solaris: новенький, немытый и на шипованных шинах. Нажимаю на экране планшета «Помигать» (эта функция нужна, если пользователь не может найти машину) — Solaris послушно отзывается аварийкой и клаксоном.

Жму «Старт аренды». На осмотр салона дается три минуты. Потом нужно отправить в диспетчерскую подтверждение или отказаться от машины, выслав фотографию с обнаруженным недостатком. На одометре нет и трех тысяч километров, бак наполовину полон, салон опрятный, только коврики испачканы. В замке зажигания торчит ключ (он там постоянно), в перчаточном ящике — документы на машину и полис ОСАГО без ограничения числа пользователей. Можно ехать!

Доезжаю до редакции, оставляю машину на платном месте, нажимаю кнопку «Завершить аренду». Небольшая пауза — и Solaris блокирует двери, посигналив клаксоном и помигав на прощание аварийкой. Счет — 302 рубля 60 копеек. А стоимость поездки на яндекс-такси по тому же маршруту — 199 рублей. Невыгодно.

Я проследил, когда этот Solaris заберут от редакции, — платную парковку он покинул лишь в конце рабочего дня, когда люди стали разъезжаться по домам.

Не расслабляйтесь!

02-DELIAVTO_zr-01_16 Круглосуточный сервис Hyundai Assistance — последняя инстанция в случае, если автомобиль стал на дороге и пользователь не знает, что с ним делать. Однако и в этом случае, прежде чем прибегать к такой помощи, сперва следует позвонить в «Делимобиль».

Нормальный человек изучает инструкцию после того, как что-то сломалось. Договор с «Делимобилем» я внимательно прочитал уже после того, как оставил машину. Из напечатанного мелким шрифтом на двух десятках страниц следовало, что я «несу ответственность в случае угона, гибели, повреждения транспортного средства, его составных частей, устройств или оборудования, причинения вреда третьим лицам, иным транспортным средствам или объектам — с начала аренды и до ее окончания». А ведь угнать «Делимобиль» проще, чем частную машину. Правда, уедет не дальше 5 км от МКАД (двигатель могут дистанционно остановить диспетчеры), — но мало ли в Москве отстойников?

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Если я совершу ДТП и ущерб не превысит 100 тысяч рублей (допустим, приложился бампером), мне придется заплатить компании 15 тысяч рублей, а при более серьезных повреждениях — пятую часть затрат на ремонт. Еще предусмотрены всевозможные дополнительные штрафы за повреждения и загрязнение автомобиля. Поэтому перед поездкой нужно внимательно осмотреть машину снаружи, заглянуть в салон и багажник — и только потом начинать аренду. В одном из «Делимобилей», например, не было шнуров зарядки для телефона, — я и не знал, что они там должны быть, не сообщил диспетчеру, а по условию договора меня за эту мелочь могли наказать на 4000 рублей. Надеюсь, что уже не накажут.

Очевидных недостатков «Делимобиля» несколько. Например, зависимость от Интернета. Смартфон или планшет должны быть постоянно заряжены, а если батарейка у гаджета села, нужно немедленно связаться с колл-центром. И как это сделать, скажите на милость? Искать телефон-автомат или просить прохожих помочь? Разве нельзя было предусмотреть какую-то экстренную связь, если за автомобилем всё равно следят с помощью GPS-трекера.

Машин у «Делимобиля» маловато — до ближайшей порой приходится добираться на общественном транспорте. А ведь после звонка оператору о бронировании предоставляется всего 20 бесплатных минут, чтобы забрать автомобиль, — потом включают счетчик. Можно и не уложиться, а денежки уже будут списываться. В ближайшее время парк должен вырасти до трехсот Солярисов, но и такого количества на огромный город недостаточно.

04-DELIAVTO_zr-01_16 Если не хватает топлива, нужно использовать входящую в комплект топливную карту, предварительно предупредив колл- центр. Время, потраченное на заправку, компенсируют бесплатными минутами. В нашем случае бензина на 212 км.

Пока сервис доступен лишь в Москве. Нельзя совершить поездку в ближайший город или на дачу, нельзя оставить и взять машину на стоянке аэропорта. А конкурирующая компания Anytime такую возможность предоставляет.

Плата за мобильность

Каршеринговый автомобиль удобен, как инструмент, лежащий под рукой: в любой момент взял, попользовался, положил на место. Но выгоден ли?

Проложим маршрут из одного конца города (пересечение улиц Лескова и Плещеева) на противоположный (перекресток Кировоградской улицы и Кировоградского проезда). Вторник, 18:20, самый час пик. Расстояние — 48 км, время в пути — 1 час 49 минут. Округлим до двух часов — возможно, придется где-то постоять в пробках. Получается 1068 рублей. А такая же поездка на такси обойдется в 1340 рублей.

Поездка на своем автомобиле еще дешевле. Если учесть всё, вплоть до транспортного налога, расходов на регистрацию, ТО и, конечно же, топливо, то километр пробега на машине этого класса обойдется в 6,23 рубля. Значит, за 48 км натикает всего-то 305 рублей. Но свою машину нужно иметь. Нужно за ней ухаживать, где-то хранить, да и не бросишь ее где попало.

Снова открываю приложение. Вчера нашел объявление о продаже дефицитных запчастей для моего Сааба. Ехать к продавцу на общественном транспорте несподручно, да и тащиться потом домой с передним крылом в обнимку не хочется. А приложение показывает, что в соседнем переулке стоит свободный «делимобиль». Удобно, когда машина всегда «в кармане».