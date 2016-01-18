Тест стеклоомывающих жидкостей: изопропил и этанол против метанола

Что ни начертят, все равно у них автомат Калашникова получается. Так говорили раньше. Какую омывайку ни купишь, получишь одинаково вонючий и вязкий изопропиловый спирт. Так говорят сейчас. Почему нормальную зимнюю омывайку можно купить только у нелегалов, выяснял Михаил Колодочкин, который исследовал вязкость и процентное содержание ингредиентов как в отечественных жидкостях на основе изопропила, так и в фирменных зарубежных, содержащих этанол.

В Канаде и Скандинавии, где зимы не мягче наших, официально продают омывающие жидкости, содержащие и метанол, и этанол. В России метанол как основу для незамерзающих жидкостей объявили вне закона. А этанол обложили акцизами, как пищевой спирт, сделав его непомерно дорогим для технических целей. Поэтому производители вынуждены использовать изопропил — дурно пахнущий и теряющий текучесть при низких температурах.

Чтобы в очередной раз попытаться открыть глаза на эту абсурдную ситуацию, мы сравнили несколько омываек. Причем приобретенных не только в России, но и за рубежом. Методика эксперимента проста: охлаждаем жидкости до —20 ºС, а затем поочередно заливаем в бачок одного и того же автомобиля.