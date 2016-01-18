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Тест стеклоомывающих жидкостей: изопропил и этанол против метанола
Что ни начертят, все равно у них автомат Калашникова получается. Так говорили раньше. Какую омывайку ни купишь, получишь одинаково вонючий и вязкий изопропиловый спирт. Так говорят сейчас. Почему нормальную зимнюю омывайку можно купить только у нелегалов, выяснял Михаил Колодочкин, который исследовал вязкость и процентное содержание ингредиентов как в отечественных жидкостях на основе изопропила, так и в фирменных зарубежных, содержащих этанол.
В Канаде и Скандинавии, где зимы не мягче наших, официально продают омывающие жидкости, содержащие и метанол, и этанол. В России метанол как основу для незамерзающих жидкостей объявили вне закона. А этанол обложили акцизами, как пищевой спирт, сделав его непомерно дорогим для технических целей. Поэтому производители вынуждены использовать изопропил — дурно пахнущий и теряющий текучесть при низких температурах.
Чтобы в очередной раз попытаться открыть глаза на эту абсурдную ситуацию, мы сравнили несколько омываек. Причем приобретенных не только в России, но и за рубежом. Методика эксперимента проста: охлаждаем жидкости до —20 ºС, а затем поочередно заливаем в бачок одного и того же автомобиля.
007-Nezamerzajki-zr01-16
Мастер-класс вне конкурса дает струя обыкновенной воды при комнатной температуре. Налицо мощный распыл на выходе из форсунки.
Мастер-класс вне конкурса дает струя обыкновенной воды при комнатной температуре. Налицо мощный распыл на выходе из форсунки.
05
Эта отечественная
омывайка не содержит ни этанола,
ни метанола. Жидкость на основе изопропила полностью
соответствует
всем требованиям, но нельзя из неподходящего спирта выжать
на морозе что-то
большее…
Эта отечественная
омывайка не содержит ни этанола,
ни метанола. Жидкость на основе изопропила полностью
соответствует
всем требованиям, но нельзя из неподходящего спирта выжать
на морозе что-то
большее…
Результаты получились ожидаемые. Вязкость метанольных омываек в несколько раз ниже, чем у водки или этанольных составов, поэтому распыл на стекло прекрасный и на морозе они не густеют. А у жидкостей на изопропиле, которые сейчас вынуждены выпускать все легальные производители, вязкость оказалась вдвое выше, чем у аналогов на этаноле. На фотографиях прекрасно видна разница. В таблицу мы собрали любопытные данные о вязкости и процентном содержании ингредиентов. Кстати, мы впервые приводим подобную информацию о фирменных зарубежных омывайках, содержащих этанол. Любопытно, что на практике метанол даже безопаснее, чем ныне продаваемые омывайки на основе изопропилового спирта. Замеры в салоне автомобиля с постоянно включенным омывателем стекол показывают, что при использовании метанола его ПДК в рабочей зоне водителя достигается примерно через пять минут, а с изопропилом критический предел наступает на порядок быстрее! Помнится, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, запретивший несколько лет назад метанол, заявлял, что «использование стеклоомывающих жидкостей по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека». Законотворцы, прислушайтесь: метанол не ядовит, если прыскать его на стекла, а не заливать внутрь организма! По крайней мере, вреда от него куда меньше, чем от изопропила. Так давайте признаем ошибки и снимем запрет. Или хотя бы сделаем этанол для омываек денатурированным (читай: непитьевым), освободив таким образом это сырье от акцизов. А то ведь получается анекдот: производители вынуждены использовать самый неподходящий по химическим свойствам, к тому же дефицитный и недешевый спирт, — автомобилисты же вдыхают отнюдь не безвредные пары и пытаются хоть что-то разглядеть сквозь грязные разводы на лобовом стекле.
02
В основе купленного
за рубежом стеклоомывателя —
этанол. Распыла нет, но струя достает чуть
выше дворников — зачет.
В основе купленного
за рубежом стеклоомывателя —
этанол. Распыла нет, но струя достает чуть
выше дворников — зачет.
Выходит, самый простой путь купить хорошую омывайку — отправиться к нелегалам, торгующим на обочине метанольной жидкостью, или приобрести дешевую паленую водку. Но лучше — найти цивилизованное решение проблемы, к чему и призываем законодателей.
01
В этой нелегальной
омывайке, купленной
на придорожном
развале, оказалось аж 24,7% метанола.
Поэтому и распыл
отличный!
В этой нелегальной
омывайке, купленной
на придорожном
развале, оказалось аж 24,7% метанола.
Поэтому и распыл
отличный!
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