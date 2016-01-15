Практически все без исключения мировые автопроизводители лидируют по продажам на своих домашних рынках. Наряду с мерами господдержки и развитостью дилерских сетей не последнюю роль в этом играет лояльность покупателей. Во многих странах пример автомобильного патриотизма подают первые лица государства, выбирающие машины национальных брендов.

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Кей-кары — вне конкуренции

Как показывает статистика, отечественные автопроизводители являются лидерами продаж практически во всех странах с собственной автомобильной промышленностью. А самой патриотичной автодержавой является Япония, где, согласно данным Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA), национальные бренды занимают свыше 95% местного авторынка. Гегемония местного автопрома в Стране восходящего солнца объясняется, прежде всего, разнообразием отечественных марок, которых насчитывается более десятка. Только на долю Toyota приходится 30% всех продаж, около 17% рынка занимает Honda и 12% — Suzuki.

По словам PR-менеджера «Сузуки Мотор Рус» Ксении Гребенкиной, на внутреннем авторынке Японии очень популярны так называемые кей-кары — маленькие автомобили с двигателем до 660 куб. см. Кроме японских производителей их больше никто в схожих масштабах не производит. К тому же для покупателей таких машин действуют налоговые льготы. А вот автомобили премиум-сегмента японцы все же предпочитают иностранные (в основном немецкие), так как это считается более престижным. «Как таковых мер поддержки отечественного автопрома государством не предусмотрено, например, даже ввозная пошлина для иномарок в Японии равна нулю», — рассказала Ксения Гребенкина.

В Корее Hyundai-Kia и SsangYong, согласно данным Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA), захватили около 75% местного авторынка.

В США на «детройтскую тройку» приходится 45% продаж, а лидерами являются General Motors и Ford, свидетельствует статистика WardsAuto Group. Как отмечают в пресс-службе Ford, успех компании в США обусловлен, прежде всего, соответствием продуктов потребностям покупателей. К примеру, абсолютным бестселлером на американском рынке много лет остается пикап Ford F-150, который постоянно совершенствуется.

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Ford F-150

Патриотичный выбор

В Европе самые патриотичные автомобилисты живут в Германии и Франции, где каждый второй проданный автомобиль — отечественной марки (доля — 55%). Стоит отметить, что французские PSA Peugeot Citroen и Renault занимают половину домашнего рынка, в первую очередь благодаря выпуску преимущественно массовых автомобилей во главе с Renault Clio и Peugeot 208. А вот в Германии вслед за абсолютным рекордсменом Volkswagen, который занимает более 20% всех продаж, идут премиальные бренды Mercedes-Benz (9%) и Audi (8,5%), гласят данные Федерального транспортного агентства Германии (KBA).

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Как говорят в пресс-службе Audi, Германия производит автомобилей больше всех в Европе и при этом больше других их и потребляет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Германии продается много машин местного производства. Импортные пошлины для автомобилей, выпущенных в других странах ЕС, отсутствуют, так что с ними немецкие автопроизводители конкурируют на равных. Для машин, ввозимых из-за пределов ЕС, есть пошлины, но они не такие высокие, как в России, — всего 10%. Никаких особых мер по поддержке потребителей отечественных автомобилей в Германии не предпринимается — налоговые льготы зависят только от экологических параметров автомобиля и объема двигателя. «Потребительский патриотизм так же сильно развит в Германии в том числе и по экономическим соображениям: граждане страны хотят, чтобы их деньги оставались в ней же», — отмечают в компании из Ингольштадта.

По данным проекта focus2move, в Чехии и Румынии национальные бренды Skoda и Dacia контролируют треть рынка, в Италии продукция отечественного автопрома занимает около 30% всех продаж. А вот на автомобильном рынке Великобритании, если не учитывать марку Vauxhall, под которой продаются модели Opel, доля местных марок составляет всего 5%, гласит статистика Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT). Дело в том, что исторически автомобильную промышленность этой страны представляют многочисленные производители автомобилей премиум- и люкс-класса — Jaguar, Land Rover, Mini, Aston Martin, Bentley…