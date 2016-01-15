Ресурсные испытания пневмоподушек Auger: позади 69 334 км

Продолжаются ресурсные испытания пневмоподушек подвески, произведенных фирмой Auger. В проекте участвуют журнал «Рейс» и компания «Нара Авто Транс» из подмосковного Наро-Фоминска.

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Во время очередного контрольного осмотра пневматических подушек Auger на одометре двухосного седельного тягача Volvo FH13, который участвует в спецпроекте, зафиксирован пробег 539 054 километра. Напомним, данные по пробегу, принятые нами за точку отсчета при запуске ресурсных испытаний, составили 469 720 км. Несложные расчеты показывают, что автопоезд прошел 69 334 км.

Транспортное средство эксплуатируется в жестком режиме. География перевозок — вся Россия, включая северные регионы. Куда отправится грузовик, решает служба логистики, обеспечивающая загрузку транспортного средства. За время проведения испытаний под колесами автопоезда были дороги самого разного качества: от хороших — Центрального региона РФ, до приемлемых — за Уральским хребтом. Вся нагрузка от дороги, разумеется, приходится и на элементы подвески тягача, в том числе на пневматические баллоны, которые мы испытываем.

Осмотр установленных пневмоподушек был произведен сразу по прибытии автопоезда в парк транспортной компании. Для этого транспортное средство (тягач и полуприцеп не разъединяли) было загнано в бокс и установлено на яму. Контрольный осмотр проводили специалисты «Нара Авто Транса» и Auger Russia. В диагностику был включен визуальный и тактильный осмотры пневмоподушек. Главная цель — выявление различного рода трещин, разрывов, локального изменения цвета в теле пневмобаллонов, а также диагностика утечки воздуха. Последняя производится на слух. Подушки при этом должны находиться под нагрузкой. Именно по этой причине полуприцеп от тягача не отцепляли.

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