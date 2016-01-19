Три в одном от Garmin: тестируем видеорегистратор, навигатор и громкую связь nuviCam LMT Rus

За качество исполнения, дизайн и быстродействие Garmin nuviCam LMT Rus можно смело ставить пятерку. Собран отлично, выглядит тоже, да еще и оснащен богато. Оправдывает ли потраченные на него 43 тыс. руб.? Давайте разбираться в деталях.

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С первого взгляда Garmin nuviCam LMT Rus — обычный навигатор, коих эта марка сделала уже немало, однако на тыльной стороне устройства есть важные новости

Когда берешь Garmin nuviCam LMT Rus в руки, безошибочно угадываешь в нем навигатор. Достаточно плоский и массивный девайс с экраном диагональю 6,1 дюйма (разрешение экрана 800х480), коих на рынке немало. Но есть одно обстоятельство. Если заглянуть с тыльной стороны, замечаешь всевидящее око видеорегистратора. Попытка сделать топовый навигатор?

IMG_9324 Верхний торец с кнопкой защиты файлов от перезаписи очень напомнил некоторые модели ноутбуков Sony

Верхний торец с кнопкой защиты файлов от перезаписи очень напомнил некоторые модели ноутбуков Sony

Установка

Начнем с монтажа. В комплекте предлагается нестандартное крепление на присоске — его ножка имеет дополнительную выдвижную секцию. Штука нужная. Во-первых, потому что ветровое стекло в машинах имеет разный наклон, так что при установке девайса потребуется подгонка его под себя. Во-вторых, помимо угла обзора экрана вам потребуется настроить и угол съемки камеры. Вот тут-то и начинается интересное: на некоторых моделях авто, как ни крути, в кадр видеонаблюдения неминуемо попадет кронштейн с присоской (см. примеры видео ниже).

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Платформа крепления на магнитной основе — устройство к нему попросту примагничивается и держится надежно

К расположенному на стекле креплению подводится питание. Кабель короткий, так что скрытно проложить его не удастся — он непременно будет маячить перед глазами. А его толщина объясняется наличием дополнительного блока FM-приемника (о нем позже), который тоже требует питания. Зато к самому кронштейну устройство просто примагничивается — очень практичное решение!

Навигация

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Что ж, пора в путь. О навигации от Garmin писано немало: карты и сама программа постоянно обновляются (в случае с nuviCam это можно сделать при помощи компьютера и специальной программы Garmin Express), а мощный процессор обеспечивает быстродействие на уровне дорогих смартфонов. Кроме того, на борту у нас база радаров и прочих объектов опасности («лежачие полицейские», опасные перекрестки). Проверил ее на участке Москва — Липецк — Тамбов — Москва, предварительно скачав обновление карт для России. Данные относительно корректные, особых нареканий не вызвали. Встречались, разумеется, ложные оповещения, несовпадения ограничений скорости и прочие казусы, но с учетом оперативно меняющейся обстановки на дорогах не стал бы излишне драматизировать этот аспект работы устройства.

IMG_9335 FM-приемник имеет свою антенну, которую придется крепить отдельно

FM-приемник имеет свою антенну, которую придется крепить отдельно

Команды на устройство можете посылать голосом, для чего достаточно произнести фразу: «Голосовое управление». Удобно! А вот возможность получать в режиме реального времени данные о трафике, предоставляемые «Яндексом», — пожалуй, один из самых неоднозначных пунктов в Garmin nuviCam LMT Rus. Сами по себе пробки в устройстве — несомненный плюс. Но информация о них передается по радиочастотам, для чего к уже упомянутому блоку-приемнику на силовом кабеле (почему он не встроен в сам гаджет?) придется подключить еще и кабель антенны, который тоже нужно куда-то крепить. Судя по присоскам в комплекте, для монтажа предлагается ветровое стекло. На фото ниже видно возникающее в итоге нагромождение проводов. Но это еще полбеды. Если ваш автомобиль оснащен обогревом ветрового стекла, то нити накаливания (опечатался сначала, написав «накалЫвания») создают помехи. В тестовом Land Rover Discovery Sport случилось именно так. Впрочем, несколько раз данные о пробках все же «пробивались».

IMG_9283 Будь FM-приемник для получения данных о пробках в Garmin nuviCam LMT Rus встроенным, такого нагромождения проводов можно было бы избежать

Будь FM-приемник для получения данных о пробках в Garmin nuviCam LMT Rus встроенным, такого нагромождения проводов можно было бы избежать

Забавной показалась попытка Garmin объединить возможности камеры с навигацией. Называется это Garmin Real Vision. По прибытии в пункт назначения на экране устройства вы видите уже не карту, а реальное видео со значком финиша и пиктограммой, указывающей расположение искомого здания, его расположение и количество оставшихся метров. Кому покажется неинформативным, могут пользоваться графическими указаниями по старинке.