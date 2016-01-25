Как проверяют детали для сборки российских Фольксвагенов

Иногда так случается — просишь что-то, а получаешь намного больше. Готовил любопытное техническое обозрение, обратился к специалистам Фольксвагена с просьбой помочь с материалами для статьи… и получил приглашение на завод, в Калугу. Мне пообещали, что не только ответят на интересующие меня вопросы, но и покажут лабораторию контроля качества.

01-VW_zr-01_16 Стойкость металлического слоя на пластиковых деталях проверяют электрохимическим методом. Прибор фиксирует время, за которое электролит растворит пленку металла, и по результату вычисляет толщину покрытия.

Добро пожаловать

На проходной меня встретил директор лаборатории Павел Советченко и быстро ввел в курс дела.

Основная задача лаборатории — проверять материалы и комплектующие, предназначенные для конвейера. Причем лишь те, что выпускают российские поставщики, а их сейчас около шестидесяти. В том же Polo локализованных деталей больше половины, и все они обязаны соответствовать всем стандартам Фольксвагена, иначе о допуске на конвейер можно забыть.

Лаборатория реагирует и на тревожные «вести с полей». «Полем» местные называют уже проданные автомобили. Если в том, что, например, краска облезает с кузова или быстро протирается материал обивки, виноват поставщик, завод рекомендует ему внести коррективы в технологию. И лишь когда дефект будет устранен, производитель вновь получит допуск на конвейер.

Идем по приборам

14-VW_zr-01_16 Комплектующие, как и люди, принимают ванны — только более продолжительные и менее приятные. В камерах со стопроцентной влажностью, солевым туманом и температурным воздействием детали из металла проходят тесты на коррозионную стойкость.

Каждая лаборатория концерна, в том числе и в Калуге, оснащена на свой лад — стандартное оборудование дополнено специализированными приборами и стендами. Калужская лаборатория далеко не самая большая по площади и числу специалистов, но одна из наиболее дорогих. Тут есть стенды, чья цена соизмерима со стоимостью полутора десятков Polo.

Вот разрывная машина, в которой зажата металлическая пластина. Российская сталь постепенно вытесняет импортную (процесс подстегивается высоким курсом евро). И если раньше у нас лишь штамповали кузовные панели, то теперь используют и отечественный прокат. Сейчас некоторые «чисто российские» детали примеряет Tiguan, а кузов Рolo полностью сделан из нашего металла.

Аналогичная ситуация с пластиком. Нашелся достойный отечественный поставщик сырья — полимерного гранулята. Поэтому рядом, на маятниковом копре, проверяют параметры российской пластмассы: образцы для испытаний вырезают прямо из обивки двери нового Polo. Уже сейчас локализация по пластику, если брать все выпускаемые в Калуге модели, достигает 50%; в будущем эта доля будет расти.

06-VW_zr-01_16 На абразивной машине тестируют износостойкость материала, например, обивок сидений или ворсовых ковриков. Круг с мелкозернистой наждачной бумагой вращается сто раз в одну сторону, потом в другую. По окончании теста образец взвешивают и по разнице в массе с исходником оценивают стойкость к истиранию.

Несколько комнат лаборатории оборудованы для проверки коррозионной стойкости кузова, поскольку на все модели, от Polo до Туарега, дается двенадцатилетняя гарантия от сквозной коррозии. Но изощренные пытки температурой, влажностью и солевым туманом — это цветочки по сравнению с испытаниями на полигоне в Аризоне. Все заводы Фольксвагена отправляют в этот ад свои машины для проверки на коррозионную стойкость. Полгода интенсивных лабораторных и дорожных испытаний для машин равноценны двенадцати годам эксплуатации. Вылезающие дефекты тщательно исследуют и устраняют — что-то выпадает и на долю калужского предприятия.

На вкус и цвет

А почему так мало людей, где все сотрудники?

— Так нас всего девять человек, включая меня, — в двадцать пять раз меньше, чем в головной лаборатории в Вольфсбурге.

Я ожидал увидеть великовозрастных гуру, следивших еще за качеством первых Жигулей. Но почти все оказались молодыми, прекрасно разбирающимися в своем деле людьми, хорошо владеющими иностранными языками и регулярно проходящими тренинги в Германии. Ребята продемонстрировали мне несколько тестов на адгезию лака.

03-VW_zr-01_16 Прибор, напоминающий бытовой тостер-ростер, позволяет оценить горючесть материала. Сейчас в печь поместили обивку потолка для Polo GT, который скоро появится на российском рынке. Тест выдержан успешно, если за минуту огонь пройдет не более 100 мм.

Знаете, как проверяют стойкость краски к ударам камней? В бункер гравилометра (попробуйте выговорить без запинки) загружают полкило чугунной дроби и расстреливают ею окрашенную деталь. Шум ужасный — я пожалел, что не надел наушники. После десятисекундного обстрела деталь извлекают из аппарата и оценивают качество покрытия по площади и глубине повреждений.

Существует устойчивое мнение, что женщины лучше мужчин определяют цвет. Полностью его поддерживаю. Хотя бы потому, что лишь после свадьбы узнал, что помимо цветов существуют еще и оттенки. Недаром визуальной оценкой цвета в лаборатории занимаются девушки. В цветовой камере под разным углами они сравнивают деталь, окрашенную эмалью от поставщика, с эталонной. Для более достоверной оценки меняют освещение. Ведь при ярком солнце оттенок один, на закате — другой, под софитами в автосалоне — третий.

8 Я присоединился к экспертам, проводившим тест на эмиссию. Из открытой банки пахло свежевыглаженным бельем. Вердикт дилетанта — отвращения не вызывает.

Проверка на запах, гордо именуемая тестом на эмиссию, выглядит забавно. Эксперты берут склянки с образцами ткани, нагретыми до 80 ºС, открывают крышки и с задумчивым видом втягивают носом скопившиеся ароматы. Полагаясь исключительно на свой опыт, специалисты выставляют оценку по шкале запахов (от «неуловимого» до «неприемлемого»). Нюхачи проходили обучение и тренинги в Германии. Более того, концерн ежегодно устраивает квалификационный экзамен на профпригодность — рассылает по всем лабораториям стандартизованный гранулят с запахами разной степени, заставляя постоянно держать нос по ветру. Мне тоже дали понюхать из одной баночки. В нос ударил запах белья, долго пролежавшего в закрытой стиральной машине. Я поморщился — и получил одобрительный кивок от руководителя тест-группы.

В лаборатории проводят около четырехсот тестов. Я не успел посмотреть даже десятую часть, хотя пробыл на заводе почти весь рабочий день. Но общее представление о том, как Volkswagen следит за качеством поставляемых на конвейер деталей, получил. Если в редакционном парке вдруг появится новый Polo или Tiguan, я буду знать, на что обращать внимание и к чему

принюхиваться.