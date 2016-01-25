Как проверяют детали для сборки российских Фольксвагенов

01-VW_zr-01_16Стойкость металлического слоя на пластиковых деталях проверяют электрохимическим методом. Прибор фиксирует время, за которое электролит растворит пленку металла, и по результату вычисляет толщину покрытия.
Добро пожаловать
На проходной меня встретил директор лаборатории Павел Советченко и быстро ввел в курс дела.
Основная задача лаборатории — проверять материалы и комплектующие, предназначенные для конвейера. Причем лишь те, что выпускают российские поставщики, а их сейчас около шестидесяти. В том же Polo локализованных деталей больше половины, и все они обязаны соответствовать всем стандартам Фольксвагена, иначе о допуске на конвейер можно забыть.
Лаборатория реагирует и на тревожные «вести с полей». «Полем» местные называют уже проданные автомобили. Если в том, что, например, краска облезает с кузова или быстро протирается материал обивки, виноват поставщик, завод рекомендует ему внести коррективы в технологию. И лишь когда дефект будет устранен, производитель вновь получит допуск на конвейер.
Идем по приборам
14-VW_zr-01_16Комплектующие, как и люди, принимают ванны — только более продолжительные и менее приятные. В камерах со стопроцентной влажностью, солевым туманом и температурным воздействием детали из металла проходят тесты на коррозионную стойкость.
Каждая лаборатория концерна, в том числе и в Калуге, оснащена на свой лад — стандартное оборудование дополнено специализированными приборами и стендами. Калужская лаборатория далеко не самая большая по площади и числу специалистов, но одна из наиболее дорогих. Тут есть стенды, чья цена соизмерима со стоимостью полутора десятков Polo.
Вот разрывная машина, в которой зажата металлическая пластина. Российская сталь постепенно вытесняет импортную (процесс подстегивается высоким курсом евро). И если раньше у нас лишь штамповали кузовные панели, то теперь используют и отечественный прокат. Сейчас некоторые «чисто российские» детали примеряет Tiguan, а кузов Рolo полностью сделан из нашего металла.
Аналогичная ситуация с пластиком. Нашелся достойный отечественный поставщик сырья — полимерного гранулята. Поэтому рядом, на маятниковом копре, проверяют параметры российской пластмассы: образцы для испытаний вырезают прямо из обивки двери нового Polo. Уже сейчас локализация по пластику, если брать все выпускаемые в Калуге модели, достигает 50%; в будущем эта доля будет расти.
06-VW_zr-01_16На абразивной машине тестируют износостойкость материала, например, обивок сидений или ворсовых ковриков. Круг с мелкозернистой наждачной бумагой вращается сто раз в одну сторону, потом в другую. По окончании теста образец взвешивают и по разнице в массе с исходником оценивают стойкость к истиранию.
Несколько комнат лаборатории оборудованы для проверки коррозионной стойкости кузова, поскольку на все модели, от Polo до Туарега, дается двенадцатилетняя гарантия от сквозной коррозии. Но изощренные пытки температурой, влажностью и солевым туманом — это цветочки по сравнению с испытаниями на полигоне в Аризоне. Все заводы Фольксвагена отправляют в этот ад свои машины для проверки на коррозионную стойкость. Полгода интенсивных лабораторных и дорожных испытаний для машин равноценны двенадцати годам эксплуатации. Вылезающие дефекты тщательно исследуют и устраняют — что-то выпадает и на долю калужского предприятия.
На вкус и цвет
А почему так мало людей, где все сотрудники?
— Так нас всего девять человек, включая меня, — в двадцать пять раз меньше, чем в головной лаборатории в Вольфсбурге.
Я ожидал увидеть великовозрастных гуру, следивших еще за качеством первых Жигулей. Но почти все оказались молодыми, прекрасно разбирающимися в своем деле людьми, хорошо владеющими иностранными языками и регулярно проходящими тренинги в Германии. Ребята продемонстрировали мне несколько тестов на адгезию лака.
03-VW_zr-01_16Прибор, напоминающий бытовой тостер-ростер, позволяет оценить горючесть материала. Сейчас в печь поместили обивку потолка для Polo GT, который скоро появится на российском рынке. Тест выдержан успешно, если за минуту огонь пройдет не более 100 мм.
Существует устойчивое мнение, что женщины лучше мужчин определяют цвет. Полностью его поддерживаю. Хотя бы потому, что лишь после свадьбы узнал, что помимо цветов существуют еще и оттенки. Недаром визуальной оценкой цвета в лаборатории занимаются девушки. В цветовой камере под разным углами они сравнивают деталь, окрашенную эмалью от поставщика, с эталонной. Для более достоверной оценки меняют освещение. Ведь при ярком солнце оттенок один, на закате — другой, под софитами в автосалоне — третий.
8Я присоединился к экспертам, проводившим тест на эмиссию. Из открытой банки пахло свежевыглаженным бельем. Вердикт дилетанта — отвращения не вызывает.
Проверка на запах, гордо именуемая тестом на эмиссию, выглядит забавно. Эксперты берут склянки с образцами ткани, нагретыми до 80 ºС, открывают крышки и с задумчивым видом втягивают носом скопившиеся ароматы. Полагаясь исключительно на свой опыт, специалисты выставляют оценку по шкале запахов (от «неуловимого» до «неприемлемого»). Нюхачи проходили обучение и тренинги в Германии. Более того, концерн ежегодно устраивает квалификационный экзамен на профпригодность — рассылает по всем лабораториям стандартизованный гранулят с запахами разной степени, заставляя постоянно держать нос по ветру. Мне тоже дали понюхать из одной баночки. В нос ударил запах белья, долго пролежавшего в закрытой стиральной машине. Я поморщился — и получил одобрительный кивок от руководителя тест-группы.
В лаборатории проводят около четырехсот тестов. Я не успел посмотреть даже десятую часть, хотя пробыл на заводе почти весь рабочий день. Но общее представление о том, как Volkswagen следит за качеством поставляемых на конвейер деталей, получил. Если в редакционном парке вдруг появится новый Polo или Tiguan, я буду знать, на что обращать внимание и к чему
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