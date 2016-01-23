Выбираем правильный Porsche

Тестируя рестайлинговые Porsche 911 Carrera и Carrera S на извилистых дорожках канарского острова Тенерифе, Вадим Никишев размышлял над непростым выбором: купе или кабриолет? Механика или робот PDK? Carrera или Carrera S?

Porsche 911 Carrera | Porsche 911 Carrera S

Длина/ширина/высота/база 4499/1808/1302/2450 мм

4499/1808/1302/2450 мм Объем багажника (VDA) 145 л

145 л Снаряженная/полная масса 1430 кг (1450 кг*)/1875 кг (1890 кг*) | 1440 кг (1460 кг*)/1900 кг (1915 кг*)

1430 кг (1450 кг*)/1875 кг (1890 кг*) 1440 кг (1460 кг*)/1900 кг (1915 кг*) Время разгона 0–100 км/ч 4,6 с (4,4 с*) | 4,3 с (4,1 с*)

4,6 с (4,4 с*) 4,3 с (4,1 с*) Максимальная скорость 295 км/ч (293 км/ч*) | 308 км/ч (306 км/ч*)

295 км/ч (293 км/ч*) 308 км/ч (306 км/ч*) Топливо/запас топлива АИ-98/64 л

АИ-98/64 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 11,7/6,3/8,3 л/100 км (9,9/6,0/7,4 л/100 км**) | 12,2/6,6/8,7 л/100 км (10,1/6,4/7,7 л/100 км**)

11,7/6,3/8,3 л/100 км (9,9/6,0/7,4 л/100 км**) 12,2/6,6/8,7 л/100 км (10,1/6,4/7,7 л/100 км**) Двигатель бензиновый, Оп6, 24 клапана, 2981 см³; 272 кВт/370 л.с. при 6500 об/мин; 450 Н·м при 1700–5000 об/мин | бензиновый, Оп6, 24 клапана, 2981 см³; 309 кВт/420 л.с. при 6500 об/мин; 500 Н·м при 1700–5000 об/мин

бензиновый, Оп6, 24 клапана, 2981 см³; 272 кВт/370 л.с. при 6500 об/мин; 450 Н·м при 1700–5000 об/мин бензиновый, Оп6, 24 клапана, 2981 см³; 309 кВт/420 л.с. при 6500 об/мин; 500 Н·м при 1700–5000 об/мин Трансмиссия задний привод; М7 или Р7

*С роботом PDK.

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Carrera Turbo применительно к Porsche 911 — оксюморон. Так изгаляться над названиями я позволял себе только в раннем детстве, еще не особо разбираясь в многообразии мира «девятьсот одиннадцатых». Это потом я узнал, что имя Carrera появилось в гамме еще в пятидесятые годы и было отличительным признаком гоночных или заряженных дорожных версий. А с середины семидесятых, когда в продажу пошли машины G‑серии, Каррерами стали звать атмосферные модификации, в то время как самая мощная версия с нагнетателем получила название 911 Turbo.

C тех пор прошло более сорокá лет, я качу по извилистым дорожкам Тенерифе на рестайлинговом кабриолете Porsche 911 Carrera S серии 991 и слушаю, как за моей спиной посвистывают два турбонагнетателя. Эдакая Carrera Turbo. Оксюморон?

Porsche_911_Carrera_RSR_Turbo_

ИСКЛЮЧЕНИЕ

Надо признать, слова Carrera и Turbo всё же стояли вместе на корме модели 911 — но в порядке исключения. Перед запуском модели 930 в серию была построена 450-сильная гоночная версия 911 Carrera RSR Turbo 2.1, а первые гражданские турбоверсии, попавшие на американский рынок, назывались Turbo Carrera.

Голос не на первом

Что они сделали с Каррерой? Об этом подробно рассказывал Кирилл Милешкин (ЗР, 2015, № 11). Поэтому сейчас нет смысла пытать технических специалистов вопросом: почему они отказались от атмосферных моторов? И так очевидно: мощность обеих версий выросла на 20 «лошадок», Carrera развивает 370 л.с., а Carerra S — все 420 сил. Еще заметнее прибавка в крутящем моменте: у базовой 911‑й ныне 450 Н·м, у «эски» 500 Н·м. Неудивительно, что более мощная версия с пакетом Sport Plus теперь выходит из четырех секунд в спринте до сотни, а ее максималка достигает 308 км/ч. Это, на минуточку, круче, чем у самой настоящей 911 Turbo S поколения 996, появившейся каких-то пятнадцать лет назад!

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Потому что нынешняя Carrera S на центнер легче той «турбы». Потому что отнюдь не задумчивый автомат Tiptronic тех времен давно уступил место изумительному роботу PDK с двумя сцеплениями. Потому что в Porsche умеют выворачивать мир наизнанку: каким бы совершенным ни казался автомобиль текущего поколения, следующий всё равно будет лучше. Динамичнее, маневреннее, быстрее на «Северной петле». Но этот звук… Где ты, яростный рев атмосферных Каррер?

Последний раз хриплым металлическим голосом 3,8‑литрового оппозитника я наслаждался за рулем Porsche 911 Carrera 4 GTS, который весной боролся с купе Mercedes-AMG GT S и Jaguar F‑Type R на «Смоленском кольце». Тогда наслаждение дарил не только звук мотора на предельных 7800 об/мин, но и точнейшие отклики на газ, свойственные атмосферным двигателям. А новый турбомотор (у обычной машины и у «эски» при одинаковом объеме двигателя в три литра его нагнетатели имеют разную производительность) вкрадчиво бормочет на низких оборотах, со средних к его арии примешивается посвист турбин, и только на максимуме в 7500 об/мин проявляются знакомые яростные нотки. Единственное спасение — открыть заслонки в опционном глушителе, направляющие выхлоп по кратчайшему пути. Тогда Carrera становится громче на разгоне и эффектно отплевывается при сбросе газа.

А что с линейностью откликов? Пресловутый Mercedes-AMG GT S продемонстрировал: турбомоторы могут быть отзывчивыми. Неудивительно, что и в Porsche откалибровали двигатель так, что при работе педалью газа запаздывания минимальны. При этом можно сполна насладиться бонусом в виде увеличенного крутящего момента.

03-Carrera_zr-01_16 Рестайлинг поколения 991 подарил Каррере новый мультимедийный центр PCM с алгоритмом управления, как на бытовых планшетах.

Рестайлинг поколения 991 подарил Каррере новый мультимедийный центр PCM с алгоритмом управления, как на бытовых планшетах.

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Особенно это заметно на версии с механической коробкой. Здесь семь ступеней — в Porsche впервые применили такую схему — и четкость такова, что ошибиться невозможно. Рабочая передача у новой Карреры третья: на ней можно управлять разгоном с 50 км/ч вплоть до 150 км/ч! Даже на серпантине в погоне за инструктором на потрясающем Porsche 911 GT3 RS (ЗР, 2015, № 7) необязательно при торможении подтыкать вторую: момента хватает, чтобы на разгоне держаться в кильватере более мощной атмосферной 911‑й!

Версии происходящего

С некоторым сожалением пересев из кабриолета с механикой в купе с PDK и таким же 420‑сильным мотором, поймал себя на мысли, что эта Carrera S воспринимается более пресной. Странно, ведь жесткий кузов должен дать бóльшую цельность по сравнению с открытым — ан нет! И только поговорив с инженерами, понял, в чем подвох: кабриолет был оснащен подруливающей задней подвеской, которая сделала его острее в шпильках на серпантине и стабильнее при перестроении на автострадах. А еще дают о себе знать тормоза: кабриолет с опционными карбонокерамическими дисками в городе иной раз заставлял кивать головой, замедляясь интенсивнее ожидаемого, зато на горной дороге радовал и отменной хваткой, и стабильностью замедления. Нет-нет, фраза «негодные штатные тормоза» применительно к Porsche тоже оксюморон — но в активных режимах композитные диски всё же лучше чугунных, пусть и модернизированных, составных, с алюминиевой ступицей.

Brems_911 Диаметр обычных тормозных дисков вырос до 330 мм, толщина — до 34 мм. Но на треке карбонокерамика (с желтыми суппортами) всё равно предпочительнее.

Диаметр обычных тормозных дисков вырос до 330 мм, толщина — до 34 мм. Но на треке карбонокерамика (с желтыми суппортами) всё равно предпочительнее.

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Еще одно отличие, повлиявшее на яркость впечатлений, — отсутствие прямоточного глушителя. Вместо кнопки, прочищающей горло машинам с такой опцией, на купе обнаружилась кнопка подъема передней оси: она позволяет увеличить просвет на малых скоростях на 40 миллиметров. Жаль, что с ростом скорости машина приседает: на Тенерифе есть дороги, где запас клиренса не помешал бы. И, что удивительно, на них новая Carrera озадачила больше всего. В Porsche всегда умели настраивать автомобили так, чтобы даже на неважном покрытии они оставались быстрыми и достаточно комфортными, — а тут, стоило перевалить за сотню, стало некомфортно: на руль приходит много лишней информации, зубы отбивают морзянку…

По таким участкам приятнее ехать не на «эске», а на обычной Каррере. Размерность шин у базовой машины на дюйм меньше, профиль выше — и рельеф она повторяет не столь подробно. Поэтому, если выбирать версию для повседневной жизни, нет смысла переплачивать за более мощную модификацию: в реальных условиях обычная 911‑я будет не только комфортнее, но и, пожалуй, интереснее в управлении. «Базовая Carrera лучше, чем Carrera S» — еще один оксюморон? Да, если не вырасти из городских покатушек до уровня трек-дней — вот там, на автодроме, «эска» проявит себя во всей красе.

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