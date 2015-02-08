Советы бывалых: вооружаемся фенами, щелкаем поворотниками, запасаемся липучками

Отдел автомобильной информации журнала «За рулем» много лет собирает полезные советы, облегчающие жизнь автовладельцев. В очередной подборке водители делятся секретами о том, как прибавить комфорта в салоне Нексии, без особых затрат дистанционно обогревать двигатель автомобиля, найти недорогую замену деталям для немолодых иномарок и новое применение обыкновенным застежкам-липучкам.

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ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

А. Ахмадеев, Башкортостан

Через дефлекторы вентиляции в салон Нексии проникало много пыли. Оказалось, что на моей машине изначально не было салонного фильтра. Хотел установить, но даже в миллионной Уфе этот расходник оказался в дефиците. На глаза попался салонный фильтр Ларгуса — похожий по форме и размерам, разве что чуть длиннее. Я аккуратно укоротил элемент, отрезав полтора десятка лишних «гармошек», — и фильтр встал как родной. Найти его можно почти в каждом магазине, а цена — 180 рублей.

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ПРОВЕРКА СЛУХА

С. Чупраков, Киров

Нам не угодишь. Один жалуется, что реле указателя поворотов щелкает слишком громко и мешает дремать, другому звук кажется тихим. Например, в Kia Rio реле расположено под панелью приборов, за блоком предохранителей, и закреплено на поперечной стальной трубе. Подобраться сюда можно снизу. Хотите, чтобы щелчки в салоне были едва слышны? Прикрепите реле пластиковым хомутом к жгуту проводов. А если прикрутить реле к ближайшему болту на моторном щите, то его щелчки никакая музыка не заглушит.

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СПОКОЙНОЙ НОЧИ ВАМ!

Г. Зязин, Астрахань

Хорошо встречать рассвет тому, у кого есть предпусковой подогреватель. А если его нет, выручает смекалка. Для обогрева мотора я использую бытовой электрический фен, подключенный к электророзетке через таймер. Он запускает фен за полчаса до моего появления в гараже. Поток теплого воздуха дует на середину радиатора, пластмассовые элементы не нагревает. Конфискованным у жены ветродуем термостойкий пластик вряд ли расплавишь. А владельцам мощных промышленных фенов советую разумно подбирать температуру подаваемого воздуха.

ДЕШЕВ, ЗАТО СЕРДИТ!

И. Галимуллин, Татарстан

Однажды праворульный Nissan Sunny подкинул знакомую многим задачку: отказал датчик ABS. Новый на заказ — 8000 рублей и месяц ожидания. В голову пришло логичное решение. Датчик индуктивный, а по такому принципу работают сенсоры на многих автомобилях. Я купил датчик положения коленвала от ВАЗ‑2108. Он оказался чуть длиннее штатного, но парой шайб я устранил это несоответствие. Антиблокировочная система заработала, сигнальная лампочка потухла.

ЗНАЙ НАШИХ!

В. Васильев, Ижевск

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Однажды пришлось в гаражных условиях заменять сайлент-блоки на однообъемнике Opel Meriva 2007 года выпуска. В самый разгар работы умудрился повредить резиновый пыльник шаровой опоры. Вспомнил, что в гараже остались запчасти от Калины. Среди них оказался рулевой наконечник с целехоньким пыльником. Этот резиновый чехол, как и его пружинный замок, оказались идентичны опелевским! Примерил, поставил — служат верой и правдой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

Д. Мамаев, Иркутск

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Появившиеся несколько десятилетий назад застежки-липучки сделали революцию не только в производстве одежды и обуви, но и в других сферах. Ими можно многое крепить в салоне машины и в багажнике. Легкие предметы отлично фиксируются липучкой прямо на ворсовой обивке багажника. У меня так закреплены футляры с салфетками, пластиковые бутылки с маслом и стеклоомывающей жидкостью, чемоданчик с инструментами. Удобно, ведь прицепить липучку можно в любом месте, а снимаешь предмет с такого крепежа одним движением.