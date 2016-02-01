Седан Fiat Tipo: такой Fiat нам нужен!

Бюджетная новинка итальянцев Fiat Tipo, которая уже продается в Турции под названием Aegea, стала победителем конкурса AutoBest. Чем хорош седан Fiat Tipo и почему он не появится в России, выяснял Максим Кадаков, представляющий нашу страну в жюри AutoBest.

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— Скажите, почему нет внутренней рукоятки для закрывания багажника?

— А зачем она? Все равно люди чаще берутся за крышку сверху.

Итальянцы в своем репертуаре. Копеечная экономия не раз оборачивалась для них проблемами не только в Европе, но и на российском рынке. Помните, лет пятнадцать назад, в момент очередного пришествия легковых Фиатов, у нас поднялась «народная волна» под девизом «Такой Фиат нам не нужен»?.. Но по мере знакомства с Tipo мне становилось ясно, что других сколь-нибудь серьезных проколов у машины практически нет.

Tipo построен на платформе кроссовера Fiat 500Х, но с использованием более простой задней подвески от модели 500L — потому что полноприводной версии нет и не будет. Tipo проектировалcя в итальянском Центре стиля концерна FCA (Fiat Chrysler Automotive), причем сразу в трех версиях — седан (длина 4540 мм), хэтчбек (4470 мм) и универсал (4540 мм).

Видали мы Фиаты и поизящнее, но некоторые решения заслуживают внимания — например, элегантные задние фонари.

Двигателей предусмотрено четыре — два бензиновых (95 и 110 л.с.) и два турбодизеля (95 и 120 л.с.). Помимо механической коробки есть автомат и даже робот с двумя сцеплениями.

08-FIAT-TIPO-fp_zr-01_16 Tipo и выглядит хорошо, и с аэродинамикой у него всё в порядке: коэффициент Сх = 0,30.

Tipo и выглядит хорошо, и с аэродинамикой у него всё в порядке: коэффициент Сх = 0,30.

Сначала седан появился как Fiat Aegea — и под этим именем уже продается в Турции. А для подавляющего большинства других рынков (их около сорокá) выбрано старое доброе имя Tipo. Новичок в какой-то мере является наследником модели Linea — но та скромнее и дешевле, на нее по-прежнему хороший спрос (во всяком случае, в Турции), поэтому какое-то время она будет выпускаться параллельно с Tipo.

Я ездил на Tipo дважды. Сначала прокатился на предсерийной машине в окрестностях завода в Бурсе (Турция), где будут производить машины для всех европейских рынков. Протошнил километров двадцать по прямой дороге в колонне из нескольких машин. Успел понять только то, что даже предсерийный Tipo сделан на совесть — ни одна панелька не скрипнула и не отвалилась. А еще понравились сиденья (мягкие, но с хорошим профилем) и унифицированная с другими машинами концерна FCA мультимедиасистема с удобным тачскрином. Другие плюсы — огромный багажник (520 л) и просторное заднее сиденье: «сам за собой» я сажусь с небольшим запасом в коленях, а мой рост 186 см.

Вторая встреча была в Белграде, где мне удалось не только прохватить по дорогам общего пользования, но и срубить несколько кругов по небольшой кольцевой трассе.

02-FIAT-TIPO-fp_zr-01_16 По качеству отделочных материалов Tipo едва ли уступит одноклассникам, а уровнем оснащения даже превзойдет их. Шестиступенчатая коробка и переключается хорошо, и передаточные числа подобраны правильно.

По качеству отделочных материалов Tipo едва ли уступит одноклассникам, а уровнем оснащения даже превзойдет их. Шестиступенчатая коробка и переключается хорошо, и передаточные числа подобраны правильно.

Даже будучи обутым в 17‑дюймовые шины, Tipo не вытрясает душу на кочках: подвеска — то, что нужно! А вот от 120‑сильного турбодизеля 1.6 я ожидал большего: шумноват на высоких оборотах и не слишком бодр на низких. Отчасти ситуацию спасает механическая коробка, которая перещелкивается ничуть не хуже, чем на французских и корейских машинах этого класса.

А на кольце Tipo раскрылся во всей красе! Дождь, температура около нуля, зимние шины среднего уровня — а я смело отключаю систему стабилизации и делаю с машиной всё, что хочу. Легкая недостаточная поворачиваемость, переходящая в нейтральную, — это безопасно и одновременно азартно. Жаль, двигатель всё тот же — угрюмый дизель. Сюда бы 110‑сильную бензинку, которая легче и бодрее, — и было бы совсем хорошо. Не разучились еще итальянцы настраивать шасси!

Ладный облик, добротные материалы, качественная сборка, интересные опции (вплоть до голосового управления аудиосистемой), вместительный багажник — Tipo встал на одну ступеньку с Hyundai Solaris или Kia Rio. А что вы смеетесь? Это 15–20 лет назад корейские машины мало кто воспринимал всерьез, а теперь власть поменялась — во всяком случае, на российском рынке.

05-FIAT-TIPO-fp_zr-01_16 Сзади Tipo чуть теснее, чем Polo и Rapid. Потолок не давит, и это хорошо, а вот центральный туннель великоват.

Сзади Tipo чуть теснее, чем Polo и Rapid. Потолок не давит, и это хорошо, а вот центральный туннель великоват.

Я донимал итальянцев одним вопросом: когда? Ведь такой Fiat глянулся бы нашим покупателям.

— Мы готовы поставлять Tipo в Россию, но всё зависит от рынка, конкуренции, ценообразования…

Интересное кино: в ту же Сербию с ее крохотным рынком Tipo будут поставлять, а к нам — пока что нет. В чем причина? Санкции? Турецкое производство вставляет палки в колеса?

Цена всему голова. Итальянцы с гордостью поведали, что Tipo в базовой комплектации на большинстве рынков будет стоить 10 500 евро — это без учета внутренних налогов, которые сильно разнятся от страны к стране. Европейские журналисты просияли: выгодное предложение! Но 10 500 евро — это 800 тысяч рублей! И еще налоги? Нет, без локализации о российском рынке и думать нечего — так я итальянцам и сказал. Они пошли думать.

FIAT TIPO — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА AUTOBEST

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Изначально AutoBest — конкурс восточноевропейский, а я в нем представляю Россию. Недавно мы объявили о серьезном расширении: с осени 2015 года в жюри входят автомобильные журналисты из 26 стран. Представлена практически вся Европа — за исключением Германии, Белоруссии и стран Балтии. Каждый год мы выбираем лучшие автомобили среди относительно доступных — не дороже 20 000 евро (без учета налогов).

В этом году в пятерку сильнейших попали Hyundai Tucson, Mazda CX‑3, Honda HR-V, Opel Astra и Fiat Tipo. Хоть стой, хоть падай: из пяти машин лишь одна продается в России — Tucson.

Каждый член жюри распределяет среди претендентов свои 240 баллов, учитывая 13 важнейших критериев — от дизайна и эргономики до вместимости багажника, расхода топлива и доступности запчастей. При этом у каждого критерия своя весомость: расход топлива важнее, чем дизайн.

Само собой, я отдал максимально возможное количество баллов Туссану, но это не помогло. На первое место вырвался Tipo (1492 баллов). На втором месте Astra нового поколения (1485), лишь на третьем месте Tucson (1145), а замыкают таблицу Honda (1063) и Mazda (1057 баллов).