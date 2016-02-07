По шпалам на гусеницах: Renault Duster на Кольском полуострове

Поскольку зима в ушедшем году так толком и не наступила, мы отправились на ее поиски за полярный круг. Арктику покоряли на всех модификациях кроссовера Renault Duster, включая гусеничную. Часть маршрута пролегала не по дорогам общего пользования, а по заброшенной ветке Октябрьской железной дороги.

Перелет, ночевка в деревушке Нильмогуба, что на Карельском берегу Белого моря.

— А где же ключ от домика?

— Нету. Мы не запираем двери. Тут все свои, а вокруг на несколько десятков километров ни души… Только медведи. Не все впали в спячку, зима-то теплая. Так что за территорию деревни лучше не выходите. —

А на Дастере можно?

— Без проблем.

С такого напутствия и началось мое знакомство с обновленным Дастером. Впереди путешествие в Мурманск. Мы решили окунуться в заполярный экстрим с головой, причем в прямом смысле: рядом с деревней — дайвинг-центр «Полярный круг». Здесь, в отгороженной морской бухте, содержат пару китов‑белух, которые под присмотром инструктора с удовольствием принимают двуногих гостей.

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Я на водные процедуры не отважился. Все-таки —16 °C на улице. В такую погоду лучше вовсе не высовывать нос из помещения. А если без поездки не обойтись, хорошо бы заранее протопить салон. На бензиновых Дастерах установлена система дистанционного пуска двигателя Renault Start — она входит в оснащение двух топовых комплектаций. Момент пуска можно запрограммировать, а можно завести машину с брелока на расстоянии до 200 метров. Кстати, полезной такая система будет и в жару, когда хочется заранее охладить раскаленный солнцем салон.

Дизельные автомобили для экспедиции снабдили автономным жидкостным обогревателем Hydronic германской фирмы Eberspächer. Система работает на топливе, подаваемом из штатного бака. Горелка нагревает жидкость системы охлаждения двигателя, а дополнительный циркуляционный насос обеспечивает равномерное распределение тепла. Мотор быстрее достигает рабочей температуры, а пустить его можно даже со смартфона.

Протопи ты мне Duster по-белому

Так что наутро все автомобили уже стояли под парáми. Первым делом сажусь в двухлитровую бензиновую версию. Под капотом — знакомый мотор серии F4R. Одна из его модификаций когда-то оживляла мою Лагуну второго поколения. Он и тогда мне импонировал ровной уверенной тягой и непритязательностью в обслуживании.

C тех пор агрегат чуть прибавил в мощности (до 143 л.с.), но предельный крутящий момент остался прежним (195 Н·м). Правда, теперь, в паре с шестиступенчатой механикой, мотор нравится мне меньше. Коротко нарезанные ступени заставляют постоянно орудовать рычагом.Спустя полчаса я стал попросту переключаться со второй на четвертую или с третьей на пятую, выигрывая в комфорте и не сильно теряя в динамике. Да и на шестой передаче поддерживать постоянную скорость на трассе получается только на ровном участке. Мало-мальский подъем заставляет вернуться на пятую.

Спустя добрую сотню километров по заснеженной трассе Е105 меняемся машинами. Наконец-то! Спустя полгода после обновления в гамме Дастера появилась долгожданная бензиновая «четверка» объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с. — с цепным приводом ГРМ. Та самая, которую теперь собирают в Тольятти и устанавливают на Весту и кроссовер XRAY. Отныне это базовый агрегат для Дастера. Впрочем, сам моторчик далеко не новый, он хорошо известен по моделям Nissan Sentra, Tiida, Qashqai или Juke. Среди всех носителей этого двигателя наш полноприводный Duster один из самых тяжелых, а условия сложные. Сдюжит ли?

Вполне! Я поддерживал высокий темп и спокойно сидел на хвосте у двухлитровой версии. Во многом благодаря аналогичной шестиступенчатой механике. Здесь сближенный ряд коробки обернулся во благо. Правда, пятую и шестую передачи создателям пришлось сделать еще короче, но шестую это не спасло. Duster на ней не едет даже на ровном участке. Зато на низах этот мотор показался даже чуть более эластичным, чем двухлитровый собрат. Увы, обещанной экономичности я так и не заметил. С нашим темпом средний расход оказался как у двухлитровой машины — около 9 литров на сотню.