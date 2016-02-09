Штурмуем высоты с обновленным Toyota RAV4

Популярный у россиян кроссовер Toyota RAV4 претерпел легкую модернизацию. Достаточно ли ее, чтобы остаться царем горы? В поисках ответа на этот вопрос Максим Гомянин взобрался на «рафике» почти на Эльбрус.

01-RAV4_zr-02_16 Toyota RAV4. Цены на машину образца 2016 года начинаются с 1 099 000 руб.

Цены на машину образца 2016 года начинаются с 1 099 000 руб.

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Для россиян RAV4 — автомобиль знаковый. Он, как опытный альпинист, карабкался вверх, покоряя рыночные вершины. Даже когда лавина кризиса накрыла пик Финансовое Благополучие, RAV4 остался лидером в своем сегменте. И это при том, что основных конкурентов ( Volkswagen Tiguan и Mazda CX‑5) собирают в России, а «рафик» ввозили из Японии. И вот следующий важный шаг: в модернизацию завода Toyota под Петербургом инвестировали 5,9 миллиарда рублей, увеличив производственные мощности с 50 тысяч до 100 тысяч машин в год, — сборку RAV4 в России обещают начать в 2016 году. Одновременно кроссовер претерпел легкую модернизацию. Достаточно ли этого, чтобы остаться царем горы?

Всему свое время

Тектонические изменения — процессы долгие, но сдвигают даже горы. Сколько лет понадобилось, чтобы дизайнеры убрали с передней панели часы в стиле семидесятых годов! Руль теперь обтянут кожей тонкой выделки. Появилась новая приборка с цветным 4,2‑дюймовым дисплеем. Хорош приятный пластик на передней панели и дверях. Клавиши управления навигацией и мультимедиа перекомпоновали.

Салон выглядит заметно свежее, но эргономические огрехи те же. Например, за массивной верхней частью передней панели не видно кнопок и клавиш (в частности, ведающих обогревом кресел), в поисках которых приходится отвлекаться от дороги. Кстати, RAV4 отныне гарантирует владельцу теплый прием: «греются» сиденья обоих рядов, руль, вся площадь ветрового стекла и форсунки омывателя.