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Штурмуем высоты с обновленным Toyota RAV4
Популярный у россиян кроссовер Toyota RAV4 претерпел легкую модернизацию. Достаточно ли ее, чтобы остаться царем горы? В поисках ответа на этот вопрос Максим Гомянин взобрался на «рафике» почти на Эльбрус.
Для россиян RAV4 — автомобиль знаковый. Он, как опытный альпинист, карабкался вверх, покоряя рыночные вершины. Даже когда лавина кризиса накрыла пик Финансовое Благополучие, RAV4 остался лидером в своем сегменте. И это при том, что основных конкурентов (Volkswagen Tiguan и Mazda CX‑5) собирают в России, а «рафик» ввозили из Японии. И вот следующий важный шаг: в модернизацию завода Toyota под Петербургом инвестировали 5,9 миллиарда рублей, увеличив производственные мощности с 50 тысяч до 100 тысяч машин в год, — сборку RAV4 в России обещают начать в 2016 году. Одновременно кроссовер претерпел легкую модернизацию. Достаточно ли этого, чтобы остаться царем горы?
Всему свое время
Тектонические изменения — процессы долгие, но сдвигают даже горы. Сколько лет понадобилось, чтобы дизайнеры убрали с передней панели часы в стиле семидесятых годов! Руль теперь обтянут кожей тонкой выделки. Появилась новая приборка с цветным 4,2‑дюймовым дисплеем. Хорош приятный пластик на передней панели и дверях. Клавиши управления навигацией и мультимедиа перекомпоновали.
Салон выглядит заметно свежее, но эргономические огрехи те же. Например, за массивной верхней частью передней панели не видно кнопок и клавиш (в частности, ведающих обогревом кресел), в поисках которых приходится отвлекаться от дороги. Кстати, RAV4 отныне гарантирует владельцу теплый прием: «греются» сиденья обоих рядов, руль, вся площадь ветрового стекла и форсунки омывателя.
В пакет активной безопасности Toyota Safety Sense отныне включены три новые системы: предупреждения об угрозе столкновения, распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. Они дополнили уже известные — предупреждения об уходе с полосы и автоматического переключения с дальнего света на ближний. А еще стало проще парковаться: простенькую камеру сменила система кругового обзора. Четыре широкоугольных объектива по периметру в составе этой системы помогают формировать до восьми разноплановых «картинок». Японцы идут по тому же пути, что и с рестайлинговым флагманом Land Cruiser 200 (ЗР, 2016, № 1).
Путь наверх
Ни один силовой агрегат в ходе модернизации «не пострадал» — линейка двигателей по-прежнему включает бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 л и 2,2‑литровый турбодизель. Двухлитровый RAV4 можно купить в переднеприводном исполнении, и только ему положены вариатор и шестиступенчатая «механика». Топовый 180‑сильный бензиновый мотор в паре с шестиступенчатым автоматом — самый настроенческий в гамме. Чутко откликается «на педаль» и дарит бодрящее ускорение. Управляется кроссовер выверенно и собранно, да и плавность хода на относительно ровной дороге хороша. Плохо лишь, что монотонный гул шин навязчиво проникает в салон, хотя площадь шумопоглощающих покрытий в обновленной машине увеличена на 55%. Или шипованные шины Pirelli Ice Zero настолько шумны? Чтобы сделать окончательный вывод, в следующий раз поезжу на фрикционных.
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Toyota RAV4. В салоне просто навели марафет. Убрали устаревшие часы, поменяли материалы сидений, руля и дверных панелей.
Toyota RAV4. В салоне просто навели марафет. Убрали устаревшие часы, поменяли материалы сидений, руля и дверных панелей.
В салоне просто навели марафет. Убрали устаревшие часы, поменяли материалы сидений, руля и дверных панелей.
На перевале высотой 2300 метров пересаживаюсь в дизельный RAV4, который встречает довольным урчанием. Впряженный в тот же автомат 150‑сильный мотор уверенно тянет в крутой подъем — даже на высокогорье. Аккуратно спускаюсь под присмотром помощника спуска с горы (доступен начиная с комплектации Элеганс) и выезжаю на грунтовку. Электромагнитная муфта теперь работает с преднатягом, априори передавая назад 10% крутящего момента. Прежде такой алгоритм можно было задействовать нажатием кнопки Sport, а теперь она отвечает лишь за изменение усилия на руле и более агрессивную работу автомата, который дольше держит передачи. Пробуксовка в снегу, еще… И в салоне запахло паленым. Подпалил фрикционы? Не похоже! Скорее это обгорает «консервант» новой выхлопной трубы. В любом случае машина не противится, и я двигаюсь дальше. Длительная езда по буеракам утомляет, хоть подвеску и сделали мягче — увеличили сайлент-блоки заднего подрамника, повысили его жесткость, установили более мягкие пружины и перенастроили «под комфорт» амортизаторы. Плохие дороги RAV4 недолюбливает; среди причин такой нелюбви — «геометрия», особенно в варианте с 2,5‑литровым мотором: труба выпускной системы по-прежнему висит в 165 мм над землей против 197 мм у других версий.
Финиш — горизонт
RAV4 в форм-факторе нынешнего поколения, образца 2012 года, фактически достиг предела совершенства и вполне в состоянии остаться на рыночном пике. Но и конкуренты не спят — в игру включается Hyundai Tucson, чуть позже стартанет Kia Sportage следующего поколения, в конце года на арену выйдет новый Volkswagen Tiguan. Каков обновленный RAV4 на фоне главных соперников? Ответ даст наш сравнительный тест.
ЧЕТЫРЕ ФАКТА
Родоначальник кроссоверов Тойоты — концепт RAV Four (на фото) показан на автосалоне в Токио в 1989 году.
Первые серийные RAV4 поступили в продажу в 1994‑м. Японцы рассчитывали продавать по 4200 машин ежемесячно, но уже в первый месяц реализовали 8000 штук.
В 2012 году в Лос-Анджелесе Toyota совместно с фирмой Tesla выпустила ограниченным тиражом в 1484 штуки электрокар RAV4 EV. Дальность хода без подзарядки достигает 160 км.
RAV4 — один из четырех автомобилей Toyota, принявших участие в съемках фильма «Восемь новых свиданий», вышедшего в начале 2015 года.
ПЛЮС: Управляемость и плавность хода на ровном асфальте; обогрев всего и вся; удобная система кругового обзора МИНУС: Тряский на грунтовке — и шумен
Имею опыт эксплуатации Toyota RAV4 третьего и четвертого поколений. Первую машину, третьего поколения, купил после автомобиля Ford Focus, когда начал строить дом за городом. Брал трехлетней, с пробегом больше 100 тысяч км., с двухлитровым мотором на 150 сил. Слабые места модели — периодически тре...
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