Выбираем новые маршруты с горячим Porsche Macan GTS

Заряженные кроссоверы — удивительная штука. Вот, например, монстр Mercedes-Benz G 65 AMG с шестилитровым двигателем V12, выдающим 612 сил. Если когда-нибудь окажешься за его рулем, навсегда запомнишь этот ураган! Перекрестившись, жмешь на газ — и 2,5‑тонный параллелепипед с клекотом и ревом, возвещающим об отделении первой ступени инстинкта самосохранения, уносится в космос, набрав первую сотню за 5,3 секунды. Это настолько сюрреалистично, что ты готов стартовать снова и снова, пока не кончится бензин в 110‑литровом баке. Порой, если везет с попутным ветром, удается повторить эксперимент до семи раз.
Новый Macan GTS еще агрессивнее: ему хватит 5,2 секунды, чтобы выиграть дуэль с хронометром. А уж если он оснащен пакетом Sport Chrono… Раз — ты левой ногой жмешь на тормоз. Два — правая впечатывает напольную педаль акселератора. Три — GTS с разомкнутыми сцеплениями в коробке PDK возвышает голос, удерживая на тахометре 5000 об/мин. Ногу с тормоза — и под мерные отстрелы мгновенно сменяемых передач он уходит в точку. За пять запятая ноль десятых секунды! На три «десятки» быстрее, чем Mercedes-Benz G 65 AMG!
А ведь у Макана рабочий объем двигателя вдвое меньше и выдает он лишь 360 «лошадок». Конечно, их вполне достаточно, чтобы поискать в кругу знакомых связи в Дагестане или Чечне — на зарегистрированные в этих республиках машины налог вдесятеро меньше, чем в Центральной России. Но вообще Porsche Macan GTS по мощности попадает между Маканом S, развивающим 340 л.с., и 400‑сильной версией Turbo.
03-MACAN-GTS_zr-02_16Porsche Macan GTS. Руль — от модели 918 Spyder, как на других Маканах.
Двигатель, в сущности, тот же — по сравнению с «эской» изменены впускные и выпускные коллекторы да увеличено избыточное давление турбокомпрессора на 0,2 бара (в пике давление — 1,2 бара). Благодаря этому вырос и крутящий момент, который теперь составляет 500 Н·м против 460 Н·м у Макана S. Отсюда и выигрыш в спринте до сотни по сравнению с «эской» — GTS на 0,2 секунды шустрее. Но… Даже в режиме Launch Control катапультирующийся Macan GTS не заставит вас вытирать с ушей слезы счастья. Драматизма нет! Macan лишь качественно и максимально эффективно выполняет свою работу. В литерах GTS кроется другая магия — магия легкости, с которой Макану покоряются дороги любого качества.
Ты можешь не спеша катить по набережной тихого европейского городка, через которую от дорогих отелей сбегают к воде булыжные наросты «лежачих полицейских», — и наслаждаться убаюкивающей плавностью хода. Можешь ехать с максимально разрешенной скоростью по трассе, которую почему-то внесли в реестр как междугороднюю — наверное, еще в те времена, когда сообщение между населенными пунктами отдавали в руки ямщиков вместе с кнутом и вожжами. Даже на таком покрытии, где микропрофиль можно изучать на отдельно взятых буграх и впадинах, неровности озвучиваются только шлепками 20‑дюймовых шин. По сравнению с другими модификациями Macan GTS на 15 миллиметров ближе к асфальту, однако благодаря пневмоподвеске, меняющей просвет, аэродинамические щитки под днищем останутся целыми и на бездорожье.
04-MACAN-GTS_zr-02_16Модернизированная мультимедийная система PCM, экран которой распознает движения несколькими пальцами, — отличительная особенность новых моделей Porsche.
А еще в стандартное оснащение «джи-ти-эса» входят адаптивные амортизаторы PASM. То, что эта штука действительно работает, стало ясно еще в год дебюта Макана — когда на «Смоленском кольце» версия Turbo оказалась быстрее всех стоковых хот-хэтчей. И неудивительно, что на узкой горной дорожке Macan GTS раскрывается во всей красе. лишь поверить в себя, в Porsche и в то, что между самосвалом и отвесной скалой чуть больше 2098 миллиметров, на которые Macan расправил зеркала заднего вида. Новая для всех Porsche мультимедийная система PCM вжилась в роль штурмана: достаточно короткого взгляда на навигационную карту, чтобы оценить крутизну поворота. Ты пытаешься раскалить докрасна 360‑миллиметровые передние тормозные диски, впечатав в них колодки шестью поршнями, — и к «дцатому» виражу жалеешь, что не выбрал версию с карбонокерамикой. Скорость на входе оказывается чуть выше, передние шины Michelin Latitude Sport 3 начинают стонать, но с нажатием на газ Macan упорно ввинчивается в поворот! Для модификации GTS инженеры Porsche изменили алгоритм работы полноприводной трансмиссии PTM и перекалибровали систему контроля вектора тяги PTV — с ней «джи-ти-эске» неведом снос, который не позволял рано открываться в пресловутых заездах по «Смоленскому кольцу» на турбо-Макане.
Поэтому нет ничего странного, что при базовой цене 4 620 000 рублей версия GTS на 600 тысяч дороже «эски», хотя и на миллион доступнее, чем Macan Turbo. Удивительно другое: как владельцы заряженных кроссоверов умудряются находить им применение в реальной жизни? Об этом — в отдельной главе!
05-MACAN-GTS_zr-02_16Porsche Macan GTS. За скоростью, как обычно, удобнее следить по цифрам в окошке тахометра.
PORSCHE GTS COMMUNITY
Впервые сокращение от Gran Turismo Sport появилось на гоночном среднемоторном Porsche 904 GTS в 1963 году. В восьмидесятые этой аббревиатурой наделили переднемоторную модель 924 с рядной «четверкой», в девяностые — купе 928 с могучим мотором V8 под капотом. В новом веке о ней вспомнили при создании кроссовера Cayenne GTS первого поколения, а сейчас все модели Porsche могут носить это гордое имя — Macan стал самым последним, десятым в современной истории (если считать вместе с пятью «девятьсот одиннадцатыми» с кузовами и приводом разных типов).
Сообщество Porsche GTS Community с 2014 года предлагает приложение для мобильных устройств Porsche GTS Routes. Во всем мире пользователи могут делиться самыми интересными с точки зрения управляемости маршрутами — можно выбрать вариант поближе к дому, подлиннее или наиболее насыщенный поворотами.
Любите горы — предложат серпантины, нравится лес или побережье — хватает и таких маршрутов. Информация о них доступна на сайте, в Play Market для Android- устройств и App Store.
И необязательно быть владельцем Porsche! Любой водитель может воспользоваться этим сервисом, проложив собственные маршруты и сохранив их для себя либо поделившись с остальными. Причем вы наверняка окажетесь в стане первооткрывателей: на карте России их раз-два и обчелся.
ПЛЮС: Заводной кроссовер на каждый день МИНУС: Для большинства так и останется мечтой
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