Подделок ОСАГО больше не будет. Пресс-конференция «За рулем»

Сложности в покупке полисов ОСАГО, недостаточные компенсации и увеличение стоимости полисов привели к наводнению рынка подделками. Число липовых полисов по разным оценкам составляет от одного до четырех миллионов. Журнал «За рулем» даже провел эксперимент — отправился колесить по городам и весям с одним из таких полисов.

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Пока пишется отчетный материал, мы созвали пресс-конференцию по проблемам «автогражданки», куда пригласили причастных к этой теме экспертов: исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, управляющего партнера Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Павла Самиева и директора по коммуникациям исследовательского холдинга «Ромир» Евгению Рубцову. Как выяснилось, за последние два года ситуация с покупкой полисов и размерами выплат потерпевшим изменилась, обязательное страхование гражданской ответственности стало более качественным продуктом. Тем не менее многие автовладельцы продолжают идти на поводу у мошенников и покупают подделки.

Евгений Уфимцев рассказал, что уже к 1 июля в оборот введут новые бланки ОСАГО, защищенные самыми современными технологиями. Введение в оборот новых полисов будет производиться в рамках масштабной замены, направленной против изготовления и распространения фальсификата. Кроме этого, в РСА обсуждается и переход на свободный тариф в ОСАГО. Павел Самиев сообщил, что отказ от государственного регулирования тарифов в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств не приведет к увеличению цены ОСАГО. А Евгения Рубцова ознакомила собравшихся с результатами изучения общественного мнения. По данным «Ромира», отношение автовладельцев к ОСАГО изменилось: большинство согласно с тем, что этот вид страхования стал меняться к лучшему. Тем не менее многие автовладельцы опасаются либерализации тарифов.

О том, как будет проходить замена бланков ОСАГО на новые, кто за это заплатит и что нас ожидает в ближайшем будущем на рынке обязательного страхования гражданской ответственности, смотрите на видео с пресс-конференции журнала «За рулем».