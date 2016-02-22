Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Из истории модели
- На конвейере: с 2005 по 2014 год
- Кузов: 3- или 5-дверный универсал
- Российская гамма двигателей: бензиновые, Р4, 1.6 (106 л.с.), 2.0 (140 л.с.), 2.4 (169 л.с.); V6, 3.2 (233 л.с.)
- Коробки передач: M5, А4, А5
- Привод: полный
- Рестайлинг: 2008 год — стали доступны новые моторы 2.4 и 3.2; изменен передний бампер, крылья и решетка радиатора; в наружные зеркала заднего вида перенесли повторители указателей поворота, в приборную панель встроили многофункциональный дисплей. 2012 год — обновлен дизайн колес, переднего бампера и решетки радиатора
- Краш-тесты: 2007 год, EuroNCAP; защита водителя и взрослых пассажиров — четыре звезды (30 баллов); защита пассажиров-детей — три звезды (27 баллов); защита пешеходов — три звезды (19 баллов)
Уплотнительные резинки на дверях довольно быстро протирают лакокрасочное покрытие в местах контакта с проемами. А уплотнитель на проеме багажника оставляет след на внутренней панели двери.
Grand Vitara — популярный автомобиль. Но, несмотря на сей факт и на потребность рынка запчастей в бэушных кузовных деталях, он не привлекает внимания угонщиков. За одним исключением: практически в промышленных масштабах воруют кожух запасного колеса на двери багажника. Новый кожух стоит 25 000 рублей и еще пять тысяч придется доплатить, если хотите, чтобы на нем была надпись Suzuki.
Длинную жизнь машины на конвейере расцветили два рестайлинга. Однако оба не привнесли существенных изменений в конструкцию: технически машины последних годов выпуска почти идентичны экземплярам десятилетней давности. Старый конь борозды не испортит!
Наряду с наиболее распространенной пятидверной версией есть и укороченная трехдверка. Определенным спросом пользуется ее версия с мотором 1.6, только механической коробкой передач и усеченной трансмиссией — без блокировки межосевого дифференциала и пониженного ряда передач в раздаточной коробке. Остальные модификации — с полноценной внедорожной трансмиссией.
- С возрастом неизбежно небольшое провисание двери багажника из-за увесистого запасного колеса. Вопрос решают незначительной регулировкой.
- Оптика не доставляет хлопот: не запотевает и не оплавляется. Исключение — модификация с ксеноновым ближним светом, которую оборудуют обязательной системой омывателя фар. Ее моторчик стоит в самом низу бачка, расположенного за передним бампером, и ничем не прикрыт. Достаточно двух-трех лет, чтобы из-за дорожной грязи сгнили его клеммы, выходящие из корпуса. Моторчик стоит 6000 рублей.
- Инженеры явно просчитались, сделав соты радиаторов двигателя и кондиционера слишком маленькими. Зазор между ними быстро обрастает грязевой шубой, мешающей охлаждению. Первым бьет тревогу именно двигатель (особенно версии 2.4 и 3.2), стрелка указателя температуры антифриза уходит в красную зону. Сервисмены рекомендуют промывать радиаторы не реже чем раз в два года. Для этого их нужно демонтировать.
- В месте расположения подкапотного блока силовых предохранителей, справа в отсеке, постоянно скапливается влага. На каждой пятой машине в возрасте семи — десяти лет это приводит к серьезному загниванию внутренних контактов. Болезнь можно разглядеть: блок прозрачный. Но неразборный, поэтому менять его нужно в сборе. Обычно из-за окислившихся контактов возникают проблемы с раздаточной коробкой. На панели загорается сигнальная иллюминация систем полного привода и перестают переключаться режимы.
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