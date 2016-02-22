Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран

Разбираем в деталях десятилетнюю карьеру кроссовера Suzuki Grand Vitara третьего поколения. С какими проблемами сталкиваются владельцы этого автомобиля, славящегося своей неприхотливостью и надежностью?

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

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Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara

Из истории модели

  • На конвейере: с 2005 по 2014 год
  • Кузов: 3- или 5-дверный универсал
  • Российская гамма двигателей: бензиновые, Р4, 1.6 (106 л.с.), 2.0 (140 л.с.), 2.4 (169 л.с.); V6, 3.2 (233 л.с.)
  • Коробки передач: M5, А4, А5
  • Привод: полный
  • Рестайлинг: 2008 год — стали доступны новые моторы 2.4 и 3.2; изменен передний бампер, крылья и решетка радиатора; в наружные зеркала заднего вида перенесли повторители указателей поворота, в приборную панель встроили многофункциональный дисплей. 2012 год — обновлен дизайн колес, переднего бампера и решетки радиатора
  • Краш-тесты: 2007 год, EuroNCAP; защита водителя и взрослых пассажиров — четыре звезды (30 баллов); защита пассажиров-детей — три звезды (27 баллов); защита пешеходов — три звезды (19 баллов)
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На радость ценителям японской сборки на наш рынок официально поставляли машины, собранные только в Стране восходящего солнца. В целом качество лакокрасочного покрытия хорошее — даже на машинах первых выпусков явных очагов коррозии нет. Разве что на окраске дверных проемов производитель почему-то сэкономил. Особенно это заметно на автомобилях, выпущенных после 2008 года.

Уплотнительные резинки на дверях довольно быстро протирают лакокрасочное покрытие в местах контакта с проемами. А уплотнитель на проеме багажника оставляет след на внутренней панели двери.

Grand Vitara — популярный автомобиль. Но, несмотря на сей факт и на потребность рынка запчастей в бэушных кузовных деталях, он не привлекает внимания угонщиков. За одним исключением: практически в промышленных масштабах воруют кожух запасного колеса на двери багажника. Новый кожух стоит 25 000 рублей и еще пять тысяч придется доплатить, если хотите, чтобы на нем была надпись Suzuki.

Длинную жизнь машины на конвейере расцветили два рестайлинга. Однако оба не привнесли существенных изменений в конструкцию: технически машины последних годов выпуска почти идентичны экземплярам десятилетней давности. Старый конь борозды не испортит

Наряду с наиболее распространенной пятидверной версией есть и укороченная трехдверка. Определенным спросом пользуется ее версия с мотором 1.6, только механической коробкой передач и усеченной трансмиссией — без блокировки межосевого дифференциала и пониженного ряда передач в раздаточной коробке. Остальные модификации — с полноценной внедорожной трансмиссией.

  • С возрастом неизбежно небольшое провисание двери багажника из-за увесистого запасного колеса. Вопрос решают незначительной регулировкой.
  • Оптика не доставляет хлопот: не запотевает и не оплавляется. Исключение — модификация с ксеноновым ближним светом, которую оборудуют обязательной системой омывателя фар. Ее моторчик стоит в самом низу бачка, расположенного за передним бампером, и ничем не прикрыт. Достаточно двух-трех лет, чтобы из-за дорожной грязи сгнили его клеммы, выходящие из корпуса. Моторчик стоит 6000 рублей.
  • Инженеры явно просчитались, сделав соты радиаторов двигателя и кондиционера слишком маленькими. Зазор между ними быстро обрастает грязевой шубой, мешающей охлаждению. Первым бьет тревогу именно двигатель (особенно версии 2.4 и 3.2), стрелка указателя температуры антифриза уходит в красную зону. Сервисмены рекомендуют промывать радиаторы не реже чем раз в два года. Для этого их нужно демонтировать.
  • В месте расположения подкапотного блока силовых предохранителей, справа в отсеке, постоянно скапливается влага. На каждой пятой машине в возрасте семи — десяти лет это приводит к серьезному загниванию внутренних контактов. Болезнь можно разглядеть: блок прозрачный. Но неразборный, поэтому менять его нужно в сборе. Обычно из-за окислившихся контактов возникают проблемы с раздаточной коробкой. На панели загорается сигнальная иллюминация систем полного привода и перестают переключаться режимы.

Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран

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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (5)

Suzuki 2011 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Высокая проходимость, надежность

Недостатки:

клиренс в стандарте мал

Комментарий:

Езжу на машине более 3х лет; 2,4 литра, автомат, езда 40% город, 30% трасса, 30% все остальное. по проходимости в сегменте не подготовленных машин равных нет, пролезет везде. расход приемлемый 8–8,5 трасса- 10–11 город(зимой). Господа, крепление третьего ряда сидений ни куда не делось) оно как ...

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