Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран

Разбираем в деталях десятилетнюю карьеру кроссовера Suzuki Grand Vitara третьего поколения. С какими проблемами сталкиваются владельцы этого автомобиля, славящегося своей неприхотливостью и надежностью?

Suzuki Grand Vitara

Из истории модели

На конвейере: с 2005 по 2014 год

с 2005 по 2014 год Кузов: 3- или 5-дверный универсал

3- или 5-дверный универсал Российская гамма двигателей: бензиновые, Р4, 1.6 (106 л.с.), 2.0 (140 л.с.), 2.4 (169 л.с.); V6, 3.2 (233 л.с.)

бензиновые, Р4, 1.6 (106 л.с.), 2.0 (140 л.с.), 2.4 (169 л.с.); V6, 3.2 (233 л.с.) Коробки передач: M5, А4, А5

M5, А4, А5 Привод: полный

полный Рестайлинг: 2008 год — стали доступны новые моторы 2.4 и 3.2; изменен передний бампер, крылья и решетка радиатора; в наружные зеркала заднего вида перенесли повторители указателей поворота, в приборную панель встроили многофункциональный дисплей. 2012 год — обновлен дизайн колес, переднего бампера и решетки радиатора

2008 год — стали доступны новые моторы 2.4 и 3.2; изменен передний бампер, крылья и решетка радиатора; в наружные зеркала заднего вида перенесли повторители указателей поворота, в приборную панель встроили многофункциональный дисплей. 2012 год — обновлен дизайн колес, переднего бампера и решетки радиатора Краш-тесты: 2007 год, EuroNCAP; защита водителя и взрослых пассажиров — четыре звезды (30 баллов); защита пассажиров-детей — три звезды (27 баллов); защита пешеходов — три звезды (19 баллов)

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На радость ценителям японской сборки на наш рынок официально поставляли машины , собранные только в Стране восходящего солнца. В целом качество лакокрасочного покрытия хорошее — даже на машинах первых выпусков явных очагов коррозии нет. Разве что на окраске дверных проемов производитель почему-то сэкономил. Особенно это заметно на автомобилях, выпущенных после 2008 года.

Уплотнительные резинки на дверях довольно быстро протирают лакокрасочное покрытие в местах контакта с проемами. А уплотнитель на проеме багажника оставляет след на внутренней панели двери.

Grand Vitara — популярный автомобиль. Но, несмотря на сей факт и на потребность рынка запчастей в бэушных кузовных деталях, он не привлекает внимания угонщиков. За одним исключением: практически в промышленных масштабах воруют кожух запасного колеса на двери багажника. Новый кожух стоит 25 000 рублей и еще пять тысяч придется доплатить, если хотите, чтобы на нем была надпись Suzuki.

Длинную жизнь машины на конвейере расцветили два рестайлинга. Однако оба не привнесли существенных изменений в конструкцию: технически машины последних годов выпуска почти идентичны экземплярам десятилетней давности. Старый конь борозды не испортит!

Наряду с наиболее распространенной пятидверной версией есть и укороченная трехдверка. Определенным спросом пользуется ее версия с мотором 1.6, только механической коробкой передач и усеченной трансмиссией — без блокировки межосевого дифференциала и пониженного ряда передач в раздаточной коробке. Остальные модификации — с полноценной внедорожной трансмиссией.