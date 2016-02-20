Видеорегистраторы Philips ADR 810 и Mio MiVue 688: стиль или хайтек?

Даже удивительно, когда к более чем полутора тысячам имеющихся в продаже видеорегистраторов на нашем рынке пытаются примкнуть новые игроки. Марка Philips с ее пока лишь двумя моделями — очередной из них. На тест «За рулем.РФ» попал ее топовый ADR 810, который мы столкнули с самым дорогим из братьев Mio — моделью MiVue 688. Оба претендента на сегодняшнее чемпионство появились в конце прошлого года, а по цене отличаются незначительно — всего на 500 рублей. Что еще скрыто за этой разницей?

Philips ADR 810

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Тыльная сторона Philips ADR 810 глянцевая, если не сказать зеркальная: после непродолжительного использования на ней заметны пятна от пальцев

Помните фразу «богатые тоже плачут»? Если память меня не подводит, в начале 1990-х по ТВ даже шел одноименный латиноамериканский сериал… Сущая правда! Крупные вендоры из различных сфер электроники в попытке диверсифицировать свой бизнес ищут тихие гавани, обращая внимание на новые для себя сферы. Совпадение или нет, но в последнее время все как с цепи сорвались. Не успел к нам на тест попасть первенец в линейке регистраторов Kenwood (да-да, известного производителя кар-аудио!), как я уже держу в руках Philips ADR 810 — старшую из двух моделей в серии по цене от 9499 руб., если верить данным в интернет-магазинах.

Вообще-то, в Европе текущая линейка «соглядатаев» этой марки шире — там представлена еще и серия CVR (тоже из двух устройств). Чем подкупает ADR 810 на первый взгляд? Дизайном (профиль очень напоминает машинку), лаконичностью и простотой. Скажу больше, устройство просто до неприличия. Начнем с того, что на борту нет GPS, а значит, не будет вам ни трекинга, ни дампов координат и скорости на видео, ни предупреждения о приближении к камерам видеофиксации. Печально. За что же предлагается выложить кругленькую сумму? Во-первых, за бренд, подразумевающий качество исполнения. И, надо сказать, оно здесь выше всяких похвал. Выглядит аппарат действительно дорого, в том числе за счет хорошей подгонки деталей и различных визуальных изысков. Взять ту же «перфорацию» на пластике фасада. А вот глянцевая тыльная сторона, увы, норовит покрыться отпечатками пальцев, отчего быстро теряет привлекательность.

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В профиль Philips ADR 810 напоминает миниатюрную машинку. Карта памяти вставляется в слот не без труда, зато фиксируется в нем надежно специальным фиксатором.

Крепится к стеклу Philips ADR 810 на двусторонний скотч — присоски не предусмотрено. Крепится очень надежно, но безальтернативность может оттолкнуть тех, кто захочет использовать регистратор в двух и более авто поочередно либо предпочитает демонтировать его целиком на время длительной стоянки машины. Снимается он с салазок кронштейна движением влево. Кабель в комплекте достаточно длинный, чтобы проложить его незаметно. Фишка ADR 810 — продублированная на силовом штекере кнопка защиты записи. Удобно, если сам разъем прикуривателя при этом находится близко к водителю.

Кроме того, Philips ADR 810 снабжен разъемом miniHDMI для просмотра видео непосредственно с устройства на большом экране, скажем, ТВ. Редкая птица, на большинстве конкурентов вы такой не найдете, впрочем, и надобности в нем большей нет, на мой взгляд.

Чтобы вставить карту памяти (используются носители объемом 8–32 Гб), придется иметь под рукой что-нибудь вроде ручки. Слот утоплен в узком тоннеле. Но возрадуйтесь те, кто жаловался в комментариях к предыдущим тестам на утерю самовыстреливавшиеся карточки в салоне авто: после установки в слот она еще и прикрывается фиксатором — иначе устройство просто не включится.

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Компактный симпатяга Philips ADR 810 удачно впишется интерьер любого авто

Из незначительных минусов также — необходимость настраивать все заново, если регистратор бездействовал пять дней. Из значительных — отсутствие встроенного аккумулятора, не позволяющее снимать с рук. Если вас это успокоит, то в Philips придумали еще одну фишку — контроль усталости водителя. Алгоритм выявить не удалось, полагаю, главным образом, все зависит от времени, проведенного за рулем. За два часа достигается пороговый коэффициент 80 (отображается на 2,7-дюймовом ЖК-дисплее ADR 810), после чего пиктограммой и зуммером вам предлагается сделать паузу.

Если говорить о качестве съемки, то особых нареканий оно не вызывает. Разве что выпуклые линзы, обеспечивающие съемку с угла 156 градусов по диагонали, накладывают на видео эффект «рыбьего глаза». Максимально возможное разрешение Full HD (1920х1080) при съемке 30 кадров в секунду (есть также режим 720р, 60 к/с) позволяет на 32-гигабайтную карту записать 320 мин видео, после чего задействуется перезапись. Пишутся ролики в две различные папки в зависимости от типа — обычное видео и экстренное. При этом можно и нужно использовать WDR (широкий динамический диапазон) — оперативная память и процессор, наименование которого выяснить так и не удалось,оперативно перестраивают светочувствительность.

Mio MiVue 688

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1440147320_mivue_688_1В отличие от Philips ADR 810 его оппонент Mio MiVue 688 крепится на классической присоске, так что при желании устройство можно демонтировать с ветрового стекла мгновенно
В отличие от Philips ADR 810 его оппонент Mio MiVue 688 крепится на классической присоске, так что при желании устройство можно демонтировать с ветрового стекла мгновенно
В отличие от Philips ADR 810 его оппонент Mio MiVue 688 крепится на классической присоске, так что при желании устройство можно демонтировать с ветрового стекла мгновенно

То был претендент на победу. А теперь — о его сопернике. В 2014 году лидирующая на российском рынке видеорегистраторов марка Mio заняла долю 17%. И если обратить внимание на начинку MiVue 688 — топового в линейке, если не считать двухкамерную 698-ю модель из этой же серии, — становится понятным почему.

В части дизайна, по моему мнению, это компактное, но без особых изысков устройство проигрывает противнику. Но когда начинаешь изучать функционал, внешность отходит на второй план. У гаджета, крепящегося на стекло на классической присоске, есть встроенный GPS-приемник, то есть вы сможете впоследствии отсмотреть снятое на ПК в фирменной программе MiVue Manager во всех подробностях и при желании тут же выложить в Youtube или Facebook.

Кроме того, на борту у MiVue 688 постоянно обновляемая база радаров. Эксклюзивного в этом ничего нет — некоторые конкуренты (например, AdvoCam и Datakam) с этими базами давно работают. Вот только система оповещений здесь удобнее: в зависимости от текущей скорости автомобиля система SmartAlert оповестит о камерах либо заранее, либо уже на подъездах.

Почему в отличие от Philips ADR 810 здесь минимум кнопок? Все просто: у Mio MiVue 688 вполне ладное сенсорное управление. А единственная кнопка на правом торце (не считая клавиши питания) — это не вызов команды «Домой», как на смартфонах, а защита текущего видео от перезаписи. Долгое ее удержание приведет к готовности передачи файлов по Wi-Fi на ваш смартфон. Для этого в App Store и Android-маркете имеется простенькое приложение-проводник, после установки которого ваш мобильник получает доступ к файлам на регистраторе. Нужно это, например, для срочной пересылки их по требованию или расшариванию в соцсетях.

Используемый тип карты памяти здесь тот же — microSD, но максимально поддерживаемый объем уже 128 Гб. Установка и демонтаж ее проще пареной репы, поскольку слот имеет рельефное углубление под палец — так легче отщелкнуть карточку.

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Mio MiVue 688 — регистратор достаточно миниатюрный, так что не создаст особых помех для обзора

И наконец, о съемке. В отличие от конкурента, Mio MiVue 688 обладает возможностью съемки Super HD (2304×1296), что, как обещает производитель, способствует более четкой передаче запечатленной картинки. Но есть одно обстоятельство: из-за ограничений по «железу» в этом режиме деактивируется оптимизация качества изображения (HDR), что в ряде случаев (особенно ночью) не позволяет выдать оптимальное изображение. Как итог приходится использовать обычный Full HD, тем более что он разумнее расходует объем памяти карты. Также в MiVue 688 встроен аккумулятор, что позволяет снимать с руки, в том числе фото, которые хранятся в отдельной папке.

Оба устройства при этом имеют режим съемки во время парковки. Активируется она автоматически по команде встроенного G-сенсора или при движении в кадре. Оба могут записывать как изображение, так и звук.


Итог

По качеству съемки оба устройства, как можно убедиться из нашего видео, вполне достойные регистраторы. Если вам нужен «чистый» и стильный регистратор, который не испортит интерьер автомобиля, можете обратить внимание на стилягу Philips ADR 810. Если же вы цените богатый функционал, коим собираетесь пользоваться регулярно впоследствии, обратите внимание на Mio MiVue 688.

Снимок экрана 2016-02-20 в 12.18.43

Снимок экрана 2016-02-20 в 12.18.43

Фото: Артур Саруханов и компании-производители

Видеорегистраторы Philips ADR 810 и Mio MiVue 688: стиль или хайтек?
Видеорегистраторы Philips ADR 810 и Mio MiVue 688: стиль или хайтек?
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