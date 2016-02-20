Видеорегистраторы Philips ADR 810 и Mio MiVue 688: стиль или хайтек?

Даже удивительно, когда к более чем полутора тысячам имеющихся в продаже видеорегистраторов на нашем рынке пытаются примкнуть новые игроки. Марка Philips с ее пока лишь двумя моделями — очередной из них. На тест «За рулем.РФ» попал ее топовый ADR 810, который мы столкнули с самым дорогим из братьев Mio — моделью MiVue 688. Оба претендента на сегодняшнее чемпионство появились в конце прошлого года, а по цене отличаются незначительно — всего на 500 рублей. Что еще скрыто за этой разницей?

Philips ADR 810

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Тыльная сторона Philips ADR 810 глянцевая, если не сказать зеркальная: после непродолжительного использования на ней заметны пятна от пальцев

Помните фразу «богатые тоже плачут»? Если память меня не подводит, в начале 1990-х по ТВ даже шел одноименный латиноамериканский сериал… Сущая правда! Крупные вендоры из различных сфер электроники в попытке диверсифицировать свой бизнес ищут тихие гавани, обращая внимание на новые для себя сферы. Совпадение или нет, но в последнее время все как с цепи сорвались. Не успел к нам на тест попасть первенец в линейке регистраторов Kenwood (да-да, известного производителя кар-аудио!), как я уже держу в руках Philips ADR 810 — старшую из двух моделей в серии по цене от 9499 руб., если верить данным в интернет-магазинах.

Вообще-то, в Европе текущая линейка «соглядатаев» этой марки шире — там представлена еще и серия CVR (тоже из двух устройств). Чем подкупает ADR 810 на первый взгляд? Дизайном (профиль очень напоминает машинку), лаконичностью и простотой. Скажу больше, устройство просто до неприличия. Начнем с того, что на борту нет GPS, а значит, не будет вам ни трекинга, ни дампов координат и скорости на видео, ни предупреждения о приближении к камерам видеофиксации. Печально. За что же предлагается выложить кругленькую сумму? Во-первых, за бренд, подразумевающий качество исполнения. И, надо сказать, оно здесь выше всяких похвал. Выглядит аппарат действительно дорого, в том числе за счет хорошей подгонки деталей и различных визуальных изысков. Взять ту же «перфорацию» на пластике фасада. А вот глянцевая тыльная сторона, увы, норовит покрыться отпечатками пальцев, отчего быстро теряет привлекательность.

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В профиль Philips ADR 810 напоминает миниатюрную машинку. Карта памяти вставляется в слот не без труда, зато фиксируется в нем надежно специальным фиксатором.

Крепится к стеклу Philips ADR 810 на двусторонний скотч — присоски не предусмотрено. Крепится очень надежно, но безальтернативность может оттолкнуть тех, кто захочет использовать регистратор в двух и более авто поочередно либо предпочитает демонтировать его целиком на время длительной стоянки машины. Снимается он с салазок кронштейна движением влево. Кабель в комплекте достаточно длинный, чтобы проложить его незаметно. Фишка ADR 810 — продублированная на силовом штекере кнопка защиты записи. Удобно, если сам разъем прикуривателя при этом находится близко к водителю.

Кроме того, Philips ADR 810 снабжен разъемом miniHDMI для просмотра видео непосредственно с устройства на большом экране, скажем, ТВ. Редкая птица, на большинстве конкурентов вы такой не найдете, впрочем, и надобности в нем большей нет, на мой взгляд.

Чтобы вставить карту памяти (используются носители объемом 8–32 Гб), придется иметь под рукой что-нибудь вроде ручки. Слот утоплен в узком тоннеле. Но возрадуйтесь те, кто жаловался в комментариях к предыдущим тестам на утерю самовыстреливавшиеся карточки в салоне авто: после установки в слот она еще и прикрывается фиксатором — иначе устройство просто не включится.

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Компактный симпатяга Philips ADR 810 удачно впишется интерьер любого авто

Из незначительных минусов также — необходимость настраивать все заново, если регистратор бездействовал пять дней. Из значительных — отсутствие встроенного аккумулятора, не позволяющее снимать с рук. Если вас это успокоит, то в Philips придумали еще одну фишку — контроль усталости водителя. Алгоритм выявить не удалось, полагаю, главным образом, все зависит от времени, проведенного за рулем. За два часа достигается пороговый коэффициент 80 (отображается на 2,7-дюймовом ЖК-дисплее ADR 810), после чего пиктограммой и зуммером вам предлагается сделать паузу.

Если говорить о качестве съемки, то особых нареканий оно не вызывает. Разве что выпуклые линзы, обеспечивающие съемку с угла 156 градусов по диагонали, накладывают на видео эффект «рыбьего глаза». Максимально возможное разрешение Full HD (1920х1080) при съемке 30 кадров в секунду (есть также режим 720р, 60 к/с) позволяет на 32-гигабайтную карту записать 320 мин видео, после чего задействуется перезапись. Пишутся ролики в две различные папки в зависимости от типа — обычное видео и экстренное. При этом можно и нужно использовать WDR (широкий динамический диапазон) — оперативная память и процессор, наименование которого выяснить так и не удалось,оперативно перестраивают светочувствительность.

Mio MiVue 688

1440147320_mivue_688_1 В отличие от Philips ADR 810 его оппонент Mio MiVue 688 крепится на классической присоске, так что при желании устройство можно демонтировать с ветрового стекла мгновенно

В отличие от Philips ADR 810 его оппонент Mio MiVue 688 крепится на классической присоске, так что при желании устройство можно демонтировать с ветрового стекла мгновенно

То был претендент на победу. А теперь — о его сопернике. В 2014 году лидирующая на российском рынке видеорегистраторов марка Mio заняла долю 17%. И если обратить внимание на начинку MiVue 688 — топового в линейке, если не считать двухкамерную 698-ю модель из этой же серии, — становится понятным почему.

В части дизайна, по моему мнению, это компактное, но без особых изысков устройство проигрывает противнику. Но когда начинаешь изучать функционал, внешность отходит на второй план. У гаджета, крепящегося на стекло на классической присоске, есть встроенный GPS-приемник, то есть вы сможете впоследствии отсмотреть снятое на ПК в фирменной программе MiVue Manager во всех подробностях и при желании тут же выложить в Youtube или Facebook.

Кроме того, на борту у MiVue 688 постоянно обновляемая база радаров. Эксклюзивного в этом ничего нет — некоторые конкуренты (например, AdvoCam и Datakam) с этими базами давно работают. Вот только система оповещений здесь удобнее: в зависимости от текущей скорости автомобиля система SmartAlert оповестит о камерах либо заранее, либо уже на подъездах.