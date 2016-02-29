Советы бывалых: незамерзайкой по дворнику, резьбой по ржавчине, кнопкой по жиклеру

Очередная подборка «маленьких хитростей», которые наши читатели присылают в отдел автомобильной информации журнала «За рулем», на этот раз оказалась ближе всего к зимней эксплуатации автомобиля. Но есть и такие советы, которые пригодятся водителю в любое время года.

О СЕКРЕТЕ — ВСЕМУ СВЕТУ!

А. Зангиров, Татарстан

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Обнаружив после сильного снегопада автомобиль, едва различимый в сугробе, не торопитесь открывать дверь. Чтобы снег не оказался в салоне, надо сначала сбросить его с крыши над дверью и с самóй двери. Но чем сбрасывать? Конечно, не руками! В таких обстоятельствах предусмотрительный человек идет на стоянку со щеткой под мышкой либо просит метлу у дворника. У меня на сей случай есть свой секрет. Это щетка с постоянной «пропиской» в багажнике. При угрозе снегопада я, оставляя машину на стоянке, кладу щетку на переднее колесо. Хотя заметить ее нетрудно, умыкнуть еще никто не пытался! А если снег так и не выпадет, стараюсь не забыть о щетке, лежащей на колесе. Давить-то жалко, привык я к ней!

КАЖДОМУ СВОЕ

В. Теряев, Ульяновск

Что только не придумывают автомобилисты для того, чтобы зимние щетки даже в мороз оставались эластичными. Например, впрыскивают внутрь чехла силиконовую смазку. Результат положительный. Жаль, не все могут сделать это аккуратно. А если смазка попадет на стекло, щетка не будет очищать его должным образом. Вот почему уже несколько лет я впрыскиваю внутрь чехла не смазку, а обычную незамерзайку для омывателей стекол. Излишку жидкости даю стечь, но исключительно ради эстетики — от нее ни стеклу, ни щетке хуже не будет.

ВЫШЕ ПРИЦЕЛ!

А. Ревин, Москва

О том, что даже у воды с понижением температуры растет вязкость, я узнал из любимого журнала. Что уж говорить о нынешних незамерзайках на основе изопропилового спирта. В мороз они густеют так, что струи из жиклеров не попадают в зону очистки. Если жиклеры омывателей вашего автомобиля допускают регулировку по высоте, вставьте в отверстие жиклера булавку или канцелярскую кнопку (см. фото) и поворачивайте шарик, пока струя не будет направлена выше щеток стеклоочистителей. В оттепель, чтобы жидкость не летела через крышу, брызгайте на стекло короткими нажатиями. Но предупреждаю: не используйте для регулировки хрупкий инструмент, например швейную иглу, иначе сломавшееся жало засядет в жиклере и деталь придется менять. (Как ни странно, такая регулировка предусмотрена далеко не на всех автомобилях. Но поставить регулируемые омыватели от других моделей вполне в ваших силах — если, конечно, планируете воспользоваться этим советом. — Прим. ред.)

РЕЗЬБА ПО РЖАВЧИНЕ

Е. Михалкевич, Москва

Тормозные диски и барабаны обычно фиксируются на ступицах парой болтов. Казалось бы, просто и надежно, но при замене диска, барабана или ступицы могут возникнуть проблемы. Отверстия в ступице сквозные, а резьбовые части болтов слишком длинные. Лишние витки выступают наружу и со временем могут так заржаветь, что выкрутить болт, не сломав, невозможно! Поэтому, если ваша машина достаточно свежая и болты еще поддаются ключу, советую укоротить резьбу. А при сборке используйте защитную смазку, например графитовую.

БЛЮДО ПО-КОРЕЙСКИ

С. Чупраков, Киров

Торсион, который на Kia Rio призван поднимать и удерживать в открытом положении крышку багажника, на моем автомобиле со временем просел — и крышку приходилось поднимать вручную. Эту проблему я решил так. Подобрав пару пружин, подходящих по размерам и усилию, последовательно их соединил. Один конец самодельного упругого элемента (см. фото) зацепил за торсион, а другой — за ушко, предусмотренное для одного из пистонов обивки багажника. Так я обеспечил достаточное натяжение пружин, при этом без чрезмерного растяжения при закрытой крышке. (Очень важно правильно подобрать длину и усилие пружины, иначе либо крышка не будет открываться, либо пружины тоже быстро просядут. — Прим. ред.) А чтобы конструкция не скользила вдоль торсиона, надел на него ограничитель из куска резинового шланга и зафиксировал хомутами. Всё работает безотказно.

ДЕЛО — ТРУБА

И. Сергеев, Москва

На некоторых автомобилях устанавливают крепление глушителя вроде показанного на фото. У Ларгуса это солидный кронштейн из стальной трубки, приваренный к корпусу глушителя. Вроде бы надежнее некуда. А на деле — слабое место и у некоторых других машин: именно эта деталь сгнивает первой. Разваливается трубка, которая работает в тяжелейших условиях. Она то нагревается, то остывает, внутрь ее попадает влага, скапливается грязь — и развивается коррозия. Довершают разрушение вибрации. Как показал опыт, трубке можно продлить жизнь, просверлив в ней небольшое отверстие и впрыснув через него антикор. Заодно улучшится ее вентиляция.

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