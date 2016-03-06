Обновленный кроссовер Acura MDX: на три ступени вверх

«Acura MDX доминирует на рынке люксовых кроссоверов по одной простой причине: она во всем хороша». Не удивляйтесь первой части цитаты: эта Acura действительно мегапопулярна, но — в Америке. Тем интереснее проверить второе утверждение коллег из влиятельной американской автомобильно-потребительской организации Kelley Blue Book: так ли уж эта машина хороша? Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, Михаил Гзовский протестировал кроссовер Acura MDX образца 2016 года с 9-ступенчатой трансмиссией ZF, которая пришла на смену прежней шестискоростной.

Хотя дорестайлинговый MDX одержал победу в нашем сравнительном тесте (ЗР, 2014, № 5), безгрешным его нельзя было назвать. Увы, кое-какие «нюансы» перекочевали и в модернизированную машину — образца 2016 года. Всё так же непросто привыкнуть к двум мониторам и сразу понять, на каком же из них ждать отклик на команду. По-прежнему мудрена логика перемещений по меню. Не исчезли и чисто японские штучки, которые мне не по вкусу. Например, нельзя запрограммировать зеркала на автоматическое складывание при постановке на охрану.

Да что там, просто хочется больше человеческого тепла! Я бы безмерно обрадовался автономной системе вентиляции и отопления: запрограммировал ее на желаемое время — и садишься зимним утром в теплый салон. Предлагают же такую опцию некоторые европейские конкуренты, однако на Акуре ее по-прежнему нет.

Ключевое отличие MDX образца 2016 года — новейшая трансмиссия производства именитой немецкой фирмы ZF

Но долой придирки. Положа руку на сердце, MDX быстро завоевывает симпатии ездоков. Здесь ладное водительское сиденье с регулировкой по десяти параметрам и памятью положения, классный руль с вынесенным на него управлением аудиосистемой, телефоном и круиз-контролем.

Визуально и тактильно салон практически такой же, как у машины прошлого модельного года. В сравнении с немецким «премиумом» стиль не столь чист, а материалы не безупречны. Чем-то напоминает дорогие гостиницы в Штатах: как бы богато их ни декорировали, интерьеры всегда чуть-чуть провинциальны. Но в этом есть свой шарм!

Пассажирам во втором ряду — раздолье. А ведь есть еще третий. Пробираться к нему легко, поскольку сиденья второго ряда сдвигаются вперед-назад и складываются с минимальным усилием. Потянул за рычажок — и спинка упала, втянув подголовник. Причем галерка не формальность: здесь вполне сносно устроятся и взрослые путешественники — конечно, если поездка не слишком длинная. И багажник огромен. Что еще нужно для полного счастья? Кое-кому — управляемость.

11-MDX_zr-03_16 Полностью светодиодная головная оптика с пятью «кристаллами» придает шарм и позволяет безошибочно узнавать машину в потоке. Но дело не только в красоте: давно я не ездил так уверенно в ночное время!

По мне, MDX — один из самых драйвовых полноразмерных кроссоверов среди тех, на которых доводилось поездить. С головы до пят — с потрясающего баритона 3,5‑литровой «шестерки» и до неожиданной послушности пятиметрового универсала в поворотах — MDX оставляет если не острое, то уж точно пряное послевкусие.

До недавнего времени фирма Honda оставалась одним из апологетов самостоятельного конструирования коробок передач. Ключевое отличие MDX образца 2016 года — девятиступенчатая трансмиссия производства фирмы ZF, пришедшая на смену шестискоростной.

Главную задачу — снизить расход топлива — считаю выполненной. Мне удавалось привозить средний расход 14,5 л/100 км: приемлемо для 290‑сильной двухтонной машины и городского режима. Плавность переключений — образцовая. А небольшую запинку в кик-дауне можно нивелировать режимом Sport.

06-MDX_zr-03_16 Графика позволяет отслеживать распределение крутящего момента. Ниже — индикатор системы IDS с выбором режимов Normal, Comfort и Sport, меняющих усилие на руле.

Цена? Машина подорожала на полмиллиона — до 3 399 000 рублей за базовую версию Techno. Неудивительно, учитывая рублевые перипетии и модернизацию. Если вы желаете получить адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и удержания в полосе вкупе с интерьерными «плюшками», среди которых, в частности, передние сиденья с вентиляцией, обтянутые перфорированной кожей, и задняя развлекательная консоль, то придется выложить 3 849 000 рублей за машину в комплектации Advance.

Дорого? Оно того стоит. Не зря парни из Kelley Blue Book посоветовали MDX тем, кто ищет машину не только вмещающую всю семью, но и «способную произвести впечатление на соседей».

ПЛЮС: Классно едет, много везет, умеренно потребляет МИНУС: Сюда бы европейское отношение к организации мультимедиа!

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

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Первый в мире девятиступенчатый автомат дебютировал на кроссовере Jeep Cherokee образца 2014 года. Позже такая коробка появилась на машинах Land Rover, а теперь и на MDX. У автомата с индексом 9НР четыре ряда планетарных шестерен, установленных в шахматном порядке, что позволило снизить массу на 7,5 кг. Вместо гидротрансформатора применен блок из двух кулачковых муфт.

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В MDX 2016 года появилась полноприводная трансмиссия Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD) нового поколения. Принцип ее работы остался прежним: крутящий момент от коробки передач идет на задние колеса через гипоидную передачу, причем каждая полуось приводится через собственную планетарную передачу. Но в свежей версии SH-AWD фрикционами управляют гидравлические исполнительные механизмы, а не электромагнитные. В итоге конструкцию удалось облегчить на 25% и сделать компактнее.

Фото: Георгий Садков