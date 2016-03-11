Все про видеорегистраторы: на что обратить внимание при выборе

Эта статья изначально была задумана как гид по тенденциям, а также функциональным и техническим новшествам рынка видеорегистраторов. Но в ходе ее подготовки мы решили заодно подвести итоги завершившегося 2015 года в сфере автомобильных «черных ящиков». Благо он выдался богатым на технические новинки.

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В Сети есть немало статей на тему выбора регистраторов. Тема эта настолько объемная, что по ней впору писать многотомный справочник. Ниже мы не даем рекомендаций о покупке того или иного товара, надеясь лишь заметно облегчить вопрос выбора в дальнейшем.

Видеозапись. Объективы и загадочная диафрагма

По итогам 2015 года в первую очередь стоит отметить, что все больше брендов готовы раскрывать технические подробности, позволяющие даже без просмотра роликов на YouTube сделать предварительные выводы о качестве съемки регистраторов. Например, в подробностях описывают параметры объектива. Причем если прежде указывалось лишь количество линз в оптике, то теперь мы все чаще наблюдаем еще один крайне важный параметр — диафрагму, обозначаемую буквой F. 

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image2 Объектив видеорегистратора
Объектив видеорегистратора

Через линзы объектива проходит весь объем информации, который потом из аналоговой формы преобразуется в цифровой видеоролик. Если «глазок» камеры бюджетный, пропускает мало света, уровень картинки будет оставлять желать лучшего. И ситуацию не спасут ни мощный процессор, ни дорогая топовая матрица. Этим пользуются некоторые недобросовестные производители, указывающие на наличие самого передового процессора и CMOS-сенсора в устройствах с агрессивно низкой ценой. Секрет прост — бренд действительно устанавливает недешевые комплектующие, но ставит во главе видеоцепочки посредственный объектив.

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image3 Два одинаковых внешне, но совершенно разных внутри регистратора
Два одинаковых внешне, но совершенно разных внутри регистратора

Не будем углубляться в дебри сложных формулировок и определений, скажем лишь, что чем меньше диафрагма — тем лучше; чем она меньше, тем более светосильный объектив используется в модели. А чем выше светосила, тем более ясное, разборчивое изображение вы получите в условиях плохого освещения (вечером и ночью).

Для регистраторов среднего ценового сегмента (6–9 тыс. руб.) нормальное значение диафрагмы находится в районе F=2.5. Нечасто можно встретить лучшие показатели среди бюджетных моделей вроде TrendVision TDR-200 за 6,5 тыс. руб. (здесь и далее цены приводятся с официальных сайтов, а при отсутствии — средние в интернет-магазинах), который предлагает пятилинзовый стеклянный объектив с F=2.0. Самые лучшие объективы обладают F=1.8, причем изредка они встречаются в довольно доступных моделях — к примеру, Neoline Wide S53 (7,5 тыс. руб.). И совсем в единичных случаях встречается диафрагма F=1.6 — именно такой «суперобъектив», причем собственной разработки, установлен в топовом российском видеорегистраторе Datakam G5 (от 12 900 руб.).

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image4 Neoline Wide S53. Диафрагма F=1.8.
Neoline Wide S53. Диафрагма F=1.8.

В продолжение разговора об объективах затронем чрезвычайно важную тему с углом обзора. Пожалуй, только в прошлом году в обзорах регистраторов стали рассказывать о преимуществах и недостатках широких и узких углов. Например, при прочих равных обладатели 170-градусных (по диагонали) объективов жертвуют максимальной дистанцией читаемости госномеров в угоду широте обзора. Если у объектива с обзором в 170 градусов мы получим, грубо говоря, предел чтения номеров по прямой в 12–15 м, то у 120-130-градусного варианта — гарантированные 20 м.

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image5 Datakam G5. Оригинальный семилинзовый светосильный объектив. Диафрагма F=1,6.
Datakam G5. Оригинальный семилинзовый светосильный объектив. Диафрагма F=1,6.

Увы, но законы физики неумолимы. Чем шире угол, тем меньше дистанция читаемости номеров по прямой, и наоборот. Так что условно регистраторы теперь можно делить на два типа — «для города» и «для трассы» (до 140 градусов по диагонали). За городом обычно мало полос движения, а скорости движения выше, чем в городе. А потому нет смысла устанавливать «всевидящий» объектив. Напротив, в городской черте движение, главным образом, происходит по многополосному полотну на сравнительно низких скоростях. Поэтому важно захватывать в кадре как можно больше пространства по бокам от капота. Ряд производителей видеорегистраторов, понимая разные предпочтения покупателей, предлагают одни и те же модели с различными углами обзора. Например, есть схожие по цене 130-градусный Datakam G5-REAL и 170-градусный Datakam G5-CITY или на выбор 120-градусный AdvoCam-FD8 Profi-GPS RED (9 330 руб.) и 170-градусный AdvoCam-FD8 Gold GPS (11 400 руб.). Здесь, правда, помимо объектива есть и прочие функциональные отличия.

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Все про видеорегистраторы: на что обратить внимание при выборе

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