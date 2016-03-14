Первый тест-драйв нового Kia Sportage: какой он на фоне предшественника?

Быть первым всегда приятно. За месяц до официального старта продаж мы раздобыли Kia Sportage нового, четвертого по счету поколения и отправились на нем в пробег из Калининграда в Москву. Почему такой маршрут? Так ведь Sportage собирают на «Автоторе», а нам лишние полторы тысячи километров по дорогам России, Литвы и Белоруссии только в жилу: больше будет времени и возможностей оценить новинку.

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Для корейского концерна Sportage с появления в 1993 году постепенно стал значимой моделью. Первое поколение простого и надежного внедорожника разошлось полумиллионным тиражом. Второе лишилось рамы, но, перейдя в стан недорогих паркетников, снискало большее признание: с 2004 по 2010 год выпустили 842 000 машин. Третья генерация, которая сейчас у всех на виду, за те же 6 лет нашла вдвое больше покупателей — а на новое поколение у Kia еще больше планов: корейцы рассчитывают продать 3 миллиона кроссоверов! Не слишком ли амбициозно?

Дебют свежей реинкарнации состоялся на Франкфуртском мотор-шоу полгода назад. Дизайн четвертого поколения, как и прежнего, создали в европейской дизайн-студии — «под началом Петера Шрайера», как не устают напоминать люди из Kia. Но сейчас звучат упоминания о сотрудничестве с дизайн-центрами Kia в Ирвине и Намьянге — может, благодаря последнему в экстерьере прослеживаются азиатские черты?

Взгляните на переднюю часть: съехавашая на середину бампера «улыбка тигра», вздернутые по углам фары, рельефные подштамповки капота… Ничего не напоминает? Некоторые увидят в этих линиях намеки на Porsche Cayenne. Но, согласитесь, есть что-то общее и с давним кроссовером Subaru Tribeca. Впрочем, искать генетические признаки в современных машинах бессмысленно: ту же Трибеку рисовал грек Андреас Запатинас, птенец гнезда де Сильвы. А если присмотреться к задним фонарям нового Kia Sportage, то в соединившей их полоске можно найти отсылки и к тем же Porsche, и к концепту Kia Provo, отрисованному итальянцем Дэйвидом Лимоньелли.

2 Новый Sportage по сравнению с предшественником прибавил в размерах: длина увеличилась до 4480 мм (+40 мм), высота до 1655 (+10 мм), база до 2670 мм (+30 мм). Не изменилась лишь ширина — 1855 мм.

Однако остались и самобытные находки, обкатанные на прошлом Sportage, — характерный стык крыши и ветрового стекла, копирующий обводы радиаторной решетки, и контур задней двери, прямой линией взмывающий от порога до крыши.

Кстати, отныне модификации одной и той же модели Kia могут заметно различаться внешне в зависимости от комплектации. Рестайлинговая Kia Optima в исполнениях GT и GT-Line щеголяет иными бамперами, и аналогичный выбор есть у покупателей нового Sportage в топовых версиях. Ничего не напоминает? Подход такой же, как у дорогих европейских марок: Audi можно заказать в исполнении S-line, Mercedes-Benz облагородить спортпакетом AMG, а BMW — в «линиях отделки» Urban Line или Sport Line.

И это подспудное стремление к лучшим мировым брендам, в общем-то, оправданно! Загляните в салон — и увидите… Нет, конечно, не шпон красного дерева и кожу тончайшей выделки — все же это не Bentley Bentayga. Но уровень подгонки всех деталей, их сочетание и качество — на хорошем европейском уровне. Верхняя накладка передней панели — из мягкого пластика, фактура которого не сразу позволит понять, полимер это или кожа. Оптическую иллюзию усиливает поперечный шов на ней, причем если в бюджетном исполнении это лишь имитация прострочки, то в дорогих версиях — настоящая нить!

6 По сравнению с прошлым поколением обзорность стала лучше: основание передней стойки похудело на 29 мм, сама стойка утончилась на 26 мм, а наружное зеркало сместилось на 34 мм вниз.

Хороши и окантовки дефлекторов системы вентиляции, металлизированные ионно-плазменным напылением, причем в дорогих исполнениях им вторят алюминиевые планки на порогах, а в комплектациях (или уже пора, как в случае с BMW, привыкать к термину «линии отделки»?) с приставкой GT-Line — такие же накладки на педали.

Эргономика. К ней в прошлом поколении был минимум претензий — в основном они сводились к короткой подушке водительского сиденья. За время знакомства с новым Sportage измерить ее длину нам как-то не пришло в голову — но это, в свою очередь, говорит о том, что замечаний к ней нет. На комфорт повлиял и новый каркас (благодаря высокопрочным сталям и оптимизированной форме уровень вибраций на сиденье снизился на 4 дБ, а масса конструкции — на 2,5 кг), и более плотная в средней части подушки набивка. Радуют диапазоны регулировок и возможность раздельно поднимать и опускать передний и задний края подушки. Ругну лишь близко поставленный к затылку подголовник: сначала это показалось удобным, но в дальней дороге его постоянное давление утомило.

Удобно и на заднем диване, причем здесь также ощущаются плоды модернизации. Подушку опустили на сантиметр, но и в полу сделали выштамповки для ног глубиной 4 см — потому посадка стала удобнее. Спинку теперь можно откинуть на больший угол (она регулируется в диапазоне 23–37°), а высота задних стекол увеличилась на 3 см, так что морская болезнь сидящим сзади не грозит. Жаль, что на дверных подлокотниках нет ручек под естественный хват — в поворотах рука соскальзывает.

9 Не избежал новый Sportage и нареканий. Навигационная система далеко не совершенна (в Минске знает всего 13 улиц), а при плохой погоде климат-контроль, работая в автоматическом режиме, допускает запотевание боковых стекол.

Зато здесь есть двухступенчатый подогрев сидений и USB-разъем с напряжением 5 В, с помощью которого можно запитать планшет или смартфон. Но и это мелочи на фоне других опций, которые доступны покупателям нового Kia Sportage. Трехуровневая вентиляция передних кресел? Обогрев рулевого обода? Головной свет с автоматическим режимом «ближний-дальний»? Панорамная крыша (кстати, увеличенной площади по сравнению с предшественником)? Ионизатор в системе климат-контроля? Бесконтактный доступ в салон и багажник, дверь которого распахивается при распознавании владельца? Все это в наличии.

А в богатом наборе средств водительского комфорта и активной безопасности не хватает лишь адаптивного круиз-контроля. Странно, ведь функция предупреждения о сближении и система экстренного торможения AEB в новом Sportage присутствуют. Равно как и система распознавания дорожных знаков SLIF, система поддержания в полосе LKAS (реально работает, если на дороге есть хоть намек на разметку!), система контроля слепых зон BSD и помощник парковки SPAS, который поможет загнать кроссовер на свободное место как параллельно, так и перпендикулярно. А если самостоятельно пожелаете выбраться задним ходом из ряда стоящих у супермаркета машин, система RCTA не допустит столкновения с движущимся поперек автомобилем.

Да, большинство этих продвинутых опций доступны покупателям только дорогих исполнений Kia Sportage. Но в области безопасности не почувствуют себя обделенными и владельцы начальных версий. Шесть подушек безопасности, система стабилизации, помощники при троганье в гору и спуске с нее, сигнализатор падения давления в шинах, так же как крепления детских кресел Isofix, есть во всех модификациях нового Sportage.

12 Тестовая машина с полноприводной трансмиссией приятно удивила: пусть с диагональным вывешиванием она справляется, когда опору теряет только одно колесо, зато по вязкому песку едет и не останавливается!

Базовая комплектация Classic по сравнению с прошлым поколением подорожала несильно, на 60 000 рублей. За 1 189 000 рублей вы получите переднеприводную машину с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механикой. Более популярная версия Comfort — с таким же двигателем, но с автоматической коробкой — обойдется в 1 399 900 рублей. Это на 150 000 дороже, чем просят за аналогичную версию третьего поколения. Но там нет системы стабилизации, помощников при троганье и спуске с горы, круиз-контроля и аудиосистемы с Bluetooth (правда, справедливости ради, были задние датчики парковки, которые теперь недоступны в версии Comfort). Доплата за полный привод в этом исполнении — 80 000 рублей.

Тестовый автомобиль (2,0 л, 150 л.с., 6АКП, полный привод, Premium) стоит 1 929 900 рублей — раньше за это исполнение просили 1 609 900 рублей! Но таких умных электронных помощников, как в новом Sportage, там, конечно, не было. А если вы не хотите переплачивать за все эти SLIF, SPAS и LKAS, то можно выбрать комплектацию Prestige. Такой 150-сильный полноприводный Sportage с автоматом стоит 1 699 900 рублей — при близком к старому Премиуму оснащении (недосчитаетесь лишь электрорегулировок сидений да брендовой аудиосистемы, зато получите кое-какие современные системы, недоступные прежде). И доплата в 80 000 рублей уже не выглядит непомерной за автомобиль с новой внешностью, безопасностью и интерьером.

Полный видеообзор нового поколения Kia Sportage доступен ниже. О ценах и комплектациях нового Спортейджа мы писали ранее.