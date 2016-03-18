Lada Vesta: инструкция по замене охлаждающей жидкости

Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.
DSC_9620 (Копировать)Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.
Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять щиток моторного отсека. Как выполнить эту операцию, можно посмотреть в статье «Lada Vesta: меняем масло в двигателе и масляный фильтр».
Подставляем широкую емкость под нижний патрубок в левой части радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.
DSC_9596 (Копировать)Пассатижами сжимаем ушки хомута и сдвигаем его по шлангу.
Стягиваем шланг с патрубка радиатора и сливаем жидкость в емкость.
Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.
Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.
Доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера, поэтому стартер следует демонтировать. Для этого отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.
DSC_9580 (Копировать)Головкой «Е 10» отворачиваем три винта крепления стартера к картеру сцепления.
DSC_9581 (Копировать)Отводим стартер.
DSC_9588 (Копировать)С помощью провода подвязываем стартер повыше.
DSC_9591 (Копировать)Ключом «на 13» отворачиваем пробку отверстия блока цилиндров.
Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.
Заворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.
DSC_9622 (Копировать)Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения.
Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим уровень до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.
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