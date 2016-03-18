Lada Vesta: инструкция по замене охлаждающей жидкости

АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Lada Vesta каждые 90 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполнить эту процедуру самостоятельно поможет наша иллюстрированная пошаговая инструкция.

Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

DSC_9620 (Копировать) Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.

Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять щиток моторного отсека. Как выполнить эту операцию, можно посмотреть в статье «Lada Vesta: меняем масло в двигателе и масляный фильтр».

Подставляем широкую емкость под нижний патрубок в левой части радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

DSC_9596 (Копировать) Пассатижами сжимаем ушки хомута и сдвигаем его по шлангу.

Стягиваем шланг с патрубка радиатора и сливаем жидкость в емкость.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.

Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.

Доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера, поэтому стартер следует демонтировать. Для этого отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.

DSC_9580 (Копировать) Головкой «Е 10» отворачиваем три винта крепления стартера к картеру сцепления.

DSC_9581 (Копировать) Отводим стартер.

DSC_9588 (Копировать) С помощью провода подвязываем стартер повыше.

DSC_9591 (Копировать) Ключом «на 13» отворачиваем пробку отверстия блока цилиндров.

Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Заворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.

DSC_9622 (Копировать) Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения.

Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим уровень до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.