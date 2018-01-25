Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Его нет с нами уже много лет, но его песни и стихи до сих пор волнуют умы не только старшего поколения, но и молодежи. Отдельной строкой в жизни Высоцкого прошла тема автомобилей. Мы решили собрать мнения лично знавших легенду людей о его необычном увлечении, первых машинах и манере вождения.

Про первые машины

О большой любви к автомобилям рассказывает близкая подруга Владимира Высоцкого, народная артистка РСФСР Нина Ургант, которая познакомилась с ним на съемках фильма «Я родом из детства». По ее словам, они «сразу нашли общий язык и много времени начали проводить вместе».

Такой Renault 16 был одним из первых автомобилей Владимира Высоцкого.

«Володя был дружен с моим мужем, Кириллом Ласкари (знаменитый балетмейстер. — Прим. ред.), с которым они вели светские беседы, но больше всего любили разговаривать об… автомобилях!» — говорит г-жа Ургант.

Еще бы, ведь в советские времена простые люди могли только мечтать о хороших машинах, поэтому заграничные авто, которые привозил Высоцкий, были безумно интересны всем! Он был неравнодушен к автомобилям, и как только стал хорошо зарабатывать, то смог позволить себе новую Волгу, а так как в те года машин на улицах было мало, он гонял по Москве с одного конца города на другой.

Фотограф Валерий Плотников, который сделал знаменитую серию фотографий Владимира Семеновича, вспоминает, что Волга ГАЗ-21, которую он приобрел 1967 году, была серого цвета. Но эту машину он разбил. А в 1971 году стал чуть ли не первым обладателем ВАЗ-2101. «Увы, но и его он вскоре разбил из-за своей агрессивной манеры вождения», — говорит Плотников.

В чехарде битых Высоцким машин побывала и вазовская «копейка».

Затем у Высоцкого появился Renault 16, который Марина Влади привезла из Парижа. Как вы понимаете, Высоцкий и его тоже разбил, причем в самый первый день, врезавшись в автобус. Эту машину потом долго восстанавливали, после чего Высоцкий смог на ней вместе с Влади совершить путешествие из Москвы в Париж.

Про знаменитый Mercedes-Benz

Сын Высоцкого, Никита, который стал продюсером фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», вспоминает, что пытался найти подлинный автомобиль Владимира Семеновича, но его след потерялся в Грузии в конце 80-х годов. Поэтому в фильме представлена копия автомобиля того самого Mercedes-Benz W116 c номером 71–76 ММУ, который знала вся Москва.

Знаменитый Mercedes-Benz W 116 c номером 71–76 ММУ.

«Такие машины сейчас — раритет, найти их довольно сложно. Мы со съемочной командой даже обратились в компанию Mercedes-Benz, чтобы они подсказали нам, как лучше это сделать», — говорит Высоцкий.

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Модель автомобиля, использованная в фильме, была полностью в рабочем состоянии, ее отреставрировали, покрасили в оригинальный цвет, и она реально ездила в кадре.

Фотограф Валерий Плотников добавляет, что после смерти Высоцкого его Мерседес еще долго стоял в мастерской, за ним никто не приезжал и не платил за ремонт. Затем этот долг повесили на Марину Влади. Многие задаются вопросом: как машина могла сохраниться после многочисленных аварий, в которых побывала? Очевидно, Мерседесы тех лет отличались высокой надежностью, а Высоцкий, по заверениям многих, был «опытным водителем» и «бился аккуратно».

Но знаменитый Мерседес Высоцкого все же удалось отыскать бизнесмену и коллекционеру Андрею Гавриловскому. Правда, он до сих пор не рассказывает, как машина оказалась в Грузии и почему столько лет находилась там. Но он смог вернуть ее на родину, восстановить, и теперь на ней можно даже ездить.

«Тот самый» Мерседес Высоцкого хранится в музее в Екатеринбурге.

«Все те Мерседесы, которые принято показывать на выставках и выдавать за машины Высоцкого, — это неправда, нас обманывают. Оригинальная модель хранится в музее Высоцкого в Екатеринбурге, у нас есть все документы на нее, есть доверенность, подтверждающая то, что это машина Высоцкого», — отмечает Гавриловский.

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Всего у Владимира Семеновича было восемь разных машин: разбив одну, он тут же покупал другую. Хотя насчет «покупал» до сих пор есть сомнения, так как третья супруга певца, артистка Марина Влади, как-то рассказала Гавриловскому, что все машины Высоцкому приобретала она.

С этим не согласна Нина Ургант, которая знает, что свой знаменитый Мерседес он приобрел на личные сбережения, чем очень гордился.

«Он любил прихвастнуть: „Такая машина есть только у меня, ну и еще у Брежнева“. Хотя было чистой правдой, ведь его машина была первой в картотеке московского ГАИ», — вспоминает Ургант.

Опять-таки, нужно отметить, что это были советские годы, когда у всех были одинаковые машины, а Высоцкий ездил по России на иностранных авто, о которых даже чиновники не могли мечтать! Зарплата простого советского человека была 120 рублей, поэтому даже советская машина была недостижимой целью (очереди на них ждали годами!), а уж иностранная — тем более.

Про манеру вождения

Кадр из кинофильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», роль легенды в котором сыграл Сергей Безруков.

Все знакомые Высоцкого отмечают, что он был импульсивный, эмоциональный и яркий за рулем. «Ему всегда хотелось подчеркнуть мощь машины своей экспрессивной манерой вождения», — вспоминает Ургант.

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Фотографу Валерию Плотникову посчастливилось ездить вместе с Высоцким, и вот что он вспоминает об этом: «Володя ездил очень быстро, он любил гонять на машинах. Хотя, когда было „надо“, умел успокоиться, соблюдать ПДД и не нарушать. Но вы же понимаете, даже нарушения ему часто прощали — это же был Высоцкий!».

Высоцкий рассказывал, что сотрудники ГАИ останавливали его просто так, чтобы посмотреть машину. А что творилось на светофорах, когда к нему подбегали простые люди, чтобы не только взять автограф, но и поглазеть на иностранный автомобиль!

Ездил Владимир Семенович не только в Москве, но и в Петербурге, причем доезжал из одного города в другой тоже сам, без чьей-либо помощи. Марина Влади отмечала, что когда они выезжали за границу, то там он «с удовольствием садился за руль и катался по хорошим дорогам Франции, Германии, Америки».

Шоферов он не жаловал, в Москве сам постоянно был за рулем. Когда появилась популярность, то без конца мотался из одного конца города в другой на съемки, спектакли, выступления. В машине мог делать несколько дел одновременно: репетировать роль, петь, писать стихи.

Про ДТП Высоцкого

Владимир Высоцкий во время одного из своих выступлений.

Агрессивная манера вождения Высоцкого выливалась в частые ДТП — по большей части мелкие, без серьезных последствий. Но были у него и страшные аварии. Одна из них произошла за Минском на трассе Москва — Брест, когда он отправлялся на гастроли в Германию.

«Он тогда только купил двухместное купе Mercedes-Benz горчичного цвета. На нем и попал в аварию: на скорости около 200 км/ч не справился с управлением и улетел в кювет», — вспоминает Плотников.

Многие связывают частые аварии Высоцкого с его пагубными привычками — алкоголем и наркотиками, но Валерий Плотников отрицает это. «Просто он был настолько погружен в себя, был в постоянном поиске и придумке новых песен, ролей — а этого нельзя делать за рулем, нужно сосредоточиться на управлении машиной», — добавляет он.

Нельзя не вспомнить и то, что за рулем Владимир Семенович написал несколько прекрасных песен на автомобильную тематику. В одной из них есть такие строчки: «Наматываю мили на кардан и еду вертикально к проводам…».

Текст: Михаил Садчиков-младший

Фото: ИТАР-ТАСС, visotsky-e.ru, IMDB, из архива автора