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Subaru Outback 2.5i CVT
Длина/ширина/высота/база 4820/1840/1675/2745 мм
Бог создал труд и обезьяну, чтоб получился человек. А вот пингвина он не трогал — тот сразу вышел хорошо. Это стишок-пирожок написан исключительно прикола ради, однако при наличии минимальной фантазии к нему легко приклеить почти философский смысл: совершенствование некоторых вещей является результатом колоссальной работы, в то время как иные предметы получаются успешными изначально. Так и с рестайлингом: иная машина не требует существенных улучшений по достижении определенного возраста — и тогда модернизация носит сугубо косметический характер. Фарки, решеточка радиатора, бамперок — и довольно. Но бывает и по-другому, когда для серьезного апгрейда есть весомый повод.
Subaru Outback пятого поколения — это, безусловно, не «обезьяна»: машина получилась толковая. Дебют случился в апреле 2014 года на автосалоне в Нью-Йорке, а спустя ровно три года японцы там же презентовали обновленную версию универсала, который до нашего рынка добрался только сейчас.
На глазок
Без косметики, разумеется, не обошлось. Дизайнеры избрали самый что ни на есть хрестоматийный сценарий — с оптикой и «грилем» в главных ролях. Заодно изменили форму зеркал заднего вида, но не столько ради красоты, сколько в интересах аэродинамики: по заверениям японцев, они зеркалят ничуть не хуже, а шумят на высокой скорости меньше. Бамперы тоже освежились, причем функционально: оберег из некрашеного пластика стал более развитым.
В салоне метаморфоз немного, но они довольно заметные. Новый руль, отредактированная центральная консоль с иным блоком климат-контроля (теперь заданная температура отображается на дисплеях, встроенных в шайбы-регуляторы) и более современная мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем. Всё это добро на фирменных фотках смотрится нарядно, однако в жизни красота оказывается нестойкой. Черные глянцевые панели и кнопки крайне восприимчивы к внешнему воздействию, это настоящий заповедник для пыли и отпечатков пальцев. У новых моделей Porsche, которые нынче тоже переживают глянцевый ренессанс, в перчаточных ящиках обитает специальная тряпочка для протирки поверхностей. Похоже, и для Subaru подобный аксессуар будет нелишним.
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Незатейливые приборы информативны. Цвет подсветки можно менять на свой вкус.
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Информационно-развлекательная система третьего поколения получила 8-дюймовый сенсорный дисплей и более мощный процессор.
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Салон изменился незначительно. Стало больше глянца и серебристого декора, появилась отстрочка там, где ее прежде не было. Cелектор вариатора доработан: переход из позиции P в положение D или R стал более плавным. Все без исключения машины для России будут оснащаться семью подушками безопасности.
Мультимедийка, к слову, произвела приятное впечатление — и графикой, и быстродействием, и широкими возможностями интеграции со смартфонами. Есть Apple Carplay и Android Auto; можно настраивать экран, переставляя ярлыки на свое усмотрение, и использовать голосовые команды для управления ассистентами (Siri и OK Google), чтобы не выпускать руль из рук.
В общем, головное устройство еще больше «опланшетилось». Не могу сказать, что это прямо-таки новое слово в области кар-медиа, но в целом уровень электроники вполне актуальный.
Показать то, что скрыто
Дизайн дизайном, однако и субарические инженеры сложа руки не сидели: ревизии подверглись мотор, трансмиссия и шасси.
Оппозитник объемом 2,5 литра прогнали через программу похудания, снизив массу коленчатого вала вкупе с шатунами и шкивом. Профит: меньше вибраций при ускорении.
Для клиноцепного вариатора переписали программу управления, добавив дополнительный режим «кик-даун» и обострив реакцию на частичное нажатие педали газа. Кроме того, агрегату сосватали новую цепь — с более короткими звеньями, расширив диапазон передаточных чисел с 6,28 до 7,03.
Поколдовали с подвеской: изменили калибровки амортизаторов и жесткость пружин, чуть укоротили резиновые отбойники (60 мм вместо 80 мм) — чтобы снизить вероятность замыкания на них на ходе сжатия. Весь этот улучшайзинг задумывался ради пущего комфорта и лучшей управляемости, которую я оценивал на заснеженных дорогах в окрестностях финского города Рованиеми, расположенного аккурат на линии Северного Полярного круга.
Я смотрю на Outback и отчетливо понимаю, зачем его отцепили от Legacy. Только в сравнении с седаном он выглядит универсалом повышенной проходимости, поскольку родство этих двух машин очевидно. Если же забыть о существовании Legacy, то «аут» легко принять за кроссовер, ведь пропорции вполне внедорожные: колёса крупные, клиренс достаточный (213 мм), высота кузова значительная.
Большая машина! Хватит ли Аутбеку 175‑сильного мотора?
Снег да снег кругом
Первое ощущение — хватит. Subaru дергает с места с каким-то нарочитым энтузиазмом, всем своим существом демонстрируя готовность рвать и метать. Однако по мере роста скорости начинаешь понимать, что выше головы Outback прыгнуть не способен: запал не исчезает, но возможности его реализовать, увы, не хватает — автомобиль явно крупнее мотора. Есть, правда, у японцев в загашнике модификация с шестицилиндровым оппозитником объемом 3,6 литра, и в Россию она тоже будет поставляться. Но здесь другие но: слишком большая переплата за мотор (до рестайлинга — более 700 тысяч рублей) и непомерный дорожный налог за мощность 260 сил.
Оценить в полной мере изменения в части плавности хода и управляемости я не смог: дороги в Финляндии укрыты укатанным снегом — относительно ровным и неизменно скользким. Но очевидно, что энергоемкость преобладает над плавностью хода. То есть можно шустро дубасить по разбитой дороге с приличной скоростью без ущерба для машины, но пожертвовав собственным комфортом. И хорошо, что в машине стало тише: до рестайлинга «аут» был более гремучим.
Но ездить всё равно хочется! Потому как обновленный Outback отлично подходит на роль всепогодного семейного автомобиля. И это не просто универсал — почти кроссовер. С одной стороны, это хорошо: всем понятно, за что любят технику такого формата. С другой стороны, Outback первых двух поколений был самим собой — теперь же он слился с общим фоном. А это слегка разочаровательно.
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