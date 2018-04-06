«Внедорожный универсал» Subaru Outback, переживший рестайлинг в апреле прошлого года, наконец добрался до нашего рынка — с модернизированными мотором, трансмиссией и шасси.

Обновленный Outback обзавелся системой EyeSight вместе со всеми ее функциями вроде адаптивного круиз-контроля и автоматического торможения.

Subaru Outback 2.5i CVT Длина/ширина/высота/база 4820/1840/1675/2745 мм

Объем багажника (VDA) 559–1848 л

Снаряженная масса 1592–1631 кг

Двигатель бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 2498 см³; 129 кВт/175 л.с. при 5800 об/мин; 235 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,2 с

Максимальная скорость 210 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95/60 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л/100 км

Трансмиссия полный привод; вариатор

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Бог создал труд и обезьяну, чтоб получился человек. А вот пингвина он не трогал — тот сразу вышел хорошо. Это стишок-пирожок написан исключительно прикола ради, однако при наличии минимальной фантазии к нему легко приклеить почти философский смысл: совершенствование некоторых вещей является результатом колоссальной работы, в то время как иные предметы получаются успешными изначально. Так и с рестайлингом: иная машина не требует существенных улучшений по достижении определенного возраста — и тогда модернизация носит сугубо косметический характер. Фарки, решеточка радиатора, бамперок — и довольно. Но бывает и по-другому, когда для серьезного апгрейда есть весомый повод.

Subaru Outback пятого поколения — это, безусловно, не «обезьяна»: машина получилась толковая. Дебют случился в апреле 2014 года на автосалоне в Нью-Йорке, а спустя ровно три года японцы там же презентовали обновленную версию универсала, который до нашего рынка добрался только сейчас.

На глазок

Встроенная в корпус зеркала камера — элемент системы Side View Monitor, которая вкупе с камерой на решетке радиатора транслирует на дисплей изображение зоны перед машиной и со стороны пассажира, облегчая маневрирование в стесненных условиях.

Без косметики, разумеется, не обошлось. Дизайнеры избрали самый что ни на есть хрестоматийный сценарий — с оптикой и «грилем» в главных ролях. Заодно изменили форму зеркал заднего вида, но не столько ради красоты, сколько в интересах аэродинамики: по заверениям японцев, они зеркалят ничуть не хуже, а шумят на высокой скорости меньше. Бамперы тоже освежились, причем функционально: оберег из некрашеного пластика стал более развитым.

В салоне метаморфоз немного, но они довольно заметные. Новый руль, отредактированная центральная консоль с иным блоком климат-контроля (теперь заданная температура отображается на дисплеях, встроенных в шайбы-регуляторы) и более современная мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем. Всё это добро на фирменных фотках смотрится нарядно, однако в жизни красота оказывается нестойкой. Черные глянцевые панели и кнопки крайне восприимчивы к внешнему воздействию, это настоящий заповедник для пыли и отпечатков пальцев. У новых моделей Porsche, которые нынче тоже переживают глянцевый ренессанс, в перчаточных ящиках обитает специальная тряпочка для протирки поверхностей. Похоже, и для Subaru подобный аксессуар будет нелишним.

Незатейливые приборы информативны. Цвет подсветки можно менять на свой вкус.

Информационно-развлекательная система третьего поколения получила 8-дюймовый сенсорный дисплей и более мощный процессор.

Салон изменился незначительно. Стало больше глянца и серебристого декора, по­явилась отстрочка там, где ее прежде не было. Cелектор вариатора доработан: переход из позиции P в положение D или R стал более плавным. Все без исключения машины для России будут оснащаться семью подушками безопасности.



Мультимедийка, к слову, произвела приятное впечатление — и графикой, и быстродействием, и широкими возможностями интеграции со смартфонами. Есть Apple Carplay и Android Auto; можно настраивать экран, переставляя ярлыки на свое усмотрение, и использовать голосовые команды для управления ассистентами (Siri и OK Google), чтобы не выпускать руль из рук.

В общем, головное устройство еще больше «опланшетилось». Не могу сказать, что это прямо-таки новое слово в области кар-медиа, но в целом уровень электроники вполне актуальный.

Показать то, что скрыто

Дизайн дизайном, однако и субарические инженеры сложа руки не сидели: ревизии подверглись мотор, трансмиссия и шасси.

Оппозитник объемом 2,5 литра прогнали через программу похудания, снизив массу коленчатого вала вкупе с шатунами и шкивом. Профит: меньше вибраций при ускорении.

Для клиноцепного вариатора переписали программу управления, добавив дополнительный режим «кик-даун» и обострив реакцию на частичное нажатие педали газа. Кроме того, агрегату сосватали новую цепь — с более короткими звеньями, расширив диапазон передаточных чисел с 6,28 до 7,03.

Простор во втором ряду — королевский. Обогрев заднего сиденья был и раньше, а вот пара дополнительных USB-разъемов появилась после обновления.

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Поколдовали с подвеской: изменили калибровки амортизаторов и жесткость пружин, чуть укоротили резиновые отбойники (60 мм вместо 80 мм) — чтобы снизить вероятность замыкания на них на ходе сжатия. Весь этот улучшайзинг задумывался ради пущего комфорта и лучшей управляемости, которую я оценивал на заснеженных дорогах в окрестностях финского города Рованиеми, расположенного аккурат на линии Северного Полярного круга.

Я смотрю на Outback и отчетливо понимаю, зачем его отцепили от Legacy. Только в сравнении с седаном он выглядит универсалом повышенной проходимости, поскольку родство этих двух машин очевидно. Если же забыть о существовании Legacy, то «аут» легко принять за кроссовер, ведь пропорции вполне внедорожные: колёса крупные, клиренс достаточный (213 мм), высота кузова значительная.

Большая машина! Хватит ли Аутбеку 175‑сильного мотора?

Снег да снег кругом

Первое ощущение — хватит. Subaru дергает с места с каким-то нарочитым энтузиазмом, всем своим существом демонстрируя готовность рвать и метать. Однако по мере роста скорости начинаешь понимать, что выше головы Outback прыгнуть не способен: запал не исчезает, но возможности его реализовать, увы, не хватает — автомобиль явно крупнее мотора. Есть, правда, у японцев в загашнике модификация с шестицилиндровым оппозитником объемом 3,6 литра, и в Россию она тоже будет поставляться. Но здесь другие но: слишком большая переплата за мотор (до рестайлинга — более 700 тысяч рублей) и непомерный дорожный налог за мощность 260 сил.

Большой ход подвески и грамотно настроенная электроника обуславливают неплохую проходимость. Для наиболее сложных участков имеет смысл превентивно активировать внедорожный режим X-Mode.

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Оценить в полной мере изменения в части плавности хода и управляемости я не смог: дороги в Финляндии укрыты укатанным снегом — относительно ровным и неизменно скользким. Но очевидно, что энергоемкость преобладает над плавностью хода. То есть можно шустро дубасить по разбитой дороге с приличной скоростью без ущерба для машины, но пожертвовав собственным комфортом. И хорошо, что в машине стало тише: до рестайлинга «аут» был более гремучим.

Руль не слишком острый, но весьма точный и сочный: реактивное усилие на нем натуральное и достаточное. Удалось покататься на ледовой трассе и даже немного поскользить, но система стабилизации не отключается полностью: машина вначале дает угла, а потом забирает его обратно, выборочно похрустев тормозами. В общем, скука смертная. Forester на скользкой дороге кажется куда более живым автомобилем, не говоря уже об XV. На Аутбеке хочется ездить плавно и размеренно — по-пенсионерски.

Но ездить всё равно хочется! Потому как обновленный Outback отлично подходит на роль всепогодного семейного автомобиля. И это не просто универсал — почти кроссовер. С одной стороны, это хорошо: всем понятно, за что любят технику такого формата. С другой стороны, Outback первых двух поколений был самим собой — теперь же он слился с общим фоном. А это слегка разочаровательно.

Фото: Subaru