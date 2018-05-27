С открытым окном и включенным кондиционером ездить бессмысленно, но сверхнагрузки на климатическую систему не будет.

Что, если летом открыть в машине окно? Если автомобиль долго стоял на солнце и внутри «баня», это вполне оправданно. Разом можно выпустить горячий воздух, проветрить машину, не напрягая климатическую систему. Но долго с открытыми окнами ездить не рекомендуется. В пробке будете дышать выхлопными газами. А на трассе ветер может «надуть» шею, и ее мышцы станут ныть и болеть. Пожалуй, самый неприятный момент: случись авария, в оконный проем может попасть рука. Тогда не избежать тяжелых травм.

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Бытует мнение, что движение с выключенным кондиционером помогает сэкономить топливо. Действительно, в среднем машина с включенной климатической установкой потребляет на 5–10% больше топлива по сравнению с автомобилем, в котором кондиционер выключен. Вот поэтому многие периодически и нажимают кнопку off на блоке «климата».

Но не будем забывать про то, что у машины с открытыми окнами увеличивается аэродинамическое сопротивление. А значит и расход топлива возрастает. Чем скорость выше, тем больше аэродинамическое сопротивление, следовательно растет и расход топлива. Плюс увеличивается уровень шума в салоне, что также не прибавляет комфорта.

С открытым окном и включенным кондиционером ездить бессмысленно. Так он будет работать впустую, поскольку воздух, который он охладит, моментально выветрится из салона. Но никакой сверхнагрузки климатическая установка при этом испытывать не будет. Так что, открыв в машине окно, вы не спровоцируете поломку кондиционера и не сократите его ресурс. Лучшее решение — движение с закрытыми окнами и включенным кондиционером. Во-первых, это комфортно и полезно для здоровья. Видели, сколько грязи, пыльцы, сажи набивается в воздушный фильтр салона? Через открытое окно все это попадает прямиком в ваши легкие.

Менять надо не только фильтр. В обслуживании нуждается и сам кондиционер. Если климатическую систему не чистить, она превращается в рассадник бактерий. Бактерии способствуют развитию простудных заболеваний. Поэтому чистите испаритель кондиционера каждые полтора-два года в зависимости от эксплуатации.

Многие современные системы климат-контроля разработаны так, что могут экономить топливо. Скажем, есть режим Eco, в котором кондиционер функционирует в экономном режиме. В конце концов, если вы купили автомобиль с климат-контролем или кондиционером, пользуйтесь им и получайте удовольствие, а не обливайтесь потом в дороге.